Рахманін про скупчення військ РФ біля України: Немає підстав говорити про загрозу повномасштабної агресії. Це політична гра Путіна

Росіяни планомірно, багато років, step by step, нарощують свої спроможності на кордонах з Україною.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, насправді цифри сил і засобів, які знаходилися вздовж наших кордонів, наприклад, влітку минулого року або навесні поточного року, - вони були співставними. А навесні і влітку 2021 року - навіть більшими, ніж зараз.

"Тому що тоді росіяни стягнули достатньо велику кількість людей, і загроза вторгнення, (не широкомасштабного вторгнення, на цьому зупинюся трохи далі, але достатньо масштабної операції) навесні 2021 року була набагато суттєвішою, ніж на початку зими цього ж року", - зазначає Рахманін.

Говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна щодо стягування військ РФ до українського кордону, нардеп заявив: "Це достатньо велика політична гра, в якій, на превеликий жаль, дуже багато гравців, а Україна гравцем не є. Фактично Путін грає на підвищення ставок...Він дав зрозуміти, що він готовий навіть воювати, якщо принаймні частину його вимог, його пропозицій, як він їх називає, не буде враховано...Він навмисно збільшив і загострив перелік своїх вимог для того, щоби пішли назустріч хоча б в частині цих вимог. Умовно кажучи, якщо ти просиш все на світі і тобі дають два пункти, цього вже достатньо, щоб перевести подих".

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На його переконання, нині немає підстав очікувати, що РФ піде на повномасштабну агресію.

"Але я можу говорити про те, що на сьогодні говорити про реальну загрозу повномасштабної агресії немає підстав", - додав він.

Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.