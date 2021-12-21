Посольство США про справу Порошенка: Важливо, щоб процес ґрунтувався не на політичних мотивах

Посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. У Посольстві США наголосили на неприпустимості політичного переслідування лідера опозиційної партії.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - йдеться на сторінці Посольства у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, раніше з’явилась подібна заява Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

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"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.