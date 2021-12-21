"Суспільне та політичне життя Каті — це була історія протистояння її та Мангера", — батько вбитої активістки Гандзюк

21 грудня у Дніпровському суді Києва допитали батька вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка. Під час допиту він розповів про зв’язки його доньки із місцевим співробітником Служби безпеки України та конфлікт із обвинуваченим у справі Владиславом Мангером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію.

На початку допиту Віктор Гандзюк заявив, що роки суспільного та політичного життя Катерини Гандзюк — це була історія її протистояння з Владиславом Мангером. Також батько аткивістки зазначив, що Катерина була причетна до фільму про Владислава Мангера "Хто ви, містер Мангер?", який вони знімали разом із її другом та колегою журналістом Сергієм Нікітенком, на якого згодом скоїли напад.

Також батько вбитої активістки розповів, що за декілька днів до нападу на його доньку, він бачив нападників поруч із їхнім домом, де вони із Катериною та її чоловіком проживали. Після допиту прокурором, Віктор Гандзюк заявив у суді, що відмовляється відповідати на питання адвокатів обвинуваченого Владислава Мангера — Андрія Мрашкіна та Дмитра Ільченка, а також обвинуваченого Левіна.

"Ваша честь, враховуючий такий токсичний бекграунд двох осіб, які знаходяться в цьому залі, шановних адвокатів, я вважаю, що ці люди мали інформацію про підготовку до нападу. Вони дотичні до нападу, дотичні до фальсифікації після нападу, тому я скористаюся правом на запитання панів Мурашкіна та Ільченка не відповідати." — звернувся до судді Гандзюк.

Проте, питання могли поставити інші адвокати, які питали батька Катерини Гандзюк про зв’язки його доньки із місцевим СБУ. На що Віктор Гандзюк відповів, що його донька була знайома із співробітником служби безпеку України в Херсоні Доценком, проте не співпрацювала.

Також під час допиту чоловік розповів про те, в якому стані Катерина перебувала у лікарні, адже сам Віктор Гандзюк за освітою та професією лікар.

"Дія сірчаної кислоти. Ми розмовляємо про термічні опіки, а складова частина це хімічні. Дія сірчаної кислоти на нирки. Я бачив — нирок, як таких, немає. Кількість опіків, плюс кількість ран, на момент смерті, за моїми підрахунками становила 80%. Тобто 80% шкіри у Каті не було." — зазначив батько Катерини. — "Я часто задавав собі питання: а що було би, якби Катя вижила. У неї ніколи би не було волосся на голові. Вона би ніколи не наділа короткий рукав сукні. Вона б ніколи не могла мати оголену шию. У Каті не працювала би ліва рука. У Каті не було би правої молочної залози. У Каті була би перекошена голова, через рубці, вони все більше деформували шию. У Каті перестало через рубці закриватися ліве око, рано чи пізно до сліпоти через пересихання рогівки ока."