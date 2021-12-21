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Новини Коронавірус і карантин
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Україна у 2022 році отримає майже 42 млн доз вакцин від COVID-19, - Кузін

Україна у 2022 році отримає майже 42 млн доз вакцин від COVID-19, - Кузін

До України у 2022 році надійде приблизно 42 млн доз вакцин від коронавірусної інфекції.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна має домовленості на постачання наступного року майже 42 млн доз вакцини проти COVID-19. Йдеться про 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн доз вакцини CoronaVac та 10 млн доз за глобальним механізмом COVAX", - сказав він.

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Кузін наголосив, що, отже, до України гарантовано надходження вакцин, які забезпечать щеплення 70% населення двома дозами.

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Навіть проколотим не цікаво.
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21.12.2021 12:29 Відповісти
По 20 баксов... Ктото миллиард заработал.
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21.12.2021 12:34 Відповісти
отримає i успiшно просeрe. колiть вжe бустeрну бажаючим.
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21.12.2021 13:54 Відповісти
Дочекались, що вакцина від COVAX буде безкоштовна, а ці бл..ді зелені просаджують гроші на дорогі з грандіозним дерибаном, бо вкладати в медицину не хочуть. А от на безкоштовний газ і вугілля не дочекалися!
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21.12.2021 14:02 Відповісти
 
 