На початку року в Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала, що на початку 2022 року у Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки.
"Ми очікуємо, що на початку 2022 року пройдуть міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо в Києві... Я пишаюся тим, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни Альянсу, всі команди", - сказала Стефанішина на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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"В криптовалюте хорошо разбираетесь?"
"Кибербезопасность" говорите ... "НАТО" говорите ... Ню, ню.
Пост был про СБУ и "киберзащиту"