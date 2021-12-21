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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

РФ готова вживати військово-технічних заходів у разі наближення НАТО до російських кордонів, заявив російський президент Володимир Путін.

Про це він заявив на колегії Міноборони за підсумками року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати", - сказав Путін.

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Також Путін висловив подив розширенням НАТО на схід після холодної війни, незважаючи на майже союзницькі відносини Москви та Заходу на той час.

"Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ.

Також читайте: Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда

НАТО (6429) путін володимир (23772) погрози (487)


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Топ коментарі
+47
Пора заканчивать с этой мразью
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21.12.2021 13:33
+43
Лаптеногие свинособаки понимают, что размещение сил НАТО в Украине это окончательная и бесповоротная потеря украинцев навсегда. Вот таки да... без вариантов. Как ментально так и территориально. А потом без вариантов, возвращение АРК и оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Международные суды и контрибуция. В последствии развал орды на улусы. Тяжелый развал, с реальной гражданской войной, которую они нам так желали и навязывали.
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21.12.2021 17:16
+39
вопрос в другом,а кому вы нахер нужны,что бы вас воевать,забыли *ножки буша* в девяностые годы? и без единого выстрела совок улетел в глубь истории
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21.12.2021 13:35
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Вся эта расеянская истерика исходит от того, что ***** иже с ними ясно понимают что очередного витка гонки вооружений их страна- изгой, страна- развалюха, как в свое время покойный ссср, выдержать не в состоянии.
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21.12.2021 15:51 Відповісти
Лаптеногие свинособаки понимают, что размещение сил НАТО в Украине это окончательная и бесповоротная потеря украинцев навсегда. Вот таки да... без вариантов. Как ментально так и территориально. А потом без вариантов, возвращение АРК и оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Международные суды и контрибуция. В последствии развал орды на улусы. Тяжелый развал, с реальной гражданской войной, которую они нам так желали и навязывали.
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21.12.2021 17:16 Відповісти
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против террористической Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории Московии украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.

Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.



Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что Геленджикский обнуленыш заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и снежная Нигерия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.

Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.

Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной

будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».

Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, овна неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.

Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.

Вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.

Взыщи, Господи, с российских православных убийц, водителей «гумконвоев», доставлявших снаряды, мины и дизтопливо для танков на Донбасс, всю кровь человеческую, пролитую ими в Ичкерии, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь

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21.12.2021 19:14 Відповісти
Путін нервує недаремно: від чудово розуміє, що Росію розвалять усім світом і цей час майже настав. Росію розвалять не тому, що кремлівські маньяки погрожують і бряцають зброєю, що кацапи віками поєднювали у собі непомірні амбіції з дуже куцими можливостями, передусім розумовими, та й мілітарними... Росію розвалять і розділять на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами найголовніше тому, що у світі закінчуються ресурси (передусім - енергетичні), а Московщина має їх надлишок, котрий використовується не раціонально, або не використовується взагалі. Природа не терпить пустот. Росію "вирубить" Америка, а скористається Китай і Японія. Тупі москалі плекають вологі ілюзії щодо показової "дружби" з Китаєм - саме Китаю і Японії життєво бракує територій і ресурсів, котрих і кацапів надмірний надлишок і вони не в силі їх ні використати, ні захистити.
Тепер про Україну. Як не печально, але нам у цій ситуації відведена роля "сиру у мишоловці", щоб спровокувати і втягнути Московщину у крупну і затяжну війну і її виснажити а потім розвалити. Напевне, що нам доведеться через це пройти, заплативши велику ціну. Проте "на виході" (примкнувши до "пабєдітєлєй",і лише таким шляхом) ми зможемо повернути утрачені і етнічні території (Крим, Донбас, Кубань, Придністрянщину).
Саме тому я б не сильно лаяв ні Порошенка, котрий мілітаризував Україну, ні Зеленського, котрий її фактично роззброює - "сир у мишоловці" має лише добре подразнювати, заохочувати і, даруйте - смердіти для тупого голодного щура. І жодним чином не воювати...
Тому - війна буде, бо зараз карта лягла так, що її хочуть і Америка, і Китай, і Японія і та ж Росія.
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21.12.2021 17:19 Відповісти
Все это похоже на правду, но путлер не такой дурной чтобы пойти войной на Украину. Он прекрасно понимает последствия, потому и не будет никакой войны.
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21.12.2021 17:58 Відповісти
Плохие парни это пугало для быдла чтобы оно не задавало вопросов почему работает за копейки когда элита купается в роскоши.Миром управляют не плохие парни. Погуглите список самых богатых людей мира-там нет ни одного альфа-самца,примата,*********.Плохие парни всегда были и будут маргиналами и обслугой
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21.12.2021 18:29 Відповісти
Я так понял если Украина будет в НАТО, то ***** путин поставит ЯО в Беларусию. Ну и не сможет в дальнейшем планах кремля проводит захват Украины, потому что все планы имперского имбецыла путина и его окружения рухнут, если мы будет в НАТО. Вот и все расклады этого додика из кремля. В Альянс Ukraine - lets go.
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21.12.2021 17:43 Відповісти
А ***** подумало что может получить ответку на головы дурных кацапов?
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21.12.2021 18:17 Відповісти
Он старый и ему всеравно,а Кацапы-это несчастная нация которая жить не хочет и поэтому самый высокий уровень самоубийств у них и русские не ценят свою жизнь и еще все это поголовным алкоголизмом усугубляется.
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21.12.2021 18:59 Відповісти
он и в могилу хочет затянуть с собой пол России и пол Земного шара.
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21.12.2021 22:35 Відповісти
на мнение терро Пуйла и его хотелок размазать и насать, как это он сделал с Будапештскими гарантиями и границами Украины! Это не его собачье дело - это во первых, а во вторых это внутреннее дело Украины что захотим то и будем размещать на своей территории. Получит такой же ответный удар. А ПРО будет стоять все равно стоять на вооружение рано или поздно, неадекватный сосед РФ с имперскими замашками и планами, перешел все красные линии еще 2014 году. И этот процесс не обратим.
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21.12.2021 18:18 Відповісти
Дурачок кгбешный, пишешь, а руки трясутся
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21.12.2021 21:17 Відповісти
Писта Воронежу?
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21.12.2021 21:51 Відповісти
Пока у нас не будет нормального президента,***** шойгу и лавров могут спать спокойно.С другой стороны кому вы натуй нужны шоб с вами воевать.
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21.12.2021 18:01 Відповісти
Воевать не надо, а вот лопатой по ***-л-у каждое утро, профилактически, необходимо. Шоб в тонусе всё время
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22.12.2021 08:34 Відповісти
Если Запад пойдет на поводу Рашки то будет то-же что и ублажении Гитлера-это только раззадорит и приведет к еще большей войне и большим потерям. Путин окончательно выжил из ума-это не значит чтто утихомиривание сумасшедшего-это правильная тактика
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21.12.2021 18:23 Відповісти
путин окончательно выжил из ума

дуже схоже на це. небезпечно божевiльний з ядерною кнопкою...

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21.12.2021 18:37 Відповісти
до чего ж мерзкая рожа - расплылась как блин весь блестит и не узнать совсем как был даже 2-3 года назад, весь наколотый - колобок в квадрате когда уже своей желчью подавится в одно прекрасное утро
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21.12.2021 22:33 Відповісти
если убрать экспорт нефти и газа то что рф может предложить на мировой рынок кроме вооружений --- самсунг . фольксваген . индезит --- крупноузловая сборка ---- может айфоны или ноутбуки . нихера . вазы раньше брали солагерники из сэв . теперь ..братки.. сами на них не ездят и ***** хвост подымает как павлин . что мы вяликие --- да иди ты ***** . не трогай нас и тебя никто трогать не будет . смотри чтоб китаесы не закричали ..сибирьнаш.. а до этого уже недолго ---- шойгу уже шаманов в пекин послал
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21.12.2021 19:07 Відповісти
То ***** волнуется, что не успеет штаны снять за 5 минут и обосрётся?
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21.12.2021 19:42 Відповісти
Оно уже обосралося, не снимая штанов))
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21.12.2021 21:19 Відповісти
ботоксного путина совсем крыша протекла. Что там из Афганистана или Аргентины недавно привезли кокс, чтобы деда так накрыло?!!) Нелегитимный узурпатор путээн, ты кто такой, что бы указывать и угрожать Европе, и соседней стране вступать куда то или нет?? Пошел нах....

Впаять пора санкции по самое не хочу, на весь банковский сектор, оборонный и экономический, эмбраго на нефть, и заморозка счетов на все окружение путэна. Тогда посмотрим на его морду ботоксную как запоет..
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21.12.2021 20:14 Відповісти
ПУТИН, Я ТЕБЯ В РОТ МАНАЛ С ТВОИМ НАТО!
КОГДА ТЫ УЖЕ УМРЕШЬ?
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21.12.2021 21:11 Відповісти
" Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ. Джерело:
Які дріб'язкові люди, різниця в якихось 2 хвилини, а галасу - на годину.
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21.12.2021 21:24 Відповісти
от горящих пуканов уже корвет в доке сгорел, дядя Вова стоит на пороге грандиозного шухера
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21.12.2021 21:33 Відповісти
Замєтьот тєбя снєгом, росія,

Запургєніт сєдою пургой -

Украінскіє вєтри стєпниє

Паніхіду поют над тобой.
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21.12.2021 21:37 Відповісти
Вступ України до НАТО залишається вельми проблематичним, бо рашенські посіпаки, які пролізли до альянсу, будуть гальмувати цей процес роками. Але є чудовий приклад - створення нового альянсу, як ми нещодавно бачили з AUKUS. Якби США та Британія, або навіть лише США, узяли до такого альянсу Неньку, до біса нам би було те НАТО. Ото був би slap in the face мошканьскій сволоті! Це була б реальна гарантія безпеки, і тут би відразу стало видно, хто є справжнім другом України, а хто тільки прикидається. І чи взагалі є якийсь сенс у перемовинах, чи треба й справді надіслати усіх під три чорти і відновлювати свій ракетний потенціял. І не обов'язково він має бути ядерним - коли дійде до справи, буде вже все одно, борсатися в радіаційному, або просто, поросі. А такий новий альянс, - назвемо його, наприклад, UKUSUA, - був би реальним шансом для України.
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21.12.2021 21:55 Відповісти
Из стран Балтии ведь ракеты долетят еще быстрее до мацквы , тем более до Питера. Но они уже в НАТО. И как ***** допустило их в альянс??? Ничего живут пока. Но ***** упоротое именно по Украине. Оно обосрется три раза от мысли , что Украина в НАТО. Оно в очередной раз решает за Украину , что ей делать. Сфера интересов у них. Да пошел ты нах ***** долбаное
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21.12.2021 22:30 Відповісти
НАТО уже здесь- в Украине! И ты сам об этом знаешь лучше других!
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21.12.2021 22:47 Відповісти
Сьогодні на "колєгії" вже все стало зрозуміло - ми чекаємо, "товаришу маузер".
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22.12.2021 01:14 Відповісти
"Собака лает - караван идет"(пословица). Украина должна выствить свои требования Раше - Путин уходит их Крыма и Донбасса - Украина обещает не вступать в НАТО. Но кто мешает вступить в другие военные блоки, которые называются не НАТО?
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22.12.2021 16:26 Відповісти
Путин не может угрожать НАТО как бы он это не стремился. Путин его окружение и сами россияне должны четко понимать что НАТО это не РОССИЯ. И НАТО в раз 100 имеет мощностей и ресурсов стереть Россию с лица земли. Поэтому Нато и не исполняет ваши условия. А вот если Путин двинется в Украину -русские считают за два часа перебьют. Этого не будет. И не забывайте что в Одессе пришвартован натовский военный корабль и не дай бог ракета российская попадет на этот к корабль вас сметут с лица земли невзирая даже на то что многие говорят мол НАТО не будет за Украину воевать. Будет еще как несмотря на то что Украина не в НАТО. Потому что четыре Атомные станции если рванут будет всем хана. В А Европе этого не нужно. Пусть сами эксперты над этим подумают прежде чем говорить. А корабль зачем натовский в Одессе там сменяются конечно но в случае ракетного обстрела Россией Украины -этот корабль способный отразить ракетный обстрел. Подумайте прежде чем говорить что НАТО не будет воевать за Украину. Просто ищут дипломатические пути.
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13.01.2022 14:54 Відповісти
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