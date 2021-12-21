За добу від COVID-19 в Києві померли 16 осіб, виявлено 1 496 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 1 496 хворих на коронавірус, 16 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"1 496 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8035 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 322 643", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 850 жінок віком від 18 до 87 років та 589 чоловіків віком від 18 до 86 років. А також 26 дівчаток від 2 до 17 років і 31 хлопчик від 5 місяців до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 6 жінок від 37 до 83 років і 10 чоловіків від 62 до 82 років.

До лікарень столиці госпіталізували 78 хворих на коронавірус та 100 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2068 людей. Загалом коронавірус подолали 301 296 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 415, у Дарницькому – 172 та в Голосіївському районі – 158 випадків", – зазначив Віталій Кличко.