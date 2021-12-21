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Новини
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УЗ вдалося зупинити за крок від прірви та вивести у прибуток, - Кубраков

Замість збитків на 8 млрд гривень, які загрожували Укрзалізниці у 2021 році, перевізник закінчує цей рік із прибутком. Це стало можливим за рахунок початку реалізації на залізниці проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та проведення структурних перетворень.

УЗ вдалося зупинити за крок від прірви та вивести у прибуток, - Кубраков 01

Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков з посиланням на звіт ТСК з питань Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стійкість компанії і показати перші результати "Великого будівництва" на залізниці", - написав Кубраков.

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Зокрема, цього року вже було електрифіковано перші маршрути та заплановано ще кілька десятків. Нові потяги вже почали курсувати у південних та східних областях. Також здійснюється проєктування станцій Київського приміського експресу та маршрутів в інших регіонах України.

За словами міністра, криза в УЗ проявилася після сплати попереднім менеджментом Укрзалізниці боргів Сбербанку Росії у повному обсязі без реструктуризації та оскарження у суді. Після цього РНБО створила Антикризовий штаб в УЗ на базі Мінінфраструктури.

Вже перші рішення штабу дозволили запобігти дефолту УЗ.

Так, з ланцюжка постачання електроенергії для перевізника було усунуто компанії-посередники, що дозволило заощадити понад 4 млрд грн.

Другим рішенням стало підвищення тарифів на вантажні перевезення, за рахунок чого цьогорічні доходи УЗ збільшилися на 2 млрд грн, а наступного принесуть ще 12 млрд.

"Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити у судах, але системний бізнес розуміє – підвищення тарифів потрібне для того, щоб Укрзалізниця мала ресурси на відновлення", - пояснив міністр.

Кошти від підвищення тарифів необхідні перевізнику для модернізації колійного господарства та оновлення парку вагонів, середній вік яких сьогодні становить 29 років.

Також у компанії відбувається реформування системи управління відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Вже оголошено конкурс на керівні посади та найближчим часом новий склад Наглядової ради має розпочати процес відбору правління.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того - закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про початок формування нової української залізниці у межах програми "Велике будівництво".

Автор: 

ТСК (373) Укрзалізниця (6835) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
ну, і в якому з офшорів та "прірва" припаркована?
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21.12.2021 14:19
+6
какой зелёный бред...
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21.12.2021 14:20
+4
Как мне говорил мой друг экономист ! Поставьте мне задачу и я составлю любой отчет ! хоть убыточный хоть прибыльный! Без проблем! Выводим все стройки в инвестиции и у вас нет зартат! Красота!
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21.12.2021 14:22
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ну, і в якому з офшорів та "прірва" припаркована?
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21.12.2021 14:19 Відповісти
- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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21.12.2021 14:47 Відповісти
Крадивныцтво очень тяжело остановить.
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21.12.2021 14:19 Відповісти
какой зелёный бред...
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21.12.2021 14:20 Відповісти
А че бред? Очень даже нормальный прогиб... Плюс нужно же как то оправдать новогодний корпоратив УЗ и подарки на несколько лярдов...
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21.12.2021 14:23 Відповісти
73% пипла схавает...
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21.12.2021 14:24 Відповісти
Как мне говорил мой друг экономист ! Поставьте мне задачу и я составлю любой отчет ! хоть убыточный хоть прибыльный! Без проблем! Выводим все стройки в инвестиции и у вас нет зартат! Красота!
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21.12.2021 14:22 Відповісти
Емм, при Бальчуну і перші роки після нього УЗ була прибуткова... Хто ж її угробив, а?
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21.12.2021 14:23 Відповісти
Та що ти не кажеш..Зелене ***** врятувало УЗ...В такі казки можуть повірити лише ЗЕдепутати
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21.12.2021 14:28 Відповісти
Героїчно врятувало після того, як ледь не угробило??
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21.12.2021 14:46 Відповісти


А вы знаете ! Что по этому поводу сказал глава Офиса Президента Маккрона? Нет?
А глава офиса Президента Байдена?
Тоже нет?
Ну тогда вы наверное знаете что сказал глава Офиса Канцлера Германии! Что тоже нет!!!
Ну тогда вы ничего не знаете о политике 95+!!!
И Вам здесь нехрен делать!
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21.12.2021 14:38 Відповісти
да да удалось вся железка раком стоит , грузов набрали , деньги взяли а довезти хер могут где этих **** специалистов берут
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21.12.2021 14:42 Відповісти
⚠ «Успіхи» АТ «Укрзалізниця» - міф чи реальність?

На засіданні ТСК з питань Укрзалізниці 17 грудня 2021 року одноголосно прийнято рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з вимогою не продовжувати контракт з Головою правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишіним.

📨 Відповідний лист з обґрунтуванням сьогодні направлено голові Уряду.

Підстави:
🔘невиконання Указів Президента України;

🔘невиконання Планів Уряду;

🔘не виконано затверджені Урядом показники фінансового плану компанії на 2021 рік;

🔘не виконано жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК;

🔘провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС;

🔻15,0 млрд грн очікується ******/Кабміном затверджено 19,3 млрд грн;

🔻55-60% виконання плану капітальних інвестицій у 2021 році;

🔻1,5 млрд. грн. доходу від продажу непрофільних та надлишкових активів затверджено у фінплані Урядом/на кінець листопада укладено договорів на 83,6 млн. грн.;

🔻3,6 млрд. грн. запланований чистий прибуток/очікується 250 млн. грн., за рахунок «бухгалтерських маніпуляцій» та непідвищення заробітних плат залізничникам.

Пояснення маніпулятивного прибутку:

🔴 непідвищення заробітних плат працівникам Укрзалізниці на 10% з 1 жовтня 2021 року додало +1,05 млрд. грн. до кінця року до чистого прибутку;

🔴 перенесення переоцінки основних засобів Укрзалізниці на 2022 рік додало +3,0 млрд. грн. до чистого прибутку за ІІ півріччя 2021 року;

🔴 позитивна курсова різниця по відношенню до іноземних валют +1,6 млрд грн до чистого прибутку.

БЕЗ БУХГАЛТЕРСЬКИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ УЗ ПРОДЕМОНСТРУВАЛА Б, ЗА ПІДСУМКАМИ 2021 РОКУ, 8 МЛРД ГРН ЗБИТКУ.

При цьому:

📌вантажообіг залізничного транспорту у січні-жовтні 2019 року становив 152520,1 млн. т/км, у 2021 році лише 147948,9 млн. т/км.

📌станом на листопад 2021 року, щоденно на мережі залізниць України залишаються кинутими та відставленими 300 вантажних поїздів;

📌середньодобовий пробіг завантаженого піввагона у листопаді впав до мінімуму за останні 3 роки 109 км/доба. Швидкість зерновоза у жовтні становила 126 км/доба;

ВИСНОВКИ РОБІТЬ САМІ!
ВСЕ ЦЕ ТА БАГАТО ІНШОГО БУДЕ ВІДОБРАЖЕНО У КІНЦЕВОМУ ЗВІТІ ТСК!

Вважаю, що «виробнича практика» таких стажерів та їхні експерименти і маніпуляції у державній компанії Укрзалізниця дуже дорого обходяться народу
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21.12.2021 14:49 Відповісти
олилуя!

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21.12.2021 14:50 Відповісти
Слухати дебілів - себе не поважати...
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21.12.2021 15:00 Відповісти
А хто ж ту залізницю у прірву штовхав, 2,5 роки???
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21.12.2021 15:14 Відповісти
керівництву премію, терміново
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21.12.2021 15:26 Відповісти
....с отрицательным знаком как у виртуальных достижений.
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21.12.2021 15:33 Відповісти
Если Зеля врёт как сивый мерин врёт на всю страну, то почему бы руководству УЗ не сделать того же самого, за бесплатно?
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21.12.2021 15:31 Відповісти
А может еще проще? Сирожу Лещенко убрали из набсовета УЗ?
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21.12.2021 16:23 Відповісти
Уже и поездом никуда не уехать. Зеля угробил всю зализнычю. Вот при Петре алексееиче были поезда. за 2 часа от Херсона до Киева, а сейчас. Да порохоботва?
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21.12.2021 16:45 Відповісти
Напоминаем: Недо РОСЛь Сергеев


"Укрзалізниця" у 2019 році збільшила чистий прибуток майже в 15 разів

"Укрзализныця" в 2019 году https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ получила 2,988 млрд грн чистой прибыли.

Укрзализныця https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/04/9/672846/ получила 12 миллиардов убытка в 2020 году.
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21.12.2021 18:49 Відповісти
А почему забыл : "Укрзализныця" в 2019 году получилаhttps://www.epravda.com.ua/news/2020/04/29/659955/ 2,988 млрд грн чистой прибыли - это в 14,7 раз больше, чем в 2018 году (203,85 млн гривен).
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22.12.2021 12:19 Відповісти
Ну подскажи!
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22.12.2021 20:42 Відповісти
 
 