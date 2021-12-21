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Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати

Якщо США і НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо "гарантій безпеки", будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь, багато що залежить від реакції західних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, коментуючи можливість розмістити в Білорусі ядерну зброю.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти розглядатимуться, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав Руденко.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Мінськ запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров тоді заявив, що висловлювання Лукашенка варто сприймати як застереження до Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливе розміщення ядерної зброї у Білорусі: Знатимемо, де частина ядерного арсеналу РФ

Минулого тижня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ розглядає можливість розміщення на своїй території ядерної зброї за загрози з боку НАТО.

Також нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії відкрито пригрозили НАТО війною та поставили ультиматум

Білорусь (7926) МЗС рф (959) НАТО (6429) росія (65002) США (22634) ядерна зброя (1148)


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Топ коментарі
+15
Як же ***** боїться ту НАТУ.
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21.12.2021 13:18
+14
Ну почему в раше такой кровожадный народ , вернее сброд ?
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21.12.2021 13:18
+12
Ну а США не исключают размещение в Украине )) Я и украинцы - все ЗА ))
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21.12.2021 13:28
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Як же ***** боїться ту НАТУ.
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21.12.2021 13:18 Відповісти
Это для ватных холопов . Другого царь не может предложить . У каждого 3-го сортир в огороде .
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21.12.2021 13:22 Відповісти
После опубликования россией списка "недружественных" стран. Все депутаты госдумы получили СМС : "Папа , вы там что, совсем **@нулись ?"...
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21.12.2021 13:26 Відповісти
Азия-с. Не поймут-с.
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21.12.2021 13:29 Відповісти
Ну почему в раше такой кровожадный народ , вернее сброд ?
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21.12.2021 13:18 Відповісти
Монголо-татарское иго до сих пор на рабссее всему миру не дает покоя.
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21.12.2021 13:32 Відповісти
НАТО оборонительный союз, Рашка грозит наступательным ядерным оружием, ну о чем с этими дегенератами можно договариваться?
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21.12.2021 13:19 Відповісти
_Про "мир" в обмен на Украину. После - в обмен на страны Балтии. После - на Польшу. И этот вектор развития событий неминуемо завершается ядерным апокалипсисом.
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21.12.2021 15:34 Відповісти
Можете даже разбомбить Воронеж. Ох и длбы...
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21.12.2021 13:20 Відповісти
А что до сих пор Рашка не разместила ЯО на Беларашке? Или стратегические бомбардировщики с ЯО на борту, летающие вдоль беларузко- польской границы уже не считается?
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21.12.2021 13:20 Відповісти
Прекрасные ландшафта и природа для разрешения ракет НАТО, малой и средней дальности, способных нести ядерную боевую часть, например в купянском районе харьковскообласти.
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21.12.2021 13:21 Відповісти
делаем ставки господа. сгорит дотла как давече кораблик, или и дно прогорит? ))https://www.youtube.com/watch?v=Jy0g0AA_xGs
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21.12.2021 13:24 Відповісти
Странное для РФ сочетание цветов. Вам не кажется, коллега?
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21.12.2021 14:00 Відповісти
ага, я тоже заметил )) герб мурманска так же смотрится не менее интересно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Мурманска
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21.12.2021 14:08 Відповісти
Вы меня просветили. Раньше этот герб не попадался на глаза. Не пора ли предьявить иск Мурманску за использование украинского флага?
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21.12.2021 17:38 Відповісти
Нехай розміщають. Кроком у відповідь повинне бути розміщення ядерних ракет на території Сумської і Чернігівської області. Ракета має долітитати до кремля за 3 хв.
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21.12.2021 13:27 Відповісти
Как там погодка в Костроме?)
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21.12.2021 13:36 Відповісти
У размещенных на территории Литвы и Латвии ядерных боеприпасов (по примеру Першинг-2) будут цели куда аппетитнее Минска, а Ростов-то не резиновый.
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21.12.2021 13:27 Відповісти
Коли паРаша вирізала народ Чечні західна дерьмократія промовчала, коли паРаша воювала в Придністров'ї Захід іисловлював занепокоєння, коли паРаша розв'язала війну в Грузії відкусивши Абхазію і Осетію Захід висловлював стурбованість, коли паРаша анексувала Крим і захопила Донбас в України Захід також жував дермократичні соплі!
Ну от тепер майте ядерні бомби в Білорусії і висловлюйте занепокоєння!
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21.12.2021 13:27 Відповісти
Знову понити. Що б розмістити ЯЗ треба мати пускову шахту,КП, склади підземні для боєголовок та спеціолістів в обслуговувані
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21.12.2021 13:27 Відповісти
А "Тополя" уже не на вооружении разве?
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21.12.2021 13:31 Відповісти
Це для шахтних балістичних ракет.
Є іще мобільні (залізничні, на важких тягачах того ж самого білоруського виробництва).
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21.12.2021 13:33 Відповісти
их уже давно нет.
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21.12.2021 13:54 Відповісти
Раньше у нас много было атомного оружия и ракет. Думаю ,и специалисты еще найдутся(из пенсионеров).
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21.12.2021 13:35 Відповісти
Ну а США не исключают размещение в Украине )) Я и украинцы - все ЗА ))
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21.12.2021 13:28 Відповісти
Тут вопрос не так ставить нужно.- Почему нелюстрированных комуняк в президенты выбирали. Так правильно.А ядерное оружие могло компенсироваться вступлением в НАТО.- Опять же - этому помешали гавнокомуняки,мать их...
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Не нужно было нападать. Тогда бы и убийств не было.
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21.12.2021 16:00 Відповісти
Так Зеленский только вчера сказал что это хорошо! Он теперь будет знать точно- где это ЯО.
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21.12.2021 13:30 Відповісти
путєнська ядерна зброя - це нєчто: ядра - чістий ізумруд!
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21.12.2021 13:33 Відповісти
Цікаво, білорусам сподобається мати на своїй території ядерну зброю (не факт, що вона вся буде в належному стані, а не ядерним брухтом) та автоматично стати мішенню для ракет країн НАТО?
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21.12.2021 13:34 Відповісти
Хто їх в бєлорашці питає? Їм на горло вже наступили кремлівським чоботом, і якщо вони не вирвуться в найближчі роки - їм кінець, як демократії і народу. І надовго. Ніхто ззовні не вирішить за них.
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21.12.2021 13:37 Відповісти
Немає практично ніякої різниці, будуть ядерні ракети в бєларусском Бобруйську чи рассійском Смоленську.
Треба бити у відповідь. Не ядерною зброєю - іншими способами. ВСІМА іншими способами. Треба згадати, як зник СЕРЕСЕР, і креативно застосувати весь досвід, методи, засоби. Все буде як треба.
А світу треба, щоб на місці Рашки було 50-80 суверенних неядерних країн, демократичних і самостійних. І тоді настане святий спокій. Росія - це рак, який нищить цивілізацію, поки його не виріжуть.
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21.12.2021 13:34 Відповісти
100 %
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21.12.2021 13:36 Відповісти
даже такие зубры как маккейн с бжезинским не дождались развала рашки и ушли в мир иной с чувством невыполненного долга
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Всё что нужно, эти ребята сделали - и развалили сраный совок, и прожили достойно: Бжезинский умер с чувством выполненного долга в 89 лет, а Маккейн - с тем же чувством в 84 года, и то из-за болезни.
И мы будем жить намного дольше, чем проживёт Рашка. Так что впереди тебя ждёт много интересного.
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21.12.2021 14:48 Відповісти
СРСР знищили анекдотами про Брежнєва, Леніна і Чапаєва.
Анекдоти про путінську педофілію, чи кремлівську **********
та наркоманію також зроблять свою справу.
Напівпорожній холодильник довершить діло.
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21.12.2021 13:47 Відповісти
Он поставит там его в любом случае, не смотря на все переговоры и договорённости.
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21.12.2021 13:35 Відповісти
ну тогда мы предложим нато разместить яо на нашей территории, если парашка не уберет войска и не даст гарантии
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21.12.2021 13:35 Відповісти
Після того як Рашка розтоптала Будапентський Меморандум - Україна може відновити свій ядерний статус. І або поставити власну ядерну зброю або ядерну зброю союзників.
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21.12.2021 13:36 Відповісти
сложившийся полвека назад ядерный паритет между США и паРашей разрушен благодаря программе Prompt Global Strike , которую США разрабатывали с 2011 года...
это- переоснащение части баллистических ракет Trident, на которые вместо ядерного заряда ставятся четыре управляемых боеголовки с обычной взрывчаткой, на высоте около 600 км, в верхней точке баллистической параболы, они, отделяются от носителя и через 20-30 минут поражают цель на земле на скорости до 20 000 км/ч, что почти в 15 раз больше скорости звука,
это и сверхзвуковые крылатые ракеты
летающие не по баллистической траектории, и не фиксирующиеся средствами слежения противоракетной обороны....вследствии чего их запуск- не приведет к автоматическому обмену ядерными ударами
это и так называемое «оружие ближнего космоса» - аппаратов, которые выводятся в космос в течение 30-40 минут...
размещённые на них кинетические боеголовки позволяют поразить любую цель на поверхности Земли на скорости 10-20 тыс. км/ч, при этом подобные снаряды можно вообще не оснащать взрывчаткой: столкновение с объектом весом несколько десятков килограммов на гиперзвуковой скорости даёт разрушения, сравнимые с последствиями полутонны обычной взрывчатки...
всё это может использоваться для удара по ядерным объектам других стран
реализация программ в рамках Prompt Global Strike выведот США на новый уровень в сфере стратегических наступательных вооружений и даёт возможность избежать даже частичного ответного удара и победить в глобальной войне ...
паРаше практически нечего противопоставить новому виду вооружений, т.к. разработки гиперзвуковых носителей там находятся в зачаточном состоянии, а об орбитальном оружии речь вообще не идёт....
представляете если такая болванка -нежданчик упадёт фуйлу прямо на темя в кремле...
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21.12.2021 13:36 Відповісти
авангард забыли он на боевом дежурстве, посейдон забыли почти все население сша на побережье представляете посейдон 100 мегатон бахнет в километре от берега
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21.12.2021 17:26 Відповісти
кинь пожалуйста, ссылку на эти мультики
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22.12.2021 06:45 Відповісти
вам сложно название в поиск вбить? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82)
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22.12.2021 07:59 Відповісти
спасибо за забавные мультики! Я еще вспомнил про прриключения лошарика и радиацию на сев море, но уже по другому поводу.
Привет сатане и воеводам, тож на боевом дежурстве уже, уже как 40 - 50 лет...
А так можно было?
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24.12.2021 00:39 Відповісти
какие мультики? это вы в мультяшных фатазиях погрязли, цирконы в серийном производстве,кинжалы на боевом дежурстве, украинская википедия вам про посейдон рассказывает вы говорите мультики, в питере завод беспилотников достроили, погуглите характеристики охотника, байктар рядом не стоял.
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24.12.2021 12:01 Відповісти
))))))))))))))))) поржал!!!!! Википедия - свободна - кто хочет = -тот и пишет! )
так мультики грозніе будуд? Скинешь ссыль? еще поржом, всем форумом!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.12.2021 09:52 Відповісти
Посейдон - АПЛ без экипажа и ЯО 50 клт, которые находятся на БД на
дне Тихого и Атлантического океанов.
Они еще могут перерезать все Атлантические оптиковолоконные кабели спецсвязи стратегического командования USA. И интернет падет.
Не зря Илон МАСК запускает сотни инетовских спутников.
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13.01.2022 16:11 Відповісти
Это все так. Но есть "мёртвая рука"-"Периметр 15Э601". Никакой "обезоруживающий удар" не покроет всю территорию урала и сибири, откуда будет активирован удар возмездия в автоматическом режиме. Пока она есть - мир защищен от глобального ядерного уничтожения.
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22.12.2021 08:46 Відповісти
шо за детский лепет? "я - домике" - уже не работает!!!!!
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27.12.2021 09:54 Відповісти
Не обращайте внимание на Цензорского бота ...
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13.01.2022 16:16 Відповісти
Яка різниця де стоїть ядерна зброя в Білорусі чи на 200км на схід в росії?
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21.12.2021 13:38 Відповісти
Разница большая, потому что эти "белорусское ЯО" можно будет сбивать даже с рогатки на таком то расстоянии
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21.12.2021 13:50 Відповісти
Это всё тупой блеф и все это прекрасно понимают. Ну какая польза кацапам с того, что они выбвинут ЯО в места, куда будет доставать из той же Польши тупо всё, что угодно, а местоположение моментально срисуют со спутника и по селфикам в одноглазниках. Пульнуть в Европу и по Штатам можно из той же Сибири с таким же успехом. И будет это билет в один конец.
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21.12.2021 13:38 Відповісти
блеф не блеф, но расстояние как и время реагирования уменьшается, да учитывая что у россии триада, она сможет гарантированно ответить, но думаю вам тоже не понравится, если сосед постоянно из своего окна будет в вас целится из ружья.
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24.12.2021 12:05 Відповісти
Нет никакой разницы - прилетит ракета через семь минут или через три. Её один хрен сбивать нечем. И в ответ по рашке ввалят из всего, что есть тоже безотносительно времени подлёта. И потом. Куда будет рашка пулять. По европе, где сейчас все дети, бабло и имения поголовно всех министров и большей части депутатов?
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24.12.2021 12:15 Відповісти
когда начнуть лететь ракеты уже пофиг будет где и у кого недвижиммость, не рашка ракеты придвигает к нато,а нато ближе и ближе вооружение ставит, вот нахрена бешеного пса нервировать?
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24.12.2021 12:25 Відповісти
в смысле? шоб завалить скатину на ошибках!!!!!!!! Вы все умрете - и далеко не в рай попадете! Всем смерть!!!!!! И мы жить будем , не все, но, довольные вашей смерьтю!!!!!!!!
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27.12.2021 09:57 Відповісти
вот у тебя в голове насрато, если начнется обмен ядерными ударами, погибнут все, ктото сразу а ктото недельку от лучевой болезни помучается
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27.12.2021 11:25 Відповісти
ти навіть неуявляшь - ДА ПОХ!!!!!!!! ДОСТАЛИ, ВИ, КАЦАПИ!!!!!! СДОХНИТЕ!!!
а ми - до раю! Як чесні люди та вояки!!!!!
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27.12.2021 12:22 Відповісти
Так а ты чего кипешишься?
Ты же как мученик попадёшь прямо в рай, а мы - просто сдохнем!
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13.01.2022 16:13 Відповісти
Чудово! Після цієї заяви Україна може вільно повертати собі ядерний статус. У 1994 році ядерного статусу позбулись Україна, Казахстан і Білорусія. РФ, яка була гарантом безпеки цим трьом країнам, порушила взяті на себе зобов'язання, - це перший аргумент на корить повернення до ядерного статусу. А другий, що одна з країн, які разом відмовились від ядерної зброї, Білорусія дозволяє розмістити на своїй території ЯЗ.
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21.12.2021 13:40 Відповісти
Ну пусть размещают. Можно подумать что в Калининградской области его нет? Украина тогда будет просить СШАразместить такое же оружие в нашей стране.
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Да размещайте-размещайте. Делайте из Беларуси мишень.
До Вашингтона ваши железяки не достанут.
Напугали ежа татуированной джоппой.
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21.12.2021 13:42 Відповісти
В самый раз поднимать тему о возобновлении ЯО в Украине.Если у нас под носом рашогитлер размещает ЯО то почему мы должны играть в эти игры про безядерный статус?
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21.12.2021 13:43 Відповісти
Почему просрали в 90х своё - лучше всех знает любимый президент украинцев - Кравчук..Кравчук просрал , я так думаю, несколько триллионов долларов. За эту комуняцкую тварь будут рассчитываться наши правнуки. Это он ****( извините) из страны входящей в 5 развитых стран Европы и имеющей 3 ядерный потенциал в мире - сделал нас беднейшей страной....Над Украиной рок- выбираем ************* ублюдков..
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21.12.2021 13:43 Відповісти
Мы их не выбираем вообще.
Нам их тупо подсовывают.
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21.12.2021 13:50 Відповісти
http://povin.com.ua/52401-02-10.html

этот кравчук уже 4 месяца в рениамации .
Скоро ответит за все ...
Еще за Швейцарскую "хатынку" ..

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21.12.2021 14:07 Відповісти
Если с "третьим ядерным потенциалом в мире" я полностью согласен, то с Украиной, входящей в 5 развитых стран в Европе ты явно погорячился.
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21.12.2021 15:46 Відповісти
Не берусь спорить, но это вопрос методологии сравнения.
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21.12.2021 15:54 Відповісти
Вообщето на момент распада-ВВП Украины был сопоставим с немецким и французским, а население составляло более 50 миллионов.
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22.12.2021 08:49 Відповісти
Нічого він не міг. Нас давили всім світом і США тут грало першу скрипку. Ти забув як Буш молодший нам казав, що не треба виходити із ссср. Як Маргарет теччер казала, що Британія не веде переговори з Каліфорнію (вказуючи нам, що для них ми частина кацапії). Якщо не віддів би США з Єпропою та кацапами разом забрали б зброю, та не факт що дозволили б зруйнувати ссср.
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21.12.2021 19:40 Відповісти
потому что его не только иметь надо но и содержать, там такие цены вы прозреете, плутоний переодически надо вынимать и переобогощать ,потому что распад идет, кто этим будет заниматься и главное где, у украины ни технологий ни спецов нету.
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24.12.2021 12:09 Відповісти
Тю, так пусть будет НАТО размещает Яо в Украине
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21.12.2021 13:48 Відповісти
да пусть размещают. там той беларашы, переплюнуть можно.
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21.12.2021 13:53 Відповісти
Я так понимаю жителей Беларусии уже не спрашивают?
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21.12.2021 13:58 Відповісти
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21.12.2021 14:01 Відповісти
Я уявляю, як це зараз відбуватиметься. Адже це не розмістити арт. дивізіон. Утім, може підготовчі роботи велися вже давно. Бо це дорога інфраструктура.
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21.12.2021 14:29 Відповісти
Да пофигу, все это дешёвые понты, хотя наоборот, дорогие, чем больше денег потратят, тем лучше))))
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21.12.2021 14:35 Відповісти
рашист збирається територію Білорусії перетворити у мішень для ПРО США І НАТО.Крим вже під прицілом тепер залишається -Білорусія
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21.12.2021 15:12 Відповісти
Гы....а что если в ответ на такой шаг со стороны скрепоносцев, янки разместят свое ЯО в Молдове, Украине, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии?????
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21.12.2021 15:39 Відповісти
Незаслуженно обойдена вниманием Монголия.
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21.12.2021 17:23 Відповісти
она не была республикой ссср, пусть доплачивает)
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22.12.2021 06:50 Відповісти
Я не думаю, что Беларусь на практике пойдет на это. Лукашенко в ответ на санкции может только угрожать на такое. В реальности он не такой уж подданый московии, как некоторые думают.

Но Западу не очень-то надо на него давить. Если пережмут, то кто его знает как будет.
Нельзя на Беларусь больше давить чем на мосКОВИЮ, которая есть намного бОльшим злом. А то получаются двойные стандарты. Легко маленьких обижать.
Делая сильные экономические санкции на Беларусь, обедняя народ, можно загнать ее в состав мосКОВИИ. Ведь в мосКОВИИ все хорошо, газ нефть покупают. Беларусы, которые считают себя почти одним народом с московитами могут позавидовать. Я раньше думал, что Запад умнее.
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21.12.2021 19:14 Відповісти
Размещение Россией опасного(ядерного) оружия, у границ Украины, потребует ответных(адекватных) мер!
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21.12.2021 20:35 Відповісти
брязкання ядерною зброєю говорить про переляк Путіна що кільце навколо нього зжимається і приблизається тей час коли йому прийдеться відповідати в Гаазі (Міжнародний трибунал). Щодо ядерної зброї. У свій час Україні виділили великі кошти на знищення ядерних боєголовок, які показово ліквідували аж цілі дві штуки. Як в народі кажуьт : - небуло щастя так нещастя допомогло. Надалі українські корупціонери миттєво розікрали ці кошти і ядерні боєголовки залишилися на відповідних складах. Безумовно щоб їх привести в робочий стан необхідно зробити певні витрати на технічне обслуговування. А ракети для оснащення боєголовками в Україні достатньо. Так що, ВАВАН, не буди лихо доки тихо. Усім відомо де в РФ розміщені атомні електростанції, які можуть вмить чомусь зірватися.
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13.01.2022 15:38 Відповісти
Чё вы как маленькие?
И ежу понятно, что передвижение пусковой на 300 км нухрена стратегически не даст.
А ЯО в Белоруссии - это мечта Лукашенки - поскольку тогда Расия гарантированно будет его защищать!
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13.01.2022 16:15 Відповісти
 
 