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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В ОРДЛО спостерігається масове перекидання військової техніки з Росії та посилення перевірок місцевого населення, - правозахисник Лисянський

В ОРДЛО спостерігається масове перекидання військової техніки з Росії та посилення перевірок місцевого населення, - правозахисник Лисянський

Росія ночами перекидає військову техніку в ОРДЛО, а патрулі активніше перевіряють військові квитки у місцевих жителів.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім часом Росія нарощує свою військову присутність на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Якщо раніше військова техніка проїжджала іноді навіть центральними вулицями містечок, то тепер перекидання озброєння стало ще масштабнішим. А пересування відбувається у нічний час доби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території окупованого Донбасу постійно перебуває від 600 до 800 російських офіцерів та генералів, - ГУР Міноборони

"Військова техніка проходить по окупованій частині щоночі, про що повідомляють наші монітори. При цьому активізувалися патрулі – перевіряють на вулиці наявність військових квитків, а тих, у кого їх не було, відправляють у дільницю. Це каже, що масштабні військові дії можуть розпочатися залежно від політичної обстановки", – каже Лисянський.

Про підготовку до активнішої війни говорять і ряд інших факторів, наприклад, перебої в поштових доставках так званої "Пошти Донбасу".

Також читайте: Окупанти на Донбасі мінують наближені до лінії зіткнення ділянки, маскують позиції та встановлюють муляжі військової техніки, - розвідка

армія рф (17264) росія (65002) Донбас (22354) техніка (1824) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+16
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21.12.2021 17:53
+13
Ты бурят? Как я рад!



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21.12.2021 17:09
+10
Ми також раді смаженим бурятом.
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21.12.2021 17:19
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Ты бурят? Как я рад!



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21.12.2021 17:09 Відповісти
Ми також раді смаженим бурятом.
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21.12.2021 17:19 Відповісти
етаму буряту разрішилі гаваріть па русскі і вот рєзультат...
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21.12.2021 17:43 Відповісти
Недожаренный, надо термитным напалмом, тада лущее зажарицца.
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21.12.2021 17:46 Відповісти
а массовый отказ от долларов под подушками не планируецца ???
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21.12.2021 17:10 Відповісти
хіба вони знають що таке долар?
В параші навіть долара не бачили, бо неможна на нього навіть дивитись, заборонено..
Тугрики, знають, фуфлі- знають, а долар - ні
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21.12.2021 17:18 Відповісти
Концлагерь Путлера проверяет наличие рююскага Мира типа говна в Сарае Комендантский час усиливаецца...
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21.12.2021 17:49 Відповісти
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21.12.2021 17:53 Відповісти
Значит кремль мутит войнушку на Донбассе и в планах кремля расширить территорию Дыры в пределах границ донецкой и луганской обл.. и отрезать от Азов моря, как и предупреждала еще в начале октября разведка Украины. Тут нужно быть готовым дать по хотелкам оккуппантам, на январь, - и февраль месяц все может начаться.

Росія в Криму скликає всіх військовозобов'язаних на 20 січня, - Чубаров
Російська окупаційна адміністрація Криму наказала всім військовозобов'язаним під розпис прибути 20 січня у зазначені місця.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/rosiya-v-krimu-sklikaye-vsih-viyskovozobov-yazanih-na-20-sichnya-chubarov-20122021-446461
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21.12.2021 17:55 Відповісти
Это на основании бреда от этого Лисянского? Мне процитировать отдельные моменты бреда? Или- вы сами прочитаете?
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21.12.2021 17:58 Відповісти
От як по Лисичанську та Сеєеродонецьку почне летіти..от тоді і будемо визначатись..брєд то чи ні!!!
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21.12.2021 18:10 Відповісти
Ага! Отпишитесь мне, в Мариуполь.
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21.12.2021 18:11 Відповісти
Если это бред Лисянського, чего ты так разнервничался , истеришь тут, расслабься ...успокойся выпей чаю, либо по крепче накати.))
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21.12.2021 18:42 Відповісти
Есть причина. Мне не нравится, если кто-то, выдвигая свою версию, опирается на бред. И всё.
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21.12.2021 18:44 Відповісти
А я повторяю, для спамящих тупых кретинов: Лисянский бредит. И- не единожды. Зачем? А это у него поинтересуйтесь.
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21.12.2021 18:27 Відповісти
какая военная кампания зимой?? зачем эти "дохлые кошки"??
Зебильная власть успешно уничтожает Украину и без внешнего участия, а для отвлечения внимания и используются всякие "ковиды" и "вторжения"...
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21.12.2021 17:56 Відповісти
Битва за Дебальцево проходила зимой. С танковыми клиньями и прочими атрибутами. Рашка не Древний Рим. Они зимой тоже могут воевать.
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21.12.2021 18:20 Відповісти
Ликвидация Дебальцевского котла просто не могла не состояться! Это был реальнейший котел, который Генштаб сотворил собственными натруженными руками. Вспоминая конфигурацию этого бреда, я не верил собственным глазам!
И очень попрошу: не надо убеждать меня в какой-то супер угрозе окружения Донецка, Горловки... Это был бред, изначальный, который завершился так, как и должен был завершиться. А именно: разгромом.
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21.12.2021 18:25 Відповісти
Спакойствие, только спакойствие(С)
В этой ветке дискуссии обсуждается возможность воевания рашкой зимой. Я привёл аргумент, что это уже случалось. Не вижу причины, почему это не может случиться опять.
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21.12.2021 18:28 Відповісти
Понял. Ответствую: не может. И в следующем году не может. И далее- не может. Это состояние- навсегда. Оно всех устраивает, как мне очевидно.
Тут я просто обязан сказать: к сожалению! Я умру, а не увижу развязки всего этого кошмара. При этом- я умру от старости, а не от барановируса.
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21.12.2021 18:32 Відповісти
Но почему не может? Какие тому предпосылки? Танки перестанут зимой ездить а пушки стрелять? Или ***** станет жалко, что подконтрольное ему мясо мёрзнет в окопах?
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21.12.2021 18:34 Відповісти
А потому, что я уже написал: этот кошмар всех устраивает. Точнее так: Всех, с большой буквы. А пыль, типа меня- никто не спросит- устраивает или нет.
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21.12.2021 18:37 Відповісти
Это утверждение тоже сомнительно. Катать войска туда-сюда дорого, держать Крыматорий с войсками и без воды - тоже дорого. Плюс какие-никакие, но всётаки санкции. Уровень жизни кацапов тоже катится всё ниже. Плюс ************* Зели рано или поздно закончится, а там ещё лотерея кого мудрый нарид выберет.
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21.12.2021 18:42 Відповісти
А тут всё сомнительно. Всё настолько сомнительно, что я уже задумался: можэ переволочь домой самогонный аппарат, из гаража? Бо если так и пойдет дело, то придется реально экономить бабло... корм для котов дешеветь не собирается.
Потому, я не стану спорить, меня не переубедить. Я помню своего гениального капитана-пакистанца, который 9 мая 2014 сказал мне: "Андреа, успокойся, за вас взялась Америка, как ранее- за нас. Потому, это у вас, как минимум лет на 15-20"(с).
Я ему тогда не поверил... А вот теперь- верю всецело!
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21.12.2021 18:50 Відповісти
Тоесть это Америка взялась а не Рашка? И Украина отделялась от СССР убивая, грабя и насилуя всё на своём пути, как это делали пакистанцы (хотя и индусы там вроде тоже не отставали)?
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21.12.2021 18:57 Відповісти
Я процитировал, по-честному. Повторяю: я ему тогда не поверил. А теперь- верю. И- всё.
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21.12.2021 18:58 Відповісти
Ну дак не надо быть пакистанцем, чтоб догадаться, что война между Украиной и рашкой, которая длится триста лет, не может закончиться быстро. У рашки чего-то нехватило, чтоб опять поглотить Украину. У Украины нет сил и средств (а главное - желания) отбить обратно захваченные територии. Создалась патовая ситуация, которая может разрешиться только в случае если какое-то из внешних условий может резко поменяться. И это условия поменялось - избрали Зелю, который просрал армию, экономику и международные отношения. Ну ещё ковид, но он бахнул одинаково что на рашку, что на Украину. У ***** сейчас окно возможностей и будет странно, если он этим окном не воспользуется.
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21.12.2021 19:26 Відповісти
Он им не воспользуется, вне всякого сомнения. Его эта херь тоже устраивает, судя по всему. Всегда можно своему народонаселению срань вылить соловьёвско/киселевскую, в уши. Потому, так и будем жить... Жаль, нет выбора. Придется жить херово и достаточно долго.
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21.12.2021 19:35 Відповісти
Надо брать пример с Израиля. Они уже пол века живут в окружении смертельных врагов. И ничего. Процветают.
Я где-то читал одну мысль как у них это получилось. В общем после войны такого государства как Израиль, в общем-то не было. Уже не помню точно кто определил, что вот тот кусок пустыни теперь будет для евреев родной землёй на радость окружающим арабам. И у мирового еврейства (включая выживших в Европе а также сваливших из СССР) было два варианта куда свалить: в сытую богатую Америку или поднимать землю обетованную из песка на зло арабам. И соответственно те, кто хотел спокойной жизни уже сейчас - ломанулись в США, а толпа энтузиастов и патриотов будущего госудасртва - в Израиль. Дальше там приводилось мнение, что если бы все ехали только в Израиль, то они бы проиграли бы первую же стычку и были бы благополучно вырезаны. Параллели с Украиной и её проблемами вполне очевидны
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22.12.2021 01:14 Відповісти
рашка давно получила плацдарм для постоянного подогрева и дестабилизации ситуации в Украине и вести полномасштабную военную кампанию им нет смысла...
а вот нашим зебикам, как раз очень выгодно накачивать тему "***** введэ", дабы отвлекать народ от внутренних проблем и от тех бесчинств и беззакония, которые они творят сами разрушая страну эффективней любых внешних врагов
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21.12.2021 18:34 Відповісти
Тогда давайте разделим вопрос на два: в военной и политической плоскости. С военной точки зрения я продолжаю утверждать, что кацапы вполне могут рыпнуться и сил там нагнано достаточно для вполне взрослой войнушки.
Если вы считаете, что с политической точки зрения они это делать не будут... ну может быть. Хотя с точки зрения логики им и Крым с ОТСОСом захватывать не надо было.
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21.12.2021 18:37 Відповісти
Посмотрите видео, очень реалистично. ИМХО

https://www.youtube.com/watch?v=vnW6xF8MDc8&list=LL&index=4 Сработал принцип домино. Всё это продлится до 2026-го года. Андрей Фурсов
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21.12.2021 18:41 Відповісти
только не надо сразу плеваться, потому, что это российский ученый и историк...
критики российской власти и Путина в его лекциях тоже предостаточно...
посмотрите и другие его вещи и многое сразу станет на свои места...
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21.12.2021 18:45 Відповісти
Я досмотрел до пользы изучения Марскизма-Ленинизма в вузах и выключил. Такой дикий набор штампов, шо капец. Удивительно, что он ещё рептилоидов с Нубиру не приплёл.
С точки зрения теории заговора чувак конечно излагает хорошо, но мне как-то не зашло.
В любом случае спасибо за ссылку.
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21.12.2021 19:29 Відповісти
Російський боксер Іса Чанієв після http://sport.ua/uk/news/567063-rubka-do-krovi-berinchik-pobedil-chanieva-i-zashchitil-poyas-wbo-international поразки від Дениса Берінчика поділився враженнями від виступу в Україні.

«Вперше виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці казали, що вболівають за мене. До того, як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене. Дуже гостинна країна та місто, я просто був у шоці. Я не очікував такого», - сказав Чанієв.
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21.12.2021 18:02 Відповісти
Игра на нервах. Чтоб НАТО было сговорчивей.
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21.12.2021 18:17 Відповісти
И приговор по МН17 не такой жёсткий, так как по последнему всей верхушке с главнокомандующим писта
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21.12.2021 19:08 Відповісти
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21.12.2021 19:29 Відповісти
А нахера тут слова Лисянського, котрий навіть тут не проживає?! Які нахер "патрулі"??! Які відправлення до дільниць??!

Єдине, що дійсно було на минулому тижні - дзвінки з місцевих "військоматів" на кхталт "а где вы сейчас находитесь, на работе?". Зрозуміло, що ситуація півняча, але на який хер розповсюджувати відверті казки про сірого бичка з "патрулями, що ловлять по вулицях"???!!!
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21.12.2021 19:28 Відповісти
а зеля тешит себя мыслью что он может о что-то получить в переговорах с куйлом, да у него и аргументов никаких нет, цемаха отдали, вагнеровцев слили... теперь он может договариваться только об условиях капитуляции... не надо его пускать на переговоры, а то раз поехал, ему сразу же формулу впарили
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21.12.2021 22:09 Відповісти
Принципиального значения не имеет что происходит там---зачем знать это? Ведь ясно с 2014г! Имеет значение только одно---что подобное происходит здесь? Ответ---НИЧЕГО!
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21.12.2021 22:54 Відповісти
 
 