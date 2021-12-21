Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

Заступник начальника управління військових представництв МОУ мав намір підкупити директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

21 грудня САП повідомила про підозру заступнику начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України - начальнику відділу контролю робіт військовими представництвами МОУ.



За інформацією слідства, він пропонував аудитору хабар на суму 24 млн грн.

Читайте: Суддю, яка ховала 5 тис. грн хабаря у Кодекс про адміністративні правопорушення, засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі, - САП

У САП пояснили, що за дорученням Міноборони здійснюється аудит виконання приватною компанією зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ". Він є частиною Комплексної системи моніторингу об'єктів Міноборони спрямованих на гарантування безпеки оборонних об'єктів на території України.



Завдяки позитивному висновку аудиту компанія отримала б понад 400 млн грн і претендувала б на укладення договорів щодо облаштування інших частин системи.



Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує 4-8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Читайте: ОАСК зупинив конкурс на главу САП за позовом ексдетектива НАБУ Карєєва, який проводив обшуки у Приватбанку за заявою депутатів з орбіти Коломойського, - Савчук