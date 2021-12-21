Нам потрібні від США довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а не усні запевнення, - Путін
Юридично зобов'язувальним гарантіям у сфері безпеки з американського боку вірити не можна, але Росії потрібно хоч щось більше, ніж прості усні запевнення.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на колегії Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібні довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії. Ми з вами добре знаємо - навіть цьому не можна вірити, жодним юридичним гарантіям, тому що США легко виходять із усіх міжнародних договорів, які їм з тієї чи іншої причини стають нецікавими, пояснюючи чимось чи взагалі нічим не пояснюючи", - стверджує він.
Топ коментарі
+33 rock-n-roll
показати весь коментар21.12.2021 13:39
+27 Злий Грицько
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+23 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар21.12.2021 13:41
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Потом поговорим о безопасности.
бо це території України -
фактично, юридично та конституційно !
Він мабуть забув за них.
Он подписан и ратифицирован парламентами обеих стран
Там обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность
друг друга
У него вообще армии нет и никто почему то не нападает. Шо ж с расеюшкой не так, что все ее завевать хотят?
На обратной стороне Будапештского меморандума.....
Тепер питання вже не в Україні і її важливості для Заходу. Домовитися не вийде через те, що для західних (і американських, і європейських) політиків переговори з РФ щодо розподілу зон впливу у Європі тепер стали ще токсичнішими. А отже, вони і не розпочнуться.
Хотілки путіна:
- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)
- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).
- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).
- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).
У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.
https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu?
Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину.
Украинцы: Кхе… Так ми і не спрашували. Бо у вас не гарантії, а вєрблюжа моча… в смислє - ненадійні.США: Nam eto ne podhodit. Ukraina dolzhna perestat opasatsja napadeniya v janvare.Украинцы: Та ми не опасаємось, то ж вже після свят.
Россия: Требуем от США отвести войска НАТО от границ Беларуси и вернуться к ситуации 1997 года!
НАТО (увеличивает контингент): Legko.
ДНР/ЛНР: Да, требуем НАТО отвести войска!
ЗСУ: Рота закрий. Байрактар залетить.
Россия: Между прочим, у нас самая сильная армия в мире.
ЗСУ: Шо там корвєт "іздоватий"? Догорає?
Россия: Блин, ну сколько раз можно говорить: "Проворный" он, "Проворный"!
Российские СМИ: Пожар охватил 800 квадратных метров корабля.
Украинские СМИ: (готовятся к Новому Году, поэтому им по).
Германия: Ми есть хотеть Норд Стрим цвай!США: Vashi igri s Russia stavyat pоd ugrozu princip NATO kak ******** soyuza protiv Imperii Zla.
Лукашенко: НАТО, да, НАТО! Все натовцы говорят, шо беларусская армия - самая сильная в Ев…
ЗСУ: Бггг. А якщо противник буде озброєний? Ви ж тока проти мітінгующих поки що воювали…
Германия (обижается, что не вводят Nord Stream-2): Ви есть не льюбите великую германскую нацию!
Франция: Ля рюсс надо дружить!
Украинцы: жаба гадюку. Круз, давай.
Сенатор Круз из США (вводит санкции на Nord Stream-2): Legko.
Украинские СМИ (просыпаются): Аааа, РФ нападе на Україну!
Британия (вводит боевой корабль в Черное море): Not on my shift.
Российские СМИ: Армия и Флот России сильны как никогда!
Украинцы: Шо там "Кузнєцов", дочінілі? А новий лєдокол "Арктіка" шо, так і болтається біля Африки з нанувшимся двіглом? І це НАТО ще навіть не наступає.
Россия: Зато наших войск на Донбассе нет.
Ростовский суд: Есть.
Российские СМИ: ******…
Украинские СМИ: Українці не ******* читати. Тому здебільшого, отримавши тисячу гривень на є-Підтримку, витратять її не на книги, а на якесь кіно.
Украинцы (обваливают сайты книжных магазинов): Легко.
Российские СМИ: И о погоде. В Москве холодно, в Магадане мерзко, в Питере - эээ… дымно
PS: Моржовая звизда, а где твои гарантии???
Який сенс Америці брати на себе якісь зобов'язання, якщо московія в любому випадку свою частину договору порушить за першої ж можливості(дивіться 500-літню історію московитів)
Что там с Будапештским меморандумом, казлина ты гебнявая???
На обратной стороне. Они просто не читали!