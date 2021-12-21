Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Українська дипломатія має трансформуватися задля досягнення всіх амбітних цілей України.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС в найближчі роки, отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати в 2022 році. Для досягнення всього цього нам потрібна ще й креативність. Требу шукати всі можливі шляхи задля досягнення цього", - зазначив президент.

"Ми не повинні чекати, доки хтось вирішить щось за нас, а самі шукати і пропонувати нові формати", - додав він, закликавши дипломатів пропонувати нові ідеї.

"Ще потрібна амбітність ідей, думок. Слід позбутися песимістичного мислення, позбудьтесь комплексу країни третього світу", - звернувся Зеленський до присутніх на конференції послів.

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"У нас величезний потенціал. Україна потрібна Європі, а не навпаки...Не бідний родич, що десь щось у когось просить, а сильна країна. Це абмітно", - продовжив президент.