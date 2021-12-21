Тимошенко - Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України, а намагатися довести свою невинуватість.

Свої міркування політикиня озвучила в прямому етері програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Тимошенко нагадала, що й сама за режиму Януковича пережила політичні репресії "у найгіршому варіанті".

"Я хочу дати декілька дуже важливих порад. Перше: якщо він вірить в свою правоту і якщо в душі і серці у нього все спокійно, категорично не можна нікуди виїжджати з країни. Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати. Якщо ти відчуваєш, що ти правий, треба залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома. Проходити всі правосудні, неправосудні суди і доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", – наголосила Тимошенко.



Політикиня додала, що усвідомлює: домогтися справедливості в українських судах навряд вдасться, однак потрібно пройти всі судові інстанції та дійти до Європейського суду з прав людини.



"І тому раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості, якщо він вважає, що він правий, хай іде вперед і доводить це. Це потрібно і для нього і для країни", – підсумувала Юлія Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.