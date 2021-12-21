Курсанту Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, надано 2-кімнатну квартиру у Харкові, - Денісова

Харківська міська рада надала житло курсанту Харківського національного університету Повітряних сил В’ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня 2020 року.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Донедавна В’ячеслав проживав з мамою та братом на зйомній квартирі та звертався 29 квітня 2021 року до Харківського міського голови щодо необхідності поліпшення житлових умов. Проте, як стало мені відомо з моніторингу ЗМІ, до листопада 2021 року відповідь на порушені під час зустрічі (особистого прийому) питання йому не було надано", - написала Денісова.

Омбудсмен повідомила, що зверталася до Харківського міського голови Ігоря Терехова з проханням поінформувати щодо стану розгляду порушеного В’ячеславом питання щодо поліпшення його житлових умов та сприяти у вирішенні квартирного питання курсанта та членів його сім’ї.

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"Як стало відомо з щойно отриманої відповіді Харківської міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету Ради від 3 грудня 2021 року, В’ячеславу Золочевському надано двокімнатну ізольовану квартиру, оформлено та видано ордер на заселення та надіслано відповідь заявнику", - зазначила Уповноважений ВР з прав людини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.