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Посольство США про справу Порошенка: Важливо, щоб процес ґрунтувався не на політичних мотивах

Посольство США про справу Порошенка: Важливо, щоб процес ґрунтувався не на політичних мотивах

Посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. У Посольстві США наголосили на неприпустимості політичного переслідування лідера опозиційної партії.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - йдеться на сторінці Посольства у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, раніше з’явилась подібна заява Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Я повернуся в Україну в першій половині січня. Це перехід "червоних ліній". За це доведеться відповідати. ВIДЕО

"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Автор: 

Порошенко Петро (15166) США (22643) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+34
Іді ещьо тєлєвізара пасматрі, дєбільчік.
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21.12.2021 16:15
+27
А що свинарчуки ? Доказів так і не було знайдено, це був, як ми і попереджали, фейковий вкид під вибори, а ти повівся
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21.12.2021 16:20
+24
а вот как тьі стал такім далбайобам? В чом твой сєкрєт?
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21.12.2021 16:24
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ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ПОРОШЕНКО! Источник:
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Не перди так громко Взорвешься
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21.12.2021 16:32 Відповісти
повідомило не про політичні мотиви, а про неупереджене розслідування...це різні речі!
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Да уж. Название статьи вывихнули порядочно.

На самом деле посольства выдали дежурные отписки. Даже озабоченность не выразили. Дипломатия цивилизованных стран не предусматривает вмешательства в дела правоохранительных органов других государств.
Кстати, посольство США в Грузии выдало почти слово в слово такой же твит по поводу ареста Саакашвили.
Сторонникам Порошенко не стоит питать иллюзий. Если виновность 5 президента будет доказана в украинском суде, никто на Западе за него впрягаться не будет.
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21.12.2021 16:45 Відповісти
Маленька поправочка(якщо хочете-питання), а в нас є суди?
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22.12.2021 07:21 Відповісти
. Яд мудрецем запропонований прийми! Від блазня не приймай бальзаму"...
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21.12.2021 16:34 Відповісти
Единственній человек во власти за кого не стідно Яценюк. Біл премьером в такой жопній период, хотле бі в том хаосе как баріга намутил. Так не, чистій, никто ему ничего не предїявляет. Слава Арсению Яценюку!
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21.12.2021 16:35 Відповісти
Ну не без этого. Но врал он так нагло и бесстыже, что у меня вызывал просто восторг.
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Хлопци, а што ви на Цензорі забули?
Вам на шарієвську чи мураєвську помийки треба, там ваші недорозвинені браття.
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21.12.2021 16:55 Відповісти
смотрим на развитых, камляющих 8 год одну и ту же бредятину. Где еще такой паноптикум найдешь?
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21.12.2021 20:20 Відповісти
Заголовок не соответствует тексту заявления. "Важно, чтобы не было политических мотивов", а все происходило под верховенством права и "сообщить о политических мотивах"- две разные вещи. Не надо выдавать желаемое за действительное. 😂
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21.12.2021 16:36 Відповісти
Не надо выдавать действительное за желаемое. Это называется дипломатия. По поводу "преследований", например, медведчука (которых нет на самом деле) США никаких заявлений не делало, а с Порошенко как бы намекнуло. Хотя, думаю, зеленая плесень сознательно хочет поссориться с США, чтоб упасть в братские объятья любимой россиюшки.
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21.12.2021 16:40 Відповісти
зеЛя и его банда будут драпать кто куда..очень скоро
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21.12.2021 16:36 Відповісти
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21.12.2021 16:36 Відповісти
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21.12.2021 16:38 Відповісти
Перепрошую! Але звідки у вас фото моїх сусідів???!!
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21.12.2021 17:31 Відповісти
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21.12.2021 16:38 Відповісти
Хахаха! Знову в заголовку одне - а в заявах найбільших, найвірніших і найвпливовіших партнерів України діаметрально протилежне! Бо ВСІ вони заявили, що вони ЗА розслідування, яке, звичайно, повинно бути проведено згідно з законом. ))))

Фольга трєщала, рєпал шоколад,
І замєтала вафєльная крошка.
А в Україні все пішло на лад.
Його посадять. Подождіть нємножко.
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21.12.2021 16:39 Відповісти
Де тут побачили визнання політичних мотивів??? Стандартна заява США
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21.12.2021 16:39 Відповісти
Ну то понятно,что зесрань и дипломатия рядом не стояли -вас сразу надо матом с ноги)
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21.12.2021 16:54 Відповісти
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое"... и бережно довели это дело до тюрьмы.
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21.12.2021 16:40 Відповісти
+100500
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21.12.2021 17:47 Відповісти
Та да у нас вообще все по политическим мотивам по другим у нас не садят
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21.12.2021 16:41 Відповісти
Цензор превратился в инфо помойку или школоту понабирали на работу. Это надо иметь особые навыки, что бы перекрутить смысл в 2х предложениях.
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21.12.2021 16:42 Відповісти
Просто хтось вміє читати між строк, а хтось ні. Для цього потрібен інтелект
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21.12.2021 16:51 Відповісти
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21.12.2021 17:25 Відповісти
И нигавари! А исчо Цензор продалси пендосами НАТО!
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21.12.2021 17:22 Відповісти
эх, если бы...А так...
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21.12.2021 21:56 Відповісти
США повторила мои слова - расследования должны быть объективными,а не политическими. А бестолковые меня еще и осуждали.
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21.12.2021 16:45 Відповісти
Тут факт в другом. США все видят и понимают. Отсюда и заявление
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21.12.2021 17:24 Відповісти
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. Источник: \\\\\\\\\\\\\\\

ребятки, тут была декларация..........

и да - хер кто дочитал до конца эти все фирмы и прочие маетки, но думаю что .... ну что-что - жуй.те харачто.
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Царь хохляцкой черни,плебеев и наивных дурачков отвлекает внимание прастова нариду от крупных неприятностей в энергетике и экономике,от постоянно растущих цен и платежек с космическими суммами.И нападение Путина будет для Зеленского удачным выходом из той задницы,в которую он зарулил на своем лисапете
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21.12.2021 16:47 Відповісти
все про Пораша, слово в слово

ну, і про зєлю теж. Але будьмо послідовними.
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21.12.2021 17:51 Відповісти
А шо, при Порохе газ отключали?
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22.12.2021 00:54 Відповісти
Ні, при пораші склади з ************ підривали.
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22.12.2021 02:09 Відповісти
Так хоч ніхто не загинув. А при зе від ковіду скільки померло
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22.12.2021 23:59 Відповісти
https://youtu.be/ZerHxPiwG0c ...классный видос прислали...песня Тараса Чубая...
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21.12.2021 16:50 Відповісти
зебилам еды подкинули)

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21.12.2021 16:50 Відповісти
Їм піся більше до вподоби. ЗЕлена бубочкина піпетка.
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Могло б*його й не сповіщати... Ми ж і самі знаємо, що зельцман - це є шмат зеленого лайна! А смердить від цього криворогорогуля, як від *уйла плєшивого!) Папа шуро підтвердить зі своєї бурси, де воно за хабарі стільки ідіотам за діпломи підписалося!
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21.12.2021 16:51 Відповісти
а у меня вопрос к амэриканской амбасаде. А что там с будапештским меморандумом?
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21.12.2021 16:52 Відповісти
Отослали в Мавзолей чЛенина....труп завонялся... дохлым Сссром...вместо фильтра будет
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21.12.2021 16:57 Відповісти
Ты ещё Аляску взад потребуй,подкацапленое)
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21.12.2021 16:58 Відповісти
Ты ***** своему вопросы задавай лаптекопытное, глядишь и поедешь на курорты магадана
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21.12.2021 17:00 Відповісти
А тебе ответят оттуда обязательно, после того как ты, такой смелый и отважный, задашь вовсеуслышанье этот вопрос рашке и *****. Давай, порази нас отвагой!
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21.12.2021 17:12 Відповісти
Не тот адрес ты выбрал, лапотный скрепный поносец. Спроси у своего фюрера *****.
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21.12.2021 17:14 Відповісти
Ты выбираешь всяких зелёных долбо...бов во власть а виноваты США? Как там твой зеленокоричневый господин сказал " чому ми не в НАТО?"
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21.12.2021 17:17 Відповісти
Дали владу закомплексованому ссикливому клоуну і зарзу почалися проблеми з правами і свободами в Україні за політичними мотивами.
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21.12.2021 16:54 Відповісти
Госдеп обрсрал РАБссию час назад выступив со специальным Заявлением...
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21.12.2021 16:55 Відповісти
Сожги $ в знак протеста😂🌷
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21.12.2021 17:05 Відповісти
Фофудью в портки заправь,а не за народ Украины вписывайся.
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21.12.2021 17:18 Відповісти
С какими такими?
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21.12.2021 17:36 Відповісти
Зеля думає, що набреше американцям і європейцям, як українському наріду і брехня пройде? Та ні, американці і європейці не дивляться какаканал "1+1" і звичайно не дивилися "Сватів" і Голобородька, вони розвиваються в демократичним, правдивих суспільствах.
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21.12.2021 17:02 Відповісти
Самое смешное, если бы язЕлоха посадили на пожизненно, за измену Родине, то ни у кого не возникло бы вопросов! Уверен, что его посадят таки!
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21.12.2021 17:02 Відповісти
Зеленський тримає 70 охоронців біля себе абсолюний рекорд, мабуть дуже очко жим жим після всього що він творит в країні.
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21.12.2021 17:06 Відповісти
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21.12.2021 17:08 Відповісти
Чего то соя притормаживает. Им уже пора писать по порядку:
1. Это палытические преследования
2. Это палытическая репрессия
3. Мы ничего не знали, нас обманули.
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21.12.2021 17:06 Відповісти
По ходу это ты притормозил, пока писали предыдущие 100 комментариев.
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21.12.2021 18:05 Відповісти
Главная вина Порошенко ...обосрал НовоОтсосситю Путлера от Харькова до Одессы...причем по факту голыми руками....Ольга ********* свидетель...Все кто угодно...лишь бы не Порошенко...Панический страх плешивого КГБиста понимаю....сдох рюсский Мир...
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21.12.2021 17:11 Відповісти
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21.12.2021 17:13 Відповісти
мыролюбным планом бэээ обосрал? или двумя протоколами менцких подлецов?
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21.12.2021 17:56 Відповісти
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21.12.2021 18:15 Відповісти
https://youtu.be/ZerHxPiwG0c ...классное видео...
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21.12.2021 17:17 Відповісти
Возможно это и затеяли чтобы с западом поссориться... Обкуренный крысеныш готовит большую зраду.
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21.12.2021 17:19 Відповісти
Я голосовал за Порошенко и уверен пан Зеленский стал президентом Украины не без помощи Петра Порошенко!!! Уважаю и доверяю нашим Украинским , Президентам!!!! Уверен весь этот срач - это цирк!!! Спасибо вам!!!
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21.12.2021 17:27 Відповісти
Венедиктова как бы там ни было,умная дама...не стала марать руки... ,Гончарук кстати поступил также...
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21.12.2021 17:30 Відповісти
Ого! Лєщенко всю ботоферму кинув, Юлька всіх піхотинців прислала, та й Медведчуківці тут же пасуться. ;Смицький; ще ніколи десять лайків не збирав.
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21.12.2021 17:33 Відповісти
Эпоха ...не бедности и я вам ничего не должен...закончится быстро...не успеете Перднуть...
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21.12.2021 17:35 Відповісти
Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах.

Четко же все написано. Зачем манипулировать?
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21.12.2021 17:37 Відповісти
Так то треба було ПРОЧИТАТИ І ЗРОЗУМІТИ. А кому? Там просто згадалась фамілія Порошенко -і пішло, і поїхало...
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22.12.2021 07:30 Відповісти
450 млн.долларов США в этом году в помощь ВСУ могут отложить... или вообще отменить...,а зачем вам Джавелины и Стингеры,если Голобродька их отправит на Мацковию Путлеру?Какой смысл и сенс вас доставать из говна? стукачки блин...
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21.12.2021 17:41 Відповісти
США и запад НЕ ОБВИНЯЮТ украинские власти в политическом преследовании.а ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ,чтобы процесс опирался не на политические подтексты.а НА УГОЛОВНЫЕ,по которым Порошенку и предъявлены обвинения.То есть.чтобы дело рассматривалось чисто в уголовном производстве без политического обвинения
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21.12.2021 17:49 Відповісти
Уже одно это дипломатическое предупреждение - это желтая карточка клоунской власти.
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21.12.2021 18:07 Відповісти
нужно сидеть тихо, и не трогать мыролюбца, ато ***** нападет?
так это было уже.
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21.12.2021 18:19 Відповісти
Если ты не заметил, то ***** уже 8 лет как напало. Впрочем, вам, 73% до сих пор удивительно об этом узнавать.
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21.12.2021 18:43 Відповісти
Страх есть самый обильный источник пороков.
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21.12.2021 18:11 Відповісти
Ш М А Р К Л Я, В І Ш А Й С Я
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21.12.2021 18:17 Відповісти
Як і в попередні рази, насиплять зайчикові солі на хвіст, якщо доженуть.
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21.12.2021 18:35 Відповісти
У заяві сша жодного слова про наявність політичних мотивів. А є лише застереження щоб їх не було
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21.12.2021 21:18 Відповісти
..так вони тільки там і є
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22.12.2021 07:32 Відповісти
Следствие покажет. И особое внимание к переговорам Медвичука.
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21.12.2021 22:03 Відповісти
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