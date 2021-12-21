Росія знову погрожує Заходу силою у разі розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії: Такі "дії не залишаться безкарними"
Росія за жодних умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Российскую газету", про це заявив глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю за озброєннями Костянтин Гаврилов.
За словами Гаврилова, альянс регулярно проводить навчання поблизу російських кордонів та здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем.
Він також заявив, що "дії Заходу щодо питань безпеки Росії більше не будуть залишатися безкарними".
"Лисиця більше не лазитиме у курник, - підкреслив Гаврилов, - тому що замість лісодава вже виріс великий вовкодав".
Раніше на переговорах з питань військової безпеки та контролю над озброєннями у Відні Гаврилов заявив, що Москва дасть військову відповідь НАТО у випадку, якщо альянс продовжить наступ на "болючі точки" країни. Він додав, що Захід буде змушений серйозно поставитися до пропозицій Росії щодо гарантій безпеки.
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Зато Крим ваш .
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?