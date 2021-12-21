Україна готується оскаржити скорочення Польщею дозволів на автоперевезення у міжнародному арбітражі, - Стефанішина

Україна готується до подачі скарги на дії Польщі щодо скорочення дозволів на автоперевезення у міжнародний арбітраж.

Про це під час онлайн-брифінгу заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На саміті Україна ЄС президент Зеленський офіційно звернувся до Європейської комісії, щоби вони стали фасилітатороми нашої суперечки з Польщею. Однак, якщо прогресу тут не буде, то ми готові вже у січні звернутися до арбітражу, як це прописано в Угоді про асоціацію. Відповідні документи та розрахунки нами вже зібрані",- заявила вона.

За словами Ольги Стефанішиної, суперечка із Польщею по дозволам на автоперевезення не носить політичного характеру. ""Однак це стає проблемою в наших торгових відносинах, гальмуючи розвиток нашого експорту, а також стримуючи ті іноземні компанії, які воліли би перенести своє виробництво в Україну",- додала вона.

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Віцепремєрка вважає, що така позиція Польщі є "дискримінаційною до України та не відповідає нормам Угоди про асоціацію". При цьому Ольга Стефанішина сподівається, що питання буде розв’язано в рамках консультацій до арбітражу.

"Втім, це не вирішує всі проблеми, що стоять перед українським експортом. Наше завдання – двостороння угода з ЄС про лібералізацію транзиту",- вважає Стефанішина.

Проблема із польськими квотами існує щонайменше із 2014 року, коли через територію України скоротився транзит польських вантажних автомобілів до РФ, а відповідно – кількість дозволів перевезення для українського автомобільного транспорту стала в рази переважати над кількістю дозволів для польських перевізників.

Схожі проблеми Україна має із дозволами на перевезення в інші країни ЄС, проте у випадку Польщі гострота проблеми є істотно вищою.

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Проблема загострилася у 2018 році, коли Варшава скоротила квоту на наступний рік з 200 до 130 тисяч тисяч.

Вже тоді Київ почав говорити про можливість подачі скарги на дії Польщі до Європейської комісії або звернення до арбітражу, прописаного в Угоді про асоціацію України та ЄС. В українському уряді стверджують, що дії Польщі порушують Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, оскільки вона гарантує, що сторони утримуються від кроків, що погіршуватимуть умови двосторонньої торгівлі.