Інвестиційна привабливість України падає через боргові скандали в "зеленій" енергетиці, - інвестори

Інвестиційна привабливість України падає через тривалі скандали щодо виплати боргів у секторі відновлюваної енергетики та дискримінації окремих виробників.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація, пише Обозреватель.

Як зазначається, відповідно до результатів опитування European Business Association, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у другій половині 2021 року знизився – до 2,73 балів з 5-ти можливих, хоча ще в першій половині 2021 року він склав 2,84 балів. У опитуванні взяли участь 92 директори найбільших міжнародних та українських компаній.

"Таким чином, криза в енергетиці впливає і на інші сектори економіки, що має негативний вплив на інвестиційний клімат України. Саме тому забезпечення стабільних виплат виробникам з ВДЕ і дотримання державою взятих на себе зобов’язань є ключовими не лише для вирішення енергетичної кризи, але і підвищення інвестиційної привабливості України загалом", - зазначають в УВЕА.

Окрім того повідомляється, що керівники найбільших міжнародних та українських компаній визначили ключові бар’єри, що стримують розвиток бізнес-клімату. Топ-3 викликів залишились незмінними: слабка судова система (87% опитаних), високий рівень корупції (85%), а також тіньова економіка (76%). Серед інших перепон розвитку інвестклімату директори називають також і енергетичну кризу.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великій Британії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.