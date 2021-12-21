Першу десятку списку на вибори "слуги" ще не обговорювали, - Арахамія

"Слуга народу" не обговорює, хто буде у першій десятці списку партії на парламентських виборах.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп зауважив, що у "слуг" є "захищена перша дев’ятка" списку, яка не залежить від рейтингів. "Але часу (до виборів. - Ред.) ще достатньо. Це тільки ті, хто спить і мріє про дострокові парламентські перевибори, то уже усі створили (списки на вибори. - Ред.), - наголосив він.

Арахамія запропонував журналістам поцікавитися, хто буде у першій десятці колишнього спікера Дмитра Разумкова, зазначивши, що знає, про кого йдеться, але не назвав прізвищ.

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