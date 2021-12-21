Саакашвілі закликав прихильників продовжити протести до переможного кінця: Для мене все ясно - або смерть, або свобода

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якому у вівторок виповнюється 54 роки, через соціальні мережі закликав своїх прихильників активізувати боротьбу проти чинної влади та не припиняти її до переможного кінця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для мене все ясно - або смерть або свобода. Вихід лише один - невпинна боротьба та вуличні протести, боротьба навколо і всередині державних органів, що обов'язково принесе результат. Лише такі дії змусять їх (чинну владу Грузії. - Ред.) розпочати діалог із нами та призначити справжні вибори", - написав Саакашвілі у соцмережах.

Прихильники Саакашвілі у вівторок увечері мають намір провести мітинг на проспекті Руставелі з вимогою звільнення із ув'язнення свого лідера. До Тбілісі для участі в мітингу вже вирушили опозиціонери з регіонів.

Пізно вночі приблизно два десятки найвідданіших прихильників привітали Саакашвілі з днем народження біля військового шпиталю в Горі і під вигуки "Міша! Міша!" запустили в небо паперові кулі із запаленими свічками. Саакашвілі їх почув і через ґрати вікна своєї палати також закликав їх до боротьби.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.