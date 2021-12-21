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Новини Силовики
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ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг. ФОТО

ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг. ФОТО

ДБР провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міської ради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі. Зазначається, що оборудка проводилась спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та ряду приватних структур.

За версією ДБР, у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала визначена компанія.

"Компанія-переможець" замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат", - йдеться у повідомленні.

ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг 01

Слідчо-оперативна група ДБР під час обшуків вилучила:

  • чорнову фінансово-господарську звітність;
  • печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;
  • 1,6 мільйона гривень та 60 тис. доларів США.

Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.

ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг 02

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ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг 03

Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Автор: 

Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+3
Мер не підтримує Клоуна, тому звісно знайдуть порущення. Це на великому крадівництві все в порядку.
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21.12.2021 17:44
+2
мер криминал легализовавшийся во-власти, и давно должне сидеть , независимо от того кого он "підтримує"
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21.12.2021 18:21
+1
В Николаеве поделились и никаких нарушений. Арахамия патронирует.
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21.12.2021 18:12
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Мер не підтримує Клоуна, тому звісно знайдуть порущення. Це на великому крадівництві все в порядку.
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21.12.2021 17:44 Відповісти
мер криминал легализовавшийся во-власти, и давно должне сидеть , независимо от того кого он "підтримує"
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21.12.2021 18:21 Відповісти
Мер вошел в партию «УДАР»
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21.12.2021 18:35 Відповісти
Мэр Атрошенко придумал Велике крадивництво еще задолго до клоуна. Обкатал схему так сказать. А клоун ее просто присвоил и поставил на поток.

Причем Атрошенко говорит плебсу что это он у Киева бабло выбил ахаха.

Плебс же не знает что в 2015 прошла реформа децентрализации, и деньги стали оставаться в регионах
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21.12.2021 22:09 Відповісти
В Николаеве поделились и никаких нарушений. Арахамия патронирует.
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21.12.2021 18:12 Відповісти
мг, а то типа об этом (махинациях) ни кто не знал, дання активизация связанна всего-лишь с тем что мер Че начал целоваться с Кличко - загонят в стойло, что б знал свое место и дальше мутить бабки будет
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21.12.2021 18:20 Відповісти
У кого-то велике крадивництво идёт полным ходом и ничего. Не под той крышей работают😁😁
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21.12.2021 21:25 Відповісти
Вы не понимаете. Мэр Чернигова Атрошенко придумал "Велике крадивництво" в масштабе города еще когда это не было мейнстримом

А теперь для ЗЕ он просто конкурент
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21.12.2021 22:05 Відповісти
Деньги на таком масштабном строительстве будут пытаться своровать. Тут уж, как говорится, сам бог велел) Ничего ж подобного, до этого, за 30лет! Поэтому радует, що ловят . И пусть будет так дальше!
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21.12.2021 23:13 Відповісти
Должны сажать независимо от политических предубеждений. С какой бы партии не был, если украл, то должен сесть в тюрьму!
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21.12.2021 23:17 Відповісти
 
 