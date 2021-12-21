Жернаков про конкурс з призначення голови САП: Перенести не вдалося - так просто взяли і зірвали затвердження переможця

Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка, хоч той виграв по балах (246 проти 229 у Синюка) - ці бали комісія підрахувала.

"За" проголосували лише 4 члени Конкурсної комісії, делеговані міжнародниками. Проти — 5, делеговані владою (читай - Татаровим). Тупо просто не підняли руки", - написав Жернаков.

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Юрист цитує члена комісії від "міжнародників" Драго Коса: "Ми знаємо, наскільки це потрібно Україні, за цим спостерігає буквально весь світ, давайте нарешті закінчимо". На що голова комісії Катерина Коваль пропонувала перенести засідання: "Я втомилася, ми тут з 10 ранку, давайте перенесемо".

Перенести "бо втомилися" не вдалося - так ті просто взяли і зірвали формальне затвердження переможця, зазаначає Жернаков.

"Як же жалюгідно зараз виглядають Зеленський, його Офіс і вся країна перед цивілізованим світом", - додав він.