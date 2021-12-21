Ряд пропозицій Росії з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорити, - Блінкен

Деякі пропозиції Росії з безпеки явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року.

Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав Блінкен на брифінгу у Держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях моменти, щодо яких є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав держсекретар про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах йдеться не тільки про пропозиції РФ, а й про ініціативи Москви, що викликають стурбованість США та їхніх союзників.

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Раніше помічник держсекретаря Карен Донфрід заявила, що не виключає, що такі контакти можуть розпочатися у січні 2022 року.

Блінкен вкотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку - готові до діалогу з Москвою.