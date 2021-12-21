Кандидат на посаду голови САП Синюк просить відтермінувати конкурс до ухвалення рішення в апеляції ОАСК

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочала фінальний етап конкурсу — співбесіду з кандидатами на посади керівника САП і його заступника, а також керівника п'ятого відділу цього відомства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Кандидат на посаду голови САП Андрій Синюк просить не розглядати його на цю кандидатуру і відтермінувати конкурс до ухвалення рішення в апеляції ОАСК. Сама комісія хотіла взяти перерву на 30 хвилин, щоб ознайомитись з рішенням ОАСК, який тільки що надійшов в комісію, але Драго Кос запропонував проводити співбесіду.

Зазначимо, що Андрій Синюк, чинний прокурор Офісу генерального прокурора. "Він є особою в Офісі генпрокурора. Існують певні побоювання, що на нього може здійснюватись певний вплив і спроби з ним домовитись... Про те, що його будуть протягувати, завищуючи йому бали", - говорить юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Згодом Віталій Шабунін повідомив, що "контрольовані Банковою члени комісії будуть качати решту, щоб погодилися на вимоги Синюка". Вимоги, як ви розумієте, абсолютно незаконні. "Нагадаю, що ОАСК є судом першої інстанції і його рішення НЕ вступають в законну силу ДО апеляційного розгляду. Тож станом на зараз рішення ОАСК жодним чином на завершення конкурсу не впливає навіть теоретично", - наголосив Шабунін, зазначивши, що "ОАСК обґрунтував своє рішення НЕІСНУЮЧОЮ нормою закону".

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Раніше Окружний адміністративний суд м. Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії з обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії. Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року відповідач у справі - Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного Порядку. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися б.

Ніхто з присутніх на засіданні конкурсної комісії поки що не порушив питання можливості перенесення засідання комісії через рішення суду про скасування порядку роботи комісії.

Як повідомлялося, співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.