Курсанту Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, надано 2-кімнатну квартиру у Харкові, - Денісова
Харківська міська рада надала житло курсанту Харківського національного університету Повітряних сил В’ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня 2020 року.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"Донедавна В’ячеслав проживав з мамою та братом на зйомній квартирі та звертався 29 квітня 2021 року до Харківського міського голови щодо необхідності поліпшення житлових умов. Проте, як стало мені відомо з моніторингу ЗМІ, до листопада 2021 року відповідь на порушені під час зустрічі (особистого прийому) питання йому не було надано", - написала Денісова.
Омбудсмен повідомила, що зверталася до Харківського міського голови Ігоря Терехова з проханням поінформувати щодо стану розгляду порушеного В’ячеславом питання щодо поліпшення його житлових умов та сприяти у вирішенні квартирного питання курсанта та членів його сім’ї.
"Як стало відомо з щойно отриманої відповіді Харківської міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Ради від 3 грудня 2021 року, В’ячеславу Золочевському надано двокімнатну ізольовану квартиру, оформлено та видано ордер на заселення та надіслано відповідь заявнику", - зазначила Уповноважений ВР з прав людини.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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военной пенсии по утрате кормильца не положено ?
Впрочем, то, что у парня появилась квартира - это хорошо.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
пусть государство страхует своих солдат. вот это будет правильно. и все так делают. в развитых странах.
Так делается в нормальных странах.
чмо поехало в Беорашку и было настигнуто.
че с наших налогов тупому дебилу мы дали квартиру то?
еще ныло - ой, мне надо операцию(дайте бабла)
У нашій країні соцжитло прихватизується і продається аж бігом. Ми ж не у Німеччині, де це майже неможливо зробити.
А пацану маєть виплатити компенсацію. І ні, він не інвалід.
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
а бадун этот называется популизм. очень любят юродивых на Руси
А что сейчас получается? Что-то не так??? А почему?
и потому шо это из ваших налогов.
А если за зеленского сказать, то и гогилашвили получал получки из налогов.
что вы не понимаешь в комментариях? возмущение? я вот понимаю.
Хлопцю здоров`я, красиву дівчину та щастя! через недолуге недбальство людина постраждала!