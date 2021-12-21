Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

РФ готова вживати військово-технічних заходів у разі наближення НАТО до російських кордонів, заявив російський президент Володимир Путін.

Про це він заявив на колегії Міноборони за підсумками року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа - Путіну: Спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними в Європі

Також Путін висловив подив розширенням НАТО на схід після холодної війни, незважаючи на майже союзницькі відносини Москви та Заходу на той час.

"Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ.

Також читайте: Захід не повинен реагувати на шантаж Кремля. Відповіддю на ультиматум РФ до НАТО може бути контрультиматум, - Дуда