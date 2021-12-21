Необхідно розширити угоду про ЗВТ з ЄС і Канадою та фіналізувати процес її підписання із Туреччиною, - Зеленський

Україна націлена на зміцнення торгового партнерства з рядом перспективних країн.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше політики, більше економіки. Саме економіка і спільний економічний інтерес зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має ставати більше щоденно. Ми маємо розширити угоду про Зону вільної торгівлі з ЄС, з Канадою, з Ізраїлем. Фіналізуємо, дуже в це вірю, ЗВТ з Туреччиною. Хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента Туреччини Ердогана до України", - зазначив президент.

Також він наголосив на необхідності лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними торговими партнерами.

Читайте також: Україна та Туреччина можуть підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року, - Кулеба