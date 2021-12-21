УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8417 відвідувачів онлайн
Новини
3 212 50

Зеленський про конференцію з послами: Це не з'їзд політбюро ЦК. Має бути новий діалог, а не сухі звіти

Зеленський про конференцію з послами: Це не з'їзд політбюро ЦК. Має бути новий діалог, а не сухі звіти

Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України, заявив про необхідність побудувати якісно новий діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Зеленського на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

За його словами, це має бути новий діалог, а не сухі звіти.

"Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК", - заявив він.

Також він зазначив, що найкращою оцінкою роботи українських послів буде досягнутий результат у партнерстві України з країнами, куди їх делеговано.

Читайте також: Незабаром ми відкриємо нові посольства у багатьох країнах, - Зеленський

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23727) посол (1097)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
21.12.2021 12:45
+12
В политбюро не было съездов! Только заседания!
показати весь коментар
21.12.2021 12:53
+11
https://site.ua/arkadiy.babchenko

https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко

Войд Зелёного Клоуна.





Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.

Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие.
Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.

Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Нихуя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?

Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.

А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.
показати весь коментар
21.12.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот в этом я с ним согласен .
показати весь коментар
21.12.2021 12:44 Відповісти
Какой диалог?!
Что послы должны определить куда движется страна на политической арене, формируя стратегию? Или они должны воплощать стратегию?
показати весь коментар
21.12.2021 12:49 Відповісти
Мі вам нічєго нє далжні.
показати весь коментар
21.12.2021 12:51 Відповісти
А про що це він? Який такий діалог з наперсточником? От західні партнери йому про запуск САП, а він їм про що? Це ото теплий діалог? Сімейний?
показати весь коментар
21.12.2021 13:16 Відповісти
Після цих слів відбулося наступне:
показати весь коментар
21.12.2021 13:22 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:45 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 12:50 Відповісти
Саме так, друже.
показати весь коментар
21.12.2021 13:34 Відповісти
сухі звіти нагадали:
- посли, шо ми там пили вчора після конференції?
- сухе вино.
- а чого в мене зранку штани мокрі?
показати весь коментар
21.12.2021 12:51 Відповісти
Назвіть хоч одну вдалу справу зеленського
показати весь коментар
21.12.2021 12:51 Відповісти
Неплохой пианист он
показати весь коментар
21.12.2021 13:05 Відповісти
Їшацюра він. І ще й хвіст підіймає... На кого , дебіле???
показати весь коментар
21.12.2021 15:16 Відповісти
В политбюро не было съездов! Только заседания!
показати весь коментар
21.12.2021 12:53 Відповісти
Так воно ж дебільне. Не знає. Як його на совкові порівняння тягне.
показати весь коментар
21.12.2021 12:58 Відповісти
пусть ватный папаша его коммунист подскажет!
показати весь коментар
21.12.2021 13:04 Відповісти
Вова, Ростов не резиновый!
показати весь коментар
21.12.2021 12:53 Відповісти
а судя по тому как ему хлопали в раде, таки это политбюро цк...
показати весь коментар
21.12.2021 12:53 Відповісти
видно в свое время крепко фестивалили в Москве, да так что не могут сорваться с Кукана.
в свое время покойный сенатор Маккейн выкупил видео, где Трампушка в 2013 году фестивалил в гостиннице и орошал золотым дождем головы беспечных москвичей и москвичек, выкупил чтобы спасти честь президента.
Рейховцы пока не выставили на торга фестивали другого
показати весь коментар
21.12.2021 12:56 Відповісти
Брехун і провокатор. В бан, мерзота. В тебе в одному реченні дві брехні.
показати весь коментар
21.12.2021 13:07 Відповісти
о как
осталось определиться кто же у нас "корейский ученый" - беня или *****

показати весь коментар
21.12.2021 12:56 Відповісти
зеля думает что увещеваниями можно что-то решить. с куйло уже заглянул в глаз и договорился...
показати весь коментар
21.12.2021 12:57 Відповісти
Президент Зеленский очень тонкий дипломат и опытный политик. Такие качества ему надарила природа
показати весь коментар
21.12.2021 12:59 Відповісти
Шкода що тобі нє надаріла, хвора ти людина.
показати весь коментар
21.12.2021 13:08 Відповісти
интересно с КЕМ Зеленский хочет перезагрузить дипломатию? Одного кулебы не хватит на всё.а такие профессионалы как Зеркаль не приняли предложений войти в команду...Вот и нужно с осторожностью отнестись к таким порывам зеленского.назначение на должности коллег по "хохотунчикам",их кумовей и кузенов уже показал негативный результат работы команды Зеленского.Хотя и правильно выбран курс на "смелые заявления" и смелое обращение к "глубоко обеспокоенным" западным друзьям.но работать-то всё равно нужно профессионалами.а их в команде зеленского "кот наплакал"..и это вовсех сферах.а не только в дипломатии.
показати весь коментар
21.12.2021 12:59 Відповісти
ну диалог это когда ты с бабой в постели...а с послами даже беседы не получится,ибо посол-это посланец,то есть тот кого посылают с определённой целью,для продвижения интересов государства в другой стране. по простому,посол человек без мозгов,он собака на привязи,что сказали,то и делает.
тогда на кой х-й этот цирк? ну разве для очередного видосика...
показати весь коментар
21.12.2021 12:59 Відповісти
https://site.ua/arkadiy.babchenko

https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко

Войд Зелёного Клоуна.





Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.

Служба безопасности заявляет, что угля на четыре недели. Газ бьет все исторические рекорды и пересекает отметку в 1700. Тимошенко подписывала по триста, напомню - так, для сравнения цен и понимания ситуации. Россия концентрирует войска, выдвигает ультиматум и грозит войной. Беларусь заявляет о готовности разместить у себя ядерное оружие.
Депутаты Рады уходят на каникулы.
Верховный Главнокомандующий выписывает подозрение Порошенко.
За закупку угля, что примечательно.
Ирония, что ты делаешь, а-ха-ха, прекрати.

Ощущение даже не паузы. Ощущение… Пустоты. Одного большого великого ничто. Войд Зелёного Клоуна. Семьдесят три процента световых лет звенящего Нихуя.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Писать о том, как украинская власть во время угрозы оккупации в очередной раз обосралась так, что опять отстирывать штаны на весь мир, не хочется уже совершенно. Тут и без меня желающих вагон. Один Гордон чего стоит. Побежал впереди планеты всей. «Теперь Зеленского будут мочить вообще все, кому не лень, даже Гордон - этот в первых рядах побежит, вот увидите. Собственно, уже побежал». Месяц назад написано. Предсказуемый, как валенок. Ваш Дед.
Хочется писать о достижениях украинской власти, которые вызывали бы гордость за страну, спокойную уверенность за армию и испанский стыд мы бы знали только из Википедии, но…
А, ладно. Чего уж там.

«Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации.
И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме.
Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома.
Уничтожение смыслов».
Это год назад написано.

Сейчас весь мир запестрит заголовками, что в Украине опять начались политические преследования оппонентов. Это в голове Зеленского, возможно, эта ахинея и является пидозрой и лежит в области уголовного права - хотя на самом деле, лежит она в области оваций и мелочной мести - а для всего мира это будет воспринято однозначно как политические репрессии. Без вариантов.
Война, экономический крах, политические репрессии…
И вот баварский бюргер Фриц Кнопке просыпается, наливает себе кофе, открывает газету, и и понимает, что в его представлении между Россией и Украиной, в принципе, теперь нет нихера никакой разницы.
Это мы понимает эту разницу. А он уже нет.
И он перестает понимать, почему в таком случае он должен платить за газ 2000 евро. Почему надо блокировать «Северный Поток».
А, главное, почему надо будет отправлять наших солдат умирать за эту Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки слушает утренний брифинг референтов, слышит про пидозру Порошенко, затем слышит, как вместо брифинга в овальном кабинете начинает звенеть одно большое украинское Нихуя, смотрит на календарь, видит, что до очередного раунда драки с Путиным за Украину осталось два дня, и думает - а мне-то оно нахер, собственно, надо?

Узурпатор запоребрикового Улуса открывает бумажные папочки, принесенные ему Сурковым - или кто там у них сейчас, Кириенко - читает, улыбается, смотрит на флажки на карте, которые обозначают батальонно-тактические группы его орков, расставленные вокруг границы, и ждущие приказа, и никак не может понять, почему ему не надо отдавать приказ и не надо вторгаться в эту страну при таких невероятно благоприятных раскладах для вторжения.

А ты сидишь и понимаешь, что влиять на эти процессы ты никак уже не можешь.
Ни ты, ни страна, ни сорок миллионов украинцев.
Все вышло на новую стадию.
Писать не о чем. Писать бессмысленно уже.

Можно только сидеть и ждать, что там, над нашими головами, решат взрослые дяди про нашу же страну.
О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным.
Сольют нас или не сольют.
И смотреть, как мячик «Украина» летает над нашими головами от стороны к стороне.
И ждать, где он упадет.
А мы сидим, утираем зеленые сопли, и смотрим.
И влиять на это ты уже никак не можешь.
Влиять на это мы все уже теперь никак не можем.
Как же я вас сейчас ненавижу, херовы голосовальщики по приколу…
Доброе утро.
показати весь коментар
21.12.2021 13:00 Відповісти
"О чем там про Украину договорятся Байден с Путиным"

Вообще это это не играет роли.
Пентагона там, на переговорах, не будет, и это все что нужно знать.
показати весь коментар
21.12.2021 13:37 Відповісти
ООООООООООООго!
показати весь коментар
21.12.2021 13:04 Відповісти
Засралось кругом бєніне....а тепер тільки гЄ+гЄ
показати весь коментар
21.12.2021 13:05 Відповісти
А вы знаете ! Что по этому поводу сказал глава Офиса Президента Маккрон? Нет?
А глава офиса Президента Байдена? Тоже нет?
Ну тогда вы наверное знаете что сказал глава Офиса Канцлера Германии!
Ну тогда вы ничего не знаете о политике !!!
И Вам здесь нехрен делать!
показати весь коментар
21.12.2021 13:06 Відповісти
А що посли стоячи не аплодували? На перепідготовку в СН,
показати весь коментар
21.12.2021 13:11 Відповісти
Шкода не знайшов фото сімейної вечері вови з батьками. Аміг би підписати: "Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК" Джерело:
показати весь коментар
21.12.2021 13:11 Відповісти
придурок
показати весь коментар
21.12.2021 13:12 Відповісти
Пане Романе, до "придурка" не дотягує. Звичайний мудак.
показати весь коментар
21.12.2021 15:21 Відповісти
після твого знущання-вихріпу в раді "не з'їзд політбюро" звучить особливо глумливо...
показати весь коментар
21.12.2021 13:14 Відповісти
Весь цей кагал НЕОБХІДНО терміново арештувати і привести до вдали «комітет спасіння»! Або ввести парламентську республіку! У вас там є залишки навіть не здорового глузду, а хоча б інстинкту самозбереження!? Рускі солдати не «братушкі» із фільмів, так само як і Зеленський не Голобородько!!!!
показати весь коментар
21.12.2021 13:14 Відповісти
Україна і е, за Консітуціею, парламеньско-президеньська республіка.
a тут прийшов зелено-криворогатий гегемон - і все пішло в сраку...
показати весь коментар
21.12.2021 13:20 Відповісти
показати весь коментар
21.12.2021 13:16 Відповісти
Дипломаты у нас какие то не брезгливые. Встречаются со всяким отребьем из подворотни и прочими отбросами криворожскими.
показати весь коментар
21.12.2021 13:17 Відповісти
Ага. Даёшь блек-джек с 95-м кварталом
показати весь коментар
21.12.2021 13:19 Відповісти
А о чем с ними вообще можно толковать? Они себя считают особой привилегированной кастой (с эксклюзивными паспортами), я бы вообще сократил дипкорпус до минимума, оставил бы посольства (а кое-где только консульства) в особо важных для Украины странах, а остальных сократил бы, имущество распродал! Пусть МИД работает онлайн по удаленке, нет проблем выдавать визы электронные, а то и по прилету или приезду в пунктах пересечения границы (для многих стран)! ДАРМОЕДОВ и БЕЗДЕЛЬНИКОВ и так достаточно в стране, зачем их еще и за рубежом держать!?
показати весь коментар
21.12.2021 13:45 Відповісти
на концерт Кварталу сходи, придурок, як тобі скучні звіти послів.
показати весь коментар
21.12.2021 14:27 Відповісти
"Не съезд политбюро ЦК"

ПЛЕНУМ ЦК КПСС, скоморох криворожский!

ПЛЕНУМ - есть такое слово.
показати весь коментар
21.12.2021 14:29 Відповісти
Пані Ольго, то що ж Ви юриста-пісюніста так...
показати весь коментар
21.12.2021 15:23 Відповісти
Очень я, знаете ли, не люблю предателей.
показати весь коментар
22.12.2021 05:20 Відповісти
Навчися сам два слова зв'язувати до купи щоб був якийсь сенс...Торчок.
показати весь коментар
21.12.2021 15:33 Відповісти
Ой вэй! вовико себя возомнил оратором. На славнозвісній прессухе оно ж ни одну мысль не смогло сформулировать и закончить. О чем можно разговаривать с долбо..бом?!
показати весь коментар
21.12.2021 15:59 Відповісти
Так Лєонід Ільіч виглядав адекватніше за Зєлю
показати весь коментар
21.12.2021 17:19 Відповісти
Зеля неграмотный поц - политбюро ЦК не проводило съездов а только совещания. Съезд был высшим форумом всех коммуняк. Не знаю вовик где ты историю учил, но тебе двойка! А ещё какой то там партией руководит…. Ничем от агрохимии не отличается..
показати весь коментар
21.12.2021 17:30 Відповісти
 
 