Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії готують провокації з "невстановленими хімічними компонентами" на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.

Шойгу зазначив, що встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області України.

За його словами, співробітники ПВК США обладнають вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах. Також вони готують українські Cили спеціальних операцій та радикальні озброєні угруповання до активних бойових дій.

"Для скоєння провокацій у міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - заявив Шойгу на засіданні колегії Міноборони.

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Також Шойгу розповів про нарощування військової присутності США біля російських кордонів.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін під час засідання колегії Міноборони заявив, що Москва хотіла б отримати юридичні, а не усні гарантії безпеки від США.