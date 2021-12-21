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Нам потрібні від США довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а не усні запевнення, - Путін

Нам потрібні від США довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а не усні запевнення, - Путін

Юридично зобов'язувальним гарантіям у сфері безпеки з американського боку вірити не можна, але Росії потрібно хоч щось більше, ніж прості усні запевнення.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на колегії Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібні довгострокові юридично зобов'язувальні гарантії. Ми з вами добре знаємо - навіть цьому не можна вірити, жодним юридичним гарантіям, тому що США легко виходять із усіх міжнародних договорів, які їм з тієї чи іншої причини стають нецікавими, пояснюючи чимось чи взагалі нічим не пояснюючи", - стверджує він.

Також читайте: Путін погрожує НАТО військовими діями у разі розміщення сил Альянсу в Україні

Автор: 

путін володимир (23772) росія (65002) США (22634)


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Топ коментарі
+33
Выведи войска из Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Потом поговорим о безопасности.
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21.12.2021 13:39
+27
Хто б патякав про юридичні домовленості тільки не *****!
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21.12.2021 13:39
+23
про Будапештский меморандум не хочет вспомнить ?
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21.12.2021 13:41
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Хто б патякав про юридичні домовленості тільки не *****!
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21.12.2021 13:39 Відповісти
...о, на спіну опрокінулся і ножкамі сучіт
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21.12.2021 13:49 Відповісти
Дайте придурки Будапешт #2 пусть дефективный успокоится...сколь было самой прашкой нивелирования договоров..юридические гарантии тебе Х.ло Бог и не не даст. Убогий страшно когда Бог отбирает разум страшно видно все на примере Путина больной наркоман онкология Марит в своих галлюниках....
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21.12.2021 14:07 Відповісти
Выведи войска из Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Потом поговорим о безопасности.
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21.12.2021 13:39 Відповісти
Всі розуміють, що ерефія дурку ганяє перед початком 3 світової і начинають підтанцьовувати. А може вже пора щось вимкнути їм на пару днів? Чи будуть чекати поки вони дійдуть до Берліну?
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21.12.2021 13:46 Відповісти
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21.12.2021 13:40 Відповісти
Гниль , какие тебе гарантии ? Освободи от своих обезьян Крым и Донбасс .
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21.12.2021 13:40 Відповісти
нах с Криму та Донбасу кацапня,
бо це території України -
фактично, юридично та конституційно !
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21.12.2021 13:40 Відповісти
а не пошёл бы педофил путенин строго на йух... вместе с его кацапщиной...
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21.12.2021 13:41 Відповісти
про Будапештский меморандум не хочет вспомнить ?
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Его двойник , тройник .., читать не умеет .
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21.12.2021 13:42 Відповісти
На оборотній стороні виписані гарантії!
Він мабуть забув за них.
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21.12.2021 17:01 Відповісти
Ну да, это же США "нарушили" Будапештский меморандум, а не расея.
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Подождите, подождите. Где-то тут бумажка была.. Щас все юридически оформим. Что тут написано? Бу-да-пе.. ме-мо-ра... Ладно, на обратной стороне всё запишем юридически.
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21.12.2021 13:41 Відповісти
Меморандум - це мета , ніяких юридичних правил там немає.
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21.12.2021 15:38 Відповісти
Зато есть Большой договор о дружбе 1997 года
Он подписан и ратифицирован парламентами обеих стран
Там обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность
друг друга
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21.12.2021 18:42 Відповісти
Апочему не требует гарантий, например, Тринидад?
У него вообще армии нет и никто почему то не нападает. Шо ж с расеюшкой не так, что все ее завевать хотят?
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21.12.2021 13:42 Відповісти
каждый супостат замыслил отжать себе пентхаус в "Chruschtschowka" гденить в Усть-************* - других резонов нет..
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21.12.2021 14:23 Відповісти
Будапештський меморандум х"йлу підійде?
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21.12.2021 13:42 Відповісти
Я буде на англійській пішов на х...й?
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21.12.2021 13:43 Відповісти
А ти начебто не знаєш - fuck you!
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Я хотів, щоб це сказали Ви.)
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21.12.2021 13:59 Відповісти
А в чому сенс??? Самому шо соромно
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21.12.2021 14:04 Відповісти
воно ангельську не розуміє. краще німецькою - "Fick dich".
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21.12.2021 13:48 Відповісти
ДАС ист фантастиш або - яух тобі у рот путлєр!!!
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21.12.2021 13:55 Відповісти
Думаю было бы неплохо, чтобы США дали такие гарантии!
На обратной стороне Будапештского меморандума.....
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21.12.2021 13:44 Відповісти
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21.12.2021 13:44 Відповісти
больной на голову человек.... личинка зла
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21.12.2021 13:45 Відповісти
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Ти кремлівське 150 сантиметрове х....ло згадай, як твоя недокраїна давала гарантії Україні при відмові від ядерної зброї, забезпечити її захист. На відміну від інших підписантів, цю угоду і порушила.ПНХ , і, в кому бидло мокшанське.
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Перш за все, відтепер немає жодної реальної загрози, що РФ переконає Захід "здати Україну" та домовитися про щось на кшталт розподілу Європи. Це і раніше не було аж надто реальним, але тепер цей варіант абсолютно виключений. Ба більше, дії РФ дедалі більше свідчать, що і вона сама не вірить у таку можливість та власноруч спалює шляхи для переговорів на цю тему.

Тепер питання вже не в Україні і її важливості для Заходу. Домовитися не вийде через те, що для західних (і американських, і європейських) політиків переговори з РФ щодо розподілу зон впливу у Європі тепер стали ще токсичнішими. А отже, вони і не розпочнуться.
Хотілки путіна:

- Альянс відмовляється вважати Росію противником, переглянувши документи НАТО, де зафіксований статус РФ як потенційного противника (ст.3 у проєкті договору між РФ та державами НАТО)

- Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися. Взагалі. Це стосується не лише України, та наша держава згадана окремо (ст.6).

- Держави НАТО мають припинити вести будь-яку військову діяльність на території України, а Росія такого зобов'язання не бере. Те саме стосується інших держав Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії тощо (ст.7).

- США та Західна Європа мають вивести війська з території східних членів НАТО і матимуть право переміщувати туди військові потужності тільки за згоди РФ (ст.4).

У обмін на цей набір поступок Росія зобов'язується не вважати НАТО противником.
https://bin.ua/top/272116-putin-na-vsyu-golovu-pochemu-rossijskij-ultimatum.html
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21.12.2021 13:46 Відповісти
Если Штаты пойдут на какие-то письменные договорённости с этими дикими медведями, то это это будет обозначать только исключительно согласие с дальнейшей имперской агрессией раши против всех. Молчали в платочек в Молдове, отбеспокоились в Грузии, отмолчались в Украине - и это без всяких письменных сговоров. А с подобным сговором раша просто совсем ахереет, это будет просто картбланш для них.
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21.12.2021 13:47 Відповісти
Тю підпишіть з кацапами Будапеський меморандум
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21.12.2021 13:48 Відповісти
а взамен он обязуется не нападать на сша? это как договор с банком в анекдоте, я не даю в долг, а банк не торгует семечками...
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21.12.2021 13:49 Відповісти
гарантії вимагає той ,хто раніше сам публічно давав гарантії того що Крим недоторкана територія України..
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21.12.2021 13:50 Відповісти
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21.12.2021 13:50 Відповісти
- Обиратель емель русских. - Вы хотели сказать "собиратель земель русских"? - Нет.
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21.12.2021 13:53 Відповісти
Я бы на месте Байдена собрал всех (включая и Украину) опять именно в Будапеште, подписал предложенный путлером меморандум и….. на следующий же день принял Украину в НАТО. Т.е. на.б а л куйла сильно и жорстко, так же как он сам это делать умеет.
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21.12.2021 13:51 Відповісти
Российские СМИ: Тарам-пам-пам. Добрый вечер, это новости. Сразу о главном: прошли переговоры США и России…
США: Vi dayote garantii nenapadeniya na Ukrainu?
Россия: Мы не даем гарантий ненападения на Украину.
Украинцы: Кхе… Так ми і не спрашували. Бо у вас не гарантії, а вєрблюжа моча… в смислє - ненадійні.США: Nam eto ne podhodit. Ukraina dolzhna perestat opasatsja napadeniya v janvare.Украинцы: Та ми не опасаємось, то ж вже після свят.
Россия: Требуем от США отвести войска НАТО от границ Беларуси и вернуться к ситуации 1997 года!
НАТО (увеличивает контингент): Legko.
ДНР/ЛНР: Да, требуем НАТО отвести войска!
ЗСУ: Рота закрий. Байрактар залетить.
Россия: Между прочим, у нас самая сильная армия в мире.
ЗСУ: Шо там корвєт "іздоватий"? Догорає?
Россия: Блин, ну сколько раз можно говорить: "Проворный" он, "Проворный"!
Российские СМИ: Пожар охватил 800 квадратных метров корабля.
Украинские СМИ: (готовятся к Новому Году, поэтому им по).
Германия: Ми есть хотеть Норд Стрим цвай!США: Vashi igri s Russia stavyat pоd ugrozu princip NATO kak ******** soyuza protiv Imperii Zla.
Лукашенко: НАТО, да, НАТО! Все натовцы говорят, шо беларусская армия - самая сильная в Ев…
ЗСУ: Бггг. А якщо противник буде озброєний? Ви ж тока проти мітінгующих поки що воювали…
Германия (обижается, что не вводят Nord Stream-2): Ви есть не льюбите великую германскую нацию!
Франция: Ля рюсс надо дружить!
Украинцы: жаба гадюку. Круз, давай.
Сенатор Круз из США (вводит санкции на Nord Stream-2): Legko.
Украинские СМИ (просыпаются): Аааа, РФ нападе на Україну!
Британия (вводит боевой корабль в Черное море): Not on my shift.
Российские СМИ: Армия и Флот России сильны как никогда!
Украинцы: Шо там "Кузнєцов", дочінілі? А новий лєдокол "Арктіка" шо, так і болтається біля Африки з нанувшимся двіглом? І це НАТО ще навіть не наступає.
Россия: Зато наших войск на Донбассе нет.
Ростовский суд: Есть.
Российские СМИ: ******…
Украинские СМИ: Українці не ******* читати. Тому здебільшого, отримавши тисячу гривень на є-Підтримку, витратять її не на книги, а на якесь кіно.
Украинцы (обваливают сайты книжных магазинов): Легко.
Российские СМИ: И о погоде. В Москве холодно, в Магадане мерзко, в Питере - эээ… дымно
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21.12.2021 13:51 Відповісти
Раз обезъяна заскулила о гарантиях,значит у нее кончились возможности давления.Нужно просто не обращать внимание и консолидироваться над укреплением обороноспособностей Украины. Загружать ее оружием по самые гланды. - Обзъяна сглотнет ))
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21.12.2021 13:52 Відповісти
*****, тебе в пору требовать гарантий что в твоей камере не будет маньяков педофилов, маленькая собачка всегда щенком кажется. А ты, он чего захотел...
PS: Моржовая звизда, а где твои гарантии???
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21.12.2021 13:54 Відповісти
Их там были! Тем временем на суде в Нидерландах по делу сбитого российским "Буком" "Боинга" https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%9D17?src=hashtag_click #МН17 защита обвиняемого признала, что в июле 2014 года на Донбассе находились военные 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации из состава оккупационных войск РФ.
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21.12.2021 13:55 Відповісти
***** надо какая-то бумажка,чтоб перед своим убогим быдлом похвастаться и обосновать их жалкое существование.Типа:"Вы в нищете потому,что все ресурсы у нас идут на борьбу с НАТО.И мы успешно боремся.Не верите?А вот вам бумажка".
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21.12.2021 13:57 Відповісти
Бандит-кримінальник, представляючи кладовище народів-недорозвалившуся недоімперію, вимагає від когось договорів-гарантій і при тому самі навіть не планують їх дотримуватись.

Який сенс Америці брати на себе якісь зобов'язання, якщо московія в любому випадку свою частину договору порушить за першої ж можливості(дивіться 500-літню історію московитів)
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21.12.2021 13:59 Відповісти
"Долгосрочная юрідічєскі об'язивающая гарантія" - то вирок Гаазького трибуналу стосовно пуцина і його шойгу, тобто шобли. З довічним терміном.
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21.12.2021 14:01 Відповісти
***** так говорит, что ему уже кто-то дал устные заверения. Ему уже открыто Столтенберг сказал, что НАТО ложили *** на их шантаж. Так что, кацапчики, ждите дальше, а воды в крым не будет, разве что, козлмордая кровь по нему туда потечёт.
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21.12.2021 14:02 Відповісти
ПЗДЦ !!! И это сказал плешивый питор который порвал Будапештские соглашения и не соблюдал ни один подписанный договор - ни по РМСД, ни по открытому небу, и т.д.. Поэтому США и другие выходили из договоров поскольку Хутин их на практике не выполнял !!! Таких пистаболов-балоболов как кремлевская моль даже трудно вспомнить в истории среди глав государств которые были !!! Потому что таких ублюдков еще НЕ БЫЛО, этот единственный дебило-уникум.. НАХ
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21.12.2021 14:14 Відповісти
Ну да, зная как бывает с меморандумами нужно теперь требовать юридических гарантий)))
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21.12.2021 14:17 Відповісти
Ми з вами добре знаємо - навіть цьому не можна вірити, жодним юридичним гарантіям,
Что там с Будапештским меморандумом, казлина ты гебнявая???
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21.12.2021 14:28 Відповісти
какие гарантии могут быть для *****? только дорога накуй.
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21.12.2021 14:44 Відповісти
Пошліть йому рулончик Обухівської, має вистачити.
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21.12.2021 15:10 Відповісти
Путлер звиздит как дышит, а дышит часто
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21.12.2021 15:14 Відповісти
Так давайте мы вам напишем .....меморандум и.....подпишем его...в Будапеште! Успокоились?
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21.12.2021 15:39 Відповісти
Так они там и написаны!
На обратной стороне. Они просто не читали!
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21.12.2021 17:06 Відповісти
 
 