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Новини
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Ряд пропозицій Росії з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорити, - Блінкен

Ряд пропозицій Росії з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорити, - Блінкен

Деякі пропозиції Росії з безпеки явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року.

Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав Блінкен на брифінгу у Держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях моменти, щодо яких є сенс вести діалог.

"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав держсекретар про можливі переговори з Росією.

При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах йдеться не тільки про пропозиції РФ, а й про ініціативи Москви, що викликають стурбованість США та їхніх союзників.

Читайте також: Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Раніше помічник держсекретаря Карен Донфрід заявила, що не виключає, що такі контакти можуть розпочатися у січні 2022 року.

Блінкен вкотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку - готові до діалогу з Москвою.

Автор: 

росія (65007) США (22643) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
Америка ведёт себя с кремлёвской крысой как жирный ********.
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21.12.2021 23:33
+9
Де тут Україна і українські інтереси?!?!?!
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21.12.2021 23:19
+7
Норматив массовых захоронений россиян разрабатывал государственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Согласно сообщению российской стороны, новый норматив вступит в силу 1 февраля 2022 года.

В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.

Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.

В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.

По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.





Напомним, Россия продолжает стягивать оружие к https://www.dialog.ua/war/242632_1639997444 границе с Украиной . На прошлой неделе агрессор перебросил дополнительные САУ 122-мм. В конце ноября главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что к границе с Украиной Россия стянула 92 тысячи военнослужащих.

Ранее Алексей Данилов анонсировал серийное производство новейших винтовок для Украины. С его слов, оружия хватит, чтобы вооружить https://www.dialog.ua/war/242624_1639990588 50% населения страны в случае вторжения со стороны России.

Напомним, Рябков требует от Вашингтона дать срочный ответ за план России по безопасности, который первым пунктом включает отказ пр
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21.12.2021 23:24
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Де тут Україна і українські інтереси?!?!?!
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21.12.2021 23:19 Відповісти
час працює на Україну і проти рашки
хло відчуває що Україна остаточно вислизає із його пазурів
відтого і сіпається
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21.12.2021 23:24 Відповісти
Не могли бы пояснить как и в каких именно аспектах время работает на Украину?
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21.12.2021 23:32 Відповісти
кокс и спиды медленно но верно разрушают остатки межушного вещества клоунарика
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22.12.2021 04:11 Відповісти
Весьма сомнительно с учетом того, что Расея использует каждый день для модернизации своей армии, в то в вемя как у нас недоумок-верховный (это важно ) главнокомандующий, который за 2 года, похерил все закупки и развитие ракетной программы, на которую просто нужно было выделить деньги.
Пока Клоун при власти, время работает против нас!!!!
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22.12.2021 09:22 Відповісти
Были просраны в Будапеште.
Украина для США всего лишь рычаг давления на рашку, такой себе прянико-кнут два в одном.
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21.12.2021 23:30 Відповісти
Украинские интересы были просраны на выборах 2019!
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22.12.2021 01:33 Відповісти
Да-да, обговаривайте, можете сразу Аляску освобождать... оно понимает только "не сыы, ***** первый"
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21.12.2021 23:22 Відповісти
Норматив массовых захоронений россиян разрабатывал государственный научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Согласно сообщению российской стороны, новый норматив вступит в силу 1 февраля 2022 года.

В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.

Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.

В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.

По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.





Напомним, Россия продолжает стягивать оружие к https://www.dialog.ua/war/242632_1639997444 границе с Украиной . На прошлой неделе агрессор перебросил дополнительные САУ 122-мм. В конце ноября главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что к границе с Украиной Россия стянула 92 тысячи военнослужащих.

Ранее Алексей Данилов анонсировал серийное производство новейших винтовок для Украины. С его слов, оружия хватит, чтобы вооружить https://www.dialog.ua/war/242624_1639990588 50% населения страны в случае вторжения со стороны России.

Напомним, Рябков требует от Вашингтона дать срочный ответ за план России по безопасности, который первым пунктом включает отказ пр
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21.12.2021 23:24 Відповісти
эти времени зря не теряют
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21.12.2021 23:25 Відповісти
это подготовка к очередному ответу на санкции. как правильно давить бульдозером и потом закапывать венгерских гусей, сыр,.....
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21.12.2021 23:30 Відповісти
Украине тоже нужно разработать план быстрого массового захоронения путинской нечисти. И опубликовать его во всех мировых изданиях, на всех телеканалах и в инете.... И объявить набор бульдозеристов для сгребания в кучи, а потом в ямы кацапских трупов. Надо ещё набрать бригады выкавыривальщиц золотых зубов из кацапских собачьих ртов....
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21.12.2021 23:37 Відповісти
А зачем их вообще захоранивать? Пусть валяются в полях.
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22.12.2021 00:07 Відповісти
Не по феншую (( руський дух живим смердить страшно , мертвечина їхня гірше за "новачака"
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22.12.2021 00:25 Відповісти
Золотих зубів? У кацапів? 🤔Ніколи не бвчиа у кацапів злотих зубів. У ромів бачив, у таджиків бачив, у кацапів - не бачив. Тим паче у того с роду, який там зі зброєю. У них у моді - чорні пеньк і специфічний запах гнилі, який періодично перебивається запахом сивушниє масел і риганиною. 🤮🤧
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22.12.2021 04:23 Відповісти
Все эти требования сводятся к одному - Украине не надо в НАТУ. Остальное - довесок, и потом рашка будет орать, что готова к компромиссу.
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21.12.2021 23:25 Відповісти
довесок - рашке, а "товар" оставить

дядечка Сем вже достатньо вклав в Україну і з цих інвестицій йому світить гарний профіт,
так що хло може отдохнуть

ну й українці цілком внятно висловились стосовно НАТО - тут хлу ловити немає чого, бо Новососсія закінчилась у 2014 р.
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21.12.2021 23:29 Відповісти
Америка ведёт себя с кремлёвской крысой,как с террористом - заговаривает зубы, обещает подумать, тянет время....А сама в это время готовит кремлёвскому шизоиду сюрпрайз... С летальным для ботоксного педофила исходом.... И с развалом ********* болотной....
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21.12.2021 23:29 Відповісти
Америка ведёт себя с кремлёвской крысой как жирный ********.
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21.12.2021 23:33 Відповісти
У меня кстате тоже была такая мысля. Ведь лишнехромосомные вкрай ох#ели уже. Так Омерика сначало заговаривает зубы, и паралельно готовит проктологический зонд московии
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21.12.2021 23:43 Відповісти
Такое впечатление, что они пытаются разговаривать с Уйлом, как с нормальным человеком.
Они, мля, не видят, что он СВИХНУЛСЯ?!
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21.12.2021 23:36 Відповісти
Таки да. Сумасшедший маньяк готовится устроить кровавую баню. Не зря же они построили храм дьяволу, цвета грязной земли, который называется храмом вооруженных сил рф. Там будут пачками в ад отправлять орков
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22.12.2021 00:10 Відповісти
"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав Блінкен на брифінгу у Держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях моменти, щодо яких є сенс вести діалог.

Ну вот и зрада.
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21.12.2021 23:47 Відповісти
...а это значит, что "большое объяснение " уже состоялось и... начинается интересный парный "танец" перед всеми заинтересованными под названием "Шаг вперед, но три назад" - нельзя же сразу все вываливать...не всем будет понятно...
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22.12.2021 00:26 Відповісти
Что-то новенькое и интересное. Предлагаю назвать эту концепцию "План АНАКОНДА"!
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22.12.2021 00:35 Відповісти
Рашка использует старую тактику в стиле "Если тебе нужны деньги, проси в 2 раза больше. И тебе дадут в 2 раза меньше, т.е. нужную сумму". Вот ***** и заламывает "цены" в надежде что ему дадут хоть что то. Хотя по большому счету, по всем пунктам, его можно посылать...ибо взамен он все равно не может ничего дать, а его гарантии взамен не устраивать войну - ничего не стоят (тут даже наоборот - невыполнение его требований и есть гарантия, что войны не будет)
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22.12.2021 09:28 Відповісти
а что вы хотели от байдена его фонд получит хорошие бабки от пуйла
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22.12.2021 00:24 Відповісти
В случае нападения России на Украину Байден и ЕС ограничат поставки Айфонов 2006 года выпуска в Россию. дякую байдэн
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22.12.2021 00:37 Відповісти
Проблема в том, что эти неприемлемые позиции являются основными для России. А остальное - всего лишь прикрытие. И мне очень интересно, как Соединенные Штаты могут убедить Россию, только призывая к деэскалации и доброй воле, отказавшись от санкций против Nord Stream и российских олигархов. В мировой истории не было случая, чтобы разъяренный диктатор был вынужден отказаться от своих преступных намерений только путем переговоров и дипломатии. Это противоречит логике и природе человека.
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22.12.2021 01:26 Відповісти
Везет ***** с Американскими президнтами и с администрациями
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22.12.2021 01:42 Відповісти
Торг начался. Сдадут всё. Китай на хвост наступает. А быть в контрах и с Китаем и с Россией США не потянут. А ЕС только бабло интересует.
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22.12.2021 01:51 Відповісти
Виходить шантаж ***** вдався... Вимагай більшого, щоб отримати те, що потрібно?
Є й оптимістичний сценарій. США розуміють, що ***** геть схиблений та недоговроздатний і чекають доки він сконає, щоб домовлятися з новим царем, яким може бути представник олігархічного бізнесу, а не КДБшник.
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22.12.2021 04:23 Відповісти
Жесть
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22.12.2021 04:35 Відповісти
Бред сивой мавзолейной Кобылы выжывшего из ума пациента палаты №6
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22.12.2021 07:20 Відповісти
http://i.imgur.com/EkGqBuz.jpg ...Юрий Швец только что из США....
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22.12.2021 07:22 Відповісти
Большая политика.
Пока они будут переливать с пустого в порожнее, Кремль будет делать всё что сочтёт нужным.
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22.12.2021 07:31 Відповісти
 
 