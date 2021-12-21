Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов
Двоє членів конкурсної комісії з обрання керівника САП навмисно ставила мінімальну кількість балів детективу НАБУ Олександру Клименку і максимальну прокурору Андрію Синюку.
Про це повідомив у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Особливо позиція двох членів комісії, що ставили мінімальну кількість балів детективу НАБУ Клименку і максимальну прокурору Синюку. Обґрунтування таких оцінок було на рівні плінтусу - "я не встиг поставити питання, тому йому 1 бал загалом". Ох і сором…", - зазначив він.
Топ коментарі
+25 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар21.12.2021 17:45
+16 Владимир Сухов #378743
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+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.12.2021 18:01
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Тут пан або пропав. Команда Татарова-Портнова працює
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При том голубые, хоть и зелёные по цвету......
з президента - ху@вого рояліста,
з европейських цін на продукти і зарплатню на рівні зімбабве,
з дурного населення, що вірить у чіпи біллагейтса та боїться уколів - хоч при сссері кололи усім що можливе
з того, що олігархи сміються дурнуватим в очі з своїх телеканалів, жирують та будують дороги під свої крутезні автівки
з найбільших пвідсотків по кредитах
з того, що плачуться про низьку народжуваність - але найбідніші сім`ї - де більше однієї дитини
з того, що депутати ходять у раду або "порєшать" свої питання, а найголовнішими законами було знизити налоги для ігорнного бізнесу, обгрунтувати своє подвійне громадянство та дозволити купувати землю чужинцям
з окружного суду Київа, який може винести рішення на підставі вигаданих підстав
з інфляції, яка більша за відсотки в банку
за будівництво єлітних квартир у найбіднішій країні Європи
за допомогу
державиолігархів для підтримки своїх набудованих для відмиву грошей спортивних залів
за націоналістів, які звучали голосно та чітко а зараз сидять та невідсвічують
за найсмішніший квартал який влучно шутив при Порошенко а зараз не знає що й сказати, щоб не образити образливого, вразливого пів шостого від президент
з президента, який боїться ворога, що вбиває захисників - назвати ВОРОГОМ а вигадує якусь ту сторону
з президента , який відкрито називає свою країну шльондрою!
а більш усього сміються з того, що наче б то більшість громадян вважають що до цього непричетні, розмовляють мовою ворога, дисляться фільми ворога та ходять на концерти артистів ворога!
Думаю, що ситуація така. Якщо по балах все-таки перемагає Клименко татаровські члени комісії не з!являться, якщо Синютка, то прийдуть.
і поки народ будь-яку продажну суку не розірве на куски через 5 хвилин після того як те рішення буде прийняте, то в цій країні нічого і ніколи не зміниться.
Не хочуть затвердити математичні результати!
Ганьба!
Один шанс що інші члени комісії- іноземніне підпишуть протокол. Прийдетьсяще разпроводити співбесіду.
Зе вже зубами вгрізається , щоб лишитися при владі і не сісти і своїхне посадили .
Сором. Але його прихилиники про це навідь не знають -вони сидять тільки в Тік-Току чи дивляться "квартал" та "Сватів".