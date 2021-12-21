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Люди Зеленського виступили проти призначення головою САП переможця конкурсу, який не подобається ОП, - Шуклінов

Люди Зеленського виступили проти призначення головою САП переможця конкурсу, який не подобається ОП, - Шуклінов

Відсутність результатів конкурсу з призначення голови САП є ще одним цвяхом в політичний портрет президента Зеленського.

Таку думку у фейсбуці висловив журналіст Петро Шуклінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні люди Володимира Зеленського і його Слуги народу проголосували проти затвердження результатів роботи комісії і проти призначення головою САП переможця конкурсу, детектива Олександра Клименка, який набрав найбільше балів.

Клименко не подобається Офісу Президента, тому що він загрожує його оточенню. Всі представники від міжнародників натомість проголосували "за"", - написав Шуклінов.

Також читайте: Конкурс на главу САП - сором всесвітнього масштабу. Двоє членів комісії дали Клименку мінімум балів, бо нібито не встигли поставити питання,- засновник StateWatch Лємєнов

Він приводить слова представника міжнародних організацій у комісії Драго Коса, який звертався до частини членів комісії:

"Мені дуже шкода, що ви зараз це робите. Очевидно, що ви знаходитесь під тиском... Вам байдуже, що про вас думають люди. Але одного дня вас запитають, що ви робили у комісії півтора року. Коли ми обрали найкращого - ви не захотіли цього визнати. Можливо треба сказати людям правду.

Президент обіцяв, що Україна обире голову САП. Це була важлива обіцянка. Вас не хвилює, що станеться, якщо цього не буде? Мене - хвилює".

Також читайте: Конкурс на голову САП: переможця немає, найбільше балів - у детектива НАБУ Клименка

Шуклінов нагадує, що Зеленський не виконав обіцянку, яку особисто давав президенту США Джо Байдену.

"Такої очевидної для всіх вистави "ми усталі, ми нє можєм, голосовать нєльзя", як сьогодні на комісії - я ще не бачив. Це сором. Це захист особистих інтересів президента, а не захист інтересів українців. Використання влади у особистих корисних цілях", - написав журналіст.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) конкурс (1285) САП (2212) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+56
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6897582096948694?__cft__[0]=AZXFAn4oRoucuGPMTX0tAjzkBydXl6F9Fml45RzX-upMXuzRjA19rz-uNJjDf4wXIkDLITY7tEKLMDJSg-JmVIiIlwfzxpOAUAjpelpKGNPbNW3_c1FKbBHCt4L70JGXii4&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



То, что сейчас устроил офис Зеленского на конкурсе Специального антикоррупционного прокурора - это просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Только что завершен конкурс на главу САП, и победил на конкурсе по баллам Александр Клименко, он набрал 246 баллов, кандидат от офиса президента Андрей Синюк набрал 229 баллов. Простая математика, надо просто завершить процедуру и признать Клименко главой САП.

Однако члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, "Довіра", и "За майбутнє", не голосуют и не признают Клименко главой САП. И сейчас члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc&fbclid=IwAR2rcmb5arv37jlPnI4lTXwlqR5P9xyyc0pijF0o5yKo4EeqZ9uuw0wWRPY https://www.youtube.com/watch?v=NoWkcJavZcc

Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам - и по Коломойскому, и по Ахметову, и по замглавы ОП Татарову, и по Слугам народа - то есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США 1 СЕНТЯБРЯ подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно - так и было записано. Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 НОЯБРЯ 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко, репутационный ущерб получит Украина, но и для офиса президента это даром не пройдет. В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, наших западных союзников, всего нашего общества?
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21.12.2021 20:20
+47
А ну, сторонники "нового лица в политике", объясните мне популярно, что же произошло!
Очень хочется услышать, что вы думаете по этому поводу!
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21.12.2021 20:14
+39
Зеле- импичмент ! Раде- Майдан !
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21.12.2021 20:09
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По приезду Порошенко на Майдане будет Вече ...зекрыса хотел было хайпануть и "арестовать" Пороха возле самолёта ,а потом отпустить ,но засцал Вече
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21.12.2021 22:16 Відповісти















Герман Аксьом


@eternalrailway



Це просто зараз. Запитали про Порошенка. А воно вже слова сказати не може - його вже під вечір накрило, розмазало і розплющило.
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https://twitter.com/eternalrailway/status/1473340418888814600 7:11 PM · 21 дек. 2021 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App














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21.12.2021 22:22 Відповісти
Прислуги Урода во главе с ЗЕловуном главные крышеватели и защитники корупции. Не удивлюсь если ЗЕкрысы дойдут до того что открыто заговорят что коррупцию нужно узаконить и закрепить в конституции.. ЗЕбанда уже опустилась ниже Януковоща. А вот перед ЗЕбилами стоит не простая задача..как же весь это беспредел ЗЕкрыс повесить лично на Порошенко..
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21.12.2021 22:34 Відповісти
Похоже победитель конкурса не кум, не сват, не слуга народа и даже не из 95 квартала.
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21.12.2021 23:32 Відповісти
Не удивительно, что глядя на ЭТО недоразумение, у кацапопофашиков руки чешутся!
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22.12.2021 08:27 Відповісти
Зеленяво-пісюнотна мразота!!
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22.12.2021 10:13 Відповісти
А сколько было обещаний на стадионе и что сделано
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22.12.2021 17:26 Відповісти
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