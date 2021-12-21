В ОРДЛО спостерігається масове перекидання військової техніки з Росії та посилення перевірок місцевого населення, - правозахисник Лисянський
Росія ночами перекидає військову техніку в ОРДЛО, а патрулі активніше перевіряють військові квитки у місцевих жителів.
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.
Останнім часом Росія нарощує свою військову присутність на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Якщо раніше військова техніка проїжджала іноді навіть центральними вулицями містечок, то тепер перекидання озброєння стало ще масштабнішим. А пересування відбувається у нічний час доби.
"Військова техніка проходить по окупованій частині щоночі, про що повідомляють наші монітори. При цьому активізувалися патрулі – перевіряють на вулиці наявність військових квитків, а тих, у кого їх не було, відправляють у дільницю. Це каже, що масштабні військові дії можуть розпочатися залежно від політичної обстановки", – каже Лисянський.
Про підготовку до активнішої війни говорять і ряд інших факторів, наприклад, перебої в поштових доставках так званої "Пошти Донбасу".
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В параші навіть долара не бачили, бо неможна на нього навіть дивитись, заборонено..
Тугрики, знають, фуфлі- знають, а долар - ні
Росія в Криму скликає всіх військовозобов'язаних на 20 січня, - Чубаров
Російська окупаційна адміністрація Криму наказала всім військовозобов'язаним під розпис прибути 20 січня у зазначені місця.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiya-v-krimu-sklikaye-vsih-viyskovozobov-yazanih-na-20-sichnya-chubarov-20122021-446461
Зебильная власть успешно уничтожает Украину и без внешнего участия, а для отвлечения внимания и используются всякие "ковиды" и "вторжения"...
И очень попрошу: не надо убеждать меня в какой-то супер угрозе окружения Донецка, Горловки... Это был бред, изначальный, который завершился так, как и должен был завершиться. А именно: разгромом.
В этой ветке дискуссии обсуждается возможность воевания рашкой зимой. Я привёл аргумент, что это уже случалось. Не вижу причины, почему это не может случиться опять.
Тут я просто обязан сказать: к сожалению! Я умру, а не увижу развязки всего этого кошмара. При этом- я умру от старости, а не от барановируса.
Потому, я не стану спорить, меня не переубедить. Я помню своего гениального капитана-пакистанца, который 9 мая 2014 сказал мне: "Андреа, успокойся, за вас взялась Америка, как ранее- за нас. Потому, это у вас, как минимум лет на 15-20"(с).
Я ему тогда не поверил... А вот теперь- верю всецело!
Я где-то читал одну мысль как у них это получилось. В общем после войны такого государства как Израиль, в общем-то не было. Уже не помню точно кто определил, что вот тот кусок пустыни теперь будет для евреев родной землёй на радость окружающим арабам. И у мирового еврейства (включая выживших в Европе а также сваливших из СССР) было два варианта куда свалить: в сытую богатую Америку или поднимать землю обетованную из песка на зло арабам. И соответственно те, кто хотел спокойной жизни уже сейчас - ломанулись в США, а толпа энтузиастов и патриотов будущего госудасртва - в Израиль. Дальше там приводилось мнение, что если бы все ехали только в Израиль, то они бы проиграли бы первую же стычку и были бы благополучно вырезаны. Параллели с Украиной и её проблемами вполне очевидны
а вот нашим зебикам, как раз очень выгодно накачивать тему "***** введэ", дабы отвлекать народ от внутренних проблем и от тех бесчинств и беззакония, которые они творят сами разрушая страну эффективней любых внешних врагов
Если вы считаете, что с политической точки зрения они это делать не будут... ну может быть. Хотя с точки зрения логики им и Крым с ОТСОСом захватывать не надо было.
https://www.youtube.com/watch?v=vnW6xF8MDc8&list=LL&index=4 Сработал принцип домино. Всё это продлится до 2026-го года. Андрей Фурсов
критики российской власти и Путина в его лекциях тоже предостаточно...
посмотрите и другие его вещи и многое сразу станет на свои места...
С точки зрения теории заговора чувак конечно излагает хорошо, но мне как-то не зашло.
В любом случае спасибо за ссылку.
«Вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці казали, що вболівають за мене. До того, як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене. Дуже гостинна країна та місто, я просто був у шоці. Я не очікував такого», - сказав Чанієв.
Єдине, що дійсно було на минулому тижні - дзвінки з місцевих "військоматів" на кхталт "а где вы сейчас находитесь, на работе?". Зрозуміло, що ситуація півняча, але на який хер розповсюджувати відверті казки про сірого бичка з "патрулями, що ловлять по вулицях"???!!!