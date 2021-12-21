Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка
Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п’ятого відділу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Але голосувати за це не стала.
Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проєкту рішення. Четверо членів комісії не дали за це свої голоси.
Голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на інший день, щоб погодити деякі документи з Офісом Генпрокурора. Але інші члени комісії виступили проти цієї ініціативи і наполягали на оголошенні результатів саме сьогодні.
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Судова реформа триває роками. Хоча би з практики проведення таких реформ у наших західних сусідів.
З-за Порошенка реформа зачепила суди двох вищих інстанцій та створення антикорсуду. Реформу другої та першої (до якої належить ОАСК) судових інстанцій належало робити вже наступникам; але тут "кінь не валявся" з березня 2019-го року.
Втямив, ?
Звичайно не одномоментний, якщо роками виходити з заявами "в нас всі суди антикорупційні, тому ніяких спецсудів не треба".
Звичайно не одномоментний, якщо треба протягнути свою людинку в сап та набу, тоді можна і рік обирати.
Так що засунь свій менторський тон собі у сраку - я все розумію і все пам'ятаю, втямив?
лише одне запитання - на який хер патріоти ходять на всякі ток-шоу коли портянка і єрмилка приймуть будь-яке рішення і скасують будь-яке рішення в країні.
ті козли судом ОАСК відмінять чинити спротив проти ***.ла, тоді про шо балакати
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! Цей "духовний лідер" 4 рази відкосив від армії , насміхався з українства , та свідомо провалив операцію вангеровців !!! І це ще далеко не всі його "заслуги ". А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку або навіть підтримують блазня.
Зеленский и Ермак со своей шоблой боится *****, а на народ, который и остановил ***** в 2014, плюет
Зебилы, ****, понавыбирали отборнейший сброд...
продажных шлюх!