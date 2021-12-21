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Новини
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"Суспільне та політичне життя Каті — це була історія протистояння її та Мангера", — батько вбитої активістки Гандзюк

21 грудня у Дніпровському суді Києва допитали батька вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка. Під час допиту він розповів про зв’язки його доньки із місцевим співробітником Служби безпеки України та конфлікт із обвинуваченим у справі Владиславом Мангером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію.

На початку допиту Віктор Гандзюк заявив, що роки суспільного та політичного життя Катерини Гандзюк — це була історія її протистояння з Владиславом Мангером. Також батько аткивістки зазначив, що Катерина була причетна до фільму про Владислава Мангера "Хто ви, містер Мангер?", який вони знімали разом із її другом та колегою журналістом Сергієм Нікітенком, на якого згодом скоїли напад.

Також батько вбитої активістки розповів, що за декілька днів до нападу на його доньку, він бачив нападників поруч із їхнім домом, де вони із Катериною та її чоловіком проживали. Після допиту прокурором, Віктор Гандзюк заявив у суді, що відмовляється відповідати на питання адвокатів обвинуваченого Владислава Мангера — Андрія Мрашкіна та Дмитра Ільченка, а також обвинуваченого Левіна.

"Ваша честь, враховуючий такий токсичний бекграунд двох осіб, які знаходяться в цьому залі, шановних адвокатів, я вважаю, що ці люди мали інформацію про підготовку до нападу. Вони дотичні до нападу, дотичні до фальсифікації після нападу, тому я скористаюся правом на запитання панів Мурашкіна та Ільченка не відповідати." — звернувся до судді Гандзюк.

Проте, питання могли поставити інші адвокати, які питали батька Катерини Гандзюк про зв’язки його доньки із місцевим СБУ. На що Віктор Гандзюк відповів, що його донька була знайома із співробітником служби безпеку України в Херсоні Доценком, проте не співпрацювала.

Також під час допиту чоловік розповів про те, в якому стані Катерина перебувала у лікарні, адже сам Віктор Гандзюк за освітою та професією лікар.

"Дія сірчаної кислоти. Ми розмовляємо про термічні опіки, а складова частина це хімічні. Дія сірчаної кислоти на нирки. Я бачив — нирок, як таких, немає. Кількість опіків, плюс кількість ран, на момент смерті, за моїми підрахунками становила 80%. Тобто 80% шкіри у Каті не було." — зазначив батько Катерини. — "Я часто задавав собі питання: а що було би, якби Катя вижила. У неї ніколи би не було волосся на голові. Вона би ніколи не наділа короткий рукав сукні. Вона б ніколи не могла мати оголену шию. У Каті не працювала би ліва рука. У Каті не було би правої молочної залози. У Каті була би перекошена голова, через рубці, вони все більше деформували шию. У Каті перестало через рубці закриватися ліве око, рано чи пізно до сліпоти через пересихання рогівки ока."

Автор: 

суд (11664) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+6
Шкода що в нас не сша, а не УК авторства Портнова, то впаяли б цим виродкам пожиттєве
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21.12.2021 23:40
+3
Важливо, хто замовник нападу на Гандзюк, а не з ким вона ворогувала. І це не Мангер.
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22.12.2021 08:14
+3
Ну чого є, нарешті відправили справу у суд, де вона ганебно розвалиться, бо повністю сфабрикована феесбеушниками по наказу Грицака, шістки Порошенка. І робився цей злочин виключно з метою ****** брудом через Мангера кандидатку Тимошенко, яку сучий Потрох вважав головним суперником, та помилився. Справа скандальна і токсична, маю надію, фСБ(у)шний гнійник хоч трохи почистять, хоча, так можуть і Баканова підставити, бо він, звичайно, ВСЕ ЗНАЄ.
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22.12.2021 08:24
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Шкода що в нас не сша, а не УК авторства Портнова, то впаяли б цим виродкам пожиттєве
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21.12.2021 23:40 Відповісти
Какая низость - девушку облить кислотой. Должны сидеть по максимуму!
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22.12.2021 01:48 Відповісти
Жаль,гинуть ті хто хотів змінити країну,Царство Небесне дівчині і кара Божа вбивцям,на справедливість людську надії мало !
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22.12.2021 06:52 Відповісти
Важливо, хто замовник нападу на Гандзюк, а не з ким вона ворогувала. І це не Мангер.
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22.12.2021 08:14 Відповісти
Як Зеля став президентом йому відразу стало не цікавим хто замовив Катю Ганзюк.
Були ж часи на стадіоні...
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22.12.2021 08:16 Відповісти
Ну чого є, нарешті відправили справу у суд, де вона ганебно розвалиться, бо повністю сфабрикована феесбеушниками по наказу Грицака, шістки Порошенка. І робився цей злочин виключно з метою ****** брудом через Мангера кандидатку Тимошенко, яку сучий Потрох вважав головним суперником, та помилився. Справа скандальна і токсична, маю надію, фСБ(у)шний гнійник хоч трохи почистять, хоча, так можуть і Баканова підставити, бо він, звичайно, ВСЕ ЗНАЄ.
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22.12.2021 08:24 Відповісти
ФСБ гнійник сидить на банковій!
А у зелебоб у всьому винен Порошенко, а ще він брата вбив 😂😂😂
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22.12.2021 08:59 Відповісти
Чомусь нікого не цікавить той факт, що Мангер не знав особисто К.Ганзюк і взагалі їх інтереси не перетинались. А не то що якась війнушка між ними.
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22.12.2021 08:52 Відповісти
Мангер бандит системно боровшийся за власть в Херсоне, а Катя и была по сути этой властью "он реал" при мягком мере Николаенко. И конечно они знали друг друга, хороводы не водили, но знакомы были
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22.12.2021 09:44 Відповісти
Добавлю что оба эти персонажа неадекватны, но Мангер при этом пропоссиская мразь и бандит
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22.12.2021 09:45 Відповісти
 
 