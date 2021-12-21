ОАСК у рішенні щодо конкурсу на главу САП посилається на неіснуючу норму закону. Це злочин, - Жернаков

Суддя ОАСК Огурцов (по якому САП представляє обвинувачення в справі "плівок Вовка") у рішенні щодо конкурсу з обрання керівника САП застосовує закон, якого немає.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК, cкасовуючи положення про проведення конкурсу на САП, посилається на НЕІСНУЮЧУ норму закону. От так просто - взяли і використали редакцію, яка з 2015 року не діє. Це не просто неправосудне рішення - це злочин", - заявив він.

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"Вчора на сайті Президента написали, що рішення "буде детально проаналізовано на відповідність вимогам закону". Сьогодні такий аналіз з'явився. Все дуже і дуже зрозуміло. Суддя Огурцов (по якому, до речі, САП представляє обвинувачення в справі "плівок Вовка") тупо застосовує закон, якого немає", - наголосив він.

"Так от. Якщо тільки цю схему не впроваджують спільно ОП і ОАСК, то сьгодні ж має з'явитися відповідна оцінка на сайті Прездиента, а так само заклик органам правопорядку розслідувати такі дії суддів. Принаймні такою була реакція щодо рішення Верховного Суду на користь Тупицького, коли він позивався до Президента. А ДБР відкрило справу щодо суддів буквально через пару днів після рішення. Ну, і звісно ж, має бути заклик Прездиента невідкладно прийняти законопроєкт про ліквідацію ОАСК, який в своїй самодіяльності зайшов так далеко, що підставляє всю країну і особисто Президента перед Президентом найважливішого безпекового союзника - США. Тільки знаєте - щось мені підказує, що жодної такої реакції не буде", - підсумував Жернаков.