Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п’ятого відділу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП. Але голосувати за це не стала.

Отже, переможці конкурсу є, але технічно не затверджено результати, - комісія не набрала достатньої кількості голосів для затвердження проєкту рішення. Четверо членів комісії не дали за це свої голоси.

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Голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на інший день, щоб погодити деякі документи з Офісом Генпрокурора. Але інші члени комісії виступили проти цієї ініціативи і наполягали на оголошенні результатів саме сьогодні.