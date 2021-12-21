Похолодання збільшило споживання електроенергії в Україні, але є ще значний резерв потужності, - Галущенко
Споживання електроенергії в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України через похолодання збільшилося у вівторок на 1 ГВт - до 22,5 ГВт, але країна має у своєму розпорядженні необхідні резерви потужностей.
У цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За такого споживання на сьогодні ми фактично маємо значний резерв потужності в енергосистемі, щоб забезпечити (споживачів. - Ред.) відповідним обсягом електроенергії", - сказав він на прес-конференції у вівторок.
Топ коментарі
+8 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.12.2021 15:13
+8 Gn Vladomax
показати весь коментар21.12.2021 15:40
+6 oleg1966
показати весь коментар21.12.2021 15:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Киеве идёт напряженная борьба со снегом.
Если нет э/энергии, то счетчик не клацает !
Откуда взялась цифра 10-ть ?
Герман Галущенко - З травня 2020 року по 29 квітня 2021 року - віце-президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC НАЕК «Енергоатом» .
11 вересня 2020
Трейдер Коломойського купив електроенергію "Енергоатому" дешевше за ринкову ціну
22.12.20
"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского
11 БЕРЕЗНЯ 2021
"Енергоатом" завершила 2020 рік із чистим збитком 4,8 мільярда
Герман Галущенко- міністр енергетики України з https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021