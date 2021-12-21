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Новини
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Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

Заступник начальника управління військових представництв МОУ мав намір підкупити директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

21 грудня САП повідомила про підозру заступнику начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України - начальнику відділу контролю робіт військовими представництвами МОУ.

За інформацією слідства, він пропонував аудитору хабар на суму 24 млн грн.

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У САП пояснили, що за дорученням Міноборони здійснюється аудит виконання приватною компанією зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ". Він є частиною Комплексної системи моніторингу об'єктів Міноборони спрямованих на гарантування безпеки оборонних об'єктів на території України.

Завдяки позитивному висновку аудиту компанія отримала б понад 400 млн грн і претендувала б на укладення договорів щодо облаштування інших частин системи.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує 4-8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

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НАБУ (5063) хабар (4696) Міноборони (7332)


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Топ коментарі
+8
то зразу виникає питання.
а скільки на об,єкті вкрадено, як що таке бабло пропонують?
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21.12.2021 16:01
+4
масштабы поражают - крадут вагонами и составами....
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21.12.2021 16:05
+4
Чого ми не а НАТО?
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21.12.2021 16:12
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то зразу виникає питання.
а скільки на об,єкті вкрадено, як що таке бабло пропонують?
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21.12.2021 16:01 Відповісти
Пеціна проффессіанальна кадра... ЖОДНИХ СУМНІВІВ.
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21.12.2021 16:01 Відповісти
На два довічних мразоту. Але перед тим... Він повинен, схлипуючи, розповісти про ВСІХ інших. Тоді скоротити йому строк вдвічі і дати одне довічне.
Бо загиблі хлопці не простять і проклянуть.
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21.12.2021 16:04 Відповісти
якраз навпаки! це із когорти таранівских кадров
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21.12.2021 17:49 Відповісти
масштабы поражают - крадут вагонами и составами....
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21.12.2021 16:05 Відповісти
Блин, кого набрали в МО?
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21.12.2021 16:07 Відповісти
Чого ми не а НАТО?
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21.12.2021 16:12 Відповісти
Думаю що умовно максимум 3 роки - він же свій
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21.12.2021 16:17 Відповісти
Сколько они ж украли? Если столько предлагали.......
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21.12.2021 16:42 Відповісти
Срочно в НАТО все материальное обеспечение под контролем натовских офицеров (не украинцев) и сразу резкий рывок в обороноспособности
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21.12.2021 16:46 Відповісти
військові представництва не здійснюють закупівлі, а контролюють якість виконання військових контрактів.
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21.12.2021 17:33 Відповісти
допрос, суд, тюрьмс
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21.12.2021 17:03 Відповісти
ті військові представництва це ще та "когорта" , хоча на місцях, з досвіду, пристойні офіцери
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21.12.2021 17:32 Відповісти
начальник відділу якогось Управління у Міністерстві оборони України та 24 млн.грн. - це наводить на дуже сумні думки
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21.12.2021 19:57 Відповісти
"На кілок його"
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21.12.2021 20:27 Відповісти
Так би сказали в давні часи
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21.12.2021 20:28 Відповісти
 
 