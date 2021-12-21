Захист від важкого COVID-19 після повного курсу вакцинації AstraZeneca через 15 тижнів падає від 86,4% до 42,2%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Для людей, які кілька місяців тому пройшли повний курс вакцинації препаратом Oxford-AstraZeneca, "слід розглянути можливість" введення третьої (бустерної) дози, оскільки захист проти важкого COVID-19 у них за цей час значно знизився.

Результати дослідження опубліковано в The Lancet, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори перевірили випадки у Бразилії та Шотландії серед дорослих (≥18 років). Відслідковувалися ушпиталення та смерті від COVID-19, починаючи з другого-третього тижня після завершення курсу щеплення. У Шотландії точка початку моніторингу була 19 травня 2021 року, у Бразилії – з 18 січня, спостереження тривало до 25 жовтня.

У Шотландії до когорти увійшли майже 2 млн дорослих, у Бразилії – близько 42,5 млн.

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У Шотландії ефективність вакцини знизилася з початкових 83,7% до 75,9% через 14-15 тижнів після другої дози, і до 63,7%через 18-19 тижнів. У Бразилії ці показники були такими: 86,4%, 59,7% та 42,2% відповідно.

Це показники до появи омікрону, який "пробиває" захист ще більше.

В Україні вже десятки тисяч людей, у тому числі з груп ризику та літніх, хто отримав другу дозу AstraZeneca більш ніж пів року тому; тобто їхній захист на цю мить, ймовірно, ще нижче.

Восени через закінчення терміну придатності в Україні викинули (не пустивши на бустери та не віддавши країнам, що потребують вакцин) сотні тисяч доз AstraZeneca.

З огляду на появу заразнішого омікрону, поширення якого відбувається вибуховими темпами, Південна Корея, Британія, Таїланд та Фінляндія (для груп ризику) скоротили інтервал після другої дози до бустера до трьох місяців, Бельгія – до чотирьох, Франція, Сінгапур, Тайвань, Італія та Австралія – до п'яти, США, ПАР, ФРН та інші – до пів року.