ДБР підозрює чиновників Чернігівської міськради у махінаціях під час тендерів на ремонт доріг. ФОТО
ДБР провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міської ради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідчі перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі. Зазначається, що оборудка проводилась спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та ряду приватних структур.
За версією ДБР, у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала визначена компанія.
"Компанія-переможець" замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат", - йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група ДБР під час обшуків вилучила:
- чорнову фінансово-господарську звітність;
- печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;
- 1,6 мільйона гривень та 60 тис. доларів США.
Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.
Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.
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Причем Атрошенко говорит плебсу что это он у Киева бабло выбил ахаха.
Плебс же не знает что в 2015 прошла реформа децентрализации, и деньги стали оставаться в регионах
А теперь для ЗЕ он просто конкурент