УЗ вдалося зупинити за крок від прірви та вивести у прибуток, - Кубраков

Замість збитків на 8 млрд гривень, які загрожували Укрзалізниці у 2021 році, перевізник закінчує цей рік із прибутком. Це стало можливим за рахунок початку реалізації на залізниці проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" та проведення структурних перетворень.

Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков з посиланням на звіт ТСК з питань Укрзалізниці, передає Цензор.НЕТ.

"За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стійкість компанії і показати перші результати "Великого будівництва" на залізниці", - написав Кубраков.

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Зокрема, цього року вже було електрифіковано перші маршрути та заплановано ще кілька десятків. Нові потяги вже почали курсувати у південних та східних областях. Також здійснюється проєктування станцій Київського приміського експресу та маршрутів в інших регіонах України.

За словами міністра, криза в УЗ проявилася після сплати попереднім менеджментом Укрзалізниці боргів Сбербанку Росії у повному обсязі без реструктуризації та оскарження у суді. Після цього РНБО створила Антикризовий штаб в УЗ на базі Мінінфраструктури.

Вже перші рішення штабу дозволили запобігти дефолту УЗ.

Так, з ланцюжка постачання електроенергії для перевізника було усунуто компанії-посередники, що дозволило заощадити понад 4 млрд грн.

Другим рішенням стало підвищення тарифів на вантажні перевезення, за рахунок чого цьогорічні доходи УЗ збільшилися на 2 млрд грн, а наступного принесуть ще 12 млрд.

"Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити у судах, але системний бізнес розуміє – підвищення тарифів потрібне для того, щоб Укрзалізниця мала ресурси на відновлення", - пояснив міністр.

Кошти від підвищення тарифів необхідні перевізнику для модернізації колійного господарства та оновлення парку вагонів, середній вік яких сьогодні становить 29 років.

Також у компанії відбувається реформування системи управління відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). Вже оголошено конкурс на керівні посади та найближчим часом новий склад Наглядової ради має розпочати процес відбору правління.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того - закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про початок формування нової української залізниці у межах програми "Велике будівництво".