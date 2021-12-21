Окупанти на Донбасі мінують наближені до лінії зіткнення ділянки, маскують позиції та встановлюють муляжі військової техніки, - розвідка
Командування російських окупаційних військ на ТОТ ДЛО активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.
Зокрема, за даними української розвідки, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з урахуванням сезонних змін місцевості, встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню.
Крім того, окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.
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