Нам потрібні від США довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а не усні запевнення, - Путін

Юридично зобов'язувальним гарантіям у сфері безпеки з американського боку вірити не можна, але Росії потрібно хоч щось більше, ніж прості усні запевнення.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на колегії Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії. Ми з вами добре знаємо - навіть цьому не можна вірити, жодним юридичним гарантіям, тому що США легко виходять із усіх міжнародних договорів, які їм з тієї чи іншої причини стають нецікавими, пояснюючи чимось чи взагалі нічим не пояснюючи", - стверджує він.

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