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Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п’ятого відділу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Але голосувати за це не стала.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проєкту рішення. Четверо членів комісії не дали за це свої голоси.

Також читайте: Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

Голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на інший день, щоб погодити деякі документи з Офісом Генпрокурора. Але інші члени комісії виступили проти цієї ініціативи і наполягали на оголошенні результатів саме сьогодні.

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конкурс (1285) САП (2212)


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Топ коментарі
+21
Одно из условий безвиза - независимый прокурор САП. Надо с завтрашнего дня отменить безвиз да и всё. Какой смысл в этом дурдоме
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21.12.2021 19:21
+19
Шабунин, ну теперь до тебя дошло, зе-банат тупорылый?
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21.12.2021 19:22
+15
Бананова республіка в центрі Європи...стид і позор.
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21.12.2021 19:27
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Коваль, ****, бабло відробляє....
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21.12.2021 19:21 Відповісти
Уже будет избран при новой власти, с этой делов не будет.
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21.12.2021 19:21 Відповісти
Зеле -импичмент ! ВР- Майдан !
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21.12.2021 20:08 Відповісти
Одно из условий безвиза - независимый прокурор САП. Надо с завтрашнего дня отменить безвиз да и всё. Какой смысл в этом дурдоме
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21.12.2021 19:21 Відповісти
у тебя его и так нет.
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21.12.2021 19:22 Відповісти
в смысле нет? у меня как раз биометрический паспорт и куча там отметок о пересечении границ. Но если Офис президента мухлюет, то Европа должна отменить безвиз
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21.12.2021 19:25 Відповісти
і кому від цього буде краще ....
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21.12.2021 19:37 Відповісти
І у першу чергу для представників зеленої влади, членів їхніх родин, а також ботів Банкової, що пишуть під різними, зокрема польськими прапорами, підробляючи на пасквілях авторства Подоляка.
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21.12.2021 19:40 Відповісти
просто по тобi нe видно що ти украiнка
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21.12.2021 19:40 Відповісти
Надо всем этим зеленым уродам запретить въезд в США и ЕС. Чтобы сами со своими шлюхами отдыхали, тратили награбленные у народа деньги и лечились в каком-нибудь Мухосранске.
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21.12.2021 21:40 Відповісти
Господи, сколько зеленых набежало вдруг на порохоЦензорНЕТе! Та Петро за безвиз был готов свой живот положить, будучи президентом, а вы такую черную неблагодарность показываете! Безвиз - в Биробиджан, на х..!
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22.12.2021 08:06 Відповісти
Шабунин, ну теперь до тебя дошло, зе-банат тупорылый?
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21.12.2021 19:22 Відповісти
як цікаво, оаск не ліквідував порошенко а винуватий у цьому шабунін. шизофренія наше все.
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21.12.2021 19:45 Відповісти
порох тобі в голову насрав, ботік
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21.12.2021 20:14 Відповісти
ти в голову тільки їси зелене гімно, зе-біл=)
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21.12.2021 20:16 Відповісти
Ще раз, для всіх дебілів: судова реформа - процес не одномоментний.
Судова реформа триває роками. Хоча би з практики проведення таких реформ у наших західних сусідів.
З-за Порошенка реформа зачепила суди двох вищих інстанцій та створення антикорсуду. Реформу другої та першої (до якої належить ОАСК) судових інстанцій належало робити вже наступникам; але тут "кінь не валявся" з березня 2019-го року.
Втямив, ?
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21.12.2021 20:16 Відповісти
Звичайно не одномоментний, якщо врахувати що тобі ой як треба суддя вовк зі своїм оаском який прийме будь яке рішення. Не дарма ця мразота на записах казала що продавалась раніше, продасться і зеленському.

Звичайно не одномоментний, якщо роками виходити з заявами "в нас всі суди антикорупційні, тому ніяких спецсудів не треба".

Звичайно не одномоментний, якщо треба протягнути свою людинку в сап та набу, тоді можна і рік обирати.

Так що засунь свій менторський тон собі у сраку - я все розумію і все пам'ятаю, втямив?
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21.12.2021 20:36 Відповісти
подивіться хто на це *****.во, на цю срану пародію.... , в цій країні все продано, здано і злито
лише одне запитання - на який хер патріоти ходять на всякі ток-шоу коли портянка і єрмилка приймуть будь-яке рішення і скасують будь-яке рішення в країні.
ті козли судом ОАСК відмінять чинити спротив проти ***.ла, тоді про шо балакати
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21.12.2021 19:25 Відповісти
Зробили безвіз разом!
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21.12.2021 19:26 Відповісти
похороним бeзвiз разом
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21.12.2021 19:41 Відповісти
Бананова республіка в центрі Європи...стид і позор.
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21.12.2021 19:27 Відповісти
Безвиз надо отменить! Только всем чинушам, все кто на гос. службе от мента до клоуна должны получать визу!!!
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21.12.2021 19:32 Відповісти
Позорище, два совковых старых пердуна сидят что-то бубнят, забивают своим пердежом дисскусию.... Позорище несусветное
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21.12.2021 19:33 Відповісти
Це перетягування джгута... 5х5. Позорище на весь світ!!!
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21.12.2021 19:34 Відповісти
серед членів комісії від портянки одні дибіли і свині, продажні виродки тупо виконують замовлення
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21.12.2021 19:35 Відповісти
Навроцький, - красава! молотит зе-банатов в хвост и в гриву=)
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21.12.2021 19:36 Відповісти
Дайте тому діду копня і нехай іде додому...
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21.12.2021 19:40 Відповісти
Международники проголосовали,а назначенные от власти нет.О какой Европе изрыгают зе со своими официальными лицами.Им до Европы как до луны.И ещё без стыда президент ставит сроки о вступлении в ЕС и НАТО,при этом обвиняя запад.
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21.12.2021 19:51 Відповісти
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП.
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.
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21.12.2021 19:51 Відповісти
А ти конкретно, як протестуєш?
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21.12.2021 20:04 Відповісти
Тільки один Порох може безповоротно зупинити цю "зелену плісняву" на чолі зі зрадником клоуном!
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21.12.2021 20:08 Відповісти
В чому проблема, коли 246 більше 229?! Клименко - переможець! Єдина проблем в зекоманди, бо Клименко вів справу Татарова.
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21.12.2021 19:55 Відповісти
Если завтра, значит ждут когда занесут бабло.
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21.12.2021 19:59 Відповісти
завтра, - значит никогда. Зеленому дураку Татаров в уши налил, что Байден поду угрозой русского вторжения не посмеет... Эх, ничего дураков жизнь не учит...
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21.12.2021 20:06 Відповісти
А украинский народ уже ничего в этой стране предательского и воровского режима Зеленского не значит?
Зеленский и Ермак со своей шоблой боится *****, а на народ, который и остановил ***** в 2014, плюет
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21.12.2021 21:46 Відповісти
Глядя на весь этот цирк угашенных клоунов, проффесиональные наперсточники Янукоида и Ко, сгрызли свои ногти по локти - а шо, так можно было ??? !!!!
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21.12.2021 22:28 Відповісти
Да Янук и Ко, по сравнению с нынешними клоунами, - английские лорды =)
Зебилы, ****, понавыбирали отборнейший сброд...
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22.12.2021 00:39 Відповісти
Продажные шавки Ермака-Зеленского-Татарова-Портнова. Украинский народ, запомни этих
продажных шлюх!

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21.12.2021 22:40 Відповісти
Так ї повинно бути 5. А у Вас є зліва направо Андрій Гуджол, Олена Бусол, Богдан Романюк, Катерина Коваль. Не дістає іще Євгена Соболя
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21.12.2021 23:11 Відповісти
От так правильніше
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21.12.2021 23:17 Відповісти
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22.12.2021 00:41 Відповісти
Было уже такое в истории "Караул устал"
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22.12.2021 07:39 Відповісти
Бубочка учебник по истории скурил... Но Янука ведь зе-поц по баням корпоративил... Зе-билы на чужих ошибках не учатся, - они уверенны в своей оригинальной непогрешимости =)
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22.12.2021 09:29 Відповісти
 
 