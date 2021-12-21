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Влада хоче взяти під контроль суспільне мовлення перед виборами, – заява Суспільного

Влада хоче взяти під контроль суспільне мовлення перед виборами, – заява Суспільного

Команда Суспільного мовлення вважає ініціативу депутатів президентської фракції "Слуга Народу" про створення Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення наступом на свободу слова та демократичний розвиток нашої країни спроби повернути мовник під державний контроль.

 Про це йдеться в заяві Суспільного.

 "До тиску "гривнею" влада додала тиск "захистом нашого інформаційного поля", пропонує маніпуляціями і пропагандою боротися з маніпуляціями і пропагандою ворога", - йдеться в заяві мовника у відповідь на законодавчу ініціативу народного депутата з фракції "Слуга народу" Олега Дунди про створення Державного інформаційного концерну. "Ні підконтрольні державні канали, ні знищення незалежного Суспільного мовника не допоможуть дати відсіч агресії РФ, натомість це може стати нездоланною перешкодою для демократичного розвитку України. Ініціатива пана Дунди виглядає як спроба до наступних виборів взяти під власний контроль єдине незалежне національне медіа", — заявив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

Нагадаємо, 15 грудня у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону України № 6430 "Про Державний інформаційний концерн телебачення і радіомовлення України", народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Дунда пропонує створити концерн на базі Національної суспільної телерадіокомпанії України, Державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" і Державного агентства України з питань кіно. Фактично пропонується ліквідація Суспільного мовника, що стане порушенням гарантованого Конституцією України права кожного громадянина України на вільний доступ до інформації. Раніше Суспільне повідомило про незаконний тиск з боку Офісу президента і намагання втручатися в редакційну політику суспільного мовника. Зокрема журналсті Суспільного звинуватили в тиску радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Автор: 

суспільне мовлення (125) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+11
А от і знищення свободи слова, критикуєш владу - не будеш виходити в ефір взагалі
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21.12.2021 16:59
+7
Не может быть!!...И кто бы мог подумать!!...рейтинги все труднее рисовать...
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21.12.2021 17:24
+6
ГЕТЬ коротышку НЕДОПУТЛЕРА
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21.12.2021 17:47
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Это не вариант спасения, ибо они всеравно будут досрочными.
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21.12.2021 16:50 Відповісти
ГЕТЬ коротышку НЕДОПУТЛЕРА
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21.12.2021 17:47 Відповісти
Хай робить на базі 1+1.
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21.12.2021 16:51 Відповісти
А от і знищення свободи слова, критикуєш владу - не будеш виходити в ефір взагалі
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21.12.2021 16:59 Відповісти
Не может быть!!...И кто бы мог подумать!!...рейтинги все труднее рисовать...
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21.12.2021 17:24 Відповісти
Интересно, кто из "тусовки" цензора ( естественно не из тех кто подрабатывает) смотрит телевизор (в совковом понимании этого слова)?
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21.12.2021 17:57 Відповісти
Я дивлюся. Фільми про мусорів наших і американських. Дуже цікаво порівнювати.
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21.12.2021 18:05 Відповісти
Вопрос состоял в том, кто смотрит новостной и "експертный" бред
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21.12.2021 18:33 Відповісти
Даремно ви вже аж ТАК. На Громадському "брєда" мінімум, хоча й там інколи трапляється, але зараз і його хочуть в зільоне перефарбувати, ********, чи то пак, байстрюки.
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Банальное - " Кто платит тот и музыку заказывает", " Восприятие происходящего зависит то точки нахождения наблюдателя" уже неоднократно доказано нашим телевидением.
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21.12.2021 18:50 Відповісти
Це - точно, "точка обзору визначається місцем СИДІННЯ", тому то я і послався, саме, на Громадське.
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21.12.2021 19:05 Відповісти
а что, тусовка цензора - это большинство избирателей?

Пресловутые "73%"(с) это преимущественно результат "из ящика".
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21.12.2021 18:07 Відповісти
- місцевий зебільний блохер, до обрання нардепом - ригіонал, підприємець-забудовник в Києві. Під час Євромайдану Дунда - прихильник Януковича; як провладний підприємець забезпечував усім необхідним «тітушок». Проте йому вдалося уникнути покарання за злочини. Після Майдану Дунда подався під крила спочатку відомого рига Хомутинника, а потім під Беню Коломойського; ставши таким чином нардепом. Ну, і тут блохером.
Якщо хто побачить тут цього негідника - плюньте йому в морду. Я плюю, отримую бани... ну і що?
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21.12.2021 18:12 Відповісти
Такому, как Вы рассказываете, говну не жалко и подсрачник отпустить... И по печени...
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21.12.2021 18:23 Відповісти
хотелось бы освежить память порохоботам и журналистам "суспільного" ________"в 2018 году Верховная Рада для UA:Суспільне мовлення проголосовала только за 776 млн грн, что более чем вдвое меньше гарантированной законом суммы"!
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21.12.2021 18:32 Відповісти
І що? Сказав "А", кажи "Б", згадуй азбуку, зільоний, згадуй.
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21.12.2021 20:17 Відповісти
так и будут до конца срока строить куйловскую вертикаль
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21.12.2021 22:12 Відповісти
 
 