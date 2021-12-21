Канцлер Німеччини Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність деескалації біля кордонів України

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої йшлося, зокрема, про ситуацію щодо посилення військової присутності РФ поблизу кордонів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канцлер і президент Росії також обговорили ситуацію щодо посилення російської військової присутності поблизу України. Канцлер висловив стурбованість ситуацією і заявив про нагальну необхідність деескалації", - заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, під час телефонної розмови обговорювався стан виконання Мінських домовленостей у контексті мирного врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер наголосив на необхідності просування переговорів у нормандському форматі.

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Зазначається, що канцлер ФРН і президент РФ домовилися "продовжити обмін думками".