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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Курсанту Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, надано 2-кімнатну квартиру у Харкові, - Денісова

Курсанту Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, надано 2-кімнатну квартиру у Харкові, - Денісова

Харківська міська рада надала житло курсанту Харківського національного університету Повітряних сил В’ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня 2020 року.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Донедавна В’ячеслав проживав з мамою та братом на зйомній квартирі та звертався 29 квітня 2021 року до Харківського міського голови щодо необхідності поліпшення житлових умов. Проте, як стало мені відомо з моніторингу ЗМІ, до листопада 2021 року відповідь на порушені під час зустрічі (особистого прийому) питання йому не було надано", - написала Денісова.

Омбудсмен повідомила, що зверталася до Харківського міського голови Ігоря Терехова з проханням поінформувати щодо стану розгляду порушеного В’ячеславом питання щодо поліпшення його житлових умов та сприяти у вирішенні квартирного питання курсанта та членів його сім’ї.

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"Як стало відомо з щойно отриманої відповіді Харківської міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Ради від 3 грудня 2021 року, В’ячеславу Золочевському надано двокімнатну ізольовану квартиру, оформлено та видано ордер на заселення та надіслано відповідь заявнику", - зазначила Уповноважений ВР з прав людини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

Денісова Людмила (883) житло (1062) курсанти (129) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+18
А тех кто выжил в АТО в Харькове нет? Или они уже все получили квартиры?
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21.12.2021 20:25
+12
Пиар и совковый менталитет.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
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21.12.2021 20:34
+9
Бред. Это такая заслуга "выжил"?
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
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21.12.2021 20:54
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а сотням тысяч других студентов?
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21.12.2021 20:22 Відповісти
а родителям погибших курсантов, многие из которые были их единственными сыновьями и опорой в старости ?

военной пенсии по утрате кормильца не положено ?
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21.12.2021 22:52 Відповісти
нет. курсант или студент считается иждивенцем до окончания вуза
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22.12.2021 00:49 Відповісти
А тех кто выжил в АТО в Харькове нет? Или они уже все получили квартиры?
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21.12.2021 20:25 Відповісти
Не может же мэр Гепограда наградить героя АТО... Поэтому он этой наградой акцентировал внимание на выжившем в катастрофе, дескать "всё плохо, самолёты в этой стране постоянно падают, но мы пожалели нещастного".
Впрочем, то, что у парня появилась квартира - это хорошо.
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21.12.2021 20:31 Відповісти
что хорошего в том, что отобрали деньги у одних парней, чтобы подарить другому?
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21.12.2021 20:34 Відповісти
Скорее всего, если б ему не дали квартиру, то эти деньги просто поделили бы между собой соратники и наследники Гепы.
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21.12.2021 20:40 Відповісти
награждают за что-то, а выжившего хлопца хочется просто поздравить, что ему очень повезло в жизни и напомнить, что теперь он в ответе и за своих друзей, которые погибли
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21.12.2021 22:57 Відповісти
сфигали он за что то в ответе?
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22.12.2021 00:50 Відповісти
какой то ты недалекий. контуженный? или просто iq низкое?
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22.12.2021 00:50 Відповісти
Вова любит раздавать подарки олигархов... Олигархи свое возьмут у государства. А простые 73% зебилов за все заплатят своими платежками =) Кругоборот дураков в природе)
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21.12.2021 20:27 Відповісти
Что то тут не чисто, у кого то какой то с этого интерес, просто так в нашей стране ничего не делается.
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21.12.2021 20:31 Відповісти
Пиар и совковый менталитет.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
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21.12.2021 20:34 Відповісти
НО ПРИЙДЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО В ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ГААГЕ !) НА ЗЛО ВРАГАМ УКРАИНЫ !!!
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21.12.2021 20:35 Відповісти
а рідним загиблих курсантів шо надали?
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21.12.2021 20:36 Відповісти
а за что им давать деньги налогоплательщиков?
пусть государство страхует своих солдат. вот это будет правильно. и все так делают. в развитых странах.
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22.12.2021 00:52 Відповісти
Чего злые такие? Дали людям квартиру и хорошо
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21.12.2021 20:37 Відповісти
Тим більше, що ніхто не захотів би мати квартиру за таких обставин.
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21.12.2021 20:43 Відповісти
Родственники которые хоронили своих сыновей погибших в этой катастрофе получили компенсацию или власть отделалась одной квартирой за всех...
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21.12.2021 20:45 Відповісти
Родственники, в подобной ситуации, должны получить страховую выплату.
Так делается в нормальных странах.
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21.12.2021 20:51 Відповісти
смеешься
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21.12.2021 21:05 Відповісти
родители потеряли своих сыновей.....
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21.12.2021 22:58 Відповісти
а Грибу тоже дали квартиру и ноутбук - тут писало.
чмо поехало в Беорашку и было настигнуто.
че с наших налогов тупому дебилу мы дали квартиру то?
еще ныло - ой, мне надо операцию(дайте бабла)
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22.12.2021 09:46 Відповісти
совкам не понять. но в развитых странах государство страхует жизнь своих солдат в частных страховых конторах.
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22.12.2021 00:53 Відповісти
Чого ви такі заздрісні, як ті москалі що в рахє спалили будинок батькам загиблого на апл курск ? Пацан напевне інвалід, бідна сімя - квартиру дали не у власність, це соц.житло (живеш але не продаш). Родичам інших загиблих дали грошову компенсацію.
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21.12.2021 20:52 Відповісти
"квартиру дали не у власність, це соц.житло (живеш але не продаш)"

У нашій країні соцжитло прихватизується і продається аж бігом. Ми ж не у Німеччині, де це майже неможливо зробити.
А пацану маєть виплатити компенсацію. І ні, він не інвалід.
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21.12.2021 20:55 Відповісти
сума?
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21.12.2021 20:57 Відповісти
потому что тут сидят люди, которые покупали квартиры за заработанные собственным трудом деньги. и платили при этом налоги. которые пошли на квартиру очередному бездельнику, который еще ничего не сделал в своей жизни.
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22.12.2021 00:55 Відповісти
выбирай выражения, чурбан
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22.12.2021 00:56 Відповісти
а шо вы там написал, бо удалил(и)?
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22.12.2021 09:31 Відповісти
Люди из очереди возмущены.
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21.12.2021 20:52 Відповісти
Бред. Это такая заслуга "выжил"?
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
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21.12.2021 20:54 Відповісти
наши судьи и прокуроры уже выше средней по миру получают)
а бадун этот называется популизм. очень любят юродивых на Руси
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22.12.2021 00:54 Відповісти
Что-то мне комментарии непонятны. Я точно помню, что сам Зеленский обещал этому пацану квартиру предоставить! Не помню тогда возмущения глубокого, по этому поводу.
А что сейчас получается? Что-то не так??? А почему?
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21.12.2021 21:16 Відповісти
посмотри квартирную очередь в Харьковском гарнизоне. Сам там с 1995 года Не слабо??? Все это не законно.
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21.12.2021 21:31 Відповісти
особенно еще Грибу(чудаку которого настигла ФСБ в белорашке) - выложили ноут и квартиру, так он еще ныл шо маловато будет типо операцию надо делать в евросоюзе...
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22.12.2021 10:22 Відповісти
ну хотя бы шо это "пиар"
и потому шо это из ваших налогов.
А если за зеленского сказать, то и гогилашвили получал получки из налогов.
что вы не понимаешь в комментариях? возмущение? я вот понимаю.
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22.12.2021 10:25 Відповісти
Flash mob?
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21.12.2021 21:18 Відповісти
не будьте як кацапи, не заздріть майну такою ціною! треба уважніше було за собою дивитись, навпроти кого галочку ставили на виборах!

Хлопцю здоров`я, красиву дівчину та щастя! через недолуге недбальство людина постраждала!
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21.12.2021 21:31 Відповісти
Логика квартирного вопроса непонятна. Совок...
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21.12.2021 21:45 Відповісти
надо и мне выжить(мене 5 комнатную в центе парижа и значок на груди..бросальщик под танки
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22.12.2021 00:19 Відповісти
2000 года рождения.херассе я тогда лет 5 -6 уже мастурбировал.как..
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22.12.2021 00:21 Відповісти
Триздець якийсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.12.2021 09:06 Відповісти
 
 