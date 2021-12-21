Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

Двоє членів конкурсної комісії з обрання керівника САП навмисно ставила мінімальну кількість балів детективу НАБУ Олександру Клименку і максимальну прокурору Андрію Синюку.

Про це повідомив у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Особливо позиція двох членів комісії, що ставили мінімальну кількість балів детективу НАБУ Клименку і максимальну прокурору Синюку. Обґрунтування таких оцінок було на рівні плінтусу - "я не встиг поставити питання, тому йому 1 бал загалом". Ох і сором…", - зазначив він.







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