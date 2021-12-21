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Інвестиційна привабливість України падає через боргові скандали в "зеленій" енергетиці, - інвестори

Інвестиційна привабливість України падає через боргові скандали в

Інвестиційна привабливість України падає через тривалі скандали щодо виплати боргів у секторі відновлюваної енергетики та дискримінації окремих виробників.

Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація, пише Обозреватель.

Як зазначається, відповідно до результатів опитування European Business Association, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у другій половині 2021 року знизився – до 2,73 балів з 5-ти можливих, хоча ще в першій половині 2021 року він склав 2,84 балів. У опитуванні взяли участь 92 директори найбільших міжнародних та українських компаній.

"Таким чином, криза в енергетиці впливає і на інші сектори економіки, що має негативний вплив на інвестиційний клімат України. Саме тому забезпечення стабільних виплат виробникам з ВДЕ і дотримання державою взятих на себе зобов’язань є ключовими не лише для вирішення енергетичної кризи, але і підвищення інвестиційної привабливості України загалом", - зазначають в УВЕА.

Окрім того повідомляється, що керівники найбільших міжнародних та українських компаній визначили ключові бар’єри, що стримують розвиток бізнес-клімату. Топ-3 викликів залишились незмінними: слабка судова система (87% опитаних), високий рівень корупції (85%), а також тіньова економіка (76%). Серед інших перепон розвитку інвестклімату директори називають також і енергетичну кризу.

Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР.

13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду.

Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великій Британії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС.

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє.

За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.

Автор: 

інвестиції (2053) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+4
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21.12.2021 15:27
+2
Радістка Кет@AikPosta

https://twitter.com/AikPosta/status/1473236215025520652 3 ч





А як вам сюжет, коли РФ закриває експорт свого вугілля та перевізку казахського - і в цей час гинуть 100 шахтарів у Кузбасі?
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21.12.2021 15:32
+2
І знову підстилки Рижого заскиглили.
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21.12.2021 15:33
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Зелю никогда не интересовала инвестиционная привлекательность Украины, да и вообще эта страна.
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21.12.2021 15:23 Відповісти
І знову підстилки Рижого заскиглили.
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21.12.2021 15:33 Відповісти
Инвесторы все никак не нажрутся, пока у украинца в кармане будет хоть одна гривна!
Вот их голодающие лица!
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21.12.2021 20:34 Відповісти
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21.12.2021 15:27 Відповісти
Та какие, к чёрту, долговые скандалы?
Тут война в субботу начинается.
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21.12.2021 15:27 Відповісти
Кто в партизаны, а кто - за кордон.
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21.12.2021 15:47 Відповісти
Не-не не ! все по очереди, сначала ПУТЧ!!!
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21.12.2021 15:44 Відповісти
Путч отменили, как нерентабельную трату денег накануне войны.
Зачем тратить свои, если за тебя это сделают другие.
А ахметка своё не упустит.
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21.12.2021 15:50 Відповісти
Ты не станок-ты станочище.Но занять свое привычное место на сайте,придется😂🌷
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21.12.2021 16:06 Відповісти
Радістка Кет@AikPosta

https://twitter.com/AikPosta/status/1473236215025520652 3 ч





А як вам сюжет, коли РФ закриває експорт свого вугілля та перевізку казахського - і в цей час гинуть 100 шахтарів у Кузбасі?
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21.12.2021 15:32 Відповісти
задолбали эти инвесторы - все инвестируют и инвестируют а народ все нищает и нищает...
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21.12.2021 15:33 Відповісти
Для того й інвестують...
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21.12.2021 15:34 Відповісти
Ахмета нужно посадить. Задолбал козел.
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21.12.2021 15:38 Відповісти
Угольные шахты закрыть немедленно....хватить засирать атмосферу....сортов Ковида развелось больше чем сортов сраного угля...
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21.12.2021 15:42 Відповісти
Эти иностранные зелёные инвесторы - наши делки, зарегистрировавшие свои фирмы за рубежом и вкладывающие бабло в СЭС. Почему? А потому , что выхлоп там сумасшедший. Спасибо Вите и Пете за это. А вот в реальное производство что-то вкладывать они не торопятся. Нах такие инвесторы? Что они развивают? Ничего.
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21.12.2021 15:43 Відповісти
Тут принцип- краще з умним загубить, чим з дурним знайти!
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21.12.2021 15:49 Відповісти
В шотландском Эдинбурге Украина подписала в этом году важный международный документ...,и его выполнять надо...а не фигней страдать...если хотите жить в нормальной стране...,а если в Мусорнике Путлера и Лукашеску...то ваше право...жить в говне всегда "почетно"...
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21.12.2021 15:50 Відповісти
ну, нічєво, нічєво
нада ж как-та Ігорь Валєріча отблагодаріть за свойо прєзідєнтство!
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21.12.2021 15:53 Відповісти
та ладно. вот прямо только из-за этих долгов? а ********** братва рядом с границей и само ботоксное ***** способствует инвестициям. и если бы не эти проклятые "зеленые" долги, Украину просто засыпали бы инвестициями...
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21.12.2021 16:08 Відповісти
Со следующего года Евросоюз ликвидирует "зеленую" энергетику, она становится такой же, как и вся остальная энергетика. Инвестиций это тоже касается.
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21.12.2021 17:20 Відповісти
Инвестции и воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
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21.12.2021 18:16 Відповісти
Отправьте Ахметова в ОРДЛО - пусть там ведет свой зеленый бизнес, на родине, там ему все заплатят!
А нам их мошенническая схема ни к чему!
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21.12.2021 20:43 Відповісти
Від тієї "зеленої енергетики" Україні лише збитки.
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21.12.2021 21:06 Відповісти
 
 