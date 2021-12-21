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ОАСК у рішенні щодо конкурсу на главу САП посилається на неіснуючу норму закону. Це злочин, - Жернаков

ОАСК у рішенні щодо конкурсу на главу САП посилається на неіснуючу норму закону. Це злочин, - Жернаков

Суддя ОАСК Огурцов (по якому САП представляє обвинувачення в справі "плівок Вовка") у рішенні щодо конкурсу з обрання керівника САП застосовує закон, якого немає.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК, cкасовуючи положення про проведення конкурсу на САП, посилається на НЕІСНУЮЧУ норму закону. От так просто - взяли і використали редакцію, яка з 2015 року не діє. Це не просто неправосудне рішення - це злочин", - заявив він.

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"Вчора на сайті Президента написали, що рішення "буде детально проаналізовано на відповідність вимогам закону". Сьогодні такий аналіз з'явився. Все дуже і дуже зрозуміло. Суддя Огурцов (по якому, до речі, САП представляє обвинувачення в справі "плівок Вовка") тупо застосовує закон, якого немає", - наголосив він.

"Так от. Якщо тільки цю схему не впроваджують спільно ОП і ОАСК, то сьгодні ж має з'явитися відповідна оцінка на сайті Прездиента, а так само заклик органам правопорядку розслідувати такі дії суддів. Принаймні такою була реакція щодо рішення Верховного Суду на користь Тупицького, коли він позивався до Президента. А ДБР відкрило справу щодо суддів буквально через пару днів після рішення. Ну, і звісно ж, має бути заклик Прездиента невідкладно прийняти законопроєкт про ліквідацію ОАСК, який в своїй самодіяльності зайшов так далеко, що підставляє всю країну і особисто Президента перед Президентом найважливішого безпекового союзника - США. Тільки знаєте - щось мені підказує, що жодної такої реакції не буде", - підсумував Жернаков.

ОАСК у рішенні щодо конкурсу на главу САП посилається на неіснуючу норму закону. Це злочин, - Жернаков 01

Автор: 

САП (2212) Окружний адмінсуд Києва (539) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+10
Гопота в Генпрокуратуре (в деле Порошенко) и гопота в ОАСК (в деле САП) пишет, как под шаблон:
в неустановленном месте, в неустановленный час, неустановленными лицами....по несуществующему Закону.....
Это просто ОПГ какое-то !
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21.12.2021 17:09
+7
Самое смешное в этой ситуации, что в 2015 году Холдницкого избирали по этой же процедуре, и тогда тоже конкурс обжаловали в том же ОАСК, но эти упыри тогда не обнаружили ничего противоправного и иск отклонили.
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21.12.2021 17:44
+6
Подумаеш!
Законом туда, законом сюда.....
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21.12.2021 17:24
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Гопота в Генпрокуратуре (в деле Порошенко) и гопота в ОАСК (в деле САП) пишет, как под шаблон:
в неустановленном месте, в неустановленный час, неустановленными лицами....по несуществующему Закону.....
Это просто ОПГ какое-то !
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21.12.2021 17:09 Відповісти
Хто у нас судову рехворму проводив? А мав час, мав надхнення- чого тепер скаржитися?
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21.12.2021 17:12 Відповісти
Нет защиты от человеческой глупости, особенно если эта глупость поощряется. У нас потрясающая конституция, но её никто не выполняет уже 15 лет.
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21.12.2021 17:18 Відповісти
Реформи робляться не за рік і не за два. Часу на проведення судової реформи якраз і не було. Реформували тільки Верховний суд. Реформу б продовжувати, але хто буде продовжувати - безграмотне збіговисько випадкових людей? Вибрати голову ДБР не можуть третій рік і антикорупційного прокурора два роки, в Енергоатомі виконуючий обов'язки третій рік, міністр охорони здоров'я четвертий за два роки і т.д.
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21.12.2021 17:54 Відповісти
Піночет провів реформи за 2 місяці
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21.12.2021 20:14 Відповісти
Тіло,все заточувало,на власне царювання. Воно,маніакально,невірило,що царювання небуде. Як,то кажуть:- За,що боролося,на те,й,напоролося. Хоч,холуї,й тріщать,що воно - українець.
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21.12.2021 18:12 Відповісти
Ну, то посадіть його.
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21.12.2021 17:11 Відповісти
Так там усі "судді" такі само.
І в інших "судах" такі ж.
Порушення закону суддями - типове явище.
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21.12.2021 18:21 Відповісти
Той, що писав рішення суду, тепер буде аналізувати це рішення. І чого можна очікувати?
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21.12.2021 17:12 Відповісти
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21.12.2021 17:18 Відповісти
хочузепіроженое, хачуземароженное!
https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA
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21.12.2021 17:22 Відповісти
Подумаеш!
Законом туда, законом сюда.....
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21.12.2021 17:24 Відповісти
один грамотій на 4 каналі просторікував, що судову реформу тормозив Порох, Гість в студії його поправив, що це був міністр юстиції петренко. але грамотій просто махнуву рукою і сказав буквально - та то таке.
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21.12.2021 17:43 Відповісти
какая разница, сказал президент... и этим замечательным принципом стали пользоваться все, кому не лень..., например наш чудо-суд ОАСК..., какая разница, чем они там руководствуются, может даже положениями упк соседнего государства, лишь бы решение было "правильным" и полезным для них...., и за которое хорошо платят...
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21.12.2021 17:44 Відповісти
Самое смешное в этой ситуации, что в 2015 году Холдницкого избирали по этой же процедуре, и тогда тоже конкурс обжаловали в том же ОАСК, но эти упыри тогда не обнаружили ничего противоправного и иск отклонили.
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21.12.2021 17:44 Відповісти
Чого вони всі йще в ОАСК? Тримають для себе.
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21.12.2021 17:47 Відповісти
дибільна країна в якій якесь нікчемне, антинародне і антиукраїнське ОАСК з її смердючими уродами-суддями, чи керівничку-суку підзаборну головуючу комісії по відбору прокурора САП на замовлення ворогів України портянки і єрмилки можуть запросто цілу країну з усім народом макати в гівно поки не отримають потрібний для себе результат а значить і потрібний результат для олігархів-виродків які продовжують керувати країною.
а весь, так званий патріотичний бомонд країни готовиться воювати з вкрай обнаглівшим ху.йлом, яке воювати?!?! коли продажне ОАСК може заборонити будь-що в цій країні за банальні гроші.
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21.12.2021 17:54 Відповісти
Більше не голосуй за Голобородька або за принципом "аби не Порошенко" і гірше не буде. І життя налагодиться, правда, не так швидко як тобі хочеться
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21.12.2021 17:59 Відповісти
при рошенку було добре життя? Кожен наступний президент гірший за попереднього. Це діагноз деградуючому розумово суспільству
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21.12.2021 20:17 Відповісти
"Закон як дишло- куди повернеш,туди й вийшло". За такою схемою працюють у нас тіпа правоохоронні органи.
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21.12.2021 18:05 Відповісти
 
 