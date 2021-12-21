Росія знову погрожує Заходу силою у разі розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії: Такі "дії не залишаться безкарними"

Росія за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов.

За словами Гаврилова, альянс регулярно проводить навчання поблизу російських кордонів та здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем.

Він також заявив, що "дії Заходу щодо питань безпеки Росії більше не будуть залишатися безкарними".

"Лисиця більше не лазитиме у курник, - підкреслив Гаврилов, - тому що замість лісодава вже виріс великий вовкодав".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росія розглядатиме різні варіанти кроків у відповідь, - Кремль

Раніше на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями у Відні Гаврилов заявив, що Москва дасть військову відповідь НАТО у випадку, якщо альянс продовжить наступ на "болючі точки" країни. Він додав, що Захід буде змушений серйозно поставитися до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки.