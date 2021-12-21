Український воїн зазнав поранення, російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Широкиного і Мар’їнки, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріла позицій ЗСУ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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