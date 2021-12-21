Прагнемо розблокувати мирний процес, повернути Крим, досягти членства в ЄС та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО, - Зеленський. ВIДЕО
Українська дипломатія має трансформуватися задля досягнення всіх амбітних цілей України.
Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми прагнемо якомога скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС в найближчі роки, отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати в 2022 році. Для досягнення всього цього нам потрібна ще й креативність. Требу шукати всі можливі шляхи задля досягнення цього", - зазначив президент.
"Ми не повинні чекати, доки хтось вирішить щось за нас, а самі шукати і пропонувати нові формати", - додав він, закликавши дипломатів пропонувати нові ідеї.
"Ще потрібна амбітність ідей, думок. Слід позбутися песимістичного мислення, позбудьтесь комплексу країни третього світу", - звернувся Зеленський до присутніх на конференції послів.
"У нас величезний потенціал. Україна потрібна Європі, а не навпаки...Не бідний родич, що десь щось у когось просить, а сильна країна. Це абмітно", - продовжив президент.
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эта гнида на врага работает.
https://www.youtube.com/watch?v=6TZSEkaVTPs&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA Хай воюють без касок і броніків. "Я вам ничего не должен"
Неадекватний олбодоб....
Крим воно поверне.. Воно !
Європа нам остаточно відмовить, втомившись від цього придурка. Тоді воно скаже - нас не взяли кляті соросята, вертаємось в обійми расєюшки.
только порох мог добиваться конкретных результатов всего за один срок, стабилизация страны, безвиз, томос. зеле такое не по зубам, от слова никогда
ВЕРНИТЕ ПОРОШЕНКО!!
- настойчиво и грубо, без церемоний..
Порошенко бы со слезами на глазах просил бы и умолял..
Но мне сам тон понравился сейчас - без соплей и слез как у Порошенко..
"Пожалуйста, выведите ваши войска из Украины - я очень прошу - пожалуйста" - фу блд, как вспомнишь..
Це ж вже було - інвестиційний клондайк і няні, зарплати вчителів по $4000, виступ з заявою про арешт вбивць Шеремета і інвестиції з Оману, міл'ярд дерев за три роки, Нью-Васюки і "на Марсі будуть яблуні цвісти". Скільки фантазії і "лапші на вуха лохів" народжується за допомогою білого порошку з Латинської Америки.
В Перу нашли связанную веревками 800-летнюю мумию…
Не развязывайте, ради бога! Только не в этом году!
"А для этого предлагаем начать с того, что Украина избавится от Президента с пессимистическим мышлением, который продолжает удерживать Украину в странах третьего мира", - дружно ответили послы