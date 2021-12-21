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Росія знову погрожує Заходу силою у разі розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії: Такі "дії не залишаться безкарними"

Росія знову погрожує Заходу силою у разі розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії: Такі

Росія за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов.

За словами Гаврилова, альянс регулярно проводить навчання поблизу російських кордонів та здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем.

Він також заявив, що "дії Заходу щодо питань безпеки Росії більше не будуть залишатися безкарними".

"Лисиця більше не лазитиме у курник, - підкреслив Гаврилов, - тому що замість лісодава вже виріс великий вовкодав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль

Раніше на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями у Відні Гаврилов заявив, що Москва дасть військову відповідь НАТО у випадку, якщо альянс продовжить наступ на "болючі точки" країни. Він додав, що Захід буде змушений серйозно поставитися до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки.

Грузія (1844) НАТО (6429) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+15
В чем конкретно ***** проиграл? Украина, Молдова, Грузия не в НАТО. Беларусь по факту полностью аннексирована. За крым, практически, никто не вспоминает, за войну на донбавбве тоже никаких последствий. Убийство 30000 украинцев, 300 европейцев на сегодняшний день ему сходит с рук. С ним ручкаются, разговаривают, строят потоки и т.д. Сбитие польского самолёта, взрывы в Чехии и Болгарии, отравления в Великобритании, многочисленные кибератаки, вмешательства в чужие выборы, политические убийства на сегодня все ему сошло с рук.
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21.12.2021 11:57
+12
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21.12.2021 12:03
+9
еще один лаптеногий репоед вскукарекнул
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21.12.2021 11:46
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еще один лаптеногий репоед вскукарекнул
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21.12.2021 11:46 Відповісти
Обидві сторони надувають щоки, та зрештою вирішать свої проблеми за наш рахунок.
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21.12.2021 11:48 Відповісти
бла бла бла. война уже проиграна пуйлом. меняйте уже пуйла и проводите нормальные выборы.
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21.12.2021 11:47 Відповісти
В чем конкретно ***** проиграл? Украина, Молдова, Грузия не в НАТО. Беларусь по факту полностью аннексирована. За крым, практически, никто не вспоминает, за войну на донбавбве тоже никаких последствий. Убийство 30000 украинцев, 300 европейцев на сегодняшний день ему сходит с рук. С ним ручкаются, разговаривают, строят потоки и т.д. Сбитие польского самолёта, взрывы в Чехии и Болгарии, отравления в Великобритании, многочисленные кибератаки, вмешательства в чужие выборы, политические убийства на сегодня все ему сошло с рук.
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21.12.2021 11:57 Відповісти
Ты боту пишешь, ему до фени. Просто "работа" у чмо такая.
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21.12.2021 12:00 Відповісти
Запад советский союз тоже 70 лет терпел, а потом развалил.
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21.12.2021 12:17 Відповісти
***** проиграл свою мечту о восстановлении СССР, в перспективе - ликвидация раши.
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21.12.2021 12:32 Відповісти
Как и совок, ***** проиграло в экономике. Собственно, поэтому и эскалация отношений с Украиной, так как уже через год-два лаптеногие доедят в канаве последнюю кобылу и на вопрос "вы что - хотите как в Украине?" отвечать "да ты задолбал, теперь уже хотим".
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21.12.2021 12:41 Відповісти
нажаль все так (((
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21.12.2021 12:50 Відповісти
Конкретно рашка только за 4 года санкций потеряла 600 миллиардов долларов.Решение по Боингу на подходе,рашку выкинули из g8 и нагнули в суде в Стокгольме.МРОТ в рашке уже ниже чем в Украине.А так да в остольном "победа".
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21.12.2021 14:25 Відповісти
Ну, к примеру, это все равно, что Чикатило лишили на работе премии, запретили играть в домино во дворе и перестали с ним здороваться, пожизненный запрет посещения детских садов и лишение сладкого.
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21.12.2021 16:16 Відповісти
Пуйло не Чикатило.Он зависим от свиты которой приходится отваливать свои бабки на оружие,армию и гибридные войнушки этого дурачка.А эти бабки серьезно уменьшились благодаря санкциям.Тактически пуйло может и получает какие-то бонусы,но стратегически его обсер неизбежен.
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Певно,готує Знищення,усього НАТО
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21.12.2021 11:49 Відповісти
Единственное, что может сделать ***** в этой ситуации, так это жиденько обгадить свои штаны и сердито топнуть копытьм.
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21.12.2021 11:51 Відповісти
а так как двойников там не менее 4-х , могут соорудить путинскую многоножку
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21.12.2021 11:55 Відповісти
Порода - "Вовкодав". А для чого повідок? А для того, коли вовк буде давитися ним, то за повідок можна буде витягти собачку з пащі.

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21.12.2021 11:55 Відповісти

Зато Крим ваш .
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21.12.2021 11:55 Відповісти
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21.12.2021 13:15 Відповісти
Він також заявив, що "дії Заходу щодо питань безпеки Росії більше не будуть залишатися безкарними". "Ми спалимо ще один свій корвет назло НАТО" - підкреслив російський дипломат.
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21.12.2021 11:56 Відповісти
та порівняв би вже з рузьким мішкою, який після зими схожий на купу лайна😃
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21.12.2021 12:03 Відповісти
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21.12.2021 12:03 Відповісти
🤣
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21.12.2021 12:25 Відповісти
Хай відзвітують чому РФ розмістила в українському криму свою ядерну зброю.
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21.12.2021 12:06 Відповісти
Хасапы могут только отсосать и что самое смешное делая подобные заявления они это прекрасно понимают. Понты никуда не денутся от слишком завышенного гонора дегенератов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2021 12:08 Відповісти
то есть коцапам можно проводить учения на границах, детать атомными бомберами на границе европы, а нато нельзя... просто коцы оборзели и пока им по рогам не дадут хорошо не успокоятся
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21.12.2021 12:08 Відповісти
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21.12.2021 12:09 Відповісти
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21.12.2021 12:09 Відповісти
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21.12.2021 12:11 Відповісти
Хтось заперече що на фото не криса?
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21.12.2021 13:31 Відповісти
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21.12.2021 12:19 Відповісти
Може вона б і хотіла, та хто ж її запитувати буде ?
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21.12.2021 12:23 Відповісти
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21.12.2021 13:03 Відповісти
это уже истерика....Сдулась Россия и эти угрожающие завывания уже от отчаянной безысходности.Дорогостоящая афёра с -"а я каааак нападу на Украину"- не испугала ни Украину,ни НАТО и уступать РФ уже никто не стал.А миллиарды на "телодвижения" возле границ и в беларуси оказались выкинуты напрасно.Да.с ним будут говорить,но совсем не так,и не о том,что хотелось Путину.Ядерный шантаж может обернуться "ядерным предупреждением" Путину.Ни у одной России есть ЯО и уже надоел этот шантаж
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21.12.2021 13:06 Відповісти
Вы бы зедебилы вместо успокоения ,страну готовили людей и ВСУ в первую очередь к защите Родины!!! Или вы зедебилы ,умнее разведки США и Британии.? Причем ядерное оружие Британии или Франции к Украине ? Им боятся нечего,и соседям нашим ,они в НАТО! А Украину это даже очень должно пугать! И резерв первой группы уже давно должен быть в войсках!!! Или вы зедебилы это все делаете специально ,для сдачи страны!!
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21.12.2021 13:24 Відповісти
не знаю,кого ты там к зебилам причисляешь,но вот как раз на таких истеричек как ты и рассчитыны все эти понты путинские.Армия готова и так же готовы отряды тероборон.Всё продумано и готово.Но без исьтерик и основательно.даже полученные дроны сразу встали в строй.а не как при Порошенко полученные Джевелины спрятали под замок и на поле боя выставляли ремонтированную советскую технику,а новое оружие отправляли в Африку и на рынок.Если сильно так боишься-прими яду,а здравомыслящие просто пойдут защищать.Сейчас всё просто должно и есть готово в случае чего вмиг оказаться на позициях.Но это "в случае чего" сейчас ещё "не оно".И ещё-Украина готова и без НАТО в случае войны всё равно защищаться.А скорее всего НАТО и не захочет ссориться с Москвой.У нас просто нет выбора и нам придётся самим себя защищать.Но хочется.чтобы истерички ,типа тебя.лишний раз не нагнетали внутри страны панику.Или у тебя именно это намерение,а? скажи?
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21.12.2021 18:04 Відповісти
В отличие от тебя я знаю состояние дел и готовность.К чему готова не до финансированная армия ? Какие отряды тер.обороны? Где они есть и когда последний раз собирались на переподготовку(можешь не рассказывать про Киев,это исключение,но и там численность людей пришедших не соответствует никаким нормам!)Про джевелины и беспилотники Турецкие ,полученные по контрактам подписанным Порошенко,не пересказывай мосейчучку из Г+Г. Джавелинов полученых по первому контракту было очень мало и их держали в резерве по причине запрета США использовать их в АТО!! После смены власти в США ,этот запрет снят. Про тер.оборону,зедебил тебе еще напишу.Кто нибудь знает где ему получить автомат и боеприпасы и где находится склад?Что продумано и готово? Пример ,кроме сказок данилова с словесными пугалками х-ла. На счет ,здравомыслящих защитников ,это точно не про тебя и не про зеленую плесень,которая все развалила и уничтожила.Какое оружие зебелоид было отправлено в Африку при Порошенко.Меньше слушай нелоха и Г+Г,умнее будешь.Войны языком и видосиками не выигрываются.Кто у нас в стране истеричка ,можно увидеть на последне так называемом прес-марафоне нелоха. Отсюда все проблемы ну и конечно самая главная проблема лохи умиротворители типа тебя.
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22.12.2021 08:45 Відповісти
это я в отличие от тебя в курсе про терроборону.если ты просто сёрфишь инет в поисках устраивающей тебя информации.то лучше сёрфай порносайты.....О другом уж и говорить не хочется.псевдо-полковник (а если и вправду под погонами был,то далеко от реальной подготовки армии)..Прими водки и спокойся.не для тебя такой уровень обсуждений,самозванец.
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22.12.2021 13:03 Відповісти
Про водку и порносайты это ближе тема тем кто пожрать и по ржать,твоим единомышленикам зедебилам.Я не знаю какой уровень развития и стратегического мышления у тебя,ну судя по высказываниям ,под погонами был ,бывший мусор. А про уровень ,подготовки посмотри ,открытую информацию в прозоро.В разделе закупки топлива для ВСУ! 17% диз.топлива от необходимого.Ты зедебил на макетах или пеше -по танковому войска обучал? Про другие темы писать тебе бесполезно.развитие на уровне патрульного.
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22.12.2021 13:14 Відповісти
там и снарядов не по комплекту и много чего.Но зато вполне есть чем удержать позиции,пока не подойдёт помощь.Мусором никогда не служил.А вот тебе бы рекомендовал подключиться к теробороне,если ты такой прям патриот.Вот если б стал ты бойцом теробороны,ты бы знал,что каждый уже знает,где ему надлежит быть при сигнале сбора и где находится на хранениии оружие и остальное необходимое,которое ему выдадут.Это в израильской армии и в швейцарской оружие хранится непосредственно дома,в Украине пока это небезопасно для гражданского порядка.Короче,не задавал бы многих вопросов,зная на них ответы..Но если ты уж не хочешь быть единичкой защиты Украины.ты хоть не обгаживай то,что хоть ещё у нас есть и готово к защите...Не трудись давать ответ,мне уже не интересно будет его читать.Единственно прошу,не поддавай паники,у нас не так всё плохо,а паника-цель России по дестабилизации Украины.И скажи спасибо пацанам на "передке",что не такие сцыкуны и паникёры и на них вполне можно положиться,а народные батальоны всегда придут навстречу в час "Х"
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22.12.2021 17:43 Відповісти
Снарядов не по комплекту и много чего,точный пример нового умного главаря от зедебилов. Но зато вполне есть чем удержать оборону,пока не подойдет помощь.Какая и от кого и на чем ,про что я тебе писал выше.Никто панику не разводит,тебе пишут про подготовку.Так необходимо вложить или закопать еще 19 миллиардов в дороги и мосты на границе с **********,вместо обеспечения ВСУ топливом и всем необходимым? Нет денег уже практически 3 года на увеличение денежного довольствия ВСУ и на 2022 год,ты думаешь на опорных пунктах и бд на аэродромах сидят альтруисты?Насчет ссыкунов и паникеров это к тебе ,идиоту дебильному,который решил что страну можно защитить зеленой брехней и дешевым популизмом.
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23.12.2021 10:43 Відповісти
И кто такие народные батальоны?
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23.12.2021 10:54 Відповісти
Никто не напомнит: сколько нападений НАТО на РФ было за последние 100лет и чего захватили?
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21.12.2021 13:07 Відповісти
Якось вони Москву позбавили честі. У Горбачова було зачинене вікно тож, Русту довелося сісти біля Василя Блаженного.
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21.12.2021 14:31 Відповісти
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21.12.2021 14:10 Відповісти
Походу из рашки вырос волкодав-говноед, который своей вонью всех соседей и мир в целом задолбал.Пора усыплять бешеную псинку.
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21.12.2021 14:14 Відповісти
ага, бааааааааааальшооойй такой волкодав-ухесос
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21.12.2021 15:13 Відповісти
Хай тепер США дякує Німеччині, яка викохала *****.
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21.12.2021 14:23 Відповісти
Это всё Меркель, тварь! Она заигрывала с Пу последние 15 лет, вот и результат...
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22.12.2021 08:43 Відповісти
Лисодав! Ну как не вспомнить незабвенную "ореховку", она же "желудевка". "Сернистый кит"!!!!! Вставай, Гашек, твои внуки все просрали.
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21.12.2021 15:12 Відповісти
Не бойтесь: у них, кроме понтов ничего нет! Щерятся, а зубов нет.
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21.12.2021 16:19 Відповісти
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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21.12.2021 20:36 Відповісти
 
 