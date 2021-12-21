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Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко

Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко

Споживання електроенергії в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України через похолодання збільшилося у вівторок на 1 ГВт - до 22,5 ГВт, але країна має у своєму розпорядженні необхідні резерви потужностей.

У цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За такого споживання на сьогодні ми фактично маємо значний резерв потужності в енергосистемі, щоб забезпечити (споживачів. - Ред.) відповідним обсягом електроенергії", - сказав він на прес-конференції у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Віялових відключень" електроенергії в Україні немає, - Шмигаль

Автор: 

електроенергія (6185) Галущенко Герман (529)


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Топ коментарі
+8
Значительный резерв - это полупустые склады угля и спущенная вода !?
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21.12.2021 15:13
+8
,Які резерви???? Атомні електростанції працюють на піку своєї потужності. Якщо хоч один енергоблок не доведи Боже вилитить, то замінити його нічим. В резерві нічого нема. Вугільні склади тес пусті. І то ще холодів не було. Якщо вдарять морози від - 10 - 20. Буде колапс. Нам треба Господа Бога молити щоб зима була тепла, тоді можливо і будуть якісь резерви. Зеленський зі своєю бандою довели за два роки країну до колапсу. Він пожиттєво сидіти має.
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21.12.2021 15:40
+6
Докерувалысь ЗЕбилы
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21.12.2021 15:18
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Кличко сказал - Кличко сделал.
В Киеве идёт напряженная борьба со снегом.

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21.12.2021 15:07 Відповісти
Правда, он обещал "посыпать снегом" (с), но потом передумал и решил, что крыть асфальтом будет эффективнее.
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21.12.2021 15:11 Відповісти
Зедебилоид,ты хотел там оставить яму до весны?
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21.12.2021 15:18 Відповісти
И коммуникации ремонтировать я предлагаю только зимой.
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21.12.2021 15:31 Відповісти
Ты зедебил ,для начала написал бы,что это аварийный ремонт на месте провала дорожного покрытия и земли,который мешал проезду автотранспорта. Это зедебилы зимой закупают уголь для тец и газ когда он стоит 1800 долларов.
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21.12.2021 16:02 Відповісти
Зедебилам мозги.
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21.12.2021 16:11 Відповісти
Умеют у нас деньги в асфальт закатывать. А потом жалуются что мы сдали крым патамушта у нас небыла денех на армию. Откуда спрашивается у нас тогда столько военных пенсионэров и хенералов, на пенсии которых выделяются миллиарды из бюджета если у нас армии небыло?
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21.12.2021 15:14 Відповісти
Потому что нету никакой чести мундира, разве что об него можно ноги вытереть. Привыкли бывшие силовики: мусора, сбвушники и ахфицеры вотку жрать, да девак трахать в саунах. А как война то пусть роботяги с заводов идут их жопы защищать
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21.12.2021 16:01 Відповісти
"У мене есть 2 заступника, 4 з яких два мiсяцi лежать в кабiнетi мiнiстр iв..."
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21.12.2021 20:59 Відповісти
Хоть бы одно гавно, сорвавшее подготовку энергетики к зиме посадили???!!!
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21.12.2021 15:09 Відповісти
Интересно как там ваша *зельоная енергетика*,за которую вы платите Ахметке в 10-ти кратном размере в безветренную погоду с зазыпанными снегом солнечными панелями и коротким световым днем?
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21.12.2021 15:09 Відповісти
Сам понял, что спросил ?
Если нет э/энергии, то счетчик не клацает !
Откуда взялась цифра 10-ть ?
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21.12.2021 15:12 Відповісти
Откуда взялась цифра 10-ть? Енергия АЕС стоит около 45-50 копеек. Ахметов продает нам свою *зельоную енергетику* (хотя не факт что он нам впаривает енергию со своих ТЕС по цене зельоной) по 5-6грн. Сам считай
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21.12.2021 15:18 Відповісти
Значительный резерв - это полупустые склады угля и спущенная вода !?
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21.12.2021 15:13 Відповісти
Докерувалысь ЗЕбилы
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21.12.2021 15:18 Відповісти
Чому "докерувалсь"??? Именно так изначально и было задумано, ослабить Украина любыми доступными способами, а потом ее сдать и они с этой задачей (ослабления страны) отлично справляются. Я думаю и сдача уже не за горами. ((
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21.12.2021 16:36 Відповісти
а зато АЄС есть, вот так вот Ахметка сказала...
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21.12.2021 15:29 Відповісти
победа зеленых впечатляют.. может даже свет не будут выключать!
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21.12.2021 15:40 Відповісти
,Які резерви???? Атомні електростанції працюють на піку своєї потужності. Якщо хоч один енергоблок не доведи Боже вилитить, то замінити його нічим. В резерві нічого нема. Вугільні склади тес пусті. І то ще холодів не було. Якщо вдарять морози від - 10 - 20. Буде колапс. Нам треба Господа Бога молити щоб зима була тепла, тоді можливо і будуть якісь резерви. Зеленський зі своєю бандою довели за два роки країну до колапсу. Він пожиттєво сидіти має.
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21.12.2021 15:40 Відповісти
Одесса ,под видом ремонта проводятся веерные отключения .по пол города. С 7 утра до 8 вечера. У мня на районе уже было 8раз.
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21.12.2021 15:42 Відповісти
Интересно кто в этот новый год будет без света? Рулетка!
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21.12.2021 15:43 Відповісти
Кінча Заспа?
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21.12.2021 16:02 Відповісти
Ты что говоришь! Провокатор! Морда сепарская!!! Какая Кiнча Заспа?! Козин, конечно же! Там государственные зраднiки окопались и жируют!
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21.12.2021 18:00 Відповісти
За останні 20 років не пам'ятаю, щоб були якісь проблеми з е/е. В 90-х пам'ятаю відключення. Докерувались, зелені бандити.
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21.12.2021 15:52 Відповісти
похолодание? в декабре? да вы шутите? ))) такого не должно было ну никак случиться ...да???
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21.12.2021 15:55 Відповісти
Дык зима-то, не предупредив слуг урода, нагрянула внезапно.
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21.12.2021 16:38 Відповісти
Атомная энергетика работает только ночью...,в остальное время суток педали крутят иные энергетики...,для поддержки частоты 50 герц и 220 вольт в сети...
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21.12.2021 15:55 Відповісти
атомная энергетика работает стабильно и днем и ночью, не пиши ерунды
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21.12.2021 15:57 Відповісти
Вчера говорил со спецом в этом сфере в Ютьюбе... потому и написал так...не парься..
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21.12.2021 16:00 Відповісти
Сейчас в Харькове минус 9 снежок лежит ляпотааааааааа...
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21.12.2021 15:57 Відповісти
а зачем тогда с беларуси импорт?
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21.12.2021 15:59 Відповісти
Можна вірити. ПроХвесіонал, винагороджений міністерським портфелем за зинщення "Еенергоатому", в інтересаї Ігорьвалерієвича.

Герман Галущенко - З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року - віце-президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» .

11 вересня 2020
Трейдер Коломойського купив електроенергію "Енергоатому" дешевше за ринкову ціну


22.12.20
"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского

11 БЕРЕЗНЯ 2021
"Енергоатом" завершила 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда


Герман Галущенко- міністр енергетики України з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021

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21.12.2021 16:00 Відповісти
Как легко обогреть комнату 20 кв.метров? 10 секций биметал заливаете маслом Олейна,вкручиваете тэн "Аристон" на 1,5 квт и грейте свое дупло час....процедуру можно повторить вечером...
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21.12.2021 16:06 Відповісти
Оливковое еxtra virgin с такой задачей справится гораздо лучше.
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21.12.2021 16:43 Відповісти
Со вчерашнего дня свет вырубают - точнее вырубается сам (мощности не хватает), а еще и морозов хороших не было - самое время вспоминать 90 -ые...Завтра топаю на рынок - куплю китайский аккумуляторный фонарь и буду томиться долгими зимними холодными вечерами и вспоминать "незлим тихим словом" зедебильную шоблу Вы сделали это вместе - чтоб вам руки отсохли за ваш выбор!!!
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21.12.2021 19:49 Відповісти
 
 