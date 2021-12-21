У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів у разі вторгнення Росії, - The Washington Post
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В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України.
Про це з посиланням на проінформованого чиновника пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, у Білому домі розглядають плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим для спротиву можливому вторгненню армії РФ.
Проте також розглядається підтримка повстанських груп на випадок, якщо РФ скине український уряд або окупує значну частину території України, пише журналіст.
Ігнатіус зазначає, що основу партизанської армії можуть складати 500 000 українських військових, які з 2014 року здобули бойовий досвід на Донбасі. За його словами, США можуть постачати партизанам таке озброєння як переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Також американські фахівці з планування обговорюють організацію схованок зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі вторгнення Росії.
За словами Ігнатіуса, до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств. Вони вивчають, як було організовано рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, що підтримуються Росією, в Іраку та Афганістані – проти США.
Крім того, до групи входять юристи, зазначає колумніст. Їхнє завдання – вивчити, як можна організувати підтримку потенційного повстанського руху в Україні без порушення законів США та міжнародного права.
Ігнатіус пояснює, що ціль Байдена – у разі вторгнення до України накласти витрати на Росію без прямої участі американських військ.
Будь ласка, зачекайте...
населениядебилов завопят, "товарищ *****, ой, Пуйло, это какая то чудовищная ошибка, никто ваивать не сабиралсо.
Но с поправкой на незрелость некоторых главнокомандующих, учтена поддержка и партизанских соединений.
С-5 "Galaxy" сможет сбросить на лесную поляну от 80 тонн
"Джавелинов", "Стингеров" и других вкусняшек, включая, кстати, питательную горячую еду.
ЯКЩО АМЕРИ, ЩОСЬ МАЮТЬ(якусь інформацію про агресію) ТО МАЮТЬ ІЗ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ... Тому, швидше за все, якісь плани по великій війні виношують кацапи з москалями проти неньки України...як кажуть, диму без вогню не буває...
Тим більше, Москва зараз кишить агентами та шпигунами...і не тільки американськими...Майже кожна країна НАТО, має свою розвідку(навіть маленький Люксембург)...І щось ці розвідки повинні виконувати, щоб отримувати кошти із бюджету....
Сита МОСКВА і недолугі москалі - це ідеальний ворог і комфортне місце базування цих агентів та шпигунів))) Москва - це не Китай, де шпигунів тупо розстрілюють цілими пачками... Завжди можна піти на обмін з тупим і продажним кацапом...Тим більше вся кацапська еліта, живе і навчає своїх дітей на Заході....
Воювати треба за свою землю американською зброєю.
Якраз добра нагода поквитатися з довбойобами.
ЦЕ ВЕЛИКИЙ МІФ, ЩО ПРОСТИЙ МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЗА ІМПЕРІЮ....МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЩОБ ТРОХИ ПОМАРОДЕРИТИ І ВІДЖАТИ ЧУЖОГО ...
Берлін45, віджаті вєлікі і погланьовані німкені,...швейні Зінґер і німецькі акардеони в кожній русскій ізбі...
Грузія2008...Унітази, тєлікі і коври на танках ..
Донецьк2014...розграбоване МЕТРО, зупинені автівки на дорозі...коли господарів, тупо викидали із автівок....
У великій війні з кацапським голодранцем, буде все по іншому... Хто має, що захищати....БІЗНЕС, ЯКЕСЬ МАЙНО..той буде ПАРТИЗАНИТИ...Хто не має, що захищати...плюне і змириться з окупацією...
Сам подумай, чи нормальна людина, піде війною на свого сусіда? В чужі міста? На чужі території?
Це повинна бути АРМІЯ ГРАБІЖНИКІВ, ГВАЛТІВНИКІВ ТА МАРОДЕРІВ...
А знайти Путіну, 200К відморожених замкадишів, на велику Росію, де офіційно тільки мільйон засуджених?...передіти їх у форму ЗС РФ? Це простіше простого.... Йди ГРАБУЙ, ГВАЛТУЙ, КАЛІЧ...та пів Росії таких назбирається...
Тому у нас виникає слушне питання...ХІБА МОЖУТЬ ЦІ ЛЮДИ НАПАСТИ НА УКРАЇНУ?
А РОСІЯ РІЗНА... Є москвичі, а є голодранці-замкадиші...
В Україні також економічна криза, але чим відрізняється УКРАЇНСЬКИЙ ІВАН, від РУССКОГО ІВАНА? Нема копійчинИ, наш Іван взяв і поїхав на заробітки.... Москаль ніколи не поїде на заробітки, тим більше ґарувати на інших...він вважаєте це нижче власної гідності... Він буде бухати і тунеядити у власному Омску, Томску, Барнаула, грабувати сусіда і виставляти магазини, але ніколи працювати... Тому москалів практично немає на заробітках в ПОЛЬЩІ, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ЧЕХІЇ на відміну від білорусів та українців....
Тому назбирати 1-2 млн. голодранців-замкадишів і нагнати їх на Україну для грабунку, для русского Генштабу це не проблема...Цим Москва вбиває двох зайців ... НАКАЗУЄ УКРАЇНУ...І одночасно УТИЛІЗОВУЄ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАСОВАНИХ ЗАМКАДИШІВ, ЯКІ МОЖУТЬ рано чи пізно ПІТИ БУНТОМ НА СИТУ МОСКВУ!!!!
Щоб не псував Новий Рік.
А може досить воювати на території України,переносьте вже бойові дії на мокшанську територію!!!
Дві світові війни пройшлися по цій багатостраждальній землі.Понад 90% економіки РФ це всього два міста знищуйте їх та забудьте про глобальну загрозу безпеки збоку російських фашистів.
"Вован Вованыч, у меня тут со времён Вьетнама завалялась пара-тройка железнодорожных составов с цистернами "Эйджент-Орандж", от партизан хорошо помогает, продам не дорого".
Вобщем все то чего клоун не делает.
Топливо в этом году не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени.
Байден, чому мы не в нато?