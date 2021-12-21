Контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП, - Шабунін
Безпосередньо у цей час відбувається зрив затвердження результатів конкурсу на керівника САП з боку контрольованих Офісом Президента членів конкурсної комісії.
Про це написав у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз контрольовані Банковою члени комісії зривають затвердження результатів конкурсу на керівника САП. Особливо старається голова комісії Катерина Коваль", - зазначив Шабунін.
"АПД. Пішли в переву на 15 хв", - додав він.
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в ці хвилини цілу країну дручать куди хочуть.......
де це громадяньке суспільство? де ці патріоти? гниле, протухше, гидотне, антинародне, антидержавне ОАСК макає в гівно всю країну, позорить на увесь світ і робить що хоче в буквальному сенсі а ціла купа патрійотів збирають на різні ток-шоу нидіти з цього приводу
і шо?!?!?!?!
поки ці нидіють портянка з єрмилкою "працюють", тупо, нагло, абсолютна безкарність, навіть більше, тепер коли виконане замовлення від самого офісу президента-дибіла, можуть творити будь-що.
У мене таке враження, що нас очікують і такі вибори
Конкурс и допуск ... Причем одно к другому, зебилы?
Вы думаете так обмануть Байдена?
Лига КВН против Лиги Плюща, - вы серьезно?
Цікаво, як це покажуть за кордоном. Сором
Цікава логік. То може так і до депутатів?
Голосування: хто за те, що 230+16 не дорівнює 246?