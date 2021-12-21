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Новини
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Контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП, - Шабунін

Безпосередньо у цей час відбувається зрив затвердження результатів конкурсу на керівника САП з боку контрольованих Офісом Президента членів конкурсної комісії.

Про це написав у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП. Особливо старається голова комісії Катерина Коваль", - зазначив Шабунін.

"АПД. Пішли в переву на 15 хв", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

Контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП, - Шабунін 01

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) САП (2212)


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Топ коментарі
+27
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21.12.2021 17:50
+23
Це когось має дивувати? Пліснява лише базікає про ЄС та НАТО, а робить все для того, щоб позбавити України підтримки Заходу і, по- тихому, здати кацапам.
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21.12.2021 17:53
+15
Все консервы засунули свои натруженные языки глубоко в зад.

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21.12.2021 18:10
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ти перший. Ти ж галасував за це неподобство в 2019-му
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21.12.2021 17:57 Відповісти
Шабунин ,ты их породил ,ты их и уничтожай ,смой свой позор 🙈! Бей во все колокола звони и заявляй ,что твой ********** брехло и ************
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21.12.2021 18:11 Відповісти
ладно, Віка, я ж не Шабуня; але знаю, що не кожна жінка може влучно стріляти, і не завжди потрапляє в мішень!
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21.12.2021 18:16 Відповісти
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21.12.2021 18:21 Відповісти
И кто же это может быть?Может Порошенко😂?😂🌷
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21.12.2021 17:59 Відповісти
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21.12.2021 18:08 Відповісти
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21.12.2021 17:50 Відповісти
Просто зегандони, яких чекають сміттєві баки з коликом
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21.12.2021 17:51 Відповісти
Це когось має дивувати? Пліснява лише базікає про ЄС та НАТО, а робить все для того, щоб позбавити України підтримки Заходу і, по- тихому, здати кацапам.
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21.12.2021 17:53 Відповісти
1000%
в ці хвилини цілу країну дручать куди хочуть.......
де це громадяньке суспільство? де ці патріоти? гниле, протухше, гидотне, антинародне, антидержавне ОАСК макає в гівно всю країну, позорить на увесь світ і робить що хоче в буквальному сенсі а ціла купа патрійотів збирають на різні ток-шоу нидіти з цього приводу
і шо?!?!?!?!
поки ці нидіють портянка з єрмилкою "працюють", тупо, нагло, абсолютна безкарність, навіть більше, тепер коли виконане замовлення від самого офісу президента-дибіла, можуть творити будь-що.
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21.12.2021 18:04 Відповісти
Все консервы засунули свои натруженные языки глубоко в зад.

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21.12.2021 18:10 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮 МРАЗИ ПУТЛЕРАСТНЫЕ ! А я ещё верила соболеву тьху плюю ему в морду
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21.12.2021 18:16 Відповісти
Его настоящая фамилия - Зимин.
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21.12.2021 18:19 Відповісти
Канцлеру плюй.
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21.12.2021 18:21 Відповісти
Потому они и пытались замолчать наличие орды у наших грани
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21.12.2021 18:26 Відповісти
яка несподіванка, зе-банат упоротий.. А в 2019 році це було не очевидно?
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21.12.2021 18:10 Відповісти
Позорище. Шабунін тобі окрема подяка за бубочку при владі.
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21.12.2021 18:10 Відповісти
Трансляцию положили... Стесняются, наверное =)
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21.12.2021 18:14 Відповісти
Всё идёт по плану Патрушева !
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21.12.2021 18:18 Відповісти
А че он так ......................... рвет? Нам еще с десяток создай таких структур, результат один, трата даром бабок. Явно имеет долю. никак не дождется.
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21.12.2021 18:20 Відповісти
Щас Украина стоит на краю пропасти, куда целенаправлено ее толкает крот зе, и его пропутинское кубло ОП, а где наши националисты, где когда то активная ВО "СВОБОДА", уже на пенсии, может свои задачи решили?
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21.12.2021 18:26 Відповісти
Слуги Урода положили с прибором на Украину! Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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21.12.2021 18:29 Відповісти
1,5 года не хватило, нужно отложить на среду =)))) шапито-шоу
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21.12.2021 18:31 Відповісти
Господи, какое позорище... Детский сад
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21.12.2021 18:44 Відповісти
Клименко набрав 246 балів, Синютка 229 балів. І за це комісія не може проголосувати.
У мене таке враження, що нас очікують і такі вибори
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21.12.2021 18:51 Відповісти
Татаров не придумал ничего умнее чем остутсвие допуска ?

Конкурс и допуск ... Причем одно к другому, зебилы?

Вы думаете так обмануть Байдена?

Лига КВН против Лиги Плюща, - вы серьезно?
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21.12.2021 18:53 Відповісти
Міжнародні члени комісії, фактично, знущаються над демагогію керуючої
Цікаво, як це покажуть за кордоном. Сором
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21.12.2021 18:53 Відповісти
Одним словом, хочуть у Клименка скасувати, чи не надати допуск державної таємниці і таким чином вибити його із конкурсу.
Цікава логік. То може так і до депутатів?
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21.12.2021 18:56 Відповісти
Зелена математика
Голосування: хто за те, що 230+16 не дорівнює 246?
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21.12.2021 18:59 Відповісти
Из-за этих зеленых ублюдков, которые сдают страну ***** и ссорят нас с Западом, безвиза не будет, тогда умный народ уж так отблагодарит Ермака и его подопечного Зеленского
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21.12.2021 19:17 Відповісти
О, тут один член комісії розійшовся. Звинуватив міжнародних членів комісії у заангажованості та того що вони не живуть в Україні
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21.12.2021 19:17 Відповісти
При першій нагоді ці чмирі здадуть Україну.
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21.12.2021 19:27 Відповісти
Они уже её сдали. Вы думаете чего Путлер пошёл в такой разнос? Потому что Зеля страну уже давно сдал.
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21.12.2021 19:34 Відповісти
Не може мафія допустити до влади своїх могильщиків. Такого в природі не буває. От тільки наші містечкові мафіозі не можуть повірити, що рано чи пізно, але їх якщо не виведуть з теплих кабінетів, то винесуть. І знову Віталя з попудреною мордою і Сєня матом обкладений будуть серед натовпу штовхатися і заспокоювати народ, щоб слугам на Банковій не повідривали яйця. У нас завжди так було, є і буде. А наші патріоти мабуть дивляться на свої поточні рейтинги і думають, що їх час ще не настав. Але якщо нічого не робити, то він і не настане.
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21.12.2021 19:35 Відповісти
 
 