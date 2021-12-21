На початку року в Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала, що на початку 2022 року у Києві вперше відбудуться навчання НАТО з кібербезпеки.

"Ми очікуємо, що на початку 2022 року пройдуть міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо в Києві... Я пишаюся тим, що Україна вперше стане країною, яка прийме всі країни Альянсу, всі команди", - сказала Стефанішина на брифінгу "Річні підсумки щодо ЄС та НАТО" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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