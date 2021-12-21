УЗ вдалося зупинити за крок від прірви та вивести у прибуток, - Кубраков
Замість збитків на 8 млрд гривень, які загрожували Укрзалізниці у 2021 році, перевізник закінчує цей рік із прибутком. Це стало можливим за рахунок початку реалізації на залізниці проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та проведення структурних перетворень.
Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков з посиланням на звіт ТСК з питань Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.
"За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стійкість компанії і показати перші результати "Великого будівництва" на залізниці", - написав Кубраков.
Зокрема, цього року вже було електрифіковано перші маршрути та заплановано ще кілька десятків. Нові потяги вже почали курсувати у південних та східних областях. Також здійснюється проєктування станцій Київського приміського експресу та маршрутів в інших регіонах України.
За словами міністра, криза в УЗ проявилася після сплати попереднім менеджментом Укрзалізниці боргів Сбербанку Росії у повному обсязі без реструктуризації та оскарження у суді. Після цього РНБО створила Антикризовий штаб в УЗ на базі Мінінфраструктури.
Вже перші рішення штабу дозволили запобігти дефолту УЗ.
Так, з ланцюжка постачання електроенергії для перевізника було усунуто компанії-посередники, що дозволило заощадити понад 4 млрд грн.
Другим рішенням стало підвищення тарифів на вантажні перевезення, за рахунок чого цьогорічні доходи УЗ збільшилися на 2 млрд грн, а наступного принесуть ще 12 млрд.
"Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити у судах, але системний бізнес розуміє – підвищення тарифів потрібне для того, щоб Укрзалізниця мала ресурси на відновлення", - пояснив міністр.
Кошти від підвищення тарифів необхідні перевізнику для модернізації колійного господарства та оновлення парку вагонів, середній вік яких сьогодні становить 29 років.
Також у компанії відбувається реформування системи управління відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Вже оголошено конкурс на керівні посади та найближчим часом новий склад Наглядової ради має розпочати процес відбору правління.
"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того - закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу", - підсумував Кубраков.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про початок формування нової української залізниці у межах програми "Велике будівництво".
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На засіданні ТСК з питань Укрзалізниці 17 грудня 2021 року одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з вимогою не продовжувати контракт з Головою правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишіним.
📨 Відповідний лист з обґрунтуванням сьогодні направлено голові Уряду.
Підстави:
🔘невиконання Указів Президента України;
🔘невиконання Планів Уряду;
🔘не виконано затверджені Урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік;
🔘не виконано жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК;
🔘провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС;
🔻15,0 млрд грн очікується ******/Кабміном затверджено 19,3 млрд грн;
🔻55-60% виконання плану капітальних інвестицій у 2021 році;
🔻1,5 млрд. грн. доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів затверджено у фінплані Урядом/на кінець листопада укладено договорів на 83,6 млн. грн.;
🔻3,6 млрд. грн. запланований чистий прибуток/очікується 250 млн. грн., за рахунок «бухгалтерських маніпуляцій» та непідвищення заробітних плат залізничникам.
Пояснення маніпулятивного прибутку:
🔴 непідвищення заробітних плат працівникам Укрзалізниці на 10% з 1 жовтня 2021 року додало +1,05 млрд. грн. до кінця року до чистого прибутку;
🔴 перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік додало +3,0 млрд. грн. до чистого прибутку за ІІ півріччя 2021 року;
🔴 позитивна курсова різниця по відношенню до іноземних валют +1,6 млрд грн до чистого прибутку.
БЕЗ БУХГАЛТЕРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ УЗ ПРОДЕМОНСТРУВАЛА Б, ЗА ПІДСУМКАМИ 2021 РОКУ, 8 МЛРД ГРН ЗБИТКУ.
При цьому:
📌вантажообіг залізничного транспорту у січні-жовтні 2019 року становив 152520,1 млн. т/км, у 2021 році лише 147948,9 млн. т/км.
📌станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів;
📌середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба. Швидкість зерновоза у жовтні становила 126 км/доба;
ВИСНОВКИ РОБІТЬ САМІ!
ВСЕ ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО У КІНЦЕВОМУ ЗВІТІ ТСК!
Вважаю, що «виробнича практика» таких стажерів та їхні експерименти і маніпуляції у державній компанії Укрзалізниця дуже дорого обходяться народу
"Укрзалізниця" у 2019 році збільшила чистий прибуток майже в 15 разів
"Укрзализныця" в 2019 году https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.
Укрзализныця https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/672846/ получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.