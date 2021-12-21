Канцлер Німеччини Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність деескалації біля кордонів України
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої йшлося, зокрема, про ситуацію щодо посилення військової присутності РФ поблизу кордонів України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Канцлер і президент Росії також обговорили ситуацію щодо посилення російської військової присутності поблизу України. Канцлер висловив стурбованість ситуацією і заявив про нагальну необхідність деескалації", - заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
За його словами, під час телефонної розмови обговорювався стан виконання Мінських домовленостей у контексті мирного врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер наголосив на необхідності просування переговорів у нормандському форматі.
Зазначається, що канцлер ФРН і президент РФ домовилися "продовжити обмін думками".
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Щодо бравурних заяв вже третього складу "нових ліц" тепер не про "мір-мір" , а про "готовність до війни" та "здатність дати опір" - так не піде, рєбята.
Я офіцер-резервіст БрАГ ОР-1 востаннє був на зборах ще в 2018 році.
Ви три роки не підвищуєте фінансове забезпечення бійцям - в ЗСУ катастрофічний відток кадрів, спеціалісти масово звільняються, навіть рядовий склад недокомплектований на 50-60%.
Два роки не виконується оборонне замовлення, заморожена ракетна програма.
Навіть дизельне пальне закуповуєтся на 1/3 від потреб.
Люди, які давали відсіч в найгірших умовах 2014-15 року, а потім витягували оборонку - під слідством, як генерали Марченко та Павловський.
Військова розвідка розгромлена, звільнено перевірених фахівців - замість них призначено колективного Буданова, який проживає з громадянином РФ.
І от тепер переслідується Головком ЗСУ 2014-2019, під командуванням якого звільнялися окуповані міста та відбулося відродження війська.
Як думаєте - який в цих умовах моральний стан резервистів і невже ви не усвідомлюєте невдоволення армії?
Бійці НЕ ДОВІРЯЮТЬ теперішньому "верховному", і я знаю, про що кажу.
Тому радив би зняти рожеві окуляри і припинити поливати очі ошуканому вами обивателю - ви не готові до війни.
Послухайте засідання колегії МО РФ - і порівняйте їхні дії з нашими показниками та походами Зеленського на концерти чи на ювілєї до Єрмака.
Ви приховуєте правду за гаслами рівня серіалів виробництва "Квартала" - бо так ви бачили війну, через відосікі "1+1".
І найголовніше - це результати спланованої політики діючої влади на послаблення держави та її обороноздатності, яку намагаються приховати безкінечними шоу та імітацією "патріотизма" уклоністами.
Краще щоб ви усвідомили цю правду - поки її вам не продемонстрував Путін.
если пойдёт замес - армия знает,что делать..
Ничто и никто не должен мешать Армии выполнять свой долг.. НИКТО..
забули своє минуле:
https://www.youtube.com/watch?v=5RhJ2hBNerc
Ыспомни там не помню, но Бельгия тоже мочила людей.
кто не верит - фото поищи. те
перехоплює навіть арт снаряди !!!!
швейцарці зробили таке на вантажівці - за десяток секунд розкидав цілий рій дронів-камікадзе
звездишь ты как дышишь(недолго.вато, надеюсь)