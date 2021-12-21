Люди Зеленського виступили проти призначення головою САП переможця конкурсу, який не подобається ОП, - Шуклінов
Відсутність результатів конкурсу з призначення голови САП є ще одним цвяхом в політичний портрет президента Зеленського.
Таку думку у фейсбуці висловив журналіст Петро Шуклінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні люди Володимира Зеленського і його Слуги народу проголосували проти затвердження результатів роботи комісії і проти призначення головою САП переможця конкурсу, детектива Олександра Клименка, який набрав найбільше балів.
Клименко не подобається Офісу Президента, тому що він загрожує його оточенню. Всі представники від міжнародників натомість проголосували "за"", - написав Шуклінов.
Він приводить слова представника міжнародних організацій у комісії Драго Коса, який звертався до частини членів комісії:
"Мені дуже шкода, що ви зараз це робите. Очевидно, що ви знаходитесь під тиском... Вам байдуже, що про вас думають люди. Але одного дня вас запитають, що ви робили у комісії півтора року. Коли ми обрали найкращого - ви не захотіли цього визнати. Можливо треба сказати людям правду.
Президент обіцяв, що Україна обире голову САП. Це була важлива обіцянка. Вас не хвилює, що станеться, якщо цього не буде? Мене - хвилює".
Шуклінов нагадує, що Зеленський не виконав обіцянку, яку особисто давав президенту США Джо Байдену.
"Такої очевидної для всіх вистави "ми усталі, ми нє можєм, голосовать нєльзя", як сьогодні на комісії - я ще не бачив. Це сором. Це захист особистих інтересів президента, а не захист інтересів українців. Використання влади у особистих корисних цілях", - написав журналіст.
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Герман Аксьом
@eternalrailway
Це просто зараз. Запитали про Порошенка. А воно вже слова сказати не може - його вже під вечір накрило, розмазало і розплющило.
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https://twitter.com/eternalrailway/status/1473340418888814600 7:11 PM · 21 дек. 2021 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App