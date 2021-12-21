ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг. ФОТО

ДБР провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міської ради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі. Зазначається, що оборудка проводилась спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та ряду приватних структур.

За версією ДБР, у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала визначена компанія.

"Компанія-переможець" замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група ДБР під час обшуків вилучила:

чорнову фінансово-господарську звітність;

печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;

1,6 мільйона гривень та 60 тис. доларів США.

Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.