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Коли журналісти заглядають депутатам у телефони - це копання у брудній білизні, це некрасиво, - Арахамія

Коли журналісти заглядають депутатам у телефони - це копання у брудній білизні, це некрасиво, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає журналістів не заглядати у телефони депутатів. Але виступає проти закриття кулуарів другого поверху Верховної Ради для представників преси.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у вівторок.

"Ми вже звикли, що ви там є. Нам буде сумно вас там не бачити. Але я, дійсно, не чув про таке обговорення", - зазначив нардеп.

Арахамія наголосив, що за два роки роботи "слуги народу" побували в різних парламентах світу. "Я вам чесно скажу, що я категорично проти такого копання у брудній білизні, коли великі камери заглядають в телефони. Це просто некрасиво. В жодній країні світу такого немає. Останнього разу я бачив навіть вудочку з мікрофоном, яку спустили вниз, щоб записати кулуарні перемовини. Я не знаю, хто саме це робив, але це ганьба", - зауважив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи підтримує він встановлення на третьому поверсі ложі преси скла, щоб фотографи не могли знімати, політик заявив: "Не знаю, скло - не скло, але я за те, щоб мати хоча б якусь неформальну домовленість такого не робити. Бо тоді давайте робити це на рівних умовах".

Читайте: Рейтинг партій: "ЄС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батьківщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ВР (14949) депутат (1773) журналістика (1754) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+62
А,за держаані гроші,в публічному місці,*********,це Кгасіва?
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21.12.2021 18:39
+48
А навіщо цей збоченець тягне до Ради брудну білизну?! На роботі треба займатися роботою.
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21.12.2021 18:41
+38
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21.12.2021 18:42
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лицемер..
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22.12.2021 08:28 Відповісти
А договариваться с проститутками, вместо принятия Законов - Это геройство?
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22.12.2021 09:15 Відповісти
Ви так обісрали свою зелену "білизну", що за тисячі кілометрів штиняє!!!
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22.12.2021 10:17 Відповісти
коли бракує розуму краще мовчати ніж говорити..
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22.12.2021 10:40 Відповісти
красивый обозвался...
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22.12.2021 14:32 Відповісти
Щоб ніхто не копався в твоїй брудній білизні, потрібно її вчасно міняти і вчасно прати. Гігієна . Чули? Понабирали засранців замість депутатів - такий дух стоїть, що журналісти на верхньому ярусі вже не витримують.
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19.01.2022 17:22 Відповісти
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