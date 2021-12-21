Першу десятку списку на вибори "слуги" ще не обговорювали, - Арахамія
"Слуга народу" не обговорює, хто буде у першій десятці списку партії на парламентських виборах.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нардеп зауважив, що у "слуг" є "захищена перша дев’ятка" списку, яка не залежить від рейтингів. "Але часу (до виборів. - Ред.) ще достатньо. Це тільки ті, хто спить і мріє про дострокові парламентські перевибори, то уже усі створили (списки на вибори. - Ред.), - наголосив він.
Арахамія запропонував журналістам поцікавитися, хто буде у першій десятці колишнього спікера Дмитра Разумкова, зазначивши, що знає, про кого йдеться, але не назвав прізвищ.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар21.12.2021 18:35
+6 ptn hlo #451489
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+4 Старый зольдат
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Чи вже напевне знають, що будуть дострокові?
Ведь есть стопроцентная вероятность того, что завтра зеленые шишки инициируют такой законопроект, что побегут слуги-уроды как зайцы.
И не только рядовые парикмахеры с фотографами, могут и шишки вроде корниенка, арахнидии и тд.
Кроме того, верхушка слуг-уродов, это непрекращающееся состязание в лизании жопы зеленского.
Естественно, "места на старте" сильно зависят от того, насколько активен тот или иной блюдолиз!