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Новини
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Банкова робить усе для підсилення опозиції. Вони підштовхують до Ахметова тих, хто в принципі ніколи б в житті до нього не пішов, - Рахманін

Банкова робить усе для підсилення опозиції. Вони підштовхують до Ахметова тих, хто в принципі ніколи б в житті до нього не пішов, - Рахманін

Ймовірно, Банкова причетна до зміни голови фракції "Голос".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Я не вірю, що це могло відбуватися без Банкововї, з огляду на те, як це відбувалося, яким чином, яким механізмом. І це дуже прикро...Чи спробувала Банкова вплинути на питання переобрання голови фракції? Так. Я не можу називати конкретних імен з об’єктивних і суб’єктивних причин, але те, що такі спроби були і були неодноразово, - так, це правда", - зазначив він.

"Стосовно рухів Банкової. Мені інколи цікаво дивитися на її рухи. Таке враження, що історія мало кого мало чому вчить. Вони роблять все від них залежне, щоби підсилювати опозицію собі. Реально. Вони підштовхують до Ахметова тих людей, які б, в принципі, ніколи в житті до Ахметова не пішли б", - додав нардеп.

Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик про зміну керівництва фракції: Влада намагається знищити "Голос"

Нагадаємо, 17 грудня перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко. У відповідь Ярослав Железняк заявив: ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака.

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) Рахманін Сергій (137) Голос партія (512) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+3
Народ? Этот, с "самым лучшем в мире образованием"?

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21.12.2021 17:47
+2
Опозиція це нормально.

Йти до Ахметова це зашквар.
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21.12.2021 16:46
+2
она уже дала вжопу?
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21.12.2021 16:48
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Та йдіть уже до Ахметова, щоб раз і назавжди визначитися: хто ви.
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21.12.2021 16:45 Відповісти
І Юля, і СЄня і Гройсман на 24 Україна як в рідній хаті. Аякже цітадель дємократії.
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21.12.2021 17:21 Відповісти
А тут ще незрозуміло, хто більше зло - Ахметов чи безродні зелені космополіти...
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21.12.2021 17:26 Відповісти
Так питання ж не в злі. Питання в тому: ви хто? І чого ви хочете? А там народ розбереться де добро, а де зло.
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21.12.2021 17:30 Відповісти
Прям от народ розбереться? Ті, хто обрали Яника і Зе? Ті, хто обрали Кравчука, а не Чорновола?
Справа ж не в Ахметові (який не утримав Донбас в 2014, хоча міг), справа у тім, що люмпени не слухають розумних людей! Інтелігенція криком кричала не голосувати за яника і зе, і що? Послухали її?
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21.12.2021 17:40 Відповісти
І що? Ну проголосували за Петра Олексійовича. І що?
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21.12.2021 18:38 Відповісти
А народ розбереться! Не думай, що він дурніший за...
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21.12.2021 18:40 Відповісти
Так, пересічний народ дурніший, якщо вірить клоунам недосвіченим, якщо вірить популістам, якщо вірить, що від вакцини ДНК зміниться...
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21.12.2021 20:29 Відповісти
А ти себе відносиш до розряду еліти? бомонду?
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21.12.2021 20:34 Відповісти
Ні, звичайний киянин із родинии наукової інтелігенції з червоним дипломом магістра КНУ...
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21.12.2021 21:59 Відповісти
Народ? Этот, с "самым лучшем в мире образованием"?

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21.12.2021 17:47 Відповісти
Якщо народ не вибрав твого годувальника, то це ти помилився., а не народ.
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Т.е. когда, по данным социологов, этот же "мудрый" нарид выбрал в президенты дважды судимого вора любителя ***** - то он был прав?
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21.12.2021 18:49 Відповісти
Напевне. Негативний досвід це також наука. А потім двічі судимий для значної частини суспільства був більш прийнятним і зрозумілим. Ми ж не зовсім однорідне суспільство.
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21.12.2021 18:54 Відповісти
Ага. И именно поэтому вы привели к власти тупую воровитую куклу олигарха, твоего кормильца, опять-же любителя *****? А еще обижаются на констатацию факта.
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21.12.2021 19:02 Відповісти
Народ привів . 73 відсотки від тих, хто проголосував. Побачили, що попередній вибір був не кращим. Розчаруються в цьому- і його відправлять із Банкової. І все це правильно. Ви ж подивіться, у нас були: бувший номеклатурник партії, червоний директор, патріотичний ідеаліст, бандит і злодій, олігарх...Тепер представник творчої інтелігенції... Замітьте- ніяких повторень. Отже йде процес природного відбору.
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21.12.2021 19:16 Відповісти
Этот тупой дебил -- представитель творческой интеллигенции? Это Шариков, Швондер и Голохвастов в одном лице. Он же перед выборами сам лично, без сценария и суфлера не мог связать даже пару цельных фраз. Не говоря уже о программе и стратегии развития страны. Это апофеоз популизма и инфантилизма люмпена. Всего и сразу и побольше и на шару.
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21.12.2021 19:26 Відповісти
Какой толк народу от красноречия предыдущих президентов -ораторов? Так подумало 73 процента. Выбрали того, кто мало(не умеет) говорить, но готов хоть что-нибудь сделать не только для себя и своих опарышей. Вот и выбрали.
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21.12.2021 19:31 Відповісти
Красноречия? А Зеля и есть апофеоз современного совка-люмпена. Все и завтра, и неизвестно как, и неизвестно с кем. И тарифы меньше, и зарплаты по 4000 уе, - это мечта люмпена "совка" вроде вас. Вера в "шару" в мозгах люмпена неизлечима. И Зеля их/ваш президент.

Они его понимают, он плоть от плоти люмпен, который в силу обстоятельств прорвался наверх. Он такой, как они. Базарит как они, интеллект примерно на уровне 9-ти классника из 90х годов, как у них, бухает или нюхает как они и т.д. и т.п. А им о интеллекте, о каких-то высоких материях, о стране и о ответственности. Да им на это глубоко нас*ать, наоборот - непонятно и поэтому вызывает ответную агрессию. Вспомните условного прораба и алкаша из фильмов про Шурика: "А мне до лампочки!".

А Зеля свой и понятный на все 100, как кореш из соседнего двора, который где-то раздобыл "бэху" и теперь "авторитет". И он за все хорошее против всего плохого. И, главное, он против этих элит, которые для совкового люмпена всегда по-умолчанию "козлы", т.к. "шибко вумные" и хорошо базарят .

И им глубоко плевать, что Зеля - марионетка в умелых руках беспринципного и жадного Бени. Им пофиг. Проблема только в том, что у любого эксперимента есть цена. И иногда нужно прямо говорить о том, насколько она велика. А прошедшее с выборов время показало, что она просто огромна. Потому что дважды два все равно всегда четыре. Даже если аудитория очень хочет услышать, что это шесть. Где-то так
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21.12.2021 19:45 Відповісти
******* молодший.
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21.12.2021 19:54 Відповісти
Таки да, в точку.
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21.12.2021 19:57 Відповісти
Очень много и, при том, правильного в ваших словах. Крик души!
Но многие позиции вашего спича вызывают обоснованные вопросы, я думаю , не только у меня, как "яркого представителя люмпена". Например:
Что принесли "высокоинтеллектуальные" представители общества за 28 лет нахождения у власти Украине и ее народу? Если есть прорывы- назовите их.
Кого вы относите к числу "достойников" управлять нашим государством с перспективой успешной реализации чаяний народа. Назовите их, если есть таковые.

Кто виноват, что в 19 году народ выбрал того, что есть сегодня?
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21.12.2021 22:26 Відповісти
Опозиція це нормально.

Йти до Ахметова це зашквар.
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21.12.2021 16:46 Відповісти
Он просто плебсу объясняет почему часть "Голоса" решила от Пинчука переметнуться к Ахметке.
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21.12.2021 17:49 Відповісти
она уже дала вжопу?
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21.12.2021 16:48 Відповісти
яка брутальна жіночка... прям привселюдно дасть в жопу..
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21.12.2021 19:53 Відповісти
та як заверещить!
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21.12.2021 21:12 Відповісти
Пошел бы, пошел.
Проститутке всё равно кому сосать...
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21.12.2021 17:04 Відповісти
Туманний коментар у стилі "если кто-то кое-где"... Невже не журналіст, а народний депутат не може називати конкретні прізвища і посади, а то в новині одних тільки Рахманіна та Ахметова і згадано.
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21.12.2021 19:01 Відповісти
Для тех, кто в танке... Рахманин говорит очевидные для здравомыслящих людей вещи. Довольно часто в жизни приходится выбирать одно из двух сортов говна. До баранов, у которых отсутствует критическое мышление (а таких, как показали последние президентские и особенно парламентские выборы, абсолютное большинство в нашей стране) это почему-то слишком тяжело доходит. И да, Ахметка меньшее зло ,чем Клоун. Но не дай Бог Ахметка наберет большинство на выборах.
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21.12.2021 19:50 Відповісти
Мене дивує наївність всіх цих "рахманінів", що вважають, ніби коломИйський, який, по суті керує країною, нічого не розуміє. Та ця колоМийська хуцпа все прорахувала на сто ходів наперед. Це вам не донецькі.
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21.12.2021 19:54 Відповісти
То чому ви все ще тут? Вони ж мали б вже прорахувати, як вас здихатись, Але ні..
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21.12.2021 20:06 Відповісти
 
 