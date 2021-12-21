Банкова робить усе для підсилення опозиції. Вони підштовхують до Ахметова тих, хто в принципі ніколи б в житті до нього не пішов, - Рахманін

Ймовірно, Банкова причетна до зміни голови фракції "Голос".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Я не вірю, що це могло відбуватися без Банкововї, з огляду на те, як це відбувалося, яким чином, яким механізмом. І це дуже прикро...Чи спробувала Банкова вплинути на питання переобрання голови фракції? Так. Я не можу називати конкретних імен з об’єктивних і суб’єктивних причин, але те, що такі спроби були і були неодноразово, - так, це правда", - зазначив він.

"Стосовно рухів Банкової. Мені інколи цікаво дивитися на її рухи. Таке враження, що історія мало кого мало чому вчить. Вони роблять все від них залежне, щоби підсилювати опозицію собі. Реально. Вони підштовхують до Ахметова тих людей, які б, в принципі, ніколи в житті до Ахметова не пішли б", - додав нардеп.

Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Нагадаємо, 17 грудня перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко. У відповідь Ярослав Железняк заявив: ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака.