УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11447 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
11 313 18
ТЕС (220) Бурштинський енергоострів (2)

Після двох тижнів надання аварійної допомоги Польщі Україна запросила її у Словаччини

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Після двох тижнів надання аварійної допомоги Польщі Україна запросила її у Словаччини

Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч із 20 на 21 грудня для покриття споживання у Бурштинському енергоострові.

Про це повідомила пресслужба Бурштинської ТЕС.

Тимчасову підтримку зі Словаччини було отримано на період усунення дефектів на енергоблоці №7. Станом на ранок енергоблок підключений до мережі та несе навантаження 140 МВт.
Всього на Бурштинській ТЕС працюють 10 із 11 енергоблоків із навантаженням 1327 МВт.
20 грудня компанія "ДТЕК Західенерго" припинила надавати аварійну допомогу енергосистемі Польщі, переорієнтувавши всі доступні блоки Добротвірської ТЕС на покриття споживання всередині України.

Нагадаємо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані у спільну енергосистему з країнами Європейського союзу. Україна є нетто-експортером електрики до країн ЄС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
А вот и успехи твоей "сверхдержавы" паРашки...
показати весь коментар
21.12.2021 11:42
+7
казали ж дурневі - не чіпай нічого, іди шаурму рубай,
богданів облизуй - ні понесло дурня в президенти...
показати весь коментар
21.12.2021 11:49
+4
показати весь коментар
21.12.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все як завжди... останнім часом.
показати весь коментар
21.12.2021 11:25 Відповісти
Якій,сволоті,що грабує бюджет,невистачає,там ел.енергії?
показати весь коментар
21.12.2021 11:32 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 11:42 Відповісти
А вот и успехи твоей "сверхдержавы" паРашки...
показати весь коментар
21.12.2021 11:42 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 11:47 Відповісти
***** ************** из **********! Ты заблудилось, здесь боярой не поят!!! Здесь, разве что, СМку тебе в очко и то проблематично, у тебя там бутылкой занято !
показати весь коментар
21.12.2021 11:51 Відповісти
казали ж дурневі - не чіпай нічого, іди шаурму рубай,
богданів облизуй - ні понесло дурня в президенти...
показати весь коментар
21.12.2021 11:49 Відповісти
Так нарід вирішив! Поржати взбрикнулося.
показати весь коментар
21.12.2021 12:09 Відповісти
ой не в той степ, коникі ви мої до безтями рідні, взбрикуете
показати весь коментар
21.12.2021 12:17 Відповісти
Поки взбрикуємо, доки й живі СЛАВА УКРАЇНІ !
показати весь коментар
21.12.2021 12:35 Відповісти
Героям Слава!
Смерть ворогам!
Україна - понад усе!
Так було, так е і так буде до віку!
показати весь коментар
21.12.2021 12:42 Відповісти
амінь !!!
показати весь коментар
21.12.2021 13:00 Відповісти
с 20 на 21 декабря начались похолодания, не представляю что будет через пару дней при -15 градусах
показати весь коментар
21.12.2021 11:58 Відповісти
Осел оманский-янелох боденько пускал слюну, что мол все хорошо, турбины крутятся, тарифы стоят, отключений нет, корабли плывут. Парашенка через свои каналы зраду разгоняет. Конечно, любой здравомыслящий человек, не мог к этой болтовне относиться с доверием. Но суть в другом. Как можно, будучи Президентом Украины, постоянно себя так опускать, своим нескончаеммым враньем. Что это, такое врожденное качество,, быть всегда гондоном? Жалкое существо.
показати весь коментар
21.12.2021 14:00 Відповісти
 
 