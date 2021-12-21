Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ
Якщо США і НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо "гарантій безпеки", будуть розглядатися всі можливі варіанти дій у відповідь, багато що залежить від реакції західних країн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив журналістам заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, коментуючи можливість розмістити в Білорусі ядерну зброю.
"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти розглядатимуться, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав Руденко.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі заявив, що Мінськ запропонує розмістити РФ ядерну зброю на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров тоді заявив, що висловлювання Лукашенка варто сприймати як застереження до Заходу.
Минулого тижня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ розглядає можливість розміщення на своїй території ядерної зброї за загрози з боку НАТО.
Також нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Мурманска
Ну от тепер майте ядерні бомби в Білорусії і висловлюйте занепокоєння!
Є іще мобільні (залізничні, на важких тягачах того ж самого білоруського виробництва).
Треба бити у відповідь. Не ядерною зброєю - іншими способами. ВСІМА іншими способами. Треба згадати, як зник СЕРЕСЕР, і креативно застосувати весь досвід, методи, засоби. Все буде як треба.
А світу треба, щоб на місці Рашки було 50-80 суверенних неядерних країн, демократичних і самостійних. І тоді настане святий спокій. Росія - це рак, який нищить цивілізацію, поки його не виріжуть.
И мы будем жить намного дольше, чем проживёт Рашка. Так что впереди тебя ждёт много интересного.
Анекдоти про путінську педофілію, чи кремлівську **********
та наркоманію також зроблять свою справу.
Напівпорожній холодильник довершить діло.
это- переоснащение части баллистических ракет Trident, на которые вместо ядерного заряда ставятся четыре управляемых боеголовки с обычной взрывчаткой, на высоте около 600 км, в верхней точке баллистической параболы, они, отделяются от носителя и через 20-30 минут поражают цель на земле на скорости до 20 000 км/ч, что почти в 15 раз больше скорости звука,
это и сверхзвуковые крылатые ракеты
летающие не по баллистической траектории, и не фиксирующиеся средствами слежения противоракетной обороны....вследствии чего их запуск- не приведет к автоматическому обмену ядерными ударами
это и так называемое «оружие ближнего космоса» - аппаратов, которые выводятся в космос в течение 30-40 минут...
размещённые на них кинетические боеголовки позволяют поразить любую цель на поверхности Земли на скорости 10-20 тыс. км/ч, при этом подобные снаряды можно вообще не оснащать взрывчаткой: столкновение с объектом весом несколько десятков килограммов на гиперзвуковой скорости даёт разрушения, сравнимые с последствиями полутонны обычной взрывчатки...
всё это может использоваться для удара по ядерным объектам других стран
реализация программ в рамках Prompt Global Strike выведот США на новый уровень в сфере стратегических наступательных вооружений и даёт возможность избежать даже частичного ответного удара и победить в глобальной войне ...
паРаше практически нечего противопоставить новому виду вооружений, т.к. разработки гиперзвуковых носителей там находятся в зачаточном состоянии, а об орбитальном оружии речь вообще не идёт....
представляете если такая болванка -нежданчик упадёт фуйлу прямо на темя в кремле...
Привет сатане и воеводам, тож на боевом дежурстве уже, уже как 40 - 50 лет...
А так можно было?
так мультики грозніе будуд? Скинешь ссыль? еще поржом, всем форумом!!!!!!!!!!!!!!!!
дне Тихого и Атлантического океанов.
Они еще могут перерезать все Атлантические оптиковолоконные кабели спецсвязи стратегического командования USA. И интернет падет.
Не зря Илон МАСК запускает сотни инетовских спутников.
а ми - до раю! Як чесні люди та вояки!!!!!
Ты же как мученик попадёшь прямо в рай, а мы - просто сдохнем!
До Вашингтона ваши железяки не достанут.
Напугали ежа татуированной джоппой.
Нам их тупо подсовывают.
этот кравчук уже 4 месяца в рениамации .
Скоро ответит за все ...
Еще за Швейцарскую "хатынку" ..
Но Западу не очень-то надо на него давить. Если пережмут, то кто его знает как будет.
Нельзя на Беларусь больше давить чем на мосКОВИЮ, которая есть намного бОльшим злом. А то получаются двойные стандарты. Легко маленьких обижать.
Делая сильные экономические санкции на Беларусь, обедняя народ, можно загнать ее в состав мосКОВИИ. Ведь в мосКОВИИ все хорошо, газ нефть покупают. Беларусы, которые считают себя почти одним народом с московитами могут позавидовать. Я раньше думал, что Запад умнее.
И ежу понятно, что передвижение пусковой на 300 км нухрена стратегически не даст.
А ЯО в Белоруссии - это мечта Лукашенки - поскольку тогда Расия гарантированно будет его защищать!