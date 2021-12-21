Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко

Споживання електроенергії в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України через похолодання збільшилося у вівторок на 1 ГВт - до 22,5 ГВт, але країна має у своєму розпорядженні необхідні резерви потужностей.

У цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За такого споживання на сьогодні ми фактично маємо значний резерв потужності в енергосистемі, щоб забезпечити (споживачів. - Ред.) відповідним обсягом електроенергії", - сказав він на прес-конференції у вівторок.

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