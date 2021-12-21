Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні
РФ готова вживати військово-технічних заходів у разі наближення НАТО до російських кордонів, заявив російський президент Володимир Путін.
Про це він заявив на колегії Міноборони за підсумками року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"У разі продовження явно агресивної лінії західних колег ми вживатимемо адекватних військово-технічних заходів, на недружні кроки жорстко реагувати", - сказав Путін.
Також Путін висловив подив розширенням НАТО на схід після холодної війни, незважаючи на майже союзницькі відносини Москви та Заходу на той час.
"Якщо інфраструктура НАТО рухатиметься далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукова зброя - до 5", - заявив президент РФ.
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Тепер про Україну. Як не печально, але нам у цій ситуації відведена роля "сиру у мишоловці", щоб спровокувати і втягнути Московщину у крупну і затяжну війну і її виснажити а потім розвалити. Напевне, що нам доведеться через це пройти, заплативши велику ціну. Проте "на виході" (примкнувши до "пабєдітєлєй",і лише таким шляхом) ми зможемо повернути утрачені і етнічні території (Крим, Донбас, Кубань, Придністрянщину).
Саме тому я б не сильно лаяв ні Порошенка, котрий мілітаризував Україну, ні Зеленського, котрий її фактично роззброює - "сир у мишоловці" має лише добре подразнювати, заохочувати і, даруйте - смердіти для тупого голодного щура. І жодним чином не воювати...
Тому - війна буде, бо зараз карта лягла так, що її хочуть і Америка, і Китай, і Японія і та ж Росія.
дуже схоже на це. небезпечно божевiльний з ядерною кнопкою...
Впаять пора санкции по самое не хочу, на весь банковский сектор, оборонный и экономический, эмбраго на нефть, и заморозка счетов на все окружение путэна. Тогда посмотрим на его морду ботоксную как запоет..
КОГДА ТЫ УЖЕ УМРЕШЬ?
Які дріб'язкові люди, різниця в якихось 2 хвилини, а галасу - на годину.
Запургєніт сєдою пургой -
Украінскіє вєтри стєпниє
Паніхіду поют над тобой.