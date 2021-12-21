В ОРДЛО спостерігається масове перекидання військової техніки з Росії та посилення перевірок місцевого населення, - правозахисник Лисянський

Росія ночами перекидає військову техніку в ОРДЛО, а патрулі активніше перевіряють військові квитки у місцевих жителів.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім часом Росія нарощує свою військову присутність на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Якщо раніше військова техніка проїжджала іноді навіть центральними вулицями містечок, то тепер перекидання озброєння стало ще масштабнішим. А пересування відбувається у нічний час доби.

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"Військова техніка проходить по окупованій частині щоночі, про що повідомляють наші монітори. При цьому активізувалися патрулі – перевіряють на вулиці наявність військових квитків, а тих, у кого їх не було, відправляють у дільницю. Це каже, що масштабні військові дії можуть розпочатися залежно від політичної обстановки", – каже Лисянський.

Про підготовку до активнішої війни говорять і ряд інших факторів, наприклад, перебої в поштових доставках так званої "Пошти Донбасу".

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