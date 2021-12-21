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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Кожному близькому родичу загиблого в катастрофі МН17 має бути виплачено 40 тис. євро, - генпрокурор Нідерландів

Кожному близькому родичу загиблого в катастрофі МН17 має бути виплачено 40 тис. євро, - генпрокурор Нідерландів

Обвинувачення в судовому процесі у справі про збитий МН17 вважає, що сума, яку має бути виплачено кожному, у кого в цій катастрофі загинула рідна та близька людина, має становити 40 тисяч євро.

Про це заявила генеральний прокурор Біргіт ван Руссел (Birgit van Roessel), виступаючи з обвинувальним висновком у вівторок у судовому процесі, який відбувається у Схіпголі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ІФ), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити EUR40 тис.", - заявила генпрокурор.

Ван Руссел продовжила, що другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не жили разом із загиблим, має бути виплачено по EUR35 тис., а третій категорії, до якої належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки й тітки, племінники та родини подружжя, які проживали із загиблим, – EUR30 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа MH17: Слідство не знайшло слідів іншої зброї, крім "Бука"

"Ця сума застосовується до кожного, хто втратив близького. У позові, який ми передамо суду завтра, ми конкретизуємо щодо кожної категорії, хто до якої категорії належить. Якщо рідні втратили кількох близьких, може бути дозволено множення цієї суми (на кількість загиблих)", - додала генпрокурор.

Вона також повідомила, що слідство вважає за необхідне передати уламки збитого "Боїнга" "Малайзійським авіалініям", як і кабіну пілотів, яку реконструювали для відновлення картини пошкоджень.

"Щодо уламків ракети, яка належала російській армії, то їх має бути конфісковано. Ракета офіційно не належала обвинуваченому Гіркіну. Це була ракета російських Збройних сил, і її може бути конфісковано, тому що російські збройні сили знали, що Гіркін та інші обвинувачені використовують ракету, щоби збивати літаки", - вважає обвинувачення.

Як очікується, у середу прокурор оголосить свою вимогу вироку чотирьом обвинуваченим - трьом громадянам РФ та одному громадянину України: Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубінському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку. Усіх чотирьох притягнуто до відповідальності за те, що стали причиною катастрофи рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 пасажирів, що карається за ст. 168 Кримінального кодексу, та за вбивство 298 пасажирів рейсу MH17, що карається за ст. 289 Кримінального кодексу.

Також читайте: Обвинувачення у справі MH17: підсудні хотіли збити український військовий літак

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.

компенсації (689) Нідерланди (1557) прокуратура (3671) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+15
Даже Каддафи больше заплатил за взорваный боинг!
Кацапский газ не пахнет, да?
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21.12.2021 18:17
+11
рахунок має йти на мільйони на одну людину... а ці 40 тисяч - цє якесь посміховисько над загиблими...
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21.12.2021 18:29
+7
Є така штука як арешт майна. Може не признавати, але рішення суду буде виконано.
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21.12.2021 18:18
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Вы думаете Пуйло что то признает? Наивные.
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21.12.2021 18:12 Відповісти
Є така штука як арешт майна. Може не признавати, але рішення суду буде виконано.
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21.12.2021 18:18 Відповісти
Согласен, но это для людей, а не для варваров.
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21.12.2021 18:21 Відповісти
папуасів питати ніхто не буде - виплатять аж загуде !

але сума надто мала !
надзвичайно !
з за-срашки треба лупити по міліону і то мало буде !!!!
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22.12.2021 00:00 Відповісти
А что там ***** обвинение предьявляют?
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21.12.2021 18:22 Відповісти
40тыс евро - годовой бюджет Лугандона, одумайтесь))
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21.12.2021 18:16 Відповісти
якась несерйозна сума. Щось наплутали. 12 млн. за всіх убієнних.
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21.12.2021 18:16 Відповісти
Кожному близькому родичу загиблого!!! Читайте уважно! "Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - ІФ), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити EUR40 тис.", - заявила генпрокурор.
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21.12.2021 18:24 Відповісти
Не знал что в Нидерландах такая дешевая человеческая жизнь. Имеешь 40 тыс... можно замочить кого угодно - муж, жен, ребенка....
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21.12.2021 18:17 Відповісти
Насколько помню поначалу речь шла о 10 млн за каждого. Россияне славно поработали.
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21.12.2021 21:55 Відповісти
Даже Каддафи больше заплатил за взорваный боинг!
Кацапский газ не пахнет, да?
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21.12.2021 18:17 Відповісти
Интересно тот дигинират с фото уже кормит червей или еще бегает по дмбабве
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21.12.2021 18:20 Відповісти
А хто повинен платити?
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21.12.2021 18:24 Відповісти
Буде смішно якщо не кацапстан, а лугандон
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21.12.2021 18:33 Відповісти
Зі статті не зрозуміло хто саме.
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21.12.2021 18:45 Відповісти
так і ***** може виторгувти на газ чи ще щось свою "невинуватість" крайній роблять Лугандон то на їх території сталось, а кацапи скажуть -То все Гіркін, а Бук заблукав
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21.12.2021 19:03 Відповісти
рахунок має йти на мільйони на одну людину... а ці 40 тисяч - цє якесь посміховисько над загиблими...
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21.12.2021 18:29 Відповісти
значит судье откатили
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22.12.2021 00:18 Відповісти
Как думаете, а не может быть связанно возможное нападение на Украину с судом по MH17? Процесс как раз на финише, фигуранты известны, а ***** выторговывает "невиновность" в обмен не ненападение? Мы то не знаем о чем договариваются по закрытым каналам первые лица.
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21.12.2021 18:30 Відповісти
Государства и терробразования не упоминаются. Тогда к кому выставят счёт?
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21.12.2021 18:40 Відповісти
Так отож. Толерантность она такая толерантность ...
Не зря, когда Германия "толерантнит" перед рашкой, они всегда в свои компаньоны Нидерланды берут. А тут такая неприятность с Боингом ... Они уже тянут как могут с этим процессом ... Наверное надеялись, что виновные от старости умрут.
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21.12.2021 18:54 Відповісти
По 400 евро за кило, прости Господи. Цена жизни. Конец света.
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21.12.2021 18:46 Відповісти
А платитиме звичайно ж Україна?
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21.12.2021 18:47 Відповісти
Можуть і таке "вчудити", збили ж літак на території України.
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21.12.2021 19:06 Відповісти
40 кЕвро? Вы серьёзно? За жизнь человека?Терпилы европейские...
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21.12.2021 19:12 Відповісти
Да, при таких РАСЦЕНКАХ дядя Вова ****** готов хоть каждый день по БОИНГУ валить.
****** Голландские, для Вас жизнь собственных граждан нихера не стоит по сравнению с возможностью и дальше ********** ТЮЛЬПАНЧИКИ продавать.
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21.12.2021 22:11 Відповісти
у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро. Источник:
всего-то...Так дешево оценена жизнь...Для "среднего" европейца это годовой заработок...
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22.12.2021 00:08 Відповісти
Как дёшево родственничков продают.
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22.12.2021 00:14 Відповісти
маловато. справедливо надо удесятерить сумму.
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22.12.2021 00:46 Відповісти
 
 