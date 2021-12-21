Рахманін про скупчення військ РФ біля України: Немає підстав говорити про загрозу повномасштабної агресії. Це політична гра Путіна
Росіяни планомірно, багато років, step by step, нарощують свої спроможності на кордонах з Україною.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
За його словами, насправді цифри сил і засобів, які знаходилися вздовж наших кордонів, наприклад, влітку минулого року або навесні поточного року, - вони були співставними. А навесні і влітку 2021 року - навіть більшими, ніж зараз.
"Тому що тоді росіяни стягнули достатньо велику кількість людей, і загроза вторгнення, (не широкомасштабного вторгнення, на цьому зупинюся трохи далі, але достатньо масштабної операції) навесні 2021 року була набагато суттєвішою, ніж на початку зими цього ж року", - зазначає Рахманін.
Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна щодо стягування військ РФ до українського кордону, нардеп заявив: "Це достатньо велика політична гра, в якій, на превеликий жаль, дуже багато гравців, а Україна гравцем не є. Фактично Путін грає на підвищення ставок...Він дав зрозуміти, що він готовий навіть воювати, якщо принаймні частину його вимог, його пропозицій, як він їх називає, не буде враховано...Він навмисно збільшив і загострив перелік своїх вимог для того, щоби пішли назустріч хоча б в частині цих вимог. Умовно кажучи, якщо ти просиш все на світі і тобі дають два пункти, цього вже достатньо, щоб перевести подих".
На його переконання, нині немає підстав очікувати, що РФ піде на повномасштабну агресію.
"Але я можу говорити про те, що на сьогодні говорити про реальну загрозу повномасштабної агресії немає підстав", - додав він.
Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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- если не произойдет, то наградить и назначить министром чего ни будь как Гения и превосходного аналитика ..
Чем сильнее ВСУ - тем меньше вероятность нападения Ху
Власть для того, чтобы создать условия для реализовации потенциала каждого гражданина, чтобы люди богатели.
Если не получается - надо власти идти отдыхать на обочину.
А бедность - плохая мама для военного потенциала. И финансового и морального.
Это, уважаемый математик, доход на душу населения. Если стало меньше душ, то... думай
долл на душу
а в грузии - 4780
Номінальний ВВП на душу населення, це не про що! Його слід множити на коеф. кореляції внутрішніх цін, що і робить Всесвітній Банк, розраховуючи цей коеф. для кожної країни.
Між тим, за індексом купівельної спроможності середньої зарплати, столиці сусідніх з нами країш вишикувалися так:
Тірана (Албанія) - 31,45
Мінськ (Білорусь) - 31,73
Кишинеу (молдова) - 34,53
Скопьє (Македонія) - 37,19
Підгориця (Чорногорія) - 37,29
Бєлград (Сербія) - 37,36
Атени (Греція) - 39,3
Сараєво (Боснія та Герцоговина) - 44,59
Варшава (Польща) - 44,73
Київ - 47,82
Москва - 50,38
Рим (Італія) - 51,46
Букурешт (Румунія) - 53,2
Рига (Латвія) - 53,49
Будапешт (Угорщина) - 53,66
Не вірите? Зайдіть на Нумбео, поцікавтеся!
За 100 прийнято купівельну спроможність середньої зарплати у Нью-Йорку.
Номінал зарплати це ні про що! Важливо те, що ти на неї можеш придбати. Можна їздити на заробітки у Польшу чи Грецію, і отримавши там зарплату, розраховану га проживання всієї родини в країні, де життя дороге, витрачати її вдома, де життя дешеве, але це не означає, що українці реальноживуть гірше за греків чи поляків!
молоко в варшаве 12 гр, в киеве 35
зарплаты подсказать?
индексы магистров... даже домен на левую контору открыт.. пропагандист из магазина все по 5
Вартість життя це не вартість акційних продуктів у Бедронці, це і страховки, і купа різноманітних платежів про які тут навіть не здогадуються, і житло, і транспорт, і пальне, і навіть вартість віньєтки за право паркувати авто біля будинку!
Тому не треба ля-ля! Кумів напарник вчив вчив дочку у Польші, думав допомагати буде, як там заміж вийде і залишиться. Ага, щас! По 200 євро щомісяця пересилає у Гданськ, бо бач діткам не вистачає!
Короче ковать зброю и не атвлекаться!!
А наша задача одна - не зависимо нападет сейчас или через три года - готовить Армию и чем раньше тем лучше.
Готовить - а не оте шо сейчас!!
Якщо ***** все ж наважиться атакувати , то це скоріше будуть точкові ракетні удари , по стратегічних і військових об'єктах України .. Можливо буде задіяна авіація . Але для наступальної сухопутної військової операції , такої кількості о/с , на такий масштабний ТВД , недостатньо .