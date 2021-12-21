Ряд пропозицій Росії з безпеки явно неприйнятні, інші можна обговорити, - Блінкен
Деякі пропозиції Росії з безпеки явно не можуть бути прийняті Вашингтоном, а діалог з інших питань може стартувати на початку 2022 року.
Про це заявив глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Деякі із пропозицій явно не підходять", - сказав Блінкен на брифінгу у Держдепі. При цьому, за словами Блінкена, є в російських пропозиціях моменти, щодо яких є сенс вести діалог.
"Можна було б очікувати на початку наступного року контактів у всіх сферах", - сказав держсекретар про можливі переговори з Росією.
При цьому Блінкен попередив, що на таких переговорах йдеться не тільки про пропозиції РФ, а й про ініціативи Москви, що викликають стурбованість США та їхніх союзників.
Раніше помічник держсекретаря Карен Донфрід заявила, що не виключає, що такі контакти можуть розпочатися у січні 2022 року.
Блінкен вкотре нагадав, що США, з одного боку, готові займатися стримуванням Росії на світовій арені, а з іншого боку - готові до діалогу з Москвою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хло відчуває що Україна остаточно вислизає із його пазурів
відтого і сіпається
Пока Клоун при власти, время работает против нас!!!!
Украина для США всего лишь рычаг давления на рашку, такой себе прянико-кнут два в одном.
В тексте документа отмечены предпочтительные территории для организации мест массового захоронения, определены нормативы процесса погребения, а также прописаны правила создания запаса гробов, спецсредств и команд по срочному захоронению трупов.
Российские власти разработали специальную инструкцию по рытью братских могил с подробным описанием всех технических параметров процесса: общих размеров, времени рытья могилы и скорости засыпания ямы спецтехникой.
В качестве примера в документе показано, как в течение 72 часов правильно захоронить 1000 человек. В документе также опубликованы графические материалы рытья котлована для братских могил.
По мнению пользователей социальных сетей, документ появился неслучайно на фоне угроз российского вторжения и может служить мерой психологического давления на Украину и страны Запада.
Напомним, Россия продолжает стягивать оружие к https://www.dialog.ua/war/242632_1639997444 границе с Украиной . На прошлой неделе агрессор перебросил дополнительные САУ 122-мм. В конце ноября главный разведчик Украины Кирилл Буданов заявил, что к границе с Украиной Россия стянула 92 тысячи военнослужащих.
Ранее Алексей Данилов анонсировал серийное производство новейших винтовок для Украины. С его слов, оружия хватит, чтобы вооружить https://www.dialog.ua/war/242624_1639990588 50% населения страны в случае вторжения со стороны России.
Напомним, Рябков требует от Вашингтона дать срочный ответ за план России по безопасности, который первым пунктом включает отказ пр
дядечка Сем вже достатньо вклав в Україну і з цих інвестицій йому світить гарний профіт,
так що хло може отдохнуть
ну й українці цілком внятно висловились стосовно НАТО - тут хлу ловити немає чого, бо Новососсія закінчилась у 2014 р.
Они, мля, не видят, что он СВИХНУЛСЯ?!
Ну вот и зрада.
Є й оптимістичний сценарій. США розуміють, що ***** геть схиблений та недоговроздатний і чекають доки він сконає, щоб домовлятися з новим царем, яким може бути представник олігархічного бізнесу, а не КДБшник.
Пока они будут переливать с пустого в порожнее, Кремль будет делать всё что сочтёт нужным.