У Бердянську невідомий "замінував" 11 шкіл: терорист вимагає 100 тис. грн, учні та педагоги евакуйовані
У Бердянську (Запорізька область) правоохоронні органи шукають вибухівку одночасно в 11 школах міста після анонімного повідомлення до поліції про мінування. Учні та співробітники шкіл евакуйовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Згідно з повідомленням поліції, починаючи з вечора 20 грудня до поліції Бердянська почали надходити повідомлення від невідомого про мінування місцевих навчальних закладів.
За даними поліції, спочатку анонім поінформував про вибухівку, закладену у трьох школах. Пізніше надійшли аналогічні повідомлення про мінування ще дев'яти місцевих навчальних закладів.
При цьому телефонний терорист вимагав 100 тис. грн, щоб уникнути вибухів.
Слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні та кінологічні служби виїхали за зазначеними адресами. Станом на 10:00 вівторка обстежено чотири з одинадцяти шкіл. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.
Учнів та співробітників навчальних закладів евакуйовано.
Правоохоронні органи продовжують обстеження інших шкіл та прилеглих до них територій.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).
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це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
В дурці що, день відкритих дверей?
а повышение зряплат - вот, вот, мы же ищем и собачек юзаем...
смешно просто. скажем, кто то был бы начальником - это ему в "плюс" - работает типо
правда... ну да, погоны потом тяжелее будут, но и бабло более лучше
он шо, Таврию себе купить хочет?
надо как в кино - миллион долларов и вертолёт до Ростова.