ОАСК зупинив конкурс на главу САП за позовом ексдетектива НАБУ Карєєва, який проводив обшуки у Приватбанку за заявою депутатів з орбіти Коломойського, - Савчук

Затягуванням з конкурсом на керівника САП глава Офісу Президента Андрій Єрмак намагається розсварити Україну з західними партнерами.

Про це пише у фейсбуці голова Ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Людина на фото – колишній глава другого підрозділу детективів НАБУ – Олександр Карєєв. Чому колишній? Тому що Рада громадського контролю НАБУ у далекому 2019 році зробила свою роботу. Карєєв вів справу Приватбанку і замість обшуків у Коломойського влаштовував обшуки у головному офісі Приватбанку + ці обшуки проходили у рамках кримінальних проваджень зареєстрованих депутатами з орбіти Коломойського (Дубініним та Купрієм). РГК НАБУ це дуже не сподобалося. Ми ініціювали дисциплінарне розслідування щодо роботи детектива, за підсумком якого дисциплінарна комісія таки дійшла висновку, що Карєєву варто покинути лави НАБУ", - розповів він.

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"Вчора ОАСК "зупинив" обрання глави Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). САП – це прокуратура для НАБУ. Вони виконують "процесуальне керівництво" над роботою детективів. Тобто підписують їм обшуки, прослуховування, проєкти підозр і таке інше. Детектив без прокурора - робити нічого не може. Другий важливий момент – прокурор представляє справу в суді. НАБУ лише збирає докази для прокурора. Тому НАБУ і називається "органом досудового розслідування". Щойно справу віддали до суду – все, там НАБУ вже немає. Від того, наскільки грамотно прокурори САП нададуть докази провини підозрюваного в суді (ВАКС) і залежить – чи посадять корупціонера. Відповідно тепер ви розумієте, наскільки критичним є наявність керівника в САП. ... 15 місяців триває конкурс! 15 довбаних місяців комісія не може обрати голову САП. Для порівняння – голову Бюро Економічної Безпеки обрали менше ніж за місяць! (хоп-ха!)" - додав він.

"Конкурсна комісія (звідбору глави САП. - Ред.) ділиться на 2 частини – 7 осіб делегує Верховна Рада (команда зе), а 4 особи делегують західні партнери (іноземці). У "іноземців" – блокуючий пакет. В результаті конкурсу (в якому брали участь десятки кандидатів) "команда зе" вибивала нормальних кандидатів, а "іноземці" вибивали ОПУшних кандидатів. На сьогодні (21.12.2021) конкурс знаходиться на завершальному етапі. У фіналі залишилося двоє людей. Це: детектив НАБУ – Олександр Клименко (він вів справу Татарова, до речі), прокурор Офісу Генерального прокурора – Андрій Синюк (кандидат від Венедіктової). За балами лідирує – Олександр Клименко. Залишився останній етап – співбесіда. Фактично, щоб Синюку перемогти, потрібно, щоб комісія (вся) поставила по нулях Клименку, а максимальні оцінки – Синюку. Тільки тоді він зможе перемогти. Насправді ж, такого не буде (оскільки іноземці точно поставлять більше 0 Клименку). Відповідно, з дуже великою часткою ймовірності можна сказати, що Клименко - виграє конкурс", - наголосив Савчук.

"Комісія це знає та офіс Президента це знає. Усі це знають. Тому, що роблять члени Команди Зе в комісії? Правильно – тупо НЕ ПРИХОДЯТЬ на засідання! Хворіють, кіно дивляться, настрою вони не мають. МІСЯЦЯМИ не ходять на засідання", - зазанчив він.

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"Вчора ОАСК сказав, що "у конкурсної комісії немає повноважень обирати керівника САП". Як ви думаєте, хто ж був цим чортом, який побіг до ОАСК зупиняти конкурс на главу САП? …. Карєєв? – БІНГО! Той самий детектив якого ми вигнали з НАБУ. Ось він на фото власною персоною. Зрозуміла справа, що Олександр не за своєю особистою ініціативою побіг ("не заради користі, а тільки волею, що послана мені Єрмаком і Татаровим"). Зрозуміло, що таким чином Зеленський хоче натиснути на конкурсну комісію, щоб вибрали не Клименка, а Синюка. Типу "або мій кандидат пройде, або взагалі конкурсу не буде". Я думаю, ви розумієте, як наші західні партнери ставляться до України після вчорашнього рішення ОАСКа. Суду який ВЖЕ 8 МІСЯЦІВ Зеленський обіцяє особисто зруйнувати. Навіть законопроєкт у раду подав! Як невідкладний! 8 місяців не можуть винести в зал на голосування! Невідкладний, ага. Особисто у мене є дуже просте пояснення тому, що зараз відбувається. Ми про це вже другий рік говоримо – Єрмак – російський шпигун. І його завдання – розсварити Україну та Захід. Щоб Заходу було наплювати на Україну (бо ми їх постійно кидаємо). Це дуже вигідно Путіну, це дуже вигідно Росії. І Карєєв - це "ручки" Єрмака та команди Зеленського. Саме його руками ми зараз і руйнуємо наші стосунки із західними партнерами", - підсумував Савчук.