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"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Порошенка", - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що стежить за справою проти експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості професійного та неупередженого розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер посла.

"Я уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Важливо, щоб правоохоронні органи та судова влада розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, зебезпечуючи справедливість та повагу до належного процесу", - застерегла Мелінда Сіммонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США повідомило про політичні мотиви у справі проти Порошенка

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком. 

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

Велика Британія (5563) Порошенко Петро (15166) державна зрада (1680) Сіммонс Мелінда (114) підозра (759)


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Топ коментарі
+40
Хіба так можна про бізнеспартнера Вавиного хазяїна бабломойського?
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21.12.2021 18:03
+32
За Зєлєнскава галасавал?
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21.12.2021 17:49
+29
Не дочекаєтесь, зебіли.
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21.12.2021 17:57
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ну зеленая мразь успела с колошой стырить деньги приватбанка,нкуэто же считается,правильно?И зейчай этот ******* с колошой деребанят деньги с будивныцтва
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21.12.2021 19:30 Відповісти
Так стоп.Уважаемые зебилы
1.Порошенко не главнокомандующий
2.Никуда он не збежал),это зебики такую херню запустили.
3.Голосовал ты за зелю,ибо мозгов у тебя нет
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21.12.2021 19:15 Відповісти
, розумію щл нлвачок... правила форуму почитай.
А як не даси ради, то я адміну підкажу за яким пунктом і що тут за матюки буває.
Нє, просто для "закон один для всіх", нє?
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21.12.2021 20:45 Відповісти
У вас на подоляковій ботофермі сьогодні запарка.Понаднормові чим отримуєте - презервативами чи локшиною швидкого приготування?
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21.12.2021 21:11 Відповісти
Після того що ви, зебіляче кодло, утнули з Україною, твоє скавучання не цікавить.
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22.12.2021 13:28 Відповісти
Штатовские СМИ:"Дело политическое и скорей всего на днях состоится телефонный разговор Байдена и Порошенко,который задействует свои дружеские связи с президентом США")нда,зекрысы очень не дальновидны...
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21.12.2021 19:21 Відповісти
Да, главное иметь нужные связи.
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21.12.2021 19:25 Відповісти
Байден не будет больше об ЭТО мазаться, не мечтай.
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21.12.2021 19:37 Відповісти
Они будут наблюдать,как ученые за бабуинами в Африке.Бабуинам не обьяснить,не понять их
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21.12.2021 19:42 Відповісти
Об зекрысу Байден и не мазался -зекрыса сама на него дела заводила,чтоб Трамп выиграл...помнишь,зесрань)
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21.12.2021 19:51 Відповісти
Накопление кеце отражается в лице.
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21.12.2021 19:25 Відповісти
Пятый уже ФСЁ!
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21.12.2021 19:33 Відповісти
А шо там с антимонопольным? А то про сына, по стопам бати не идет, махлюет.
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21.12.2021 19:44 Відповісти
Тебе один хрен сидеть на бутылке вечно
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21.12.2021 21:48 Відповісти
ПОРОХ ЖМОТ И БЗДУН!!!
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21.12.2021 21:22 Відповісти
Не дав тобі кахвєтку посмоктати? ))))))
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21.12.2021 22:39 Відповісти
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