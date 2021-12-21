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Першу десятку списку на вибори "слуги" ще не обговорювали, - Арахамія

Першу десятку списку на вибори

"Слуга народу" не обговорює, хто буде у першій десятці списку партії на парламентських виборах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп зауважив, що у "слуг" є "захищена перша дев’ятка" списку, яка не залежить від рейтингів. "Але часу (до виборів. - Ред.) ще достатньо. Це тільки ті, хто спить і мріє про дострокові парламентські перевибори, то уже усі створили (списки на вибори. - Ред.), - наголосив він.

Арахамія запропонував журналістам поцікавитися, хто буде у першій десятці колишнього спікера Дмитра Разумкова, зазначивши, що знає, про кого йдеться, але не назвав прізвищ.

Також читайте: Імовірність розпаду монобільшості - 10%, - Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+7
Кого не візьми - відбірне лайно.
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21.12.2021 18:35
+6
Промосковське кодло провело опитування і з'ясувалося, що Порошенко швидше стане Президентом, аніж його посадять. Проголосувало майже 14 тисяч людей
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21.12.2021 18:35
+4
О десятке строгого режима.
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21.12.2021 19:31
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"Слуги" пока над прайсом кумекают .
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21.12.2021 18:32 Відповісти
Так до виборів ще 20 місяців (31.10.2023).
Чи вже напевне знають, що будуть дострокові?
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21.12.2021 21:19 Відповісти
Кого не візьми - відбірне лайно.
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21.12.2021 18:35 Відповісти
Вони безцінна сировина для якутського скульптора(експортний товар)
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21.12.2021 18:42 Відповісти
Думаю, навіть цей скульптор на них плювався б.
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21.12.2021 19:43 Відповісти
Промосковське кодло провело опитування і з'ясувалося, що Порошенко швидше стане Президентом, аніж його посадять. Проголосувало майже 14 тисяч людей
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21.12.2021 18:35 Відповісти
Ще не народилася така падлюка, яку українці не змогли б обрати депутатом!
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21.12.2021 18:38 Відповісти
О какой десятке речь!? Фантазер.
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21.12.2021 18:52 Відповісти
О десятке строгого режима.
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21.12.2021 19:31 Відповісти
Може і не потрібно? "Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно, бо я вже куме бачу що з вас тече г...но".
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21.12.2021 18:59 Відповісти
Ну ясное дело!
Ведь есть стопроцентная вероятность того, что завтра зеленые шишки инициируют такой законопроект, что побегут слуги-уроды как зайцы.
И не только рядовые парикмахеры с фотографами, могут и шишки вроде корниенка, арахнидии и тд.
Кроме того, верхушка слуг-уродов, это непрекращающееся состязание в лизании жопы зеленского.
Естественно, "места на старте" сильно зависят от того, насколько активен тот или иной блюдолиз!
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21.12.2021 19:11 Відповісти
Гнать вас - КОЗЛОВ нужно, а не избирать.
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21.12.2021 19:19 Відповісти
хотел бы я взглянуть на лица с полного списка "слуг" - но, правда только в снайперский прицел..
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21.12.2021 19:29 Відповісти
Вот на десяти и успокойтесь -больше вас в Раду не войдёт,а меньше очень может быть)
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21.12.2021 19:30 Відповісти
Уберите обезьяну от микрофона. Сейчас выдаст тайну по порядку заноса десяток тысяч зеленых денег и правила этого тотализатора.
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21.12.2021 19:30 Відповісти
Зато народ уже обсудил первую десятку из "Слуг народа" кому дадут по десятке. И от звонка до звонка. Что бы с чистой совестью на свободу.
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21.12.2021 19:30 Відповісти
Ещё просто не назначены торги
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21.12.2021 19:41 Відповісти
корефаны.это фото я сделал в 1997 году
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21.12.2021 19:45 Відповісти
Естественно, что под первым номером будет представитель сухумского обезьяньего питомника!
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21.12.2021 19:46 Відповісти
Какие выборы? Какие списки? Списки на то кто вам передачи носить будет составляйте.
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21.12.2021 19:53 Відповісти
В первую пятёрку зайдёт Бенино трио. Чайка.
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21.12.2021 22:01 Відповісти
 
 