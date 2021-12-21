Банкова робить усе для підсилення опозиції. Вони підштовхують до Ахметова тих, хто в принципі ніколи б в житті до нього не пішов, - Рахманін
Ймовірно, Банкова причетна до зміни голови фракції "Голос".
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Я не вірю, що це могло відбуватися без Банкововї, з огляду на те, як це відбувалося, яким чином, яким механізмом. І це дуже прикро...Чи спробувала Банкова вплинути на питання переобрання голови фракції? Так. Я не можу називати конкретних імен з об’єктивних і суб’єктивних причин, але те, що такі спроби були і були неодноразово, - так, це правда", - зазначив він.
"Стосовно рухів Банкової. Мені інколи цікаво дивитися на її рухи. Таке враження, що історія мало кого мало чому вчить. Вони роблять все від них залежне, щоби підсилювати опозицію собі. Реально. Вони підштовхують до Ахметова тих людей, які б, в принципі, ніколи в житті до Ахметова не пішли б", - додав нардеп.
Повний текст інтерв'ю Рахманіна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Нагадаємо, 17 грудня перший віцеспікер Ради Корнієнко оголосив про зміну керівництва фракції "Голос": керівник Устінова, заступниця Клименко. У відповідь Ярослав Железняк заявив: ОП проводить відверту спробу рейдерського захоплення, був особистий дзвінок від Єрмака.
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Справа ж не в Ахметові (який не утримав Донбас в 2014, хоча міг), справа у тім, що люмпени не слухають розумних людей! Інтелігенція криком кричала не голосувати за яника і зе, і що? Послухали її?
Они его понимают, он плоть от плоти люмпен, который в силу обстоятельств прорвался наверх. Он такой, как они. Базарит как они, интеллект примерно на уровне 9-ти классника из 90х годов, как у них, бухает или нюхает как они и т.д. и т.п. А им о интеллекте, о каких-то высоких материях, о стране и о ответственности. Да им на это глубоко нас*ать, наоборот - непонятно и поэтому вызывает ответную агрессию. Вспомните условного прораба и алкаша из фильмов про Шурика: "А мне до лампочки!".
А Зеля свой и понятный на все 100, как кореш из соседнего двора, который где-то раздобыл "бэху" и теперь "авторитет". И он за все хорошее против всего плохого. И, главное, он против этих элит, которые для совкового люмпена всегда по-умолчанию "козлы", т.к. "шибко вумные" и хорошо базарят .
И им глубоко плевать, что Зеля - марионетка в умелых руках беспринципного и жадного Бени. Им пофиг. Проблема только в том, что у любого эксперимента есть цена. И иногда нужно прямо говорить о том, насколько она велика. А прошедшее с выборов время показало, что она просто огромна. Потому что дважды два все равно всегда четыре. Даже если аудитория очень хочет услышать, что это шесть. Где-то так
Но многие позиции вашего спича вызывают обоснованные вопросы, я думаю , не только у меня, как "яркого представителя люмпена". Например:
Что принесли "высокоинтеллектуальные" представители общества за 28 лет нахождения у власти Украине и ее народу? Если есть прорывы- назовите их.
Кого вы относите к числу "достойников" управлять нашим государством с перспективой успешной реализации чаяний народа. Назовите их, если есть таковые.
Кто виноват, что в 19 году народ выбрал того, что есть сегодня?
Йти до Ахметова це зашквар.
Проститутке всё равно кому сосать...