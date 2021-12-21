Жернаков про конкурс з призначення голови САП: Перенести не вдалося - так просто взяли і зірвали затвердження переможця
Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурсна комісія з відбору керівника провалила голосування за призначення керівником САП детектива НАБУ Олександра Клименка, хоч той виграв по балах (246 проти 229 у Синюка) - ці бали комісія підрахувала.
"За" проголосували лише 4 члени Конкурсної комісії, делеговані міжнародниками. Проти — 5, делеговані владою (читай - Татаровим). Тупо просто не підняли руки", - написав Жернаков.
Юрист цитує члена комісії від "міжнародників" Драго Коса: "Ми знаємо, наскільки це потрібно Україні, за цим спостерігає буквально весь світ, давайте нарешті закінчимо". На що голова комісії Катерина Коваль пропонувала перенести засідання: "Я втомилася, ми тут з 10 ранку, давайте перенесемо".
Перенести "бо втомилися" не вдалося - так ті просто взяли і зірвали формальне затвердження переможця, зазаначає Жернаков.
"Як же жалюгідно зараз виглядають Зеленський, його Офіс і вся країна перед цивілізованим світом", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всплывает в памяти аналогия с Яныком. Тот очень долго говорил о курсе в европу, ни хрена для этого не делал, а потом объявил о развороте.
Кроме объявления о развороте, у нас пока так же.
Декларируется курс в ЕС и НАТО, а судебная реформа саботируется.
Неназначение прокурора САП это де факто победа коррупции и шлагбаум на пути в ЕС и НАТО.
После такого безпрецедентного кидка денег не дадут, совковая экономика не способна развиваться, долги надо отдавать.
Что дальше? Дефолт? Деньги может дать только кремль в обмен на... Там список хотелок будет очень долгий.
Что дальше?
Клименко -воїн світла?
Чи пішли вони обидва нафіг? Якісь дивні детективи.
И ДА ЕСЛИ -ПОТОМ БУДЕТ КЛАССИКА-- КОГДА ОДИН РЕБЕНОК ПОСМОТРЕВ НА ЭТОГО КОРОЛЯ СКАЖЕТ - А КОРОЛЬ ТО ГОЛЫЙ.....!!!!!!!!!!!!!!!!
"Ми не приймаємо тезу про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, - Зеленський. ВIДЕО"
Джерело:
хто на...рав?
порх
та він за кордоном.
а прописаний де????
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXpmetAmjvMjqbypxqvVz0k_DowsmACLLXX9qdIrFVQI7cVhXEeY25ZM1YhZ9A7Onpz2tlIlXBS0c1A1Zr2t1WTcXkkwdFn1x7FLMfTzNERHWNbtzov_8h6fUeT-_SDwSE&__tn__=%2CO%2CP-R 21 хв ·
То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.
Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов.
Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNoWkcJavZcc%26fbclid%3DIwAR0JrcYv5__52J-8hCmEPytMa6LgXB8ptDz9kNkYbOim72CJjUv-6k051zo&h=AT2VsWMech6keGrzvAXTqsVkEH4zQXPSn-qh-rg1IBYhx994-sOJPswA_58Fu463TJILzKDZ7QCF_DW6c9H4GZfRQZ6oA5QWjWX5sd_LYdvpHEzhSjYzmCADCBLmyQVUnGpy&__tn__=-UK-R&c[0]=**************************************************-XIy5Rs6bbEzu1_eOwHe3aGdBmFUJIBn388CkMB6QsLL7E5I0ol8jA81R-Yj_mMxii7q9FIhWhDb4CCZEUwnvpBcmt2q13nK4 https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc
Я напоминаю, что главы САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. И президент США 30 АВГУСТА подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.
Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, всего нашего общества?
Если речь идёт о коррупци, то лицо заинтересованное в коррупции.
Ну кто теперь воспримет Зе всерьёз на западе, если он не борется, а крышует коррупцию?
Дно
Та іще справи проти Коломойського. Так що це останній рубіж.