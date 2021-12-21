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Економічний паспорт – це популізм, який обернеться для бюджету великими втратами, – нардеп

Економічний паспорт – це популізм, який обернеться для бюджету великими втратами, – нардеп

На переконання Цимбалюка, запровадження "економічного паспорта українця" буде згорнуте після зміни влади.



Економічний паспорт українця – це популістична програма, яку згорнуть після того, як зміниться президент, проте вилучені на неї з бюджету коштів ніхто не поверне. Про це заявив народний депутат з фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.
"Мені видається, що це чистий політичний популізм. Президент і його команда останнім часом пропонують щось, щоб будь-якою ціною робити видимість, що виконується передвиборчі обіцянки. Але ми не ОАЕ і не Норвегія. Ми не ті держави, де є насправді щось схоже", – сказав Цимбалюк.

За його словами, ця програма дискримінує дітей за віком, адже поширюється тільки на дітей, народжених з 2019 року. Окрім того, вона не передбачає механізми захисту коштів, які акумулюватимуться на рахунках, від інфляції, тож вони за кілька років просто знеціняться.

"Щоб ці гроші за 18 років збереглися якимось чином, то потрібно, щоб не менше 10-12% річних вони заробляли. В іншому разі їх з’їсть інфляція", – зазначив Цимбалюк.

На переконання депутата, ця програма буде згорнута після зміни влади – як нереалістична та така, що завдає шкоди економіці.

"Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими. Вони проаналізують і змушені будуть такий проєкт згорнути. Але ці кошти народні, які будуть використані для розкрутки цієї ідеї, вже ніхто ніколи не поверне в бюджет", – пояснив Цимбалюк.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Раніше народний депутат Ніна Южаніна заявила, що економічний паспорт – це передусім піар-проект президента, який має стимулювати українців переобрати чинного президента на другий строк. У свою чергу інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що така ідея не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів. 

Автор: 

Цимбалюк Михайло (9) економічний паспорт (17)


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Топ коментарі
+12
Економичный паспорт это впервую очередь расчитано на зе-лохов!!!
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21.12.2021 16:08
+9
"Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими."
Навіть якщо провести вибори в зоопарку і виберуть макак, ті будуть більш фаховими ніж зелена шобла.
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21.12.2021 16:10
+9
Мабуть в Польщі воно працює, тому що там Зеленського нема?
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21.12.2021 16:16
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Економичный паспорт это впервую очередь расчитано на зе-лохов!!!
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21.12.2021 16:08 Відповісти
"Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими."
Навіть якщо провести вибори в зоопарку і виберуть макак, ті будуть більш фаховими ніж зелена шобла.
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21.12.2021 16:10 Відповісти
В Польщі впроваджено схожі речі. Називаються "капіталовкладення працівників". Все це чудово працює і ніхто "зрада" не верещить. "Економічний паспорт" - чудова справа.
Але ворогам Зеленського треба верещати, бо він ще не раз викличе у них істерику.
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21.12.2021 16:11 Відповісти
Мабуть в Польщі воно працює, тому що там Зеленського нема?
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21.12.2021 16:16 Відповісти
Экономический паспорт от зелебобы и капиталовложения работников (PPK) - это разные вещи. Разберитесь сначала в вопросе, а потом уже пишите комментарии.
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21.12.2021 16:37 Відповісти
Не заморачивайтесь, "гонтарева", оно вам не надо, займитесь физическим трудом. Сможете купить себе шоколадную фигурку, пустую внутри.
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21.12.2021 16:54 Відповісти
Всегда приятно смотреть как зелебобик обосрётся, а потом оправдывается. Продолжайте, не останавливайтесь
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21.12.2021 17:07 Відповісти
Я давно пишу , что Гетьманцев придурок- теоретик 😀😀😀
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21.12.2021 16:11 Відповісти
Пускай Зеля вместе с Ермаком и Арахамией себе в задницу засунут эти паспорта. В такое тяжелое время эта лишняя выкачка денег с бюджета никому ненужна.
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21.12.2021 16:12 Відповісти
Паспорт це добре. На цю суму просто менше вкрадуть і менше потрапить в західні банки
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21.12.2021 16:15 Відповісти
та ні, це якраз дуже вишуканий спосіб вкрасти
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21.12.2021 16:19 Відповісти
Ну уже никто не стесняется говорить,что зекрысе которой срок не светит)
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21.12.2021 17:04 Відповісти
зебил в ожидании экономического паспорта

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21.12.2021 17:04 Відповісти
"однако изъятых на нее из бюджета средств никто не вернет."

Воооот!
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21.12.2021 17:06 Відповісти
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21.12.2021 17:07 Відповісти
объясните этому "депутату", что по ДОБЫЧЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗА, ТИТАНА, УРАНА, ГЕРМАНИЯ, МАРГАНЦА, ГРАФИТА, , Украина входит в ТОП-10 МИРОВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
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21.12.2021 18:51 Відповісти
Германий не производит, так же как и кремний...
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21.12.2021 20:02 Відповісти
Действительно- такой паспорт есть - субсидия - удостоверение нищего
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21.12.2021 20:00 Відповісти
 
 