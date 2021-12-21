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Новини Війна
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На початку року в Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки, - Стефанішина

На початку року в Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала, що на початку 2022 року у Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки.

"Ми очікуємо, що на початку 2022 року пройдуть міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо в Києві... Я пишаюся тим, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни Альянсу, всі команди", - сказала Стефанішина на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Автор: 

НАТО (6429) військові навчання (2775) кібербезпека (1161) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (353)


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капец.. такие масштабные кибератаки кацапы запланировали на конец этого года, а учения по предотвращению таких атак пройдут только в следующем !!! ибо все уехали в отпуска....
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21.12.2021 14:19 Відповісти
В тім МІ-6 подало звіт в якому попереджає, що ***** нападе до католицького Різдва...
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21.12.2021 14:32 Відповісти
У знакомых сын закончил физтех по "кибербезопасности". Сразу после дипломирования пригласили на собеседование в СБУ в отдел киберзащиты. И знаете какой задали самый первый вопрос?
"В криптовалюте хорошо разбираетесь?"

"Кибербезопасность" говорите ... "НАТО" говорите ... Ню, ню.
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21.12.2021 16:18 Відповісти
что не так с криптовалютой?
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21.12.2021 17:27 Відповісти
У кого о чем болит ...
Пост был про СБУ и "киберзащиту"
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21.12.2021 18:39 Відповісти
 
 