Якщо ми готуємось до війни і замовляємо 15 тис. бронежилетів на рік – це ні про що! Можливо, є якийсь таємний план Б? - Рахманін

Якщо йде мова про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, для того, щоб відбувався опір, мають діяти не тільки Збройні сили України і взагалі силові структури. З бюджету мають виділятися додаткові кошти. Це означає, що певна частина підприємств має оперативно в разі потреби переходити з цивільних рейок на військові.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Чи є цей план "Б", і наскільки вони готові? Я не залучений до державних таємниць настільки, наскільки до них залучений секретар Ради національної безпеки(Олексій Данілов. - Ред.). Можливо, він знає щось, чого не знаю я, - але у мене враження, що якраз ми не дуже готові. І навіть те мінімальне, що мало б робитися, воно, на жаль, або не робиться, або робиться недостатньо", - зазначає Рахманін.

За його словами, це стосується і держзакупок для потреб ЗСУ.

"Є відкриті закупівлі, є закриті закупівлі. Закриті – це те, що називається за звичкою ДОЗом, державним оборонним замовленням: зброя, озброєння, боєприпаси. Це ті речі, які є таємними. А є відкриті закупівлі: дизельне паливо, бензин, харчування. І - засоби індивідуального захисту. На наступний рік Міністерство оборони подало заявку на – увага – 15 тисяч бронежилетів. При тому, що 15 тисяч бронежилетів – це навіть не потреба тільки Збройних сил. А якщо ми сюди рахуємо резервістів, територіальну оборону, яку мають розгортати, можливих мобілізованих, - то фактично, з огляду на обмежені запаси на складах, вони просто залишаться без бронежилетів...Але ж якщо ми готуємось до війни, то 15 тисяч бронежилетів на наступний рік – це ні про що. Добре, що Міноборони та профільний комітет взяли цю справу під контроль. Найближчим часом ситуацію буде виправлено", - додав нардеп.

Він також звертає увагу на те, що Кабмін знаходить гроші на інші сфери, а от для забезпечення потреб ЗСУ їх регулярно не вистачає.

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"Кабінет Міністрів, я так розумію, на уклінне прохання президента знайшов 19 млрд грн для Міністерства інфраструктури, він знайшов по 8 тисяч для ФОПів, для цієї тисячі, яка виплачується вакцинованим. Але не знайшов додаткових коштів для фонду, для частини бюджету, яка йде на зброю і озброєння...А бюджет, який іде на зброю і озброєння, виріс аж на 5 мільярдів. Що таке 5 мільярдів? Я вже наводив для розуміння. Тільки цьогоріч, тільки на частину робіт по будівництву корвету класу А, у нас піде 3,8 мільярди гривень. Все! Тобто це - ні про що. Це 15-20% від загальних потреб, які формують військові...Якщо нам потрібно 17 мільярдів (за словами Монастирського - на укріплення кордону), а в бюджеті закладено 900 мільйонів – можливо, я чогось не знаю. Можливо, є якийсь таємний план Б, який мені невідомий, де акумульована величезна кількість грошей, де всі бігають, працюють – може бути. Я не можу знати все. Але по тих речах, які мені доступні, по тих речах, я такої наполегливої роботи поки що не бачу", - каже Рахманін.

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