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Новини Війна
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Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Широкиного і Мар’їнки, - пресцентр ОС

Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Широкиного і Мар’їнки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріла позицій ЗСУ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: 

обстріл (28303) поранення (2798) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Бубочці не до цього. Не заважайте Ваві відволікати увагу від колоборантів і ворогів, призначених у владу та воювати з Порохом.
Швидкого одужання нашому захисникові.
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21.12.2021 17:39 Відповісти
А надо с размахом, как пеця? Иловайск, Дебальцево?
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21.12.2021 20:18 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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21.12.2021 18:21 Відповісти
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21.12.2021 19:39 Відповісти
 
 