УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8154 відвідувача онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
1 270 27

Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести до переможного кінця: Для мене все ясно - або смерть, або свобода

Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести до переможного кінця: Для мене все ясно - або смерть, або свобода

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому у вівторок виповнюється 54 роки, через соціальні мережі закликав своїх прихильників активізувати боротьбу проти чинної влади та не припиняти її до переможного кінця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для мене все ясно - або смерть або свобода. Вихід лише один - невпинна боротьба та вуличні протести, боротьба навколо і всередині державних органів, що обов'язково принесе результат. Лише такі дії змусять їх (чинну владу Грузії. - Ред.) розпочати діалог із нами та призначити справжні вибори", - написав Саакашвілі у соцмережах.

Прихильники Саакашвілі у вівторок увечері мають намір провести мітинг на проспекті Руставелі з вимогою звільнення із ув'язнення свого лідера. До Тбілісі для участі в мітингу вже вирушили опозиціонери з регіонів.

Пізно вночі приблизно два десятки найвідданіших прихильників привітали Саакашвілі з днем народження біля військового шпиталю в Горі і під вигуки "Міша! Міша!" запустили в небо паперові кулі із запаленими свічками. Саакашвілі їх почув і через ґрати вікна своєї палати також закликав їх до боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Саакашвілі спостерігається втрата пам'яті через катування та насильство, - Ясько

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

Грузія (1844) протест (2397) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Нафіг ти кому треба.
Вже верне від вас- галасливих наркоманів.
Тьху.
показати весь коментар
21.12.2021 11:35
+8
Може й так. Але добре, що Саакашвілі нема в Україні. Він сам себе перетворив на блазня.
показати весь коментар
21.12.2021 11:52
+7
Пристрельте вже хтось цього укурка.
До речі, майже мільйон зарплатні щомісяця йому так і капає.
Так само як ф його хвойда Яько отримує зарплатню, сидячи в Грузії.
показати весь коментар
21.12.2021 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нафіг ти кому треба.
Вже верне від вас- галасливих наркоманів.
Тьху.
показати весь коментар
21.12.2021 11:35 Відповісти
а вы откуда знаете нужен он кому то в Грузии или нет?
- пишите лучше про Ковид в котором вы разбираетесь как доктор наук - инфекционист - на каждой странице форума по этой теме..
Вот я например не решаюсь, вот мне например знакомые грузины говорят, что Грузия скатывается в совковую вату, воровство, казнокрадство - что там все больше появляется ваты за дружбу с Московией
- что бы как раньше ездить на Московию, принимать еще больше от туда туристов - что бы богатеть за их счет - что бы как при СССР было у них "Сдачи не надо - угощаю тебя Наташа"
показати весь коментар
21.12.2021 11:44 Відповісти
Може й так. Але добре, що Саакашвілі нема в Україні. Він сам себе перетворив на блазня.
показати весь коментар
21.12.2021 11:52 Відповісти
здесь согласен
Украине он пользы не принес
показати весь коментар
21.12.2021 11:55 Відповісти
В Україні ті ж самі тенденції, і в цьому є заслуга самого Саакашвілі. Це називається корисна ідіотія.
показати весь коментар
21.12.2021 11:59 Відповісти
Свідки Секти Святої жЮлі, а слабо вам разом зі своєю інвалідкою прорвати кордон Грузії, як ви український проривали?
показати весь коментар
21.12.2021 12:01 Відповісти
а як до цього Сракашвілі? це все американські бабки, американський дрючок над головою міхі і Каха Бендукідзе
показати весь коментар
21.12.2021 13:10 Відповісти
"Не мала баба клопоту - купила порося"...
показати весь коментар
21.12.2021 11:41 Відповісти
Какое это порося? Это хряк. КНУР.
показати весь коментар
21.12.2021 11:49 Відповісти
їж вже падло-шантажіст, стомив.
показати весь коментар
21.12.2021 11:47 Відповісти
Опять оно к чему то призывает. А ************ ясько говорила что его пытают, мучают и он в обмороках от голода.
показати весь коментар
21.12.2021 11:48 Відповісти
Пристрельте вже хтось цього укурка.
До речі, майже мільйон зарплатні щомісяця йому так і капає.
Так само як ф його хвойда Яько отримує зарплатню, сидячи в Грузії.
показати весь коментар
21.12.2021 11:59 Відповісти
Че Гевара из Грузии...
показати весь коментар
21.12.2021 12:00 Відповісти
Саакашвілі,розраховував,на сценарій 'Повернення Ілліча'?
показати весь коментар
21.12.2021 12:00 Відповісти
Міхо, ну що це таке...Вже майже почали забувати про тебе...Якого біса ти знову виліз?
показати весь коментар
21.12.2021 12:01 Відповісти
Грузия уникальная страна...вне ее живет 5 млн. грузинов,в самой Грузии 3
показати весь коментар
21.12.2021 12:02 Відповісти
як й у гордій Вірменії)
показати весь коментар
21.12.2021 13:12 Відповісти
Походу для всех смерть Сааки была бы лучшим выходом. Даже для его сторонников.
показати весь коментар
21.12.2021 12:03 Відповісти
скажу більше - навіть і для нього, поки його авторитет остаточно в гівно не скотився)
показати весь коментар
21.12.2021 13:12 Відповісти
Вся банда РСДРП чЛенина ездила к фюреру в Париж Женеву и Берлин...вопрорс простой откуда баблосы?царь Николашка бросал с барского плеча или его родной брат Кайзер Вильгельм отстегивал ?Изучая в молодости биографию этого негодяя,пришел к выводу...Пруссия и РАБссия это одна страна...
показати весь коментар
21.12.2021 12:11 Відповісти
я аж прослезился потужный высер
показати весь коментар
21.12.2021 12:12 Відповісти
Миша держись. Революция до победы!
показати весь коментар
21.12.2021 13:31 Відповісти
Правильно заявил. А подбарыжники и подкацапники кукарекают против Михо хором.
показати весь коментар
21.12.2021 14:53 Відповісти
Что, в 95 вакансия есть, что так стараешься? Ты смешишь не юмором, а глупостью.
показати весь коментар
21.12.2021 15:23 Відповісти
а ты подбарыжник, или подкацапник? или оба сразу?
хорошо ты само себе как всегда лишь о себе "Что, в 95 вакансия есть, что так стараешься? Ты смешишь не юмором, а глупостью."
показати весь коментар
21.12.2021 15:27 Відповісти
У тебя понос букаф и запор мысли.
показати весь коментар
21.12.2021 17:18 Відповісти
Якщо перекласти те, що сказав ******, то звучить так - "боріться за те, щоб мене звільники аж до своєї смерті..."
показати весь коментар
21.12.2021 15:25 Відповісти
 
 