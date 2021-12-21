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Новини Коронавірус і карантин
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Захист від важкого COVID-19 після повного курсу вакцинації AstraZeneca через 15 тижнів падає від 86,4% до 42,2%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Захист від важкого COVID-19 після повного курсу вакцинації AstraZeneca через 15 тижнів падає від 86,4% до 42,2%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Для людей, які кілька місяців тому пройшли повний курс вакцинації препаратом Oxford-AstraZeneca, "слід розглянути можливість" введення третьої (бустерної) дози, оскільки захист проти важкого COVID-19 у них за цей час значно знизився.

Результати дослідження опубліковано в The Lancet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори перевірили випадки у Бразилії та Шотландії серед дорослих (≥18 років). Відслідковувалися ушпиталення та смерті від COVID-19, починаючи з другого-третього тижня після завершення курсу щеплення. У Шотландії точка початку моніторингу була 19 травня 2021 року, у Бразилії – з 18 січня, спостереження тривало до 25 жовтня.

У Шотландії до когорти увійшли майже 2 млн дорослих, у Бразилії – близько 42,5 млн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 125 тис. доз простроченої COVID-вакцини від AstraZeneca списали в Україні у грудні

У Шотландії ефективність вакцини знизилася з початкових 83,7% до 75,9% через 14-15 тижнів після другої дози, і до 63,7%через 18-19 тижнів. У Бразилії ці показники були такими: 86,4%, 59,7% та 42,2% відповідно.

Це показники до появи омікрону, який "пробиває" захист ще більше.

Захист від важкого COVID-19 після повного курсу вакцинації AstraZeneca через 15 тижнів падає від 86,4% до 42,2%, - дослідження 01

В Україні вже десятки тисяч людей, у тому числі з груп ризику та літніх, хто отримав другу дозу AstraZeneca більш ніж пів року тому; тобто їхній захист на цю мить, ймовірно, ще нижче.

Восени через закінчення терміну придатності в Україні викинули (не пустивши на бустери та не віддавши країнам, що потребують вакцин) сотні тисяч доз AstraZeneca.

Захист від важкого COVID-19 після повного курсу вакцинації AstraZeneca через 15 тижнів падає від 86,4% до 42,2%, - дослідження 02

З огляду на появу заразнішого омікрону, поширення якого відбувається вибуховими темпами, Південна Корея, Британія, Таїланд та Фінляндія (для груп ризику) скоротили інтервал після другої дози до бустера до трьох місяців, Бельгія – до чотирьох, Франція, Сінгапур, Тайвань, Італія та Австралія – до п'яти, США, ПАР, ФРН та інші – до пів року.

Автор: 

вакцина (4419) дослідження (605) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+12
Судя по тому как привитые боятся вируса...они готовы и пять скафандров одеть в надежде не заболеть...
Поэтому картинку следует подписать так..."Привитый флиртует с антиваксершой"...😀
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21.12.2021 13:09
+11
Щасттебе забанять,мене за таке вже разів 7 банили,а ті хто бажає смерті невакцинованим і обзиває людей,тих адмін не трогає
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21.12.2021 13:00
+10
Вакцинувати кожні 15 тижнів. На всю оставшуюся жість.
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21.12.2021 12:53
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Вакцинувати кожні 15 тижнів. На всю оставшуюся жість.
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21.12.2021 12:53 Відповісти
Щасттебе забанять,мене за таке вже разів 7 банили,а ті хто бажає смерті невакцинованим і обзиває людей,тих адмін не трогає
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21.12.2021 13:00 Відповісти
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21.12.2021 13:14 Відповісти
***
уже не так пугает коронавирус,
как принятие новых решений по борьбе с ним
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21.12.2021 13:53 Відповісти
Непривитые люди второго сорта,которым желают смерти.Ничего не напоминает с истории?
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21.12.2021 16:24 Відповісти
Для начала ограничивают их права,начало положено)
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21.12.2021 16:25 Відповісти
Та каждый день! Утром вышел из дома и сразу в пункт вакцинации, а дальше уже по делам.
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21.12.2021 13:01 Відповісти
сруцке це вже давно передбачали, готували населення щоденним вживанням настоянки глоду)))
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21.12.2021 13:14 Відповісти
Какие 15 тижнив... там всего 40% остается.. Нужно прививаться каждый месяц -полтора. ( максимум). А с учетом что до прививки человек должен быть здоров ( каким то образом), между двумя прививками должно быть не менее 3 х недель, то по сути прививки должны происходить одна за другой через 3-4 недели.
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21.12.2021 13:01 Відповісти
Теперь будет категория людей вакцинозависимые...
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21.12.2021 15:47 Відповісти
Вакцины произвели в спешке . Если бы на исследование было больше времени , может быть было бы по другому . Радуйтесь , что хотя бы такой вариант предлагают . А там уже ваше дело , прививаться или нет .
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21.12.2021 12:54 Відповісти
колят неизвестный препарат созданый на колене ,пусть и в лаборатории,какие последствия могут быть через год.два,три????? сотню лет ищут лекарства от туберукльоза,рака, ( кстати до сих пор не знают .что рак вызывает.даже у людей ведущих здоровый образ жизни), а тут зв месяц панацея и исцеление.Нет что тут да не то,вот так запросто дать себе уколоть заразу в тело
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21.12.2021 13:16 Відповісти
блин флаг не украинский(впн виновато))
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21.12.2021 13:19 Відповісти
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21.12.2021 12:55 Відповісти
А ті хто "Спутніком V" вколовся?🤔
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21.12.2021 14:01 Відповісти
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21.12.2021 14:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tlexpde6fY0 Очевидное - невероятное. Иммунитет. Передача 1 (1980)
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21.12.2021 12:55 Відповісти
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21.12.2021 12:57 Відповісти
Рыщьещь по ru ресурсам?
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21.12.2021 13:02 Відповісти
Поцреотизм? Интернет - это скорее суверенная территория США, ибо американцами разработан, произведен и сдан в аренду. А то, что там пишут на заборах, читать или не читать - это личное дело каждого отдельно.

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21.12.2021 13:42 Відповісти
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21.12.2021 13:35 Відповісти
Судя по тому как привитые боятся вируса...они готовы и пять скафандров одеть в надежде не заболеть...
Поэтому картинку следует подписать так..."Привитый флиртует с антиваксершой"...😀
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21.12.2021 13:09 Відповісти
И эти % сомнительны. Лучшие прививки от гриппа давали ДОКАЗАННУЮ эфективность от 50% после вакцинации и до 0% через полгода. Эти думаю ничем не отличаются.
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21.12.2021 13:00 Відповісти
Если производитель вакцины не несёт ответственности за последствия - осложнения,смерть, то на фиг такая вакцина.
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21.12.2021 15:50 Відповісти
ага. ось що робить клятий капіталізм, точніше конкуренція. "Дослідження", як гриби після дощу, то від одних,то від інших виробників (точніше прихованого, а мо' і ні, фінансування).
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21.12.2021 13:04 Відповісти
А иммунитет вырабатывается дней через 40 после 2 прививки. И что делать?
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21.12.2021 13:07 Відповісти
Заливаться каждое утро.
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21.12.2021 13:17 Відповісти
Я так понимаю речь идет о Дельте, а от Омикрона ситуация намного хуже, радует хоть что он проходит в легкой форме.
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21.12.2021 13:07 Відповісти
тобто, практично не падає. калітєсь на радість ляшку.
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21.12.2021 13:13 Відповісти
Но-но, тут прийнято як приклад наводити переважно європейські країни.
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21.12.2021 15:21 Відповісти
Так-так... понятненько, где-то АстраЗенека стратила! Или- скрысятничала... Теперь она стала плохая и некачественная. Бывает...
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21.12.2021 13:18 Відповісти
Хватит бороться с вирусом. Выдумывай названия штаммов, ври про результаты исследования, меняй местами симптомы.
Пора взяться за настоящий бич человечества - БЕССИМПТОМНОСТЬ!
Бессимптомность передаётся любым путём, с бессимптомностью можно родиться или даже умереть, о бессимптомности можно долго не подозревать, любой опромечивый или верный шаг может привести к бессимптомности.
Вакцины от бессимптомности - главная задача. Человечество стоит на краю.
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21.12.2021 13:29 Відповісти
Не хочешь посрамить этих выдумщиков, испытав на себе бессимптомный гепатит С? А то тут одна деятельница почти смогла опровергнуть ВИЧ.
https://meduza.io/news/2018/05/30/v-orlovskoy-oblasti-umerla-vich-dissidentka-sofya-myaskovskaya-ranee-umerli-dvoe-ee-detey В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
По данным группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети», Мясковской поставили диагноз ВИЧ во время первой беременности. В 2015 году в возрасте трех лет и десяти месяцев умер ее сын Матвей; в 2016 году умер второй сын Егор, которому было меньше года.
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21.12.2021 17:59 Відповісти
Даже такие есть?
офигеть...
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21.12.2021 18:10 Відповісти
Вас это удивляет? "Лучшие умы" человечества были и остаются непокоБелимыми. И уровень развития цивилизации никак на это не влияет. Как сотни лет назад Луи Пастера, основателя института вакцинации, называли убийцей, - аналогично и сейчас.

Еще показательный пример в тему:

Сентябрь 2021.
Лідер ізраїльських антивакцинаторів Хай Шаулян помер у понеділок в Медичному центрі Волфсона в ізраїльському місті Холон. Про це повідомляють ізраїльські медіа Jerusalem Post та Haaretz.
Раніше 57-річний чоловік закликав своїх підписників у соцмережах не робити вакцинацію, пише Jerusalem Post.
"Епідемії немає - вакцина є непотрібною і небезпечною", - так починався один з його дописів.
Вже у шпиталі він записав відео, в якому повідомив підписникам, що не може дихати без ШВЛ.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58557885
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21.12.2021 18:46 Відповісти
Мне всегда было очевидно, что ЛЮБОЙ (иммунитет) будь, то от вакцины или заболевания среднестатистически длится не более 3-х месяцев, дальше риск подхватить снова заразу резко увеличивается!
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21.12.2021 13:36 Відповісти
Очевиден ты наш,а как же прививки,которые делются чуть ли не с рождения?С данным вирусом другая шляпа,мутирует быстро,так же как и грипп,потому колишь прививку от одного штама,а внезапно другой появился))и прививка до жопы
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21.12.2021 16:43 Відповісти
Ну не "до жопы", новые штаммы не так кардинально отличаются, просто эффективность несколько падает.
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21.12.2021 20:42 Відповісти
Проснулся утром - кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.. Ну думаю - пздц...Все симптомы бессимптомного коронавируса !!! Куда бежать, что делать !?
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21.12.2021 13:39 Відповісти
"Файзер", а точнее его силденафил поможет.
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21.12.2021 13:56 Відповісти
***
короче, чипизация нужна хотя бы для того,
чтобы понять куда ездят бабушки в 6 часов утра
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21.12.2021 14:01 Відповісти
Пфайзер занесли кому треба і тепер шлюшко та різномастні експерди розказують наріду, що тільки чергова доза святої вівцини пфайзера їх врятує від скаженого омікрона. А далі буде черговий штам, малодосліджений, але ще страшніший і чергова порція від пфайзеру за бюджетні гроші.
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21.12.2021 13:42 Відповісти
Задумывались над тем, где, и главное - КЕМ, производится одна из трех популярных вакцин от ковид-19? Нет7 Ну так слушайте и прозревайте...

https://soundcloud.com/alex-stone-168750566/pravda-ob-astrazeneka
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21.12.2021 13:43 Відповісти
А задумывались вы или нет к чему приведет поголовная вакцинация ? Если нет , тогда посмотрите

https://www.youtube.com/watch?v=swwCE8TTRHY
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21.12.2021 14:01 Відповісти
В Израиле анитиваксером считается, те - кто уже сделал три дозы и отказывается от четвертой. ...А тем не менее "полностью" вакцинированный Израиль накрыла 5 волна...90 % привитых..
Вот вам на лицо еще один тест на разум народов, и кто теперь меня уверит, что евреи, это самый-самый умный народ на планете Земля во вселенной !?!
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21.12.2021 14:41 Відповісти
Ужасы пятой волны ковида в Израиле за 5 дней - двое умерших от ковида.
December 21 (GMT)

349 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 20

1,636 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 19

705 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 18

785 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 17

720 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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21.12.2021 16:26 Відповісти
Вовремя оказыват правильную первую помощь.У нас при звонке ответ-температура небольшая,лечитесь дома.Забираю в случае,если занести денег или когда уже не понятно(толи в морг,то ли под швл)
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21.12.2021 16:47 Відповісти
Вовремя оказыват правильную профилактическую помощь. Провакцинировали большую часть населения и сняли нагрузку со своих врачей.
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21.12.2021 16:58 Відповісти
Читай ниже коммент,вот ссылка на всю статистику Израиля https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/


Чего они там сняли??
Жду ответ от великого ваксобеса)
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21.12.2021 17:06 Відповісти
Сняли нагрузку со своих врачей. 98% дважды привитых переносят Дельту легко. А омикрон и еще легче. Пока что изаестно два случая смерти от омикрона и оба невакцинированные.
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21.12.2021 17:11 Відповісти
А какого хрена тогда у привитого Израиля до 60 смертей за сутки??Это при их то медицине,может причина в вакцине,в ее эффективности
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21.12.2021 17:13 Відповісти
Тебе просто перднуть нечего,ссылку дал,цифры не как у тебя(с потолка)
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21.12.2021 17:14 Відповісти
Для слабовидящих и тугосоображающих объясняю: в моем первом посте и в строках ниже есть гиперссылка на источник информации в Израиле. И там указано, что среди непривитых самая большая заболеваемость на 100 тыс.

December 21 (GMT)

349 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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21.12.2021 17:23 Відповісти
По твоей логике,это непривитый % портит стастику?)Не удивляй,возьми калькулятор посчитай,если умеешь проценты считать)
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21.12.2021 17:28 Відповісти
А ты не смог даже калькулятор взять? Болеешь?
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21.12.2021 17:36 Відповісти
Так что там с калькулятором, не получается? В рывке или в толчке неудача?
Давай тогда я пока посчитаю.
В Израиле летальность ковида
8232*100/1357476 = 0,61%
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
В Украине
93608*100/3616716 = 2,588%
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

Что еще скажешь о вреде вакцинации?
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21.12.2021 17:54 Відповісти
98% и никак не больше,не меньше)))откуда инфа
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21.12.2021 17:15 Відповісти
В Израиле пик пришелся на август-сентябрь.До 60 смертей за сутки,при населении 9.2 ляма.Нечего втирать здесь чепуху о чудотворной вакцине.Вся инфа по Израилю в открытом доступе ввиде графиков
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21.12.2021 17:04 Відповісти
А по Вашей же теории там что, в августе невовремя помощь оказывали? Из-за массовых отпусков среди врачей?
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21.12.2021 17:06 Відповісти
Пик заболевания,ты в какой прострации?Не понимаешь?
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21.12.2021 17:08 Відповісти
То есть, при высокой нагрузке на врачей, смертность от ковида выше. То, что я и говорил с самого начала.
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21.12.2021 17:35 Відповісти
Не вовремя оказывают первую помощь в Украине,потому и большая смертность,нечего переставлять слова в предложении и менять смысл
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Как то у Вас периодично выходит - летом вовремя оказывали, осенью невовремя... Не проще ли объяснить тем, что при появлении нового штамма медсистема получает экстремальную нагрузку. И медсистема Израиля, сделавшего ставку на вакцинацию, справилась лучше.
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21.12.2021 17:40 Відповісти
Очереди к семейному врачу, в т.ч. за больничным, на тесты и вакцину- главные источники инфекции. Слава реформам Супрун и идиотам от власти. Вместо лечения пациент благополучно переезжает в морг
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21.12.2021 18:04 Відповісти
А как славно было в совковых поликлиниках - ни тебе очередей, импортные аппараты ИВЛ в неограниченном количестве, импортных лекарств - море. И никаких обязательных прививок. Ты себе совковую медицину так представляешь?
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21.12.2021 19:34 Відповісти
Участковый врач ходил по домам, все было бесплатно, скорая выезжала с врачами
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21.12.2021 19:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FH6fwIz9JTE&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D0%B0%D0%B9 Сказочник, это не твое дите?
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21.12.2021 19:49 Відповісти
За такие вещи в приличном обществе бьют по лицу, ботик проплаченный
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21.12.2021 19:53 Відповісти
Побейся о стену, можешь даже лицом. Почуствуй себя снова в приличном обществе.
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21.12.2021 22:11 Відповісти
Я так понял,аргументы закончились,жду бана)Антип в глубоком нокауте)
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21.12.2021 17:18 Відповісти
Это ты типа сам себе рефери в бою с тенью... Ну-ну. Бана он ждет... Пионер-герой...
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21.12.2021 17:41 Відповісти
Вы главное побольше жальтесь - по 5-му, 6-му разу чтобы посадить иммунитет полностью и тогда будете клеить ласты от поноса !!!
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21.12.2021 18:25 Відповісти
Вакцинация - это тренировка имунной системы, как и царапины, уколы и т.п. Это естественная обстановка для организма. Ученые пытались вырастить организмы в стерильных условиях, думая, что они будут сильнее. При контакте с обычной средой обитания они быстро погибали, ибо имунная система у них была нетренированной.
Так что боясь прививок, антиваксеры похожи на ленивого мужика, который ни спортом, ни работой заниматься не хотел под предлогом "А вдруг война, а я уставший!"
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21.12.2021 18:40 Відповісти
я не против вакцинации - я боюсь колоть жижу !!! и по поводу спорта - если бы спорт был настолько полезен - то у евреев бы стояло в каждой комнате по турнику и беговой дорожке !!
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21.12.2021 18:45 Відповісти
Продолжай мысль: А если бы вакцинация была настолько полезна - то у евреев бы практически все вакцинировались.
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21.12.2021 19:00 Відповісти
Ты как всегда сравниваешь разные вещи - укусы и спорт..
Диалог между журналистом (Fraser Nelson, он редактор журнала Spectator) и руководителем группы моделирования эпидемии при британском правительстве (Graham Medley).
- Новая модель показывает до 6 тыс смертей ежедневно. Почему среди сценариев не было вариантов, в которых Омикрон менее опасен и ограничения не понадобятся?
- Потому что в таких сценариях не надо ничего делать, и лица, принимающие решения, их моделировать не просят.
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21.12.2021 19:05 Відповісти
Где здесь укусы: "Продолжай мысль: А если бы вакцинация была настолько полезна - то у евреев бы практически все вакцинировались."?
Я просто применил твою же логику.
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21.12.2021 19:13 Відповісти
как ты уже достал меня... вакцинация по принуждению, принудительно - а спорт, только по желанию..
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21.12.2021 19:20 Відповісти
Вакцинация - по желанию, но кто не желает, должен соблюдать определенные правила. Это как служба в бундесвере - хочешь - иди служи, не хочешь - дуй на альтернативную службу.
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21.12.2021 19:29 Відповісти
Нидерланды, в которых дважды привито 86% населения старше 18 лет (и 84% старше 12 лет), вчера ввели локдаун до 14 января. Закрыты все школы, магазины и услуги не первой необходимости. Гостей можно принимать в количестве не более 2-х человек. На улице больше двух не собираться.
В Даний вспышка. 89% привиты но более 800 госпитализируют каждый день.
Никто ничего уже не понимает в происходящем. Одни тихо врут, другие тихо мрут.
Деградация всех и всего, и сделать вывод не может никто, кроме тех кто в деле и доле.
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21.12.2021 23:08 Відповісти
В Нидерландах в прошлую неделю умирало в среднем по 46 человек в сутки,а в Украине - по 287. При том, что население Нидерландов 17,4 млн, а мы надеемся, что наше - 41 млн (дай бог, чтоб 39 было). Разница в суточной смертности в 6,2 раза, а разница в населении 41/17,4=2,36 раза.

Вакцинация Нидерланды - как мин. одной дозой 71,8%, двумя - 65,9%, бустерной - 8,5
Украина - как мин. одной дозой 32,7%, двумя - 29,6%, бустерной - 0%.

А вот антиваксерам такое положение дел нравится.
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22.12.2021 07:57 Відповісти
Статистика и почти все сми под вакцинаторами и верить им себя обмануть !!!
Найди и прочти что решили на острове в Антарктиде пару-тройку дней назад эти ***** режиссеры этого коронакипиша - все ***, лавочка закрывается !!! Вирус уходит вместе с запретами т.к. это был обман изначально и им приказано вернуть ВСЕ назад !!! Но ты не забудь напоследок еще разок уколоться !!!
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22.12.2021 13:04 Відповісти
Тебе новости с Антарктиды почтовыми голубями доставляют или океан бутылки с записками приносит?
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22.12.2021 14:10 Відповісти
ясно...ты Ыксперт по новостям и ссылкам..только почему то всегда ты не ту инфу ищешь что тебе нужна..
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22.12.2021 21:10 Відповісти
Представь только какая трагедия будет для них, если вирус мутирует до насморка или пердежа!
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21.12.2021 19:07 Відповісти
Похоже, что как раз тут Вы - большой специалист!
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21.12.2021 19:14 Відповісти
Ха, та ну нах !!! Специалисты у нас те кто - естественно и искусственно заразил столько людей !!!
Безвредных вакцин не бывает !!! Любая вакцина снижает на время иммунитет поэтому нельзя прививать в разгар эпидемии или раз в 2-3 месяца.. Есть даже термин "отвлечение иммунитета". Но диванные вирусологи как ты опять будут утверждать, что это все выдумка и фейк и будете просить пруфы ! Всего доброго - и это намек на то, что с появлением вакцинации смертей стало гораздо больше, но как всегда у вас виноваты были и будут антиваксекры...



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21.12.2021 23:19 Відповісти
Противокоревой вакциной прививают не только в разгар єпидемии, а и в течение 72 часов после контакта с заболешим непривитым.
Антирабической вакциной прививают до 14 дней после заражения.
Иди, учи матчасть, диванный вирусолог.
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22.12.2021 08:01 Відповісти
Сами колитесь своей бурдой. Защита, от того от этого, а от вам придурков какая защита? У вас еть ваш иммунитет, уколитесь и не БУДЕТ!
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21.12.2021 15:50 Відповісти
Теперь для тех,кто научился читать между строк.Через 15 недель уровень антител у этих вакцин критически падает, а все время до этого антитела постоянно циркулировали в крови, с мусором приклеившимся к ним, вызывая всевозможные болезни сердечно-сосудистой системы.В каких местах организма осядет эта гниющая масса, не знает никто. Это не иммунитет, который требует постоянной стимуляции! Это,то что знают фармкоорпорации! Если лишить организм способности вырабатывать антитела,то дело за малым,короновирусов вокруг много, лохов еще больше.
Колоться! Колоться! Колоться!
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22.12.2021 07:50 Відповісти
Как только к антителам что-то приклеится, их уровень начинает повышаться.
Учи матчасть.
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22.12.2021 08:09 Відповісти
Уровень антител и уровень мусора это разные вещи.У ширанутых это все циркулирует одной гниющей массой.
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22.12.2021 08:19 Відповісти
Что, по-твоему, Израиль уже весь сгнил? А вот и ни фига! За последние 2 суток в Израиле ни одного трупа от ковида. А в Украине - 647 трупов. Так что кто больше будет гнить ты бы лучше помолчал.

December 21 (GMT)

847 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 20

1,636 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

December 22 (GMT)

6,363 new cases and 301 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

December 21

6,029 new cases and 346 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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22.12.2021 10:51 Відповісти
Они уже четвертой дозой ширяются, без дозы они уже жить не будут.
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22.12.2021 10:54 Відповісти
 
 