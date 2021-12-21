Зеленський про конференцію з послами: Це не з'їзд політбюро ЦК. Має бути новий діалог, а не сухі звіти

Президент України Володимир Зеленський, відкриваючи конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України, заявив про необхідність побудувати якісно новий діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Зеленського на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

За його словами, це має бути новий діалог, а не сухі звіти.

"Наша розмова буде така сімейна та предметна. Це щирий, відкритий діалог. Не просто доповідь. Не з'їзд політбюро ЦК", - заявив він.

Також він зазначив, що найкращою оцінкою роботи українських послів буде досягнутий результат у партнерстві України з країнами, куди їх делеговано.

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