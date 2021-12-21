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Новини
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У Бердянську невідомий "замінував" 11 шкіл: терорист вимагає 100 тис. грн, учні та педагоги евакуйовані

У Бердянську невідомий

У Бердянську (Запорізька область) правоохоронні органи шукають вибухівку одночасно в 11 школах міста після анонімного повідомлення до поліції про мінування. Учні та співробітники шкіл евакуйовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Згідно з повідомленням поліції, починаючи з вечора 20 грудня до поліції Бердянська почали надходити повідомлення від невідомого про мінування місцевих навчальних закладів.

За даними поліції, спочатку анонім поінформував про вибухівку, закладену у трьох школах. Пізніше надійшли аналогічні повідомлення про мінування ще дев'яти місцевих навчальних закладів.

При цьому телефонний терорист вимагав 100 тис. грн, щоб уникнути вибухів.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні та кінологічні служби виїхали за зазначеними адресами. Станом на 10:00 вівторка обстежено чотири з одинадцяти шкіл. Вибухонебезпечних предметів не знайдено.

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Учнів та співробітників навчальних закладів евакуйовано.

Правоохоронні органи продовжують обстеження інших шкіл та прилеглих до них територій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Бердянськ (469) мінування (1217) школа (2205) евакуація (2308) Запорізька область (3582)


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Топ коментарі
+5
100000 гривень???????
це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
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21.12.2021 12:35
+3
Найти и всю сумму по гривне ему в зад запихать .
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21.12.2021 12:34
+2
Знов контрольна в молодшій школі?
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21.12.2021 12:29
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Знов контрольна в молодшій школі?
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21.12.2021 12:29 Відповісти
Что то не вяжется. Написано что заминировал 11. Сначала 3 а потом еще 9..
3+9=12
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21.12.2021 12:31 Відповісти
какой министр МВД такие и "террористы".
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21.12.2021 13:06 Відповісти
Жодної хвантазії в "терориста" - 11 шкіл за 3,5 тис. баксів може "замінувати" лише п'ятикласник ))
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21.12.2021 12:32 Відповісти
За такі мінування має бути довічне покарання.
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21.12.2021 12:33 Відповісти
Вечная контрольная
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21.12.2021 12:51 Відповісти
Найти и всю сумму по гривне ему в зад запихать .
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21.12.2021 12:34 Відповісти
Обов"язково металевими!
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21.12.2021 12:39 Відповісти
100000 гривень???????
це явно якесь п,яне або обкурене чмо.
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21.12.2021 12:35 Відповісти
***** підігрують! Питання, навмистно, чи по дупоголов"ю?!
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21.12.2021 12:38 Відповісти
пукин проверяет оперативное реагирование на южных рубежах
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Найти,посадить на бочку з порохом,пущай політае!
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21.12.2021 12:43 Відповісти
сами минируют,сами и ищут..ну надо же пипл держать в напряжении.
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21.12.2021 12:45 Відповісти
ох менты ему наваляют когда словят )))) телефон в жопу забьют )))
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21.12.2021 12:46 Відповісти
Думаешь по телефону звонят с такими сообщениями?
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21.12.2021 13:00 Відповісти
по пейджеру?
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21.12.2021 13:05 Відповісти
Голубиной почтой.
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21.12.2021 13:12 Відповісти
думаю что придурок который просит 100к гривен, врядли вкурсе что такое ИП телефония.
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21.12.2021 15:05 Відповісти
Так саме і Пиня дзвонив - вимагав, щоб Україна в НАТО не вступала
В дурці що, день відкритих дверей?
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21.12.2021 12:47 Відповісти
с северной кореи может - ищи-свищи.
а повышение зряплат - вот, вот, мы же ищем и собачек юзаем...
смешно просто. скажем, кто то был бы начальником - это ему в "плюс" - работает типо
правда... ну да, погоны потом тяжелее будут, но и бабло более лучше
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21.12.2021 12:47 Відповісти
поймать и вставить петарду.
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21.12.2021 12:53 Відповісти
Прошлый раз требовал 2 ляма. . Попускается?
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21.12.2021 12:59 Відповісти
Нарізати років 20 без УДЗ, показово осудити - бабуся пошепче!
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21.12.2021 13:04 Відповісти
не тот пошел террорист...
он шо, Таврию себе купить хочет?
надо как в кино - миллион долларов и вертолёт до Ростова.
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21.12.2021 13:04 Відповісти
С ним нужно сесть за стол переговоров и сойтись где то пасередине. Тоесть не 100тыс а 50тыс дайте ему чтобынебылавайны. И всем остальным то же.
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21.12.2021 13:12 Відповісти
Вот, кстати, на юго-востоке ( Бердянске, в том числе ) надо в первую очередь передавить московских попов и сопутствующие им структуры. Эта совдеповская ссанина всегда была одним из основных источников заразы. Они катастрофически теряют паству, поэтому готовы на всё, даже под хвост дать козломордым))
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21.12.2021 13:21 Відповісти
Это наверное самое большое число, которое знают террористы.
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21.12.2021 13:22 Відповісти
 
 