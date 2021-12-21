УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8429 відвідувачів онлайн
Новини
6 968 81

Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Українська дипломатія має трансформуватися задля досягнення всіх амбітних цілей України.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС в найближчі роки, отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати в 2022 році. Для досягнення всього цього нам потрібна ще й креативність. Требу шукати всі можливі шляхи задля досягнення цього", - зазначив президент. 

"Ми не повинні чекати, доки хтось вирішить щось за нас, а самі шукати і пропонувати нові формати", - додав він, закликавши дипломатів пропонувати нові ідеї.

"Ще потрібна амбітність ідей, думок. Слід позбутися песимістичного мислення, позбудьтесь комплексу країни третього світу", - звернувся Зеленський до присутніх на конференції послів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У багатьох процесах Україна змушена наздоганяти. Не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський

"У нас величезний потенціал. Україна потрібна Європі, а не навпаки...Не бідний родич, що десь щось у когось просить, а сильна країна. Це абмітно", - продовжив президент.

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23727) перемовини (2859) членство в НАТО (1716) членство в ЄС (1236) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Армию укрепляй, чмо гундосое ! Мирный процесс оно разблокирует.... Или освободи место настоящему главнокомандующему, что бы это не значило.
показати весь коментар
21.12.2021 12:02
+22
Говна тебе на лопате теперь.
показати весь коментар
21.12.2021 12:02
+22
***** F16 и Пэтриоты требуй какой нах. мирный процесс. США уже обьявили 4й уровень опасности. Шо оно курит.
показати весь коментар
21.12.2021 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говна тебе на лопате теперь.
показати весь коментар
21.12.2021 12:02 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:19 Відповісти
Армию укрепляй, чмо гундосое ! Мирный процесс оно разблокирует.... Или освободи место настоящему главнокомандующему, что бы это не значило.
показати весь коментар
21.12.2021 12:02 Відповісти
Схоже на передвиборні мантри. Але язиком ляпати - не мішки ворочати.
показати весь коментар
21.12.2021 12:03 Відповісти
остапа понесло хочу чтобы фсе! забористая дурь в резиденции Гута
показати весь коментар
21.12.2021 12:05 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:06 Відповісти
***** F16 и Пэтриоты требуй какой нах. мирный процесс. США уже обьявили 4й уровень опасности. Шо оно курит.
показати весь коментар
21.12.2021 12:07 Відповісти
он сам пэтриот и знает, что F12 это максимум, что он когда либо видел на клаве ))
показати весь коментар
21.12.2021 12:44 Відповісти
На клаве там только черные и белые клавиши. И по ним положено бить тем органом, который на зелохторот класть удобно.
показати весь коментар
21.12.2021 12:59 Відповісти
Ты точно не лох, дипломат ты наш?
показати весь коментар
21.12.2021 12:08 Відповісти
С бодуна...
показати весь коментар
21.12.2021 12:09 Відповісти
"Фантазёр, ты меня называла... "
показати весь коментар
21.12.2021 12:09 Відповісти
За все хорошее без конкретики-вот такая цель за столько делаем, не лучше дурь всякую будем нести без сроков, такое комсорги могли по 3 часа задвигать.
показати весь коментар
21.12.2021 12:09 Відповісти
та, пля - касок и броников нет. Если призывать пополнение - то его одеть не во что.
эта гнида на врага работает.

https://www.youtube.com/watch?v=6TZSEkaVTPs&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
показати весь коментар
21.12.2021 12:26 Відповісти
Він якийсь відірваний від життя.
Неадекватний олбодоб....
Крим воно поверне.. Воно !
показати весь коментар
21.12.2021 12:15 Відповісти
Он для публики мелет всякую чушь, а в тайне всё делает, чтобы российские войска пезпрепятственно по хорошим дорогам дошли до Киева.
показати весь коментар
21.12.2021 12:15 Відповісти
Ну да, посадити Пороха, викликати майдан, консерва зелена робить що каже куратор під аплодисменти зелебобіків
показати весь коментар
21.12.2021 13:36 Відповісти
Беги вова, беги...
показати весь коментар
21.12.2021 12:16 Відповісти
Мирный процесс с ордой ? Зеля , это не разборки в гримёрке "квартала" . Это страна , Украина .
показати весь коментар
21.12.2021 12:16 Відповісти
Підарасік вершить судьби Миру. Створю Світ за ___ днів
показати весь коментар
21.12.2021 12:19 Відповісти
О,мама міа? Сельодкою,об'їлося? Яке прагнуче?
показати весь коментар
21.12.2021 12:17 Відповісти
Дурачек все никак не уймется. Уже доурегулировались придурки. Скоро так до Киева дойдем с вашими мирными планами
показати весь коментар
21.12.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:18 Відповісти
А знаєте чим закінчиться ?
Європа нам остаточно відмовить, втомившись від цього придурка. Тоді воно скаже - нас не взяли кляті соросята, вертаємось в обійми расєюшки.
показати весь коментар
21.12.2021 12:18 Відповісти
100% Вся эта его трепатня только для того нужна, чтоб потом сказать "Ну а что, я же хотел как лучше, всё говорил правильно". Проблема только в том, что его фактические действия сильно расходятся с тем, что он вещает.
показати весь коментар
21.12.2021 12:49 Відповісти
Все делается в соответствии с планами Путина! Кому еще не ясно?! Офисом президента руководит Кремль. И хватит о Зеленском - надо думать, как спасти страну и спастись самим!
показати весь коментар
21.12.2021 13:54 Відповісти
Удивительно, но для патриотов у Зеленского есть только воодушевляющие слова. А дела все наоборот в пользу пророссийских избирателей и их приходится постоянно останавливать только протестами. Почему так?
показати весь коментар
21.12.2021 12:18 Відповісти
гляди копита не позбивай
показати весь коментар
21.12.2021 12:19 Відповісти
Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, пока Беня, (и ему подобные), будет получать преференции и получать тендеры по блату, зарабатывая огромные бабки, при нищенских пенсиях и зарплатах простых Украинцев, пока на ключевых государственных (силовых) должностях будут Гогилашвили и Будановы, ты, Зе, можеш только мечать о вступлении в НАТО и ЕС
показати весь коментар
21.12.2021 12:22 Відповісти
Зебил накануне войны открыть дело против Пороха. Ты же падло его мизинца не стоишь. Спецом подрывает настроение в армии. Для того чтобы воевать надо вас вначале арестовать за гос измену
показати весь коментар
21.12.2021 12:22 Відповісти
Цю падлюку теба, хоча-б за кордоном під час візитів треба перевіряти на наркоту, якщо українськи дебіли надали йому вседозволеність і безкарність в Україні.
показати весь коментар
21.12.2021 13:03 Відповісти
зеля дальше хотелок так и не пошел, хотелки воплощать нужно уметь...
только порох мог добиваться конкретных результатов всего за один срок, стабилизация страны, безвиз, томос. зеле такое не по зубам, от слова никогда
показати весь коментар
21.12.2021 12:24 Відповісти
Чим вімірюється "прагнення" хріпатого?
показати весь коментар
21.12.2021 12:25 Відповісти
свистеть - не мешки ворочать...
показати весь коментар
21.12.2021 12:27 Відповісти
Ви може й прагнете, але скоріше то Голобородько прагне, а ось ви - Зеленський і Ко руйнуєте Україну як державу, можливо просто виконуєте завдання.
показати весь коментар
21.12.2021 12:28 Відповісти
Що він несе ? рашиська расея погрожує повномаштабною війною ,а гарант навіть у'явлення немає що необхідно робити ,але чого можна чекати від того хто чотири рази ухилявся від призову в армію ,а в 2014 році давав концерт в окупованій Горлівці , як і не одноразово в росіі.
показати весь коментар
21.12.2021 12:29 Відповісти
Бла-бла-бла...
показати весь коментар
21.12.2021 12:32 Відповісти
Не блаблабла.Пытается помочь путину создать казус-белли,у рашки пока не очень получается.Надо воинственные заявления делать,чтобы что-то вымучить.
показати весь коментар
21.12.2021 12:36 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:42 Відповісти
войну закончил,бедность победил... в общем обещаю обещать!
показати весь коментар
21.12.2021 12:42 Відповісти
ОДНА ВОДА - НИОЧЁМ...
ВЕРНИТЕ ПОРОШЕНКО!!
показати весь коментар
21.12.2021 12:44 Відповісти
Объясните кто-то ***********, что стоя раком в сторону Раисси Крым не вернуть. Он уже развел войска, усилил мир. Результат мы видим.
показати весь коментар
21.12.2021 12:50 Відповісти
вот чем мне иногда нравится наш Зеля, это тем что режет правду - матку , может и под коксом..
- настойчиво и грубо, без церемоний..

Порошенко бы со слезами на глазах просил бы и умолял..
показати весь коментар
21.12.2021 12:52 Відповісти
А на мою думку, зелена шмаркля завжди бреше, за прикладом свого кремлівського кумира.
показати весь коментар
21.12.2021 12:58 Відповісти
я же не сказал что он делает то что говорит - скорее наоборот
Но мне сам тон понравился сейчас - без соплей и слез как у Порошенко..
"Пожалуйста, выведите ваши войска из Украины - я очень прошу - пожалуйста" - фу блд, как вспомнишь..
показати весь коментар
21.12.2021 13:08 Відповісти
Чувак живе на іншій планеті. Реально. Страшно це все.
показати весь коментар
21.12.2021 12:53 Відповісти
"Ще потрібна амбітність ідей, думок. "
Це ж вже було - інвестиційний клондайк і няні, зарплати вчителів по $4000, виступ з заявою про арешт вбивць Шеремета і інвестиції з Оману, міл'ярд дерев за три роки, Нью-Васюки і "на Марсі будуть яблуні цвісти". Скільки фантазії і "лапші на вуха лохів" народжується за допомогою білого порошку з Латинської Америки.
показати весь коментар
21.12.2021 12:56 Відповісти
ну а що? члєнство на піаніно нєлох асвоіл. наступний крок члєнство на НАТО
показати весь коментар
21.12.2021 12:58 Відповісти
это хорошоНо для этого нужны профессионалы.а не "коллеги по Кварталу" ,их члены семьи и кумовья.
показати весь коментар
21.12.2021 13:02 Відповісти
Дайте йому накінець піаніно: нехай займеться улюбленим ділом.
показати весь коментар
21.12.2021 13:02 Відповісти
зараз у нього улюблена справа грати х.. по наших головах
показати весь коментар
21.12.2021 18:13 Відповісти
Все і зразу, ідіот. Але для цього треба хоч щось робити, крім самовихваляння.
показати весь коментар
21.12.2021 13:04 Відповісти
Интересно,как он собирается избежать оплаты счета на кассе?
показати весь коментар
21.12.2021 13:07 Відповісти
флот авианосцев проси ... ато както мелочно потребовал
показати весь коментар
21.12.2021 13:21 Відповісти
Хвора особа, наркозалежна,керує 40млн.нацією😕
показати весь коментар
21.12.2021 13:22 Відповісти
я боюсь, что это "финт ушами" из области прогффесора. 1) сначала потребовать нереального и подождать пока откажут 2) развести руками .. сказать "нуемое"... и коль в нато не пускают поехать "просить" таежный союз. Знаем - один уже проходил .. до ростова допроходил
показати весь коментар
21.12.2021 13:24 Відповісти
Пусть отдают не только Крым но и мост.
показати весь коментар
21.12.2021 13:24 Відповісти
«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса»...Голда Меир, премьер-министр Израиля о переговорах с арабами...евреи же мудрый народ, как же эта "мудрость" пролетела мимо этого олигофрена, даже не царапнув))
показати весь коментар
21.12.2021 13:32 Відповісти
возможно, он специально эту "мудрость" выпускает из вида?
показати весь коментар
21.12.2021 14:43 Відповісти
Так він не єврей! Він жидяра криворогульна!
показати весь коментар
21.12.2021 17:45 Відповісти
Там була єврейка Голда і єврейський народ. У нас єврей Зеленський бачить інший компроміс: "українцям я нічого не должєн, я должєн своім дєткам, мамє-папє, ну может бить Бєні. Світ такий великий, пошлі ви всі в сраку із своєю Україною"
показати весь коментар
21.12.2021 18:12 Відповісти
Зеленский обыкновенный балабол и трепач , путь в Евросоюз , НАТО лежит через выполнение обязательств , и первое это честный конкурс на главу САП , о чем Зеленский клялся перед Байденом , а сейчас этот конкурс оборачивается грандиозным скандалом перед западными партнерами.
показати весь коментар
21.12.2021 14:10 Відповісти
Боюся, що цього і добивається наш ВАЗелін: Захід махне на нас рукою - живіть як знаєте. Цього і вимагає рашка, щоб ми залишилися один на один з нею. Оманський договорняк?
показати весь коментар
21.12.2021 18:07 Відповісти
***
В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию…
Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!
показати весь коментар
21.12.2021 14:30 Відповісти
лол, пока Порошенко в Варшаве решает эти вопросы, Зеленский только трындит демагогию - если агрессор не хочет мира и вернуть Крым, как он собирается разблокировать мирный процесс и возвращать Крым кроме как капитуляцией?
показати весь коментар
21.12.2021 14:42 Відповісти
"Раденький що дурненький"© Українське прислів'я
показати весь коментар
21.12.2021 15:31 Відповісти
яка мета цього форуму послів? погуляти за державний кошт? гроші дівати нікуди, нічого не розумію,
показати весь коментар
21.12.2021 18:03 Відповісти
это алиби. выборы сап сорваны
показати весь коментар
21.12.2021 20:24 Відповісти
...передоз...
показати весь коментар
21.12.2021 19:50 Відповісти
Когда ты уже сдохнешь от передоза, чмо зеленое?
показати весь коментар
22.12.2021 00:17 Відповісти
Космонавт.Нагадив скрізь ,до кого їздив і чого касався,розвалив все що можно,їздив на зустріч з Патрушевим в Оман,завалив єкономіку ,зробив ручними суди,мвс,прокуратуру,дбр і ще щось варнякає.Знов перенюхало...
показати весь коментар
22.12.2021 10:30 Відповісти
Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.

"А для этого предлагаем начать с того, что Украина избавится от Президента с пессимистическим мышлением, который продолжает удерживать Украину в странах третьего мира", - дружно ответили послы
показати весь коментар
22.12.2021 15:36 Відповісти
 
 