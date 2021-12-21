Контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП, - Шабунін

Безпосередньо у цей час відбувається зрив затвердження результатів конкурсу на керівника САП з боку контрольованих Офісом Президента членів конкурсної комісії.

Про це написав у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП. Особливо старається голова комісії Катерина Коваль", - зазначив Шабунін.

"АПД. Пішли в переву на 15 хв", - додав він.

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