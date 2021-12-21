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Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії готують провокації з "невстановленими хімічними компонентами" на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.

Шойгу зазначив, що встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області України.

За його словами, співробітники ПВК США обладнають вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах. Також вони готують українські Cили спеціальних операцій та радикальні озброєні угруповання до активних бойових дій.

"Для скоєння провокацій у міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - заявив Шойгу на засіданні колегії Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не виключає розміщення на території Білорусі ядерної зброї, якщо США і НАТО відмовляться обговорювати "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Також Шойгу розповів про нарощування військової присутності США біля російських кордонів.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін під час засідання колегії Міноборони заявив, що Москва хотіла б отримати юридичні, а не усні гарантії безпеки від США

росія (65002) США (22634) Шойгу Сергій (626) Донбас (22354) Міноборони рф (702) ССО (518)


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Топ коментарі
+58
Тобто, рф має наміри застосувати якісь хімічні компоненти на території України, переклавши провину за це на когось ще. Ясно, понятно
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21.12.2021 13:48
+38
Все знают, что эти рашисты-фашисты в Сирии вытворяли... а именно бомбили мирных жителей и убивали химоружием женщин и детей!!!
Мы имеем дело с ультра-людоедами, мракобесами, врагами рода человечесского!!!
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21.12.2021 13:59
+33
Когда из Раши приходит подобная информация.. То сразу же понимаешь что именно от них следует ждать..Вероятна химическая атака ГРУ-ФСБ организованная против "шахтеров и трактористов" с последующим приходом "армии освободительницы". ( История ведь помнит и "нападение могучей Финляндии на несчастный СССР", и "агрессивной Польши на миролюбивую Германию" и т.д и т.п.) Да мир ничему не научился из страшных событий 1933-1945.. и опять наступил на те же грабли в 1992- 2021. Не вняли словам римского сенатора Катона Старшего " Карфаген должен быть разрушен".
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21.12.2021 13:55
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Цей ТУПОГОЛОВИЙ МОНГОЛ вважає себе нащадком ЧИНГІЗХАНА))))
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21.12.2021 15:46 Відповісти
В РФ приписывают врагу то, что сами хотят сделать. Переводим: РФ планирует проести химическую атаку на горячо "любимых" ею жителей Авдеевки, сделав виновной за это Украину.
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21.12.2021 15:56 Відповісти
А,може на Воронеж?
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21.12.2021 19:30 Відповісти
просто мордор Россия ищет повод, наверное, надо ждать какой-то гадости от них!

а Шойгу признался в подготовке терракта с химическим оружием. Как это они делали в Сирии.. травили и уничтожали мирное население.
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21.12.2021 20:18 Відповісти
так, так, все точно так буде, а потім Україна почне "бамбіть варонєж"....
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21.12.2021 15:57 Відповісти
і чуть не забув - мацква буде в "радіААктівний пЄпєЛ"
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21.12.2021 15:58 Відповісти
Коль заявляют, то следует ждать провокации с использованием хим. оружия именно от них и обвинить в этом Украину и мифические штатовские ЧВК, якобы присутствующие на территории Украины.
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21.12.2021 16:04 Відповісти
Тувинец хитрый, он кокс не нюхает, тувинец мухоморы жрет.
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21.12.2021 16:06 Відповісти
Обычная кгбэшная провокация для оправдания своих преступлений. Мы все это знаем.
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21.12.2021 16:09 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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21.12.2021 16:15 Відповісти
Ну вот и отлично! Раз ЧВК американские, то когда Воронеж протравят дихлофосом - все претензии к США.
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21.12.2021 16:17 Відповісти
Вот так и в Германии колбасило местное руководство в 38-39-м.
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21.12.2021 16:22 Відповісти
Воскресные зарисовки времяпровождения
министра Шойгу

Он брел в бреду тропинками тайги,
Вдихая дым отборной чуйськой "дури".
Взывал: - Когда помоют сапоги,
Мои бойцы в днепровых вод лазури?!

Он спотыкался, падал, полз вперед,
Боялся не успеть к беде трагической!
Уверен был, что защитит народ
От страшной провокации химической!
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21.12.2021 16:24 Відповісти
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21.12.2021 16:38 Відповісти
Старый воровской прием:
Кто громче всех кричит "держи вора", сам вор.
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21.12.2021 16:44 Відповісти
О! Олєнєвод хоче лугандонцям хімічну атаку організувати. Бімбами сцикотно, а хімічна зброя руками «американських бандерівців» саме те. Мабуть так вони і будуть позбавлятися цього баласту на Сході.
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21.12.2021 16:53 Відповісти
Та шо твориться ? Неужели полководцу не доложили чем именно они травить собираются? Или н прочитать не сумел? Трудно азиату скрепный дается.
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21.12.2021 16:54 Відповісти
Значит, русские готовят провокацию для получения повода "защиты мирного населения"
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21.12.2021 17:01 Відповісти
Это Американская визитка Яроша.
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21.12.2021 17:06 Відповісти
Значит террористы из кремля собираются сделать провокацию на оккупированой части украинского Донбасса.
Всё делают, как в Сирии хотят. Сам траванут, а потом скажу это украинцы, ...либо хотят спровоцировать масштабную войнушку на Донбассе.
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21.12.2021 17:28 Відповісти
дебилы...Выкатили Западу мощный ультиматум по всем фронтам, но не удержались и нагадили еще по маленькому перед дверью...С2H5OH там в канистрах, что еще...
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21.12.2021 17:40 Відповісти
Диви яке кончене.
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21.12.2021 17:40 Відповісти
шаман. фото в студию. покажи **** снимки с космоса нарисуй хоть шизу идиот
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21.12.2021 18:19 Відповісти
Сраный шаман грибов объелся
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21.12.2021 18:42 Відповісти
таке враження що казли задумали якусь провокацію, з застосуванням хімічної зброї.
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21.12.2021 18:45 Відповісти
казингабович совсем мозгами поехал --- надо в тайгу на рыбалку с ****** поехать . на лошадях покататься . оленей пострелять --- может отпустит . а если нет . то до лукашенки у бульбафюрера есть рецепт саюзного гасударства ..новаго.. и навека
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21.12.2021 18:50 Відповісти
В ноябре 1939 года Советы из артиллерии обстреляли свои позиции при этом погибло несколько солдат Красной Армии...Советское правительство в этом обвинило Финскую армию так началась Финская война. Сегодня кремль вынашивает план начала военного вторжения в Украину что то подобное с применением химического оружия ВСУ на Донбассе...
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21.12.2021 19:03 Відповісти
вся информация кремляди для внутренне российского пользования.
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21.12.2021 19:05 Відповісти
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21.12.2021 19:05 Відповісти
Кацапи збираються розпочати війну проти України. Вісім років агресії а зброї проти )(уйла в Україні досі нема.
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21.12.2021 19:10 Відповісти
Во дурень! Цистерны с неустановленной жидкостью то цистерны с брагой и боярой. Ни один яд на кацапа так уверенно не действует,как они.
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21.12.2021 19:30 Відповісти
бла-бла. Невстановлені пвк , невстановлені хімічні компоненти
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21.12.2021 20:28 Відповісти
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21.12.2021 21:07 Відповісти
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21.12.2021 21:30 Відповісти
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