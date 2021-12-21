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Новини Війна
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Якщо ми готуємось до війни і замовляємо 15 тис. бронежилетів на рік – це ні про що! Можливо, є якийсь таємний план Б? - Рахманін

Якщо ми готуємось до війни і замовляємо 15 тис. бронежилетів на рік – це ні про що! Можливо, є якийсь таємний план Б? - Рахманін

Якщо йде мова про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ, для того, щоб відбувався опір, мають діяти не тільки Збройні сили України і взагалі силові структури. З бюджету мають виділятися додаткові кошти. Це означає, що певна частина підприємств має оперативно в разі потреби переходити з цивільних рейок на військові.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Чи є цей план "Б", і наскільки вони готові? Я не залучений до державних таємниць настільки, наскільки до них залучений секретар Ради національної безпеки(Олексій Данілов. - Ред.). Можливо, він знає щось, чого не знаю я, - але у мене враження, що якраз ми не дуже готові. І навіть те мінімальне, що мало б робитися, воно, на жаль, або не робиться, або робиться недостатньо", - зазначає Рахманін.

За його словами, це стосується і держзакупок для потреб ЗСУ.

"Є відкриті закупівлі, є закриті закупівлі. Закриті – це те, що називається за звичкою ДОЗом, державним оборонним замовленням: зброя, озброєння, боєприпаси. Це ті речі, які є таємними. А є відкриті закупівлі: дизельне паливо, бензин, харчування. І - засоби індивідуального захисту. На наступний рік Міністерство оборони подало заявку на – увага – 15 тисяч бронежилетів. При тому, що 15 тисяч бронежилетів – це навіть не потреба тільки Збройних сил. А якщо ми сюди рахуємо резервістів, територіальну оборону, яку мають розгортати, можливих мобілізованих, - то фактично, з огляду на обмежені запаси на складах, вони просто залишаться без бронежилетів...Але ж якщо ми готуємось до війни, то 15 тисяч бронежилетів на наступний рік – це ні про що. Добре, що Міноборони та профільний комітет взяли цю справу під контроль. Найближчим часом ситуацію буде виправлено", - додав нардеп.

Він також звертає увагу на те, що Кабмін знаходить гроші на інші сфери, а от для забезпечення потреб ЗСУ їх регулярно не вистачає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник начальника управління Міноборони хотів підкупити аудитора 24 мільйонами гривень, йому загрожує до 8 років

"Кабінет Міністрів, я так розумію, на уклінне прохання президента знайшов 19 млрд грн для Міністерства інфраструктури, він знайшов по 8 тисяч для ФОПів, для цієї тисячі, яка виплачується вакцинованим. Але не знайшов додаткових коштів для фонду, для частини бюджету, яка йде на зброю і озброєння...А бюджет, який іде на зброю і озброєння, виріс аж на 5 мільярдів. Що таке 5 мільярдів? Я вже наводив для розуміння. Тільки цьогоріч, тільки на частину робіт по будівництву корвету класу А, у нас піде 3,8 мільярди гривень. Все! Тобто це - ні про що. Це 15-20% від загальних потреб, які формують військові...Якщо нам потрібно 17 мільярдів (за словами Монастирського - на укріплення кордону), а в бюджеті закладено 900 мільйонів – можливо, я чогось не знаю. Можливо, є якийсь таємний план Б, який мені невідомий, де акумульована величезна кількість грошей, де всі бігають, працюють – може бути. Я не можу знати все. Але по тих речах, які мені доступні, по тих речах, я такої наполегливої роботи поки що не бачу", - каже Рахманін.

Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Міноборони (7332) Бронежилет (153) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+5
юзік замість БТР згодиться.
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21.12.2021 16:21
+5
та ладно. он как дирижабль спланирует в сторону, ведущую как можно дальше от Украины.
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21.12.2021 16:30
+4
так уж и секретні... такие же секретные как и вангергейт
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21.12.2021 16:30
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юзік замість БТР згодиться.
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21.12.2021 16:21 Відповісти
та ладно. он как дирижабль спланирует в сторону, ведущую как можно дальше от Украины.
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Цього Рахманіна не поймеш - то розпинається що ніякої війни не буде , то йому до неї готуватися негайно потрібно ; уже б визначився - чи до розумних , чи пора до зелебобіків на підтанцьовку
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21.12.2021 16:24 Відповісти
Скиглення і верески зрада найчастіше лунають там, де НЕ ВДАЄТЬСЯ вивідати секрети про можливості ВСУ. Ви помітили?
А вони є, ці можливості... І з кожним днем все більше.
І вони секретні.
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21.12.2021 16:28 Відповісти
так уж и секретні... такие же секретные как и вангергейт
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21.12.2021 16:30 Відповісти
Це він інформує ерефію про те, скільки Україна придбала засобів захисту. для свої ЗС. Думаю, що до нового року він озвучить дані по кількості літаків, танків, патронів і іншого майна.
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21.12.2021 16:30 Відповісти
є відкриті закупівлі: дизельне паливо, бензин, харчування. І - засоби індивідуального захисту. "
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21.12.2021 17:20 Відповісти
так, армії в Україні як не було в 2014-ому, то так її і майже немає сьогодні. Проти кого там москалі зібрались воювати? Я хз....
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21.12.2021 16:41 Відповісти
Если будет война, я воевать не пойду. Главнокомандующий - засланный козачок рф. Проросийские крысы почти на всех ключевых должностях. Войну я вижу так - путин гонит сюда свое стадо баранов, зеклоун со своими электорато-баранами встречает их. Мочат друг друга, а щірі українці дивляться на все це шапіто по тєлєку, жують смачне сало та чекають того славно часу, коли кацапня як з іншого боку від кордону так і з цього помочать один одного.
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21.12.2021 16:43 Відповісти
Жуют сало пока их жён и дочерей ... буряты. Так правильней.
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21.12.2021 22:15 Відповісти
Звісно у Зе є таємний план - будь що лишитися у владі, навідь ціною здачі України, ціною життів українців, бо якщо ні- йому світить буцигарня.
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21.12.2021 16:51 Відповісти
У зеко-манды конечно есть план "Б" - Бежать !!! двойное гражданство - оно же не для гоев придумано )))
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21.12.2021 17:12 Відповісти
Путін кричить що США Україні надасть системи ПВО і надзвукові ракети, а насправді у нас навіть нема достатньо бронежилетів.
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21.12.2021 18:11 Відповісти
..а може є секретна інформація, доступ до якої обмежений, аби всілякі недоумки не вибовкали її на загал по фейсбукам та інфопомийкам? Така думка не приходила у маківку "голосистого"?
Схоже що ні.
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21.12.2021 20:53 Відповісти
"Нужно просто перестать стрелять"
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21.12.2021 23:43 Відповісти
 
 