Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу МАУ, - Офіс генпрокурора

Іран порушує домовленості, які були досягнуті під час міждержавних переговорів щодо авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752, зокрема, українським прокурорам не дали можливості ознайомитися з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

Про це заявив заступник генпрокурора Максим Якубовський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ретельно приховуються імена та посади обвинувачених осіб та дії, що інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Велика Британія і Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань", – зазначив Якубовський.

Уточнюється, що в рамках кримінального провадження досліджено 8 звітів, підготовлених представниками іноземних країн та організацій: 4 – іранські, 3 – канадські та 1 – спеціальний доповідач ООН.

"Прокурори Офісу генпрокурора та слідчі СБУ щотижня моніторять відомості у відкритих джерелах інформації, збирають докази та забезпечують надійне збереження всієї доступної інформації про обставини події", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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Також в рамках розслідування як свідків допитано понад 50 осіб, проведено понад 100 оглядів фото та відеоматеріалів, проведено із залученням фахівців слідчий експеримент, триває комплексна комісійна криміналістична експертиза.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ