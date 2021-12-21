Після двох тижнів надання аварійної допомоги Польщі Україна запросила її у Словаччини

Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч із 20 на 21 грудня для покриття споживання у Бурштинському енергоострові.

Про це повідомила пресслужба Бурштинської ТЕС.

Тимчасову підтримку зі Словаччини було отримано на період усунення дефектів на енергоблоці №7. Станом на ранок енергоблок підключений до мережі та несе навантаження 140 МВт.

Всього на Бурштинській ТЕС працюють 10 із 11 енергоблоків із навантаженням 1327 МВт.

20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.

Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані у спільну енергосистему з країнами Європейського союзу. Україна є нетто-експортером електрики до країн ЄС.