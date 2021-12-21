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Канцлер Німеччини Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність деескалації біля кордонів України

Канцлер Німеччини Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність деескалації біля кордонів України

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої йшлося, зокрема, про ситуацію щодо посилення військової присутності РФ поблизу кордонів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канцлер і президент Росії також обговорили ситуацію щодо посилення російської військової присутності поблизу України. Канцлер висловив стурбованість ситуацією і заявив про нагальну необхідність деескалації", - заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, під час телефонної розмови обговорювався стан виконання Мінських домовленостей у контексті мирного врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер наголосив на необхідності просування переговорів у нормандському форматі.

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Зазначається, що канцлер ФРН і президент РФ домовилися "продовжити обмін думками".

Автор: 

путін володимир (23773) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+14
Вторжение началось если мне не изменяет память 20.02.2014.
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21.12.2021 21:24
+13
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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4733361156750523 4 год ·



Щодо бравурних заяв вже третього складу "нових ліц" тепер не про "мір-мір" , а про "готовність до війни" та "здатність дати опір" - так не піде, рєбята.

Я офіцер-резервіст БрАГ ОР-1 востаннє був на зборах ще в 2018 році.

Ви три роки не підвищуєте фінансове забезпечення бійцям - в ЗСУ катастрофічний відток кадрів, спеціалісти масово звільняються, навіть рядовий склад недокомплектований на 50-60%.

Два роки не виконується оборонне замовлення, заморожена ракетна програма.

Навіть дизельне пальне закуповуєтся на 1/3 від потреб.

Люди, які давали відсіч в найгірших умовах 2014-15 року, а потім витягували оборонку - під слідством, як генерали Марченко та Павловський.

Військова розвідка розгромлена, звільнено перевірених фахівців - замість них призначено колективного Буданова, який проживає з громадянином РФ.

І от тепер переслідується Головком ЗСУ 2014-2019, під командуванням якого звільнялися окуповані міста та відбулося відродження війська.

Як думаєте - який в цих умовах моральний стан резервистів і невже ви не усвідомлюєте невдоволення армії?

Бійці НЕ ДОВІРЯЮТЬ теперішньому "верховному", і я знаю, про що кажу.

Тому радив би зняти рожеві окуляри і припинити поливати очі ошуканому вами обивателю - ви не готові до війни.

Послухайте засідання колегії МО РФ - і порівняйте їхні дії з нашими показниками та походами Зеленського на концерти чи на ювілєї до Єрмака.

Ви приховуєте правду за гаслами рівня серіалів виробництва "Квартала" - бо так ви бачили війну, через відосікі "1+1".

І найголовніше - це результати спланованої політики діючої влади на послаблення держави та її обороноздатності, яку намагаються приховати безкінечними шоу та імітацією "патріотизма" уклоністами.

Краще щоб ви усвідомили цю правду - поки її вам не продемонстрував Путін.
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21.12.2021 21:03
+6
Германия - это вассал России! Германия продала свою и честь и страну с потрохами на всех уровнях России. Германия - это гадюшник русской агентуры. С чего Путину слушать своих вассалов??? они все ровно сделают так, как он захочет. И никаких санкций они с такой зависимостью от РФ не введут. Отключат они газ допустим и чем они будут греться и чем будут предприятия обеспечивать??? Немцы - это никчемный и жалкий народ, который продал свою независимость России! Теперь немцы будут делать все, что скажет Путин. Немцы стали просто холопами Кремля!!!
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21.12.2021 21:38
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Похоже , что Путин решился на вторжение в Украину. Не даром Шойгу наплел о "ЧВК с химоружием". Ближайшие два дня покажут . Имхо
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21.12.2021 20:58 Відповісти
Вторжение началось если мне не изменяет память 20.02.2014.
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21.12.2021 21:24 Відповісти
Недаром
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22.12.2021 09:52 Відповісти
Плюхін так його і послухав...
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21.12.2021 21:00 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUqxJkOrbVFUNwcoBI6lAwdTU_yPER5fn-AoJT2jDWNOVi_qPeryuxY0WR24OMUWIvYTHqLlylKK4DSqfFKbVFnzWwoTr1aHD_ShzMcaQNn921FcenUjadVxlOex3bTIg4&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4733361156750523 4 год ·



Щодо бравурних заяв вже третього складу "нових ліц" тепер не про "мір-мір" , а про "готовність до війни" та "здатність дати опір" - так не піде, рєбята.

Я офіцер-резервіст БрАГ ОР-1 востаннє був на зборах ще в 2018 році.

Ви три роки не підвищуєте фінансове забезпечення бійцям - в ЗСУ катастрофічний відток кадрів, спеціалісти масово звільняються, навіть рядовий склад недокомплектований на 50-60%.

Два роки не виконується оборонне замовлення, заморожена ракетна програма.

Навіть дизельне пальне закуповуєтся на 1/3 від потреб.

Люди, які давали відсіч в найгірших умовах 2014-15 року, а потім витягували оборонку - під слідством, як генерали Марченко та Павловський.

Військова розвідка розгромлена, звільнено перевірених фахівців - замість них призначено колективного Буданова, який проживає з громадянином РФ.

І от тепер переслідується Головком ЗСУ 2014-2019, під командуванням якого звільнялися окуповані міста та відбулося відродження війська.

Як думаєте - який в цих умовах моральний стан резервистів і невже ви не усвідомлюєте невдоволення армії?

Бійці НЕ ДОВІРЯЮТЬ теперішньому "верховному", і я знаю, про що кажу.

Тому радив би зняти рожеві окуляри і припинити поливати очі ошуканому вами обивателю - ви не готові до війни.

Послухайте засідання колегії МО РФ - і порівняйте їхні дії з нашими показниками та походами Зеленського на концерти чи на ювілєї до Єрмака.

Ви приховуєте правду за гаслами рівня серіалів виробництва "Квартала" - бо так ви бачили війну, через відосікі "1+1".

І найголовніше - це результати спланованої політики діючої влади на послаблення держави та її обороноздатності, яку намагаються приховати безкінечними шоу та імітацією "патріотизма" уклоністами.

Краще щоб ви усвідомили цю правду - поки її вам не продемонстрував Путін.
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21.12.2021 21:03 Відповісти
а на ваву никто и не рассчитывает,вообще-то..
если пойдёт замес - армия знает,что делать..
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21.12.2021 21:39 Відповісти
дай то Бог, щоб військові працювали за алгоритмом, тобто, згідно Уставу !
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21.12.2021 22:36 Відповісти
Уставу - само собой,это святое,но еще и целесообразностью и здравым смыслом..
Ничто и никто не должен мешать Армии выполнять свой долг.. НИКТО..
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21.12.2021 22:40 Відповісти
От Сталина зла было побольше, чем от Зе, но воевали не столько за Сталина (хотя так и кричали), сколько за Родину. Да и Зе постепенно прозревает, хотя и медленно.
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22.12.2021 00:22 Відповісти
Після розмови хло негайно відвело війська
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21.12.2021 21:04 Відповісти
Діплосранія,дає неймовірні результати!!! Нецмовірно
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21.12.2021 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=r3PRYQK9QeQ
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21.12.2021 21:15 Відповісти
УСС?
забули своє минуле:
https://www.youtube.com/watch?v=5RhJ2hBNerc

Ыспомни там не помню, но Бельгия тоже мочила людей.
кто не верит - фото поищи. те
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21.12.2021 21:19 Відповісти
простоо Вермахт выдвинуля, и Пусин обосрался. а так... ну да, Бундесвер отобьет атаки любые, а ВСУ непонятно. так или не так
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21.12.2021 21:25 Відповісти
Бундесвер всегда га страже.
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21.12.2021 21:27 Відповісти
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21.12.2021 21:29 Відповісти
Nemci xorosuju texniku proizvodit,tanki,bronetranspartiori,ot dronov takze pazaluj jedinstvenyje Evrope imejet nadioznuju zacitu.SAU novyje interesnyje vsego dva ekipaze 155mm,daze neostanavlivaja streliajet
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21.12.2021 22:01 Відповісти
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21.12.2021 21:30 Відповісти
оце -супер !

перехоплює навіть арт снаряди !!!!

швейцарці зробили таке на вантажівці - за десяток секунд розкидав цілий рій дронів-камікадзе
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21.12.2021 22:39 Відповісти
ходи сюди, ватник, прилети.. ой
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21.12.2021 21:32 Відповісти
Ну надо же, в начале карьеры хотя бы раз, топнуть строго ножкой ... подумал он, и мысленно топнул ногой))
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21.12.2021 21:37 Відповісти
Германия - это вассал России! Германия продала свою и честь и страну с потрохами на всех уровнях России. Германия - это гадюшник русской агентуры. С чего Путину слушать своих вассалов??? они все ровно сделают так, как он захочет. И никаких санкций они с такой зависимостью от РФ не введут. Отключат они газ допустим и чем они будут греться и чем будут предприятия обеспечивать??? Немцы - это никчемный и жалкий народ, который продал свою независимость России! Теперь немцы будут делать все, что скажет Путин. Немцы стали просто холопами Кремля!!!
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21.12.2021 21:38 Відповісти
ну да, за 4 месяца захватить в плен 4 миллиона "господ".... холопы чо.
звездишь ты как дышишь(недолго.вато, надеюсь)
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22.12.2021 10:19 Відповісти
Терорист #1 тероризує Європу, весь Світ а вони з ним ручкаються, торгують, посміхаються , передають технології фактично є спонсарами фінансування терористичних актів Кремля. Так що немає робити вигляду що ви ні причому тут...
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21.12.2021 22:06 Відповісти
Nemcev slovo jest vaznoje dlia ordi,tolko nado skazat priamo sto torgovli s raski nebudet sovsem, slucije obostrenija na Ukraine.Nemci bogotaja strana slucije embargo s raskoj,im eto tak skazat bolno no zit mozno,a vot raske bylo konec
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21.12.2021 22:08 Відповісти
ОДНА немецкая дивизия, не на передовой (!), а в третьем эшелоне украинской армии - И НИКАКИХ РАЗГОВОРОВ с Путлером вести больше не придется!
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22.12.2021 13:55 Відповісти
 
 