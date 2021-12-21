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Рахманін про скупчення військ РФ біля України: Немає підстав говорити про загрозу повномасштабної агресії. Це політична гра Путіна

Рахманін про скупчення військ РФ біля України: Немає підстав говорити про загрозу повномасштабної агресії. Це політична гра Путіна

Росіяни планомірно, багато років, step by step, нарощують свої спроможності на кордонах з Україною.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, насправді цифри сил і засобів, які знаходилися вздовж наших кордонів, наприклад, влітку минулого року або навесні поточного року, - вони були співставними. А навесні і влітку 2021 року - навіть більшими, ніж зараз.

"Тому що тоді росіяни стягнули достатньо велику кількість людей, і загроза вторгнення, (не широкомасштабного вторгнення, на цьому зупинюся трохи далі, але достатньо масштабної операції) навесні 2021 року була набагато суттєвішою, ніж на початку зими цього ж року", - зазначає Рахманін.

Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна щодо стягування військ РФ до українського кордону, нардеп заявив: "Це достатньо велика політична гра, в якій, на превеликий жаль, дуже багато гравців, а Україна гравцем не є. Фактично Путін грає на підвищення ставок...Він дав зрозуміти, що він готовий навіть воювати, якщо принаймні частину його вимог, його пропозицій, як він їх називає, не буде враховано...Він навмисно збільшив і загострив перелік своїх вимог для того, щоби пішли назустріч хоча б в частині цих вимог. Умовно кажучи, якщо ти просиш все на світі і тобі дають два пункти, цього вже достатньо, щоб перевести подих".

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На його переконання, нині немає підстав очікувати, що РФ піде на повномасштабну агресію.

"Але я можу говорити про те, що на сьогодні говорити про реальну загрозу повномасштабної агресії немає підстав", - додав він.

Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням. 

Автор: 

армія рф (17264) вторгнення (380) путін володимир (23772) росія (65002) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+11
Интересно было бы послушать этого "пана" в 2013 г. на предмет перспектив вторжения российских войск в Крым и на Донбасс ...
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21.12.2021 15:54
+8
Та хрен його зна...
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21.12.2021 15:51
+7
Успокаивается не стоит. Укреплять обороноспособность надо, а не заниматься "великим крадівництвом"! А то получится по системе "воолк, воолк.....". Правительственная и политическая срань сбежит с Украины. А нам жить в Украине и воевать за Украину придётся!
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21.12.2021 15:59
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Та хрен його зна...
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21.12.2021 15:51 Відповісти
Шось не схоже.
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21.12.2021 16:14 Відповісти
Интересно было бы послушать этого "пана" в 2013 г. на предмет перспектив вторжения российских войск в Крым и на Донбасс ...
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21.12.2021 15:54 Відповісти
Один спецназ ГРУ РФ в Крыму был 20к на начало 2014. Не считая регулярных войск, флота и перебезчиков из ВСУ. На такую территорию это оооооочень много
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21.12.2021 16:04 Відповісти
- если вторжение произойдет в ближайшее время, то этого Сергея Рахманина нужно расстрелять первым как конченного идиота и вражеского агента

- если не произойдет, то наградить и назначить министром чего ни будь как Гения и превосходного аналитика ..
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21.12.2021 15:55 Відповісти
Есть ещё один вариант - наградить посмертно.
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21.12.2021 15:56 Відповісти
+++
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21.12.2021 16:12 Відповісти
Ну от тільки приготувались мочити ублюдків, а Росія знову не з'явилась на війну.
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21.12.2021 15:57 Відповісти
Совок стареет, понимает, что если не сейчас, то уже - никогда. Такая себе отчаянная иррациональность.
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21.12.2021 15:59 Відповісти
Точно подмечено. Очень похоже на истерический вопль последней надежды. Только вот, надеяться уже поздно. Совка уже не будет никогда, сколько не вопи.
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21.12.2021 16:14 Відповісти
Успокаивается не стоит. Укреплять обороноспособность надо, а не заниматься "великим крадівництвом"! А то получится по системе "воолк, воолк.....". Правительственная и политическая срань сбежит с Украины. А нам жить в Украине и воевать за Украину придётся!
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21.12.2021 15:59 Відповісти
Я би сказав, треба покращувати системи ППО і робити на них акцент. У випадку наступальної операції зі сходу, вона десь на 90 % буде повітряною, а не наземною
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21.12.2021 16:04 Відповісти
95к это мало для оккупации страны, но с ЙУХлом надо быть готовым всегда.

Чем сильнее ВСУ - тем меньше вероятность нападения Ху
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21.12.2021 16:01 Відповісти
К сожалению тут пол Украины ватные,могут дополнить ряды кацапов в войне.
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21.12.2021 16:11 Відповісти
Дай Бог, щоб так... але хто знає, що в них у голові.
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21.12.2021 16:02 Відповісти
Шо за Рахманін?
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21.12.2021 16:11 Відповісти
в Украине доход на душу в полтора раза ниже, чем в палестине, молдове, монголии итд.

Власть для того, чтобы создать условия для реализовации потенциала каждого гражданина, чтобы люди богатели.

Если не получается - надо власти идти отдыхать на обочину.
А бедность - плохая мама для военного потенциала. И финансового и морального.
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21.12.2021 16:15 Відповісти
а монголи, палестинці чи молдовани втратили 25% населення за останні 25 років? Сумніваюсь! Тоді до чого цей твій висер?
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21.12.2021 16:18 Відповісти
и что, так держать?

Это, уважаемый математик, доход на душу населения. Если стало меньше душ, то... думай
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21.12.2021 16:23 Відповісти
Не знаю як там монголи з палестинцями, а от молдавани поруч, живуть гірше за українців.
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21.12.2021 18:13 Відповісти
3370 украина, 4 590 молдова.
долл на душу
а в грузии - 4780
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21.12.2021 18:23 Відповісти
Олександєр Безглуздий!
Номінальний ВВП на душу населення, це не про що! Його слід множити на коеф. кореляції внутрішніх цін, що і робить Всесвітній Банк, розраховуючи цей коеф. для кожної країни.
Між тим, за індексом купівельної спроможності середньої зарплати, столиці сусідніх з нами країш вишикувалися так:
Тірана (Албанія) - 31,45
Мінськ (Білорусь) - 31,73
Кишинеу (молдова) - 34,53
Скопьє (Македонія) - 37,19
Підгориця (Чорногорія) - 37,29
Бєлград (Сербія) - 37,36
Атени (Греція) - 39,3
Сараєво (Боснія та Герцоговина) - 44,59
Варшава (Польща) - 44,73
Київ - 47,82
Москва - 50,38
Рим (Італія) - 51,46
Букурешт (Румунія) - 53,2
Рига (Латвія) - 53,49
Будапешт (Угорщина) - 53,66
Не вірите? Зайдіть на Нумбео, поцікавтеся!

За 100 прийнято купівельну спроможність середньої зарплати у Нью-Йорку.
Номінал зарплати це ні про що! Важливо те, що ти на неї можеш придбати. Можна їздити на заробітки у Польшу чи Грецію, і отримавши там зарплату, розраховану га проживання всієї родини в країні, де життя дороге, витрачати її вдома, де життя дешеве, але це не означає, що українці реальноживуть гірше за греків чи поляків!
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21.12.2021 19:07 Відповісти
магистр из белграда будет мне рассказывать об индексах ))
молоко в варшаве 12 гр, в киеве 35
зарплаты подсказать?
индексы магистров... даже домен на левую контору открыт.. пропагандист из магазина все по 5
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21.12.2021 19:43 Відповісти
Про молоко у Варшаві по 12 грн не розповідайте байок! І про 35 у Києві теж.
Вартість життя це не вартість акційних продуктів у Бедронці, це і страховки, і купа різноманітних платежів про які тут навіть не здогадуються, і житло, і транспорт, і пальне, і навіть вартість віньєтки за право паркувати авто біля будинку!
Тому не треба ля-ля! Кумів напарник вчив вчив дочку у Польші, думав допомагати буде, як там заміж вийде і залишиться. Ага, щас! По 200 євро щомісяця пересилає у Гданськ, бо бач діткам не вистачає!
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21.12.2021 19:59 Відповісти
если для магистра 12 и 35 - байки, то говорить особо больше не о чем.
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21.12.2021 20:32 Відповісти
До речі. Рейтинги складають на основі дописів користувачів сайту. Звичайно, точність не дуже, +/-5% щонайменше, але це лише свідчить про те, що у містах з рейтингом від 42 до 52 живуть приблизно однаково і що не номінал зарплати має значення, а те, що на цю зарплату можна придбати. У вас можебути стільки обовязкових платежів, що третина зарплати гавкне відразу, як у шведів, наприклад, а ціни такі, що і 2000 євро, що як правило лишаються після сплати всіх обовязкових платежів не здаються захмарними грошима. А от на заробітки їздити вигідно. Поселися з мужиками вчотирьох у якійсь кімнаті на околиці Стокгольма, вкладися у 500 євро на місяць, привези додому 1500 і ти король! В усі ресторани ногами двері відкривати можеш!
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21.12.2021 20:07 Відповісти
Если доход на душу населения в полтора (или 10) раза выше, то как ни сравнивай не получится сравнить несравнимое. Дорогая вода из крана (в дорогой стране)- но ее можно пить. Платная дорога - но по ней можно ехать. Чуть дороже электрика - но при включении чайника не гаснет лампочка, дорогая страховка но меньше аварий (аварии страховку увеличивают). и увы, так далее.
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21.12.2021 20:41 Відповісти
Я тоже так думаю, есть еще факторы, которые показывают что вторжения этой зимой скорее не будет. Например тот же Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022 року. Відбудеться 28 травня 2022 року на «Газпром-Арені» в Санкт-Петербурзі. Врядли путин поднасрет своему же родному городу и вторжения до этого финала скорее не будет - передадут финал провести тому же Мюнхену, как забрали финал 2020-21 у Стамбула. Они там любят проводить всякие спортивные фишки - Олимпиаду в 2014, ЧМ в 2018. А вот сразу после 22 травня время наступит неопределенное.
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21.12.2021 16:24 Відповісти
А там уже и СП-2 проснется и будет все по другому, не факт что легче для нас но по другому.
Короче ковать зброю и не атвлекаться!!
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Апосранный ссарь мардвы сам не надеицца до 22.05.22 дожить.
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21.12.2021 17:54 Відповісти
Это не популярное мнение.)) Сейчас в тренде Путин "готуе напад", что бы еще что нибудь ему сдать. И смердит это путинско-европейским сговором. Отечественные зрадофилы им подпевают, но у них свой интерес - быстрее вернуться к корыту.))
А наша задача одна - не зависимо нападет сейчас или через три года - готовить Армию и чем раньше тем лучше.
Готовить - а не оте шо сейчас!!
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21.12.2021 16:27 Відповісти
рахманіновські за'яви ідуть в унісон з рашистськими.Скупчення військ-найперша і сама головнв підстава про повномасштабну агресію.Враховуючи ******* умови,коли велика кількість військ в короткий термін часу (2-3 дні ) може бути рашистом збільшена в декілька разів,то для початкової стадії окупації (в 2-3 дні )100 тисяч не так вже і мало
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21.12.2021 18:28 Відповісти
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21.12.2021 19:23 Відповісти
Згоден з Рахманіним . 100 тис військ для нападу на Україну , це дуже мало . Але для залякування - достатньо . .
Якщо ***** все ж наважиться атакувати , то це скоріше будуть точкові ракетні удари , по стратегічних і військових об'єктах України .. Можливо буде задіяна авіація . Але для наступальної сухопутної військової операції , такої кількості о/с , на такий масштабний ТВД , недостатньо .
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21.12.2021 20:26 Відповісти
 
 