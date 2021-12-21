Посольство США про справу Порошенка: Важливо, щоб процес ґрунтувався не на політичних мотивах
Посольство США оприлюднило заяву щодо справи проти п’ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. У Посольстві США наголосили на неприпустимості політичного переслідування лідера опозиційної партії.
"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - йдеться на сторінці Посольства у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, раніше з’явилась подібна заява Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.
"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
В свою черегу, адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.
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На самом деле посольства выдали дежурные отписки. Даже озабоченность не выразили. Дипломатия цивилизованных стран не предусматривает вмешательства в дела правоохранительных органов других государств.
Кстати, посольство США в Грузии выдало почти слово в слово такой же твит по поводу ареста Саакашвили.
Сторонникам Порошенко не стоит питать иллюзий. Если виновность 5 президента будет доказана в украинском суде, никто на Западе за него впрягаться не будет.
Вам на шарієвську чи мураєвську помийки треба, там ваші недорозвинені браття.
Фольга трєщала, рєпал шоколад,
І замєтала вафєльная крошка.
А в Україні все пішло на лад.
Його посадять. Подождіть нємножко.
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. Источник: \\\\\\\\\\\\\\\
ребятки, тут была декларация..........
и да - хер кто дочитал до конца эти все фирмы и прочие маетки, но думаю что .... ну что-что - жуй.те харачто.
ну, і про зєлю теж. Але будьмо послідовними.
1. Это палытические преследования
2. Это палытическая репрессия
3. Мы ничего не знали, нас обманули.
Четко же все написано. Зачем манипулировать?
так это было уже.