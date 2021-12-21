Moderna потребує більше даних про "Омікрон" для розробки бустерної вакцини. Вона може з'явитися за декілька місяців, - голова компанії Бансель

Фото: Омікрон

Компанія Moderna розраховує оперативно розробити бустерну дозу вакцини, націлену безпосередньо на штам коронавірусу "Омікрон", щойно про цей варіант вірусу з'явиться більше інформації.

Про це заявив у вівторок голова компанії Стефан Бансель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно внести лише незначні коригування (в уже наявний бустер. - Ред.) проти "Омікрону". Не думаю, що з цим будуть якісь проблеми", - наводить видання The Guardian слова Банселя.

Він наголосив, що наразі компанія чекає на важливі дані щодо штаму "Омікрону" з метою запустити розробку бустерної дози вакцини проти нього. За його словами, чекати доведеться ще тиждень чи два.

Як зазначив Бансель, щойно компанія розробить бустер, Moderna зможе за декілька місяців виробити 500 млн доз бустера.

"Потрібно декілька місяців для того, щоб ми змогли отримати 500 млн доз після схвалення бустера. Наші можливості наразі набагато вищі, ніж вони були рік тому", - наголосив Бансель.

При цьому, як зазначає The Guardian, якщо такі регулювальні органи як американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) або швейцарський регулятор Swissmedic вимагатимуть подальших досліджень дози вакцини проти "Омікрону", то процес схвалення затягнеться ще щонайменше на три місяці.

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"Деякі відомства вимагають досліджень, інші досі не визначилися. Я гадаю, це все дуже залежить від того, наскільки серйозно прогресує захворювання", - сказав Бансель.

Напередодні у Moderna заявили, що продовжать розробляти повноцінну вакцину проти штаму "Омікрон". Клінічні випробування такої вакцини, як очікується, розпочнуться на початку 2022 року. Проте наразі, уточнює The Guardian, компанія зосередиться на розробці бустера проти цього штаму коронавірусу.

Напередодні в компанії також повідомляли, що схвалена бустерна доза її вакцини від COVID-19 у 37 разів підвищує рівень антитіл на випадок контакту зі штамом коронавірусу "Омікрон".

Минулого місяця генеральний голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що наявні вакцини від коронавірусу не будуть так само ефективні у боротьбі зі штамом "Омікрон", як із попередніми різновидами COVID-19, однак для точнішої оцінки ситуації потрібно дочекатися конкретних даних щодо нового штаму. Тоді ж Бансель зазначив, що для масштабного виробництва спеціалізованої вакцини від "Омікрону" потрібно декілька місяців.

Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Вважається, що штам "Омікрон" викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його "попередники". Водночас він перевершує їх за швидкістю поширення.

"Омікрон" виявлено вже у понад 90 країнах світу.