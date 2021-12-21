Коли журналісти заглядають депутатам у телефони - це копання у брудній білизні, це некрасиво, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає журналістів не заглядати у телефони депутатів. Але виступає проти закриття кулуарів другого поверху Верховної Ради для представників преси.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на пресконференції у вівторок.

"Ми вже звикли, що ви там є. Нам буде сумно вас там не бачити. Але я, дійсно, не чув про таке обговорення", - зазначив нардеп.

Арахамія наголосив, що за два роки роботи "слуги народу" побували в різних парламентах світу. "Я вам чесно скажу, що я категорично проти такого копання у брудній білизні, коли великі камери заглядають в телефони. Це просто некрасиво. В жодній країні світу такого немає. Останнього разу я бачив навіть вудочку з мікрофоном, яку спустили вниз, щоб записати кулуарні перемовини. Я не знаю, хто саме це робив, але це ганьба", - зауважив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи підтримує він встановлення на третьому поверсі ложі преси скла, щоб фотографи не могли знімати, політик заявив: "Не знаю, скло - не скло, але я за те, щоб мати хоча б якусь неформальну домовленість такого не робити. Бо тоді давайте робити це на рівних умовах".

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