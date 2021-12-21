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Необхідно розширити угоду про ЗВТ з ЄС і Канадою та фіналізувати процес її підписання із Туреччиною, - Зеленський

Необхідно розширити угоду про ЗВТ з ЄС і Канадою та фіналізувати процес її підписання із Туреччиною, - Зеленський

Україна націлена на зміцнення торгового партнерства з рядом перспективних країн.

Про це заявив сьогодні на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше політики, більше економіки. Саме економіка і спільний економічний інтерес зміцнює політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має ставати більше щоденно. Ми маємо розширити угоду про Зону вільної торгівлі з ЄС, з Канадою, з Ізраїлем. Фіналізуємо, дуже в це вірю, ЗВТ з Туреччиною. Хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента Туреччини Ердогана до України", - зазначив президент.

Також він наголосив на необхідності лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними торговими партнерами.

Читайте також: Україна та Туреччина можуть підписати довгоочікувану угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року, - Кулеба

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Туреччина (3494) Ердоган Реджеп Таїп (928) ЗВТ (355)


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*меньше политики,больше экономики* Вова какого ...............тебе сиделось в квартале????????? стучал бы дальше по клавишам........ну хоть прикольно было.....
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21.12.2021 12:22 Відповісти
То питання не Вові, то питання мудрому наріду.
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21.12.2021 12:27 Відповісти
народ народом. хотя *без лоха и жизнь плоха* , *ему покажешь медный грош.и делай с ним что хоч*,к сожалению сработало
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21.12.2021 12:31 Відповісти
Дебил. "Меньше про войну, больше про бабло".
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21.12.2021 12:25 Відповісти
"Прєстіж крєпчаєт, дєнь ото дня неупинно вовьінаєтся процент жиров у маслі..." (с)
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21.12.2021 12:26 Відповісти
слышь, дурень, а тебе, ведь, прилетит.
https://www.youtube.com/watch?v=S-aHuyVXjdQ
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21.12.2021 12:26 Відповісти
чувак оторванный от реальности. с его новыми лицами из квартала как бы не потерять то что есть...
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21.12.2021 12:29 Відповісти
зеленый мечтатель... а кто все это делать будет
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21.12.2021 12:29 Відповісти
надо все поручить дерьмаку... потому что МИД Украины не способен делать ничего...
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21.12.2021 12:54 Відповісти
 
 