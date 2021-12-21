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Новини Боротьба з корупцією
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Жернаков про конкурс з призначення голови САП: Перенести не вдалося - так просто взяли і зірвали затвердження переможця

Жернаков про конкурс з призначення голови САП: Перенести не вдалося - так просто взяли і зірвали затвердження переможця

Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка, хоч той виграв по балах (246 проти 229 у Синюка) - ці бали комісія підрахувала.

"За" проголосували лише 4 члени Конкурсної комісії, делеговані міжнародниками. Проти — 5, делеговані владою (читай - Татаровим). Тупо просто не підняли руки", - написав Жернаков.

Також читайте: ОАСК у рішенні щодо конкурсу на главу САП посилається на неіснуючу норму закону. Це злочин, - Жернаков

Юрист цитує члена комісії від "міжнародників" Драго Коса: "Ми знаємо, наскільки це потрібно Україні, за цим спостерігає буквально весь світ, давайте нарешті закінчимо". На що голова комісії Катерина Коваль пропонувала перенести засідання: "Я втомилася, ми тут з 10 ранку, давайте перенесемо".

Перенести "бо втомилися" не вдалося - так ті просто взяли і зірвали формальне затвердження переможця, зазаначає Жернаков.

"Як же жалюгідно зараз виглядають Зеленський, його Офіс і вся країна перед цивілізованим світом", - додав він.

Автор: 

конкурс (1285) САП (2212) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+23
Байден! Чому ми не в НАТО????
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21.12.2021 19:47
+20
Довбані клоуни здатні все перетворити на ганебний зеленориговский цирк.
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21.12.2021 19:53
+15
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=%2CO%2CP-R 21 хв ·



То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов.

Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNoWkcJavZcc%26fbclid%3DIwAR0JrcYv5__52J-8hCmEPytMa6LgXB8ptDz9kNkYbOim72CJjUv-6k051zo&h=AT2VsWMech6keGrzvAXTqsVkEH4zQXPSn-qh-rg1IBYhx994-sOJPswA_58Fu463TJILzKDZ7QCF_DW6c9H4GZfRQZ6oA5QWjWX5sd_LYdvpHEzhSjYzmCADCBLmyQVUnGpy&__tn__=-UK-R&c[0]=**************************************************-XIy5Rs6bbEzu1_eOwHe3aGdBmFUJIBn388CkMB6QsLL7E5I0ol8jA81R-Yj_mMxii7q9FIhWhDb4CCZEUwnvpBcmt2q13nK4 https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc

Я напоминаю, что главы САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. И президент США 30 АВГУСТА подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, всего нашего общества?
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21.12.2021 20:00
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Абинепорошенко!!!!!!
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21.12.2021 19:43 Відповісти
Незрозуміло -будуть завтра затверджувати? Чи все розпочнуть по новій?
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21.12.2021 19:49 Відповісти
Байден! Чому ми не в НАТО????
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21.12.2021 19:47 Відповісти
Это слова. А вот этот позор с САП - это дело, которое однозначно говорит, что никто в НАТО не,собирается.
Всплывает в памяти аналогия с Яныком. Тот очень долго говорил о курсе в европу, ни хрена для этого не делал, а потом объявил о развороте.
Кроме объявления о развороте, у нас пока так же.
Декларируется курс в ЕС и НАТО, а судебная реформа саботируется.
Неназначение прокурора САП это де факто победа коррупции и шлагбаум на пути в ЕС и НАТО.
После такого безпрецедентного кидка денег не дадут, совковая экономика не способна развиваться, долги надо отдавать.
Что дальше? Дефолт? Деньги может дать только кремль в обмен на... Там список хотелок будет очень долгий.
Что дальше?
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21.12.2021 21:25 Відповісти
Зездець.
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21.12.2021 19:49 Відповісти
Синюка -це породження диявола?
Клименко -воїн світла?
Чи пішли вони обидва нафіг? Якісь дивні детективи.
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21.12.2021 19:51 Відповісти
А ЧЕМУ ВЫ УДИВЛЕТЕСЬ ТО ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ТИПА ********** ПРОДОЛЖЕНИЕ ОРГАНА БОРОДАТОЙ БАБУШКИ.... ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ХАЯЛ УКРАИНУ-- НАЗЫВАЯ ЕЕ ПОРНОАКТРИСОЙ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ СНЯВ ШТАНЫ И ТРУСЕЛЯ ИЗОБРАЖАЛ ГОЛЫМ ПРИЧАНДАЛОМ ИГРУ НА РОЯЛЕ...... ЧЕЛОВЕК- КОТОРЫЙ УВИЛЬНУЛ ОТ ПОВЕСТОК В АРМИЮ.... ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПРИЧАСТЕН К РАЗВОРОВЫВАНИЮ ПРИВАТ БАНКА..... ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НЕ ЯСНО КАК ЗАРАБОТАЛ А ПРАВИЛЬНЕЙ СКАЗАТЬ УКРАЛ-- НА ДОМ В БРИТАНИИ И ВИЛЛУ В ИТАЛИИ И КУЧУ МЕЛОЧЕВКИ... человек не способный выражать мысли И слова..... человек кривляка... человек с комплексом Наполеона НаРцицизма человек- который все годы гадил на головы иным и гадил НО относительно себя самого боиться капли помета от птички..... человек с неуравновешенной психикой боящийся собственной тени.... злообный маленький карлик мнящий себя Апполоном... и это все о нем..... а вокруг него такая же шобла банда СВИТА ИГРАЕТ КОРОЛЯ..
И ДА ЕСЛИ -ПОТОМ БУДЕТ КЛАССИКА-- КОГДА ОДИН РЕБЕНОК ПОСМОТРЕВ НА ЭТОГО КОРОЛЯ СКАЖЕТ - А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ.....!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.12.2021 20:16 Відповісти
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21.12.2021 19:49 Відповісти
Свіженьке бикування. Сьогоднішній відосік.

"Ми не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський. ВIДЕО"
Джерело:
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21.12.2021 19:52 Відповісти
Довбані клоуни здатні все перетворити на ганебний зеленориговский цирк.
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21.12.2021 19:53 Відповісти
ОП в очах Заходу виглядає як папуаси з голими дупами, і купою пір'я на голові. Уроди...
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21.12.2021 19:53 Відповісти
як той порох кругом встигає?
хто на...рав?
порх
та він за кордоном.
а прописаний де????
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21.12.2021 19:58 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=%2CO%2CP-R 21 хв ·



То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов.

Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNoWkcJavZcc%26fbclid%3DIwAR0JrcYv5__52J-8hCmEPytMa6LgXB8ptDz9kNkYbOim72CJjUv-6k051zo&h=AT2VsWMech6keGrzvAXTqsVkEH4zQXPSn-qh-rg1IBYhx994-sOJPswA_58Fu463TJILzKDZ7QCF_DW6c9H4GZfRQZ6oA5QWjWX5sd_LYdvpHEzhSjYzmCADCBLmyQVUnGpy&__tn__=-UK-R&c[0]=**************************************************-XIy5Rs6bbEzu1_eOwHe3aGdBmFUJIBn388CkMB6QsLL7E5I0ol8jA81R-Yj_mMxii7q9FIhWhDb4CCZEUwnvpBcmt2q13nK4 https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc

Я напоминаю, что главы САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. И президент США 30 АВГУСТА подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, всего нашего общества?
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21.12.2021 20:00 Відповісти
Нема у країни страшнішого ворога ніж халявщик. Справжнім світовим Місією стане той хто зуміє створити інституцію яка при видачі паспорта буде діагностувати схильних до халяви і видавати їм спеціальний паспорт халявщика, який буде обмежувати право голосування і зайняття державних та керуючих посад. Тільки тоді країна зможе процвітати.
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21.12.2021 20:01 Відповісти
В чому проблема, коли 246 більше 229?! Клименко - переможець! Єдина проблем в зекоманди, бо Клименко вів справу Татарова.
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21.12.2021 20:06 Відповісти
Все по понятиям. Своих не предали. Плюнули в биомасу, Порадовали Пуйло
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21.12.2021 20:11 Відповісти
Грёбаный стыд!
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21.12.2021 20:13 Відповісти
Зелені поци! Мерзотники з главою зеленським подонком, падлою!
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21.12.2021 20:14 Відповісти
ну и пусть глава комиссии объявит победителя без этой формальности.
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21.12.2021 20:18 Відповісти
Сорвать конкурс может только и только заинтересованное в этом лицо.
Если речь идёт о коррупци, то лицо заинтересованное в коррупции.
Ну кто теперь воспримет Зе всерьёз на западе, если он не борется, а крышует коррупцию?
Дно
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21.12.2021 20:30 Відповісти
зеля - вор, мразь и чмошник
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21.12.2021 20:54 Відповісти
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21.12.2021 21:32 Відповісти
Яку міцність має Україна, якщо ще жива від тисячі злочинних дій цієї влади, але боюсь, що іще 2,5 років не витримає.
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21.12.2021 21:02 Відповісти
Вона і пів-року не витримає!
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22.12.2021 09:21 Відповісти
Ну, делеговані міжнародників троє (Нона Цоцорія, Драго Кос, Томас А. Файрстоун), четвертий, хто голосував "ЗА" наш, це В'ячеслав Навроцький (професор Українського католицького університету і Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук)
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21.12.2021 21:11 Відповісти
Зелених, За Майбах, Довіру можна зрозуміти. Якщо новий голова САП дасть хід справі про зарплату у конвертах у Верховні й раді, то їм уже відступати не має куди.
Та іще справи проти Коломойського. Так що це останній рубіж.
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21.12.2021 21:16 Відповісти
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21.12.2021 21:35 Відповісти
 
 