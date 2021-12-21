Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії готують провокації з "невстановленими хімічними компонентами" на сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RT.
Шойгу зазначив, що встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області України.
За його словами, співробітники ПВК США обладнають вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об'єктах. Також вони готують українські Cили спеціальних операцій та радикальні озброєні угруповання до активних бойових дій.
"Для скоєння провокацій у міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - заявив Шойгу на засіданні колегії Міноборони.
Також Шойгу розповів про нарощування військової присутності США біля російських кордонів.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін під час засідання колегії Міноборони заявив, що Москва хотіла б отримати юридичні, а не усні гарантії безпеки від США.
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а Шойгу признался в подготовке терракта с химическим оружием. Как это они делали в Сирии.. травили и уничтожали мирное население.
министра Шойгу
Он брел в бреду тропинками тайги,
Вдихая дым отборной чуйськой "дури".
Взывал: - Когда помоют сапоги,
Мои бойцы в днепровых вод лазури?!
Он спотыкался, падал, полз вперед,
Боялся не успеть к беде трагической!
Уверен был, что защитит народ
От страшной провокации химической!
Кто громче всех кричит "держи вора", сам вор.
Всё делают, как в Сирии хотят. Сам траванут, а потом скажу это украинцы, ...либо хотят спровоцировать масштабную войнушку на Донбассе.