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У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів у разі вторгнення Росії, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів у разі вторгнення Росії, - The Washington Post

В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України.

Про це з посиланням на проінформованого чиновника пише колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у Білому домі розглядають плани щодо надання зброї та іншої підтримки українським військовим для спротиву можливому вторгненню армії РФ.

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Проте також розглядається підтримка повстанських груп на випадок, якщо РФ скине український уряд або окупує значну частину території України, пише журналіст.

Ігнатіус зазначає, що основу партизанської армії можуть складати 500 000 українських військових, які з 2014 року здобули бойовий досвід на Донбасі. За його словами, США можуть постачати партизанам таке озброєння як переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Також американські фахівці з планування обговорюють організацію схованок зі зброєю та інші логістичні інструменти, які можуть підтримати потужну "секретну мережу" у разі вторгнення Росії.

За словами Ігнатіуса, до робочої групи входять агенти ЦРУ та інших відомств. Вони вивчають, як було організовано рух опору в Афганістані проти СРСР, у Сирії – проти сил, що підтримуються Росією, в Іраку та Афганістані – проти США.

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Крім того, до групи входять юристи, зазначає колумніст. Їхнє завдання – вивчити, як можна організувати підтримку потенційного повстанського руху в Україні без порушення законів США та міжнародного права.

Ігнатіус пояснює, що ціль Байдена – у разі вторгнення до України накласти витрати на Росію без прямої участі американських військ.
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Топ коментарі
+29
"Підтримувати" партизанів дешевше, ніж підтримувати армію? Можна видаватись значущим, скидаючи бинт та автомат, а не надаючи системи ППО. І далі говорити про свою підтримку демократії та лідерство.
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21.12.2021 11:19
+27
Підтримувати свою армію в першу чергу має президент України, котрого поміняли в 2019р. на шмарклю, бо "Армію, мову, віру" на хліб на намажеш. А зараз ми повинні дякувати за будь яку підтримку від США.
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21.12.2021 11:22
+24
какое-то ощущение непроходящего маразма, исходящего из Белого дома..
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21.12.2021 11:22
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Америкосы или нас сливают или панически боятся Путина!
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21.12.2021 13:08 Відповісти
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21.12.2021 13:12 Відповісти
Для нейтрализации партизан достаточно объявить газ по 2гр.80копiйок.и материнский капитал 250К грывень,, то 73% населения дебилов завопят, "товарищ *****, ой, Пуйло, это какая то чудовищная ошибка, никто ваивать не сабиралсо.
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21.12.2021 13:13 Відповісти
Если планируется предоставление оружия армии - это никакое не "сливание". Первой упомянута армия.
Но с поправкой на незрелость некоторых главнокомандующих, учтена поддержка и партизанских соединений.
С-5 "Galaxy" сможет сбросить на лесную поляну от 80 тонн
"Джавелинов", "Стингеров" и других вкусняшек, включая, кстати, питательную горячую еду.
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21.12.2021 13:20 Відповісти
Розвідка у Амерів працює, на відміну від наших Буданових... (прізвище занадто невдале для укр.розвідки..., був такий русскій герой, чеченськой вайни - БУДАНОВ, гвалтівник чеченських дітей...чічіки його примандячили у Москві)....

ЯКЩО АМЕРИ, ЩОСЬ МАЮТЬ(якусь інформацію про агресію) ТО МАЮТЬ ІЗ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ... Тому, швидше за все, якісь плани по великій війні виношують кацапи з москалями проти неньки України...як кажуть, диму без вогню не буває...

Тим більше, Москва зараз кишить агентами та шпигунами...і не тільки американськими...Майже кожна країна НАТО, має свою розвідку(навіть маленький Люксембург)...І щось ці розвідки повинні виконувати, щоб отримувати кошти із бюджету....
Сита МОСКВА і недолугі москалі - це ідеальний ворог і комфортне місце базування цих агентів та шпигунів))) Москва - це не Китай, де шпигунів тупо розстрілюють цілими пачками... Завжди можна піти на обмін з тупим і продажним кацапом...Тим більше вся кацапська еліта, живе і навчає своїх дітей на Заході....
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21.12.2021 13:21 Відповісти
А я воювати не збираюсь. За кого? За Зє довбайобів? Або за тупе населення? Хай самі воюють. Живу біля кордону. Або Закарпаття Угорщині перепаде або звалю в Чехію.
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21.12.2021 13:22 Відповісти
Ну вы фрукт. С другой стороны логика в этом есть. Пусть с русскими воюют русские.
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21.12.2021 13:34 Відповісти
Закарпатські роми мають свою думку.
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22.12.2021 06:55 Відповісти
Зедовбойоби здадуть тебе путіну. Або заманять у "котел".
Воювати треба за свою землю американською зброєю.
Якраз добра нагода поквитатися з довбойобами.
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21.12.2021 13:34 Відповісти
При чому тут ЗЕЙОБІКИ? Якщо почнеться велика заваруха, то ви навіть не згадаєте хто такий був Зелінський.....

ЦЕ ВЕЛИКИЙ МІФ, ЩО ПРОСТИЙ МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЗА ІМПЕРІЮ....МОСКАЛЬ ВОЮЄ ЩОБ ТРОХИ ПОМАРОДЕРИТИ І ВІДЖАТИ ЧУЖОГО ...
Берлін45, віджаті вєлікі і погланьовані німкені,...швейні Зінґер і німецькі акардеони в кожній русскій ізбі...
Грузія2008...Унітази, тєлікі і коври на танках ..
Донецьк2014...розграбоване МЕТРО, зупинені автівки на дорозі...коли господарів, тупо викидали із автівок....
У великій війні з кацапським голодранцем, буде все по іншому... Хто має, що захищати....БІЗНЕС, ЯКЕСЬ МАЙНО..той буде ПАРТИЗАНИТИ...Хто не має, що захищати...плюне і змириться з окупацією...
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21.12.2021 14:02 Відповісти
Зелупа тут ні до чого... В тебе просто не буде іншого вибору, як захищати своє місто, свій будинок, свою родину....
Сам подумай, чи нормальна людина, піде війною на свого сусіда? В чужі міста? На чужі території?
Це повинна бути АРМІЯ ГРАБІЖНИКІВ, ГВАЛТІВНИКІВ ТА МАРОДЕРІВ...

А знайти Путіну, 200К відморожених замкадишів, на велику Росію, де офіційно тільки мільйон засуджених?...передіти їх у форму ЗС РФ? Це простіше простого.... Йди ГРАБУЙ, ГВАЛТУЙ, КАЛІЧ...та пів Росії таких назбирається...
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21.12.2021 13:44 Відповісти
Гарний буде гумус.
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21.12.2021 13:53 Відповісти
В нас просто завжди показують СИТУ МОСКВУ, і ніколи ГОЛОДРАНЦІВ ОМСКА, ТОМСКА, ЧІТИ І БАРНАУЛА
Тому у нас виникає слушне питання...ХІБА МОЖУТЬ ЦІ ЛЮДИ НАПАСТИ НА УКРАЇНУ?
А РОСІЯ РІЗНА... Є москвичі, а є голодранці-замкадиші...
В Україні також економічна криза, але чим відрізняється УКРАЇНСЬКИЙ ІВАН, від РУССКОГО ІВАНА? Нема копійчинИ, наш Іван взяв і поїхав на заробітки.... Москаль ніколи не поїде на заробітки, тим більше ґарувати на інших...він вважаєте це нижче власної гідності... Він буде бухати і тунеядити у власному Омску, Томску, Барнаула, грабувати сусіда і виставляти магазини, але ніколи працювати... Тому москалів практично немає на заробітках в ПОЛЬЩІ, НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ЧЕХІЇ на відміну від білорусів та українців....
Тому назбирати 1-2 млн. голодранців-замкадишів і нагнати їх на Україну для грабунку, для русского Генштабу це не проблема...Цим Москва вбиває двох зайців ... НАКАЗУЄ УКРАЇНУ...І одночасно УТИЛІЗОВУЄ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ ДЕКЛАСОВАНИХ ЗАМКАДИШІВ, ЯКІ МОЖУТЬ рано чи пізно ПІТИ БУНТОМ НА СИТУ МОСКВУ!!!!
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21.12.2021 14:57 Відповісти
вам все хіхоньки і хахоньки! А ось москалі вже до кінця цього тижня завоюють Україну, до кінця цього року - всю Європу, а Новорічні свята вже будуть зустрічати в білому домі на правах паБєдІтєЛєй!!!
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21.12.2021 13:45 Відповісти
Ага, щассс, в своих влажных мячтах...
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21.12.2021 13:47 Відповісти
До кінця тижня російські генерали заб'ють ****** ногами у сортирі.
Щоб не псував Новий Рік.
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21.12.2021 13:59 Відповісти
А кацапья и подкацапников набежало, всю ветку изгадили. Москали, вы уж если пообещали прийти, то приходите, мы вас ждем, и ВСУ и добробаты, и лісові брати, мисливці и рибалки. Будет вам счастье, в Украинской земельке, и январских ополонках...
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21.12.2021 13:50 Відповісти
даже мой древний тесть сказал, что вальнет пару кацапов из гладкостволки - ни разу на охоту, кстати, он не ходил
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21.12.2021 17:09 Відповісти
А вот это не правильно, скажи тестю пусть оружие почистит, и сходит на огород, или в поле потренируется в стрельбе, пригодится, патроны нужно расходовать экономно...
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21.12.2021 18:25 Відповісти
"В адміністрації президента США Джо Байдена вивчають, як вони можуть підтримати антиросійський опір у разі нового вторгнення Росії до України. Джерело: https://censor.net/ua/n3306377
А може досить воювати на території України,переносьте вже бойові дії на мокшанську територію!!!
Дві світові війни пройшлися по цій багатостраждальній землі.Понад 90% економіки РФ це всього два міста знищуйте їх та забудьте про глобальну загрозу безпеки збоку російських фашистів.
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21.12.2021 13:59 Відповісти
Виглядає як тупа здача України орді.
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21.12.2021 14:02 Відповісти
Так а ты не здавайся орді, кто тебя заставляет?
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21.12.2021 14:34 Відповісти
Від мого особистого рішення мало що залежить.
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21.12.2021 14:45 Відповісти
Да ты и не нужен, такие в окопе на передке - обуза, сиди дома, суши портки...
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21.12.2021 14:48 Відповісти
На блєф кремлівської мафії-теж блєф про партизанів......не розумієте сарказм?Воєнторг і шахтарі-нормально.
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21.12.2021 14:31 Відповісти
Заметь какой кремлеботы вой подняли, они уже сдались и едут эшелонами В Сибирь...
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21.12.2021 14:36 Відповісти
Авжеш!
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26.12.2021 18:11 Відповісти
По моему у Джо деменция
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21.12.2021 14:38 Відповісти
Старик спятил. Какие партизаны, в то время когда солидная военная группировка НАТО, в боевой готовности, должна стоять на восточной границе Украины!
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21.12.2021 14:45 Відповісти
А сам-то ты, уже на восточной границе Украины? Ты ж вроде как тоже под одним их флагов НАТО. Или на тебя это не распространяется и ты ни кому ни чего не должен?
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21.12.2021 15:32 Відповісти
Хороший вопрос. Да, живу под флагом НАТО! Как налогоплательщик вношу свой вклад в укрепление этого союза и хочу, чтобы эта организация уделяла намного больше внимания укреплению обороны Украины, будущее которой для меня не безразлично, хотя бы потому, что в моих жилах наполовину течёт украинская кровь.
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21.12.2021 16:04 Відповісти
нихрена ты ничего не вносишь . это я вношу и плачу за содержание военной американской базы на территории германии . Хотя это совершенно бесполезно . Вам еще Трамп говорил заканчивайте бизнес с московией и начинайте платить за свою оборону . Лучше перенести базу в Польшу или Украину , а вас куйловских холуев выгнать вон из НАТО .
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30.12.2021 20:58 Відповісти
пропутинская германия недолжна была строить СП2 , тогда бы вопрос о группировке вообще не стоял на повестке дня сегодня .
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30.12.2021 20:59 Відповісти
Ша ! Воевать будут украинские партизаны с бурятскими и донецкими шахтёрами.
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21.12.2021 15:49 Відповісти
Да не будет никакой войны, московиты как всегда заблудятся, и здохнут от корнавируса...
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21.12.2021 16:39 Відповісти
А так и поддержать - как Германия - взять и предложить Путину:
"Вован Вованыч, у меня тут со времён Вьетнама завалялась пара-тройка железнодорожных составов с цистернами "Эйджент-Орандж", от партизан хорошо помогает, продам не дорого".
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21.12.2021 16:04 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАЛИ УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН В ЕС И США, КОТОРЫЕ БУДУ ТАМ УНИЧТОЖАТЬ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
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21.12.2021 16:40 Відповісти
Оцього вже ніхто не дасть. Це, зветься тероризм і так легко втратити всіляку допомогу.
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21.12.2021 17:27 Відповісти
А НАМ ОФІЦІЙНО НЕ ТРЕБА !)
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21.12.2021 18:13 Відповісти
Наскільки мені відомо то, у них давно вже все відпрацьовано і існує протокол. Десь я його вже бачив в мережі, принаймі- не секретну частину. Нудненький, як і всі протоколи. Сторінок 20 займає опис хто, як і що організовує. Далі встановлення зв'язків з окупованою територією... Короче, мене вистачило на першу третину аби переконатися в серьйозності підходу. Але й час це займає.
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21.12.2021 17:25 Відповісти
А у меня головная боль с оружием. Имею зарегистрированное и понимаю, что в случае оккупации ко мне приедут в первый день из ихнего СМЕРША. ВСе списки разрешительных отделов уже у них имеются, с такой разведкой, как наша, и стакими замами министров МВД. И не стройте иллюзий - чтобы выжить и продолжить борьбу все зарегистрированное оружие нужно будет здать. Это если после сдачи отпустят. Таковы реалии нашей сраной власти. В 1941 году почти все оставленное в тылу немцев партийное подполье было продано своими же руководителями - у нас власти за Родину не хотят умирать. Она им нужно только чтобы вкусно жрать. И сейчас такая же. И то, что памятники Ленина свалили - ничего не значит. Все тот же отстой и даже хуже - им уже гриммироваться и притворяться не нужно, как большевикам...
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21.12.2021 17:46 Відповісти
Так же как например, курдов- поставки птрк ТОУ-2 и пзрк Стингер, радиостанции, топливо, пикапы, аэроразведка, дроны-камикадзе.
Вобщем все то чего клоун не делает.
Топливо в этом году не закупалось. Его осталось 17% от нормы мирного времени.
Байден, чому мы не в нато?
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21.12.2021 22:49 Відповісти
Лапті усю гілку просмерділи. Як же їх тут багато, капєц.
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21.12.2021 23:11 Відповісти
Якесь зелене чмо казало по радіо, що українські партизанські загони нікому не потрібні.
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22.12.2021 06:57 Відповісти
За цю х..ню можна вже називати США зрадниками (бо, таким чином, в явному вигляді оголошено про відмову в допомозі українській армії) та вимагати повернення ядерної зброї, т.я. всі підписанти б.меморандума виявились зрадниками України.
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22.12.2021 10:01 Відповісти
гораздо еффективнее поддержать украинскую армию сейчас . тогда никаких партизан не будет . разве что под москвой .
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30.12.2021 20:53 Відповісти
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