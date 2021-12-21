Кожному близькому родичу загиблого в катастрофі МН17 має бути виплачено 40 тис. євро, - генпрокурор Нідерландів

Обвинувачення в судовому процесі у справі про збитий МН17 вважає, що сума, яку має бути виплачено кожному, у кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має становити 40 тисяч євро.

Про це заявила генеральний прокурор Біргіт ван Руссел (Birgit van Roessel), виступаючи з обвинувальним висновком у вівторок у судовому процесі, який відбувається у Схіпголі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ІФ), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити EUR40 тис.", - заявила генпрокурор.

Ван Руссел продовжила, що другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не жили разом із загиблим, має бути виплачено по EUR35 тис., а третій категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки й тітки, племінники та родини подружжя, які проживали із загиблим, – EUR30 тис.

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"Ця сума застосовується до кожного, хто втратив близького. У позові, який ми передамо суду завтра, ми конкретизуємо щодо кожної категорії, хто до якої категорії належить. Якщо рідні втратили кількох близьких, може бути дозволено множення цієї суми (на кількість загиблих)", - додала генпрокурор.

Вона також повідомила, що слідство вважає за необхідне передати уламки збитого "Боїнга" "Малайзійським авіалініям", як і кабіну пілотів, яку реконструювали для відновлення картини пошкоджень.

"Щодо уламків ракети, яка належала російській армії, то їх має бути конфісковано. Ракета офіційно не належала обвинуваченому Гіркіну. Це була ракета російських Збройних сил, і її може бути конфісковано, тому що російські збройні сили знали, що Гіркін та інші обвинувачені використовують ракету, щоби збивати літаки", - вважає обвинувачення.

Як очікується, у середу прокурор оголосить свою вимогу вироку чотирьом обвинуваченим - трьом громадянам РФ та одному громадянину України: Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку. Усіх чотирьох притягнуто до відповідальності за те, що стали причиною катастрофи рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів, що карається за ст. 168 Кримінального кодексу, та за вбивство 298 пасажирів рейсу MH17, що карається за ст. 289 Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.